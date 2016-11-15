بالصور:خادم الحرمين يتسلم رسالتين من الرئيس الجزائري

صحيفة المرصد-واس:تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالتين من الرئيس عبدالعزيز بوتفلقية رئيس الجزائر.وقام بتسليم الرسالتين لخادم الحرمين الشريفين دولة الوزير الأول الجزائري الأستاذ عبدالمالك السلال خلال استقباله والوفد المرافق له في مكتبه بقصر اليمامة اليوم.

وقد عقد خادم الحرمين الشريفين مع دولته جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء إبراهيم العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة عصام بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي الوزير المرافق، ووزير الدولة للشؤون الخارجية نزارمدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر سامي الصالح.

فيما حضر من الجانب الجزائري وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل، ووزير الصناعة والمناجم الأستاذ عبدالسلام بوشوارب، ووزير الطاقة نور الدين بوطرفة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد الأستاذ عبدالسلام شلغون، وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق.