بالفيديو..شاهد مقلب رد فعل شبان مسلمين تناولوا لحم خنزير!

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تنفيذ شاب مقلب في ثلاثة شبان مسلمين احضر لهم قطع من اللحم لاختبارها اذا كان طعمها رائع ام لا، ليخبرهم فيما بعد انها لحم خنزير.
حيث أظهر المقطع الشبان الثلاثة وهم يتناولون اللحم وهم على بركة السباحة، وبعد دقائق من تناولهم الطعام يفاجأهم بأنه حصل خطأ في الطعام وان اللحم هو لحم خنزير ليقوموا برمي اللحم والبدأ بمحاولة تقيأ الطعام وهم يصرخون ويوجهون الشتائم للشاب بغضب كبير.وبعد دقائق يقوم الشاب الذي نفذ المقلب باخبارهم ان اللحم الذي تناولوه هو لحم طبيعي وليس بلحم خنزير وان كل هذا هو مجرد مقلب.
تعليقات ( 4 )
الاسلام دينيالله اكبر -- هكذا المسلم أواه منيب -- حتى وإن اخطأ ووقع في معصية -- إلا انه دائما ما يأنب ضميرة ويسعى لتوبة صادقة -- تذكير احبتي -- دمعة تائب محاضرة مؤثرة ع الليوتيوب لإبراهيم الدويش
مثل قصة المسلم والسيكلقصة قديمة مختصرها هناك سرقة دراجات و طبيب اسنان مسلم. فتحولت الاحداث والتركيز على الطبيب المسلم ونسوا سرقة الدراجات. وهذا هو حالنا. مو اكلوا لحم ذيب وغيره!
عادييروح مع زميلته ويشرب عصير الشعير و عصير العنب المطعم وبالاخير يستنكر اللحم لدرجة انه اكثر حراماً 🤔
هالجمبزة معروفةيركب الطيارة فيقول هذا لحم حلال. وبعدين تجي العربة ويقول اعطيني دوبل يوحنا الماشي مع ثلج!