بالصور: شاحنة كبيرة تدهس أطفال ونساء ورجال أمن بمنطقة تفتيش جازان

صحيفة المرصد: دهست شاحنة كبيرة، مساء أمس الإثنين، عدد من الأطفال والنساء ورجال أمن، عندما اصطدمت بمجموعة من السيارات عند نقطة تفتيش أمنية على الطريق الرابط بين محافظة صبيا ومدينة جازان، بالقرب من مستشفى الأمير محمد بن ناصر.

ونقلت “عاجل” عن شهود عيان أن الشاحنة مخصصة لتوريد المواد الغذائية لإحدى أشهر المطاعم بجازان لم يستطع قائدها السيطرة عليها، حينما شاهد أمامه نقطة التفتيش، وتوقف بعض السيارات التي تخضع لأنظمة التفتيش وبجوارها الدوريات الأمنية ورجال الأمن، لكنه ارتطم بشكل مفاجئ بعدد منها بما فيها سيارات أمنية، الأمر الذي نتج عنه إصابة أشخاص بالموقع بينهم رجال أمن، وتم نقلهم مباشرة عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى.