إلغاء إعدام “مرسي” وقيادات الإخوان في “اقتحام السجون”

صحيفة المرصد: قضت محكمة النقض في مصر، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي، و26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى أعضاء من حركة حماس وحزب الله اللبناني، وقررت إلغاء عقوبة الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في قضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

وتضم القضية 129 متهمًا أبرزهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور سعد الكتاتني، وآخرين من بينهم 93 هاربًا من حركة حماس وحزب الله وجماعة الإخوان

من جانبه قال دفاع المتهم عبدالمنعم تغيان إن موكله لا ينتمي لأي تيار سياسي أو ديني، وطلب من المحكمة قبول الطعن وإعادة محاكمة موكله.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت في شهر يونيو من العام الماضي بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، والقيادى عصام العريان، بالإعدام شنقًا، كما عاقبت 21 متهمًا بالسجن المؤبد، والحبس لمدة عامين لـ16 متهمًا مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية والهروب منها إبان يناير 2011 .