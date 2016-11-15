الفنانة ليلى مراد لـ “الشعراوي”: “الراجل عنده (ثدي) ليه”؟.. و الشيخ يرد!

صحيفة المرصد: فاجئت الفنانة ليلى مراد الشيخ الشعراوي بسؤال محرج قائلة له: “هسألك سؤال بس متضحكش عليّا، فردّ الشيخ تفضلي”.
وبعد لحظات من التفكير، قالت “مراد” في سؤالها: “ثدي المرأة معمول عشان لما يجي طفل يرضع منه.. مش كده؟، فأجابها صحيح، فأكملت: “طيب الراجل عنده (ثدي) ليه؟”.
وعندّما سمع الشيخ الشعراوي السؤال، تمكّن الخجل منه واحمر وجهه وضحك بصوت عالي، إلى أن قال لها: “هذه المسألة دي يمكن المستقبل بين حكمة الله في خلقه”.
وأضاف أنه قرأ إن في الدينمارك حدث أن فتى انقلب إلى فتاة فماذا لو لم يكن له ثدي، قائلاً: “كان يبقى إيه الوضع، وهيعملوا له إيه، فكأن الله عز وجل خلق الثدي للرجل عشان يمكن ينقلب إلى فتاة، وهذه حالات حدثت”.
تعليقات ( 21 )
💎🎀سُندُسمن قال لا أعلم أو لا أدري فقد أفتى...........وكان الشعبي يقول: «لا أدري هذه نصف المعرفة»
وحّدَ الله العربخلقنا الله في أجمل تكوين،لم يخلق الله جناح بعوضة عبثا،إستغفروا الله،ثدي الرجل هو أولا متمم جمالي من جملة الجمال الكلي الذي أبدعه الله في الذكر والأنثى،كما أن حلمة ثدي الرجل مفرطة الحساسية ولها وظيفة
وحّدَ الله العربمن حق أي إنسان أن يسأل ما خطر له.على العالم أن يعتذر عن الجواب إن لم يكن يعرفه،وقول لا أعرف ليس عيبا،والآية الكريمة(لا تسألوا عن...)هي بعلم الغيبيات ووجود الله وكيف واين وليست حول جسم الإنسان مثلا.
💇💇 ريما Rima 💇💇مدري وش راح تستفيد من سؤالها
💇💇 ريما Rima 💇💇قال تعالى[يايها الذين آمنوا لاتسألوا عن اشياء إن تبد لكم تسؤكم.. ]]
himaرحمة الله عليه,نابغة لكل الازمان,غفر الله له واسكنه الجنه مثال التسامح والطيبه والتواضع والانسانيه.
ياخبيبيطيب ليش ماقالها الرجل يطلعله شعر بالوجه لانه رجل طيب المرأه يطلعلها كمان شعر بالوجه ولولا الليزر والحلاوه قسم ان تشوف شنبات ترضع اطفاال 😂😂😂😂
العبقرياجابة غير مقنعة من الشعرواي لان كم نسبة التحول من ذكر الى انثى ؟؟ لا تكاد تذكر
حقيقه علميه ٢مثال على ذالك تطور (( ؟ )) وهي في الاصل مبيض عند الانثى وغير ذالك ... العلم نور
حقيقه علميه ١فهذه من ناحيه علميه .... لأن التكوين الأنثوي اشمل من التكوين الذكري فسبحان الله جعل الله التكوين الانثوي مستودع وليس العكس
حقيقه علميهيجب على الجميع الاطلاع كل جنين في بداية تخلقه يكون على هيئه تكوينيه للانثى فيبداء بإذن الله التطور واخذ صورته التي ارادها الله له
عبدالعزيز//السؤال لماذا يطرح هذا الموضوع الآن ؟ومن ورائه؟ وما الهدف منه ؟
عدد التعليقات:151
تابط شرامع احترامي اذا كانت القصه حقيقية رد الشيخ كان *** الم يقرا قول الله لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ
ابو ثامراكيد ان الثدي له وظائف اخرى يعلمها الله
الطب في تقدمبس الغدة الا في ثدي الرجل خاملة العلم بيتقدم وقريب الرجل راح يستطيع يخلف وبصراحة اتنمى ان الرجال يخلفوا ويصير خلاص هو الا يلقح نفس ويجيب عيال ونتخلص من النساء لان ما صار لهم دور على الارض
الْإِنْسانَتبارك الله أحسن الخالقين
الْإِنْسانَ{لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
ابببببااااايالله اعلم .
فهدالجويانفيه اسأله بايخه من بعض مايكرهون الدين ويريدون احراجهم ولكن بعض المشائخ يزبد لهم مثل الشيخ الفوزان والشيخ الشعرواوي جامل الساأله بجوابه لها هناك امور مختصه بالخالق ولايجوز الاخذ بها
اسمرعبرالسؤال صعب الإجابة عليه شرعاً