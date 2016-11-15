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الفنانة ليلى مراد لـ “الشعراوي”: “الراجل عنده (ثدي) ليه”؟.. و الشيخ يرد!

15 نوفمبر, 2016 , 15:24 م
الفنانة ليلى مراد لـ “الشعراوي”: “الراجل عنده (ثدي) ليه”؟.. و الشيخ يرد!
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صحيفة المرصد: فاجئت الفنانة ليلى مراد الشيخ الشعراوي بسؤال محرج قائلة له: “هسألك سؤال بس متضحكش عليّا، فردّ الشيخ تفضلي”.

وبعد لحظات من التفكير، قالت “مراد” في سؤالها: “ثدي المرأة معمول عشان لما يجي طفل يرضع منه.. مش كده؟، فأجابها صحيح، فأكملت: “طيب الراجل عنده (ثدي) ليه؟”.

وعندّما سمع الشيخ الشعراوي السؤال، تمكّن الخجل منه واحمر وجهه وضحك بصوت عالي، إلى أن قال لها: “هذه المسألة دي يمكن المستقبل بين حكمة الله في خلقه”.

وأضاف أنه قرأ إن في الدينمارك حدث أن فتى انقلب إلى فتاة فماذا لو لم يكن له ثدي، قائلاً: “كان يبقى إيه الوضع، وهيعملوا له إيه، فكأن الله عز وجل خلق الثدي للرجل عشان يمكن ينقلب إلى فتاة، وهذه حالات حدثت”.



تعليقات ( 21 )

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  1. 21
    15 نوفمبر, 2016 , 20:02 م

    💎🎀سُندُس

    من قال لا أعلم أو لا أدري فقد أفتى...........وكان الشعبي يقول: «لا أدري هذه نصف المعرفة»
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  2. 20
    15 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    وحّدَ الله العرب

    خلقنا الله في أجمل تكوين،لم يخلق الله جناح بعوضة عبثا،إستغفروا الله،ثدي الرجل هو أولا متمم جمالي من جملة الجمال الكلي الذي أبدعه الله في الذكر والأنثى،كما أن حلمة ثدي الرجل مفرطة الحساسية ولها وظيفة
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  3. 19
    15 نوفمبر, 2016 , 19:46 م

    وحّدَ الله العرب

    من حق أي إنسان أن يسأل ما خطر له.على العالم أن يعتذر عن الجواب إن لم يكن يعرفه،وقول لا أعرف ليس عيبا،والآية الكريمة(لا تسألوا عن...)هي بعلم الغيبيات ووجود الله وكيف واين وليست حول جسم الإنسان مثلا.
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  4. 18
    15 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    مدري وش راح تستفيد من سؤالها
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  5. 17
    15 نوفمبر, 2016 , 19:00 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    قال تعالى[يايها الذين آمنوا لاتسألوا عن اشياء إن تبد لكم تسؤكم.. ]]
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  6. 16
    15 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    hima

    رحمة الله عليه,نابغة لكل الازمان,غفر الله له واسكنه الجنه مثال التسامح والطيبه والتواضع والانسانيه.
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  7. 15
    15 نوفمبر, 2016 , 18:37 م

    اجتهد ولم يوفق فله اجر واحدا فقط
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  8. 14
    15 نوفمبر, 2016 , 18:37 م

    ياخبيبي

    طيب ليش ماقالها الرجل يطلعله شعر بالوجه لانه رجل طيب المرأه يطلعلها كمان شعر بالوجه ولولا الليزر والحلاوه قسم ان تشوف شنبات ترضع اطفاال 😂😂😂😂
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  9. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    العبقري

    اجابة غير مقنعة من الشعرواي لان كم نسبة التحول من ذكر الى انثى ؟؟ لا تكاد تذكر
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  10. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 17:52 م

    حقيقه علميه ٢

    مثال على ذالك تطور (( ؟ )) وهي في الاصل مبيض عند الانثى وغير ذالك ... العلم نور
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  11. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    حقيقه علميه ١

    فهذه من ناحيه علميه .... لأن التكوين الأنثوي اشمل من التكوين الذكري فسبحان الله جعل الله التكوين الانثوي مستودع وليس العكس
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  12. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 17:41 م

    حقيقه علميه

    يجب على الجميع الاطلاع كل جنين في بداية تخلقه يكون على هيئه تكوينيه للانثى فيبداء بإذن الله التطور واخذ صورته التي ارادها الله له
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  13. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 17:25 م

    عبدالعزيز//

    السؤال لماذا يطرح هذا الموضوع الآن ؟ومن ورائه؟ وما الهدف منه ؟
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  14. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 17:13 م
    عدد التعليقات:151

    تابط شرا

    مع احترامي اذا كانت القصه حقيقية رد الشيخ كان *** الم يقرا قول الله لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ
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  15. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 17:00 م

    ابو ثامر

    اكيد ان الثدي له وظائف اخرى يعلمها الله
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  16. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    الطب في تقدم

    بس الغدة الا في ثدي الرجل خاملة العلم بيتقدم وقريب الرجل راح يستطيع يخلف وبصراحة اتنمى ان الرجال يخلفوا ويصير خلاص هو الا يلقح نفس ويجيب عيال ونتخلص من النساء لان ما صار لهم دور على الارض
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  17. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    الْإِنْسانَ

    تبارك الله أحسن الخالقين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    الْإِنْسانَ

    {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
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  19. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 15:47 م

    اببببباااااي

    الله اعلم .
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  20. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 15:39 م

    فهدالجويان

    فيه اسأله بايخه من بعض مايكرهون الدين ويريدون احراجهم ولكن بعض المشائخ يزبد لهم مثل الشيخ الفوزان والشيخ الشعرواوي جامل الساأله بجوابه لها هناك امور مختصه بالخالق ولايجوز الاخذ بها
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  21. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 15:36 م

    اسمرعبر

    السؤال صعب الإجابة عليه شرعاً
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)

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