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إلغاء إعدام “مرسي” وقيادات الإخوان في “اقتحام السجون”

15 نوفمبر, 2016 , 13:58 م
إلغاء إعدام “مرسي” وقيادات الإخوان في “اقتحام السجون”
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صحيفة المرصد: قضت محكمة النقض في مصر، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي، و26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى أعضاء من حركة حماس وحزب الله اللبناني، وقررت إلغاء عقوبة الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في قضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.
وتضم القضية 129 متهمًا أبرزهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور سعد الكتاتني، وآخرين من بينهم 93 هاربًا من حركة حماس وحزب الله وجماعة الإخوان
من جانبه قال دفاع المتهم عبدالمنعم تغيان إن موكله لا ينتمي لأي تيار سياسي أو ديني، وطلب من المحكمة قبول الطعن وإعادة محاكمة موكله.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت في شهر يونيو من العام الماضي بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، والقيادى عصام العريان، بالإعدام شنقًا، كما عاقبت 21 متهمًا بالسجن المؤبد، والحبس لمدة عامين لـ16 متهمًا مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية والهروب منها إبان يناير 2011 .



تعليقات ( 37 )

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  1. 37
    15 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    ريما Rima

    فرق بين الحاكم المسلم الصادق وبين المتلبس بالدين مثل الاخونجي مرسي كان دستوره اللي حطه ***لهم اتصالات مع كلنتون ليحطوا دوله ***بسيناء
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  2. 36
    15 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    حماس هي من الاخونج اصلا تجمعوا الاحباب من الاخونج ومن حزب الآت ومن حماس الله ينتقم منهم
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  3. 35
    15 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    اببببباااااي

    تعلبق مخالف
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  4. 34
    15 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    اببببباااااي

    يمكن المريض النفسي قلم.تدخل.وكرهوه واصدروا نقض الحكم نكاية فيه.وليس حبا في الحبايب الاخوان.
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  5. 33
    15 نوفمبر, 2016 , 15:35 م

    من سلفي الى اخونجي 11

    للأسف أيها الادعياء ..! وصل بكم الامر إلى أن وقفتم مع المستهزئين بالدين وايدتم ما كنتم ترونه حراما إنتقام من الاخوان وكشفهم حسب زعمكم حتى اصبح بعضكم في صفهم حربا ع الاسلام وتعاليمه
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  6. 32
    15 نوفمبر, 2016 , 15:30 م

    يلدرم

    مهازل القضاء المصري لاتنتهي
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  7. 31
    15 نوفمبر, 2016 , 15:23 م

    من سلفي الى اخونجي 11

    والله العظيم قمت التناقض والهوى !! لا يؤيدك في كلامك لا ادلة ولا كبار العلماء ولا عقل اي منطق تتحدث به هناك يجوز وهنا لايجوز اثبت ع قول واحد ! طيب وماذا عن اردوغان ؟
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  8. 30
    15 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    اخونجي

    13 من سلفي ... اليس مرسي كان ولي امر المسلمين ؟ نستكمل البيان في الاخوان وولي أمرهم لاحقا )) خروج من خرج يخرج خارجيا من الخوارج
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  9. 29
    15 نوفمبر, 2016 , 15:17 م

    حتى الأفلام الهندية لم تصل لمستوى القضاء في مصر

    بغض النظر عن المحكوم لكن هل يعقل ان تقوم اربع محاكم باصدار احكام مختلفة تماما في قضية واحدة وهل يعقل ان يستمر التقاضي لعشرات السنين في امور لا تستحق. هل تعلمون بان القاتل قد يعدم وقد يسجن مؤبد وقديبرأ
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  10. 28
    15 نوفمبر, 2016 , 15:14 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((( لاحظ ان الالغاء شامل مرتزقة ايران في غزة ولبنان ... وليس الخوارج فقط )))))))
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  11. 27
    15 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    كاره الليبرالية

    الى اخونجي ١١ لا تابع الاخبار من قنوات بني ليبرال ،، حكم عقلك
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  12. 26
    15 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    اخونجي

    13 من سلفي ... اليس مرسي كان ولي امر المسلمين ؟ (( رابعا)) حكام الخليج حفظهم الله حكام لشعوبهم ولاة أمرهم وليسوا ولاة أمر لعموم المسلمين
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  13. 25
    15 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    تركي

    تعليق مخالف
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  14. 24
    15 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    متأمل

    لا بد للظلم أن ينجلي .. ولينصرن الله من ينصره .. ترقبوا الإرادة الإلهية ، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ... سبحانه وتعالى ،،
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  15. 23
    15 نوفمبر, 2016 , 15:04 م

    اخونجي

    13 من سلفي ... اليس مرسي كان ولي امر المسلمين ؟ (( ثانياً )) ما يقاس على ولي أمر المسلمين في الخليج تحديد لا ينطبق جملة وتفصيلا على مصر وفق دستورها
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  16. 22
    15 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    اخونجي

    13 من سلفي ... اليس مرسي كان ولي امر المسلمين ؟ (( أولا )) مصر دولة مسلمة ارتضت لنفسها حكما ديمقراطيا دستوريا الإرادة في للشعب )) وقبل بذلك عموم الشعب
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  17. 21
    15 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    ابو عنتر

    انتصر الكفار على المسلمين فى غزوة احد بسبب اختلافهم وهم تحت امرة الرسول فما بالكم اليوم بمراهقى الاسلام على كثرة وتنوع اختلافهم لم ولن تنتصروا
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  18. 20
    15 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    سنافي .

    مشكلة الإخوان الغاية(الكرسي)تبرر الوسيلة(إيران). وعلمهم الشرعي ضحل جدا من اكبرهم القرضاوي الذي افتى بتحريم منع المراة من الغناء (حرام تمنع صوتها وهو جميل)
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  19. 19
    15 نوفمبر, 2016 , 14:54 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((( اقتحام السجون نتج عنه مقتل عدد من جنود مصر .... وتدمير منشآت أمنية ))))))
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  20. 18
    15 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    سنافي .

    من شاء فليكتب على بحث اليوتيوب.مرسي والشيعة .. أيها الشعب المصري إن كان لابد من خسارة فمن يسرق اموالكم اهون ممن يسرق دينكم ويخسركم جنة عرضها السماوات والأرض.(أكيد فهمتوني)
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  21. 17
    15 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    شابورة

    محاكمة مرسى مهزلة****
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  22. 16
    15 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    من سلفي الى اخونجي 11

    الخروج على الحاكم المسلم لا يجوز اي كان وهذا ما افتى به هيئة كبار علمائنا ولكن انتم ايها الادعياء متناقضين اصحاب هوى وحقد
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  23. 15
    15 نوفمبر, 2016 , 14:51 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((( لاتفرحوا كثيرا .......الغاء حكم ......لا يعني الغاء كافة احكام الاعدام في قضايا اخرى اهما التخابر ))))))
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  24. 14
    15 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    ابو عنتر

    الليبرلجية العرب مهدوا الطريق للتمدد الفارسى عن طريق محاربتهم للسنة واهلة
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  25. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    من سلفي الى اخونجي 11

    اليس مرسي كان ولي امر المسلمين ؟ وهو محرم الخروج عليه تعيشون التناقض يا ادعياء السلفية لماذا طبلتم وايدتم وفرحتم بالخروج على اردوغان وهو حاكم مسلم انتم اصحاب هوى فقط
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  26. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    اخونجي

    نعم يمكن للشخص أن يكره اللبرلية كما يكره الخوارج والصفوية والأخوان وما خرج من نسلهم فكلهم علا ضلال يخالف السنة
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  27. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    اخونجي

    61 كاره الليبرالية انتظرو عودته لكرسي الرئاسه (( كرهك للبرالية ليس مبررا لحب جماعة ضالة مفرقة مخالفة للسنة )) يمكن أن تجمع بين كرهين
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  28. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    مصر في عهد مرسي *****
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  29. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    الاسلام ديني

    حبس أحد السلاطين رجلا زمانا طويلا ثم اخرجه فقال له : كيف وجدت محبسك ؟ قال : ما مضى من نعيمك يوم إلا ومضى من بؤسي يوم ، حتى يجمعنا يوم .
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  30. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    هذا رأيي

    رأيي ووجهة نظري ان مرسي ****
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  31. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    محب آل البيت

    بدأ ال الشيخ يلمع ويمدح ويصف تراب بالشجاع واظن ذلك حتى يتبناه كما تبناه غيره لمحاربة الإسلام وأهله
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  32. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    كاره الليبرالية

    انتظرو عودته لركرسي الرئاسه مره اخرى بأذن الله ،،
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  33. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    الحكم العادل هو إعدام حكومة الانقلاب الفرعونية التي انقلبت على الشرعية وقتلت الأبرياء في رابعة والمساجد وقادت مصر للخراب والتدهور في شتى المجالات .
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  34. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    الرساوي

    سبحان الله العادل الأمين حافظ القران يسجن اما الخوارج عليه فهم احرار
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  35. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    شيعي برونزي

    يوووووووووووووووووووووووووة ليشششششششششششششششششششش
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  36. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    شيعي برونزي

    مرسي مادانيه اعوذبالله
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  37. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    عاصم

    الان خنبوقه في حالة اغماء
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