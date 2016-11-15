بالصور:خادم الحرمين يستقبل أمين الجامعة العربية.. و”أبو الغيط” يعزي الملك

صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له .

وقدّم الأمين العام لجامعة الدول العربية في بداية الاستقبال التعازي لخادم الحرمين الشريفين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- سائلاً الله له المغفرة والرضوان .

وقد تحدث خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال عن أهمية دور الجامعة العربية وجهودها في الدفاع عن القضايا التي تهم العالم العربي .

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان .