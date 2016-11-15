بالفيديو..شاهد مقلب رد فعل شبان مسلمين تناولوا لحم خنزير!

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تنفيذ شاب مقلب في ثلاثة شبان مسلمين احضر لهم قطع من اللحم لاختبارها اذا كان طعمها رائع ام لا، ليخبرهم فيما بعد انها لحم خنزير.

حيث أظهر المقطع الشبان الثلاثة وهم يتناولون اللحم وهم على بركة السباحة، وبعد دقائق من تناولهم الطعام يفاجأهم بأنه حصل خطأ في الطعام وان اللحم هو لحم خنزير ليقوموا برمي اللحم والبدأ بمحاولة تقيأ الطعام وهم يصرخون ويوجهون الشتائم للشاب بغضب كبير.وبعد دقائق يقوم الشاب الذي نفذ المقلب باخبارهم ان اللحم الذي تناولوه هو لحم طبيعي وليس بلحم خنزير وان كل هذا هو مجرد مقلب.