“عسيري” يكشف طريقة استهداف الحوثيين بغارة في تعز

صحيفة المرصد: استهدفت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين، شاحنات كانت تقل إمدادات عسكرية للمسلحين الحوثين قرب مدينة تعز، حسبما أعلن المتحدث باسم التحالف اللواء ركن أحمد عسيري.

وبين عسيري، أن الغارة الجوية نجحت في استهداف الشاحنات في ساعة متأخرة من ليل أمس، محملتين بالذخيرة والأسلحة والوقود، وهما في طريقهما من محافظة إب قرب مدينة تعز، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم إصابة أية مدنيين في الغارة التي قتلت عددًا من المهربين والمتمردين الحوثيين.

وأضاف المتحدث باسم التحالف الدولي، أن المتمردون حاولوا التمويه والهروب، إلى أن الغارة استهدفتهم عند توقفهم في منطقة الكتيبة 55 التابعة للحرس الجمهوري.