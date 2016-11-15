بالصور: شاحنة كبيرة تدهس أطفال ونساء ورجال أمن بمنطقة تفتيش جازان

صحيفة المرصد: دهست شاحنة كبيرة، مساء أمس الإثنين، عدد من الأطفال والنساء ورجال أمن، عندما اصطدمت بمجموعة من السيارات عند نقطة تفتيش أمنية على الطريق الرابط بين محافظة صبيا ومدينة جازان، بالقرب من مستشفى الأمير محمد بن ناصر.
ونقلت “عاجل” عن شهود عيان أن الشاحنة مخصصة لتوريد المواد الغذائية لإحدى أشهر المطاعم بجازان لم يستطع قائدها السيطرة عليها، حينما شاهد أمامه نقطة التفتيش، وتوقف بعض السيارات التي تخضع لأنظمة التفتيش وبجوارها الدوريات الأمنية ورجال الأمن، لكنه ارتطم بشكل مفاجئ بعدد منها بما فيها سيارات أمنية، الأمر الذي نتج عنه إصابة أشخاص بالموقع بينهم رجال أمن، وتم نقلهم مباشرة عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى.
تعليقات ( 20 )
مزاجي رايق ⭐🌟⭐هذا واجبهم في التفتيش في ظل هذه الظروف من أجل حماية الوطن والمواطنين هناك نقاط تفتيش غير ثابته مفاجئه وهذه أهم شي اللهم احفظ رجال امننا ووطننا واهلنا اجمعين
ابو نهيانيا للأسف بعض نقاط التفتيش مكانها غلط ومفاجأ ، وقد حصلت علي من قبل ولولا حفظ الله لي أنا وأسرتي لكانت كارثه ، لذا نود من المسؤول التنبه لهذه النقطة الحساسة ، لا ننتظر الكارثة تحصل وبعد ذلكن نصحح ..
ابو نهيانيا للأسف بعض نقاط التفتيش مكانها غلط ومفاجأ ، وقد حصلت علي من قبل ولولا حفظ الله لي أنا وأسرتي لكنت كارثه ، لذا نود من المسؤول التنبه لهذه النقطة الحساسة ، لا ننتظر الكارثة تحصل وبعد ذلكن نصحح ..
ابو نهيانانا في جازان الإسبوع الي راح ، كل جازان نقط تفتيش ، حتى الدوارات فيها تفتيش ، والشوارع الضيقة ، أتمنى من المسؤولين التنبه لذلك
ابو نهيانيا للأسف بعض نقاط التفتيش مكانها غلط ومفاجأ ، وقد حصلت علي من قبل ولولا حفظ الله لي أنا وأسرتي لكنت كارثه ، لذا نود من المسؤول التنبه لهذه النقطة الحساسة ، لا ننتظر الكارثة تحصل وبعد ذلكن نصحح ..
لا سكن ولا ارض وللا قرض ولا فكرتعليق مخالف
أحمد محمد عسيريالمنعطفات وبالذات في الخطوط السريعه الرابطه بين مناطق ومحافظات هذه غلطه ولابد أن ينظر لها من قبل المرور في كل أنحاء المملكة وشكرا
أحمد محمد عسيريوإذا كانوا يخافون أن يراهم أحد المخالفين ويعاود الرجوع للخلف فلامانع هناك حل وهو وضع دورية قبل واحد كيل من موقع التفتيش ومن يرجع للورى يقبض عليه للتفتيش وبذلك أتمنى يكون التفتيش في مكان واضح بعيدا عن
أحمد محمد عسيريأنا أجزم أنه لم يتوقع بوجود تفتيش أمامه والسبب أن بعض التفاتيش تكون مفاجئة وفي منعطفاة خطرة وفي نفس الوقت بخط سريع أنا لا أمانع بوجود تفتيش مفاجىء ولكن أتمنى أن يختارون المكان الصحيح تفاديا للحوادث
يجب وضع أشارة تنبيه واضحه قبل التفتيش أو دورية مولعه السفتييمكن كان يتفرج على الجوال أوجالس بمحل الراكب يتقهوى ويصور ومثبت السرعه.احتمال
باديقد يكون الحادث متعمد والله اعلم كيف منتبه لنقطة التفيش ماشاء مجموعة سيارات متوقفة
الحازميهذا علامات اخر الزمن ..وقرب ظهور الفتن والملاحم
فهد١١١يضعون نقاط تفتيش بعضها بشكل عشوائي تتسبب بالحوادث بدون إشارات تنبيه وتحذير كافية تراعي السلامة المرورية للجميع !! ولا حسيب أو رقيب !!
يالطيفالي نقطة تفتيش مالها داعي اجل نخليها بوابه مفتوحه لا كن لانبيها نقاط تفتيش في خطوط الخدمه عند المخارج مثل مخرج خمسه وسته وسبعه وعند اليوتير هذا الي مالها داعي فقط زحمه على الفاضي ولايكونون انتاج امني
يالطيفمعقوله مشاف نقطت التفتيش الى الامام خارج وعيه ذكرني بالتريلا الي في فرنسا الي قتلت مجموع مواطنين فرنسيين وغير فرنسيين
همساتبالعكس ضرورة ملحة التفتيش فالمنطقة منطقة حرب ووجود الكثير من مجهولي الهوية والإرهابييين مندسون هنا وهناك فلزوم اقامة نقاط تفتيش على مدار الساعة ربي بحفظ بلادنا وابناءنا المرابطين على الحدود ،،
شيعي برونزيبيجونك الحين
الساريتفتيش ماله داعي حتى في الصباح تفتيش معطلين الطلبة والموظفين ومأخرين العالم على دواماتهم