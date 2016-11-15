  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو..شاهد مقلب رد فعل شبان مسلمين تناولوا لحم خنزير!

15 نوفمبر, 2016 , 15:09 م
بالفيديو..شاهد مقلب رد فعل شبان مسلمين تناولوا لحم خنزير!
  • 1٬609
  • 4
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تنفيذ شاب مقلب في ثلاثة شبان مسلمين احضر لهم قطع من اللحم لاختبارها اذا كان طعمها رائع ام لا، ليخبرهم فيما بعد انها لحم خنزير.

حيث أظهر المقطع الشبان الثلاثة وهم يتناولون اللحم وهم على بركة السباحة، وبعد دقائق من تناولهم الطعام يفاجأهم بأنه حصل خطأ في الطعام وان اللحم هو لحم خنزير ليقوموا برمي اللحم والبدأ بمحاولة تقيأ الطعام وهم يصرخون ويوجهون الشتائم للشاب بغضب كبير.وبعد دقائق يقوم الشاب الذي نفذ المقلب باخبارهم ان اللحم الذي تناولوه هو لحم طبيعي وليس بلحم خنزير وان كل هذا هو مجرد مقلب.



تعليقات ( 4 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    الاسلام ديني

    الله اكبر -- هكذا المسلم أواه منيب -- حتى وإن اخطأ ووقع في معصية -- إلا انه دائما ما يأنب ضميرة ويسعى لتوبة صادقة -- تذكير احبتي -- دمعة تائب محاضرة مؤثرة ع الليوتيوب لإبراهيم الدويش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    مثل قصة المسلم والسيكل

    قصة قديمة مختصرها هناك سرقة دراجات و طبيب اسنان مسلم. فتحولت الاحداث والتركيز على الطبيب المسلم ونسوا سرقة الدراجات. وهذا هو حالنا. مو اكلوا لحم ذيب وغيره!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    عادي

    يروح مع زميلته ويشرب عصير الشعير و عصير العنب المطعم وبالاخير يستنكر اللحم لدرجة انه اكثر حراماً 🤔
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  4. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    هالجمبزة معروفة

    يركب الطيارة فيقول هذا لحم حلال. وبعدين تجي العربة ويقول اعطيني دوبل يوحنا الماشي مع ثلج!
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم