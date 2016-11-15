الفنانة ليلى مراد لـ “الشعراوي”: “الراجل عنده (ثدي) ليه”؟.. و الشيخ يرد!

صحيفة المرصد: فاجئت الفنانة ليلى مراد الشيخ الشعراوي بسؤال محرج قائلة له: “هسألك سؤال بس متضحكش عليّا، فردّ الشيخ تفضلي”.

وبعد لحظات من التفكير، قالت “مراد” في سؤالها: “ثدي المرأة معمول عشان لما يجي طفل يرضع منه.. مش كده؟، فأجابها صحيح، فأكملت: “طيب الراجل عنده (ثدي) ليه؟”.

وعندّما سمع الشيخ الشعراوي السؤال، تمكّن الخجل منه واحمر وجهه وضحك بصوت عالي، إلى أن قال لها: “هذه المسألة دي يمكن المستقبل بين حكمة الله في خلقه”.

وأضاف أنه قرأ إن في الدينمارك حدث أن فتى انقلب إلى فتاة فماذا لو لم يكن له ثدي، قائلاً: “كان يبقى إيه الوضع، وهيعملوا له إيه، فكأن الله عز وجل خلق الثدي للرجل عشان يمكن ينقلب إلى فتاة، وهذه حالات حدثت”.