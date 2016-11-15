بالفيديو:المنتخب يخسر أمام اليابان بهدفين مقابل هدف

صحيفة المرصد:خسر المنتخب السعودي مباراته اليوم أمام منتخب اليابان بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد سايتاما 2002، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.

وسجل منتخب الياباني هدفه الأول من ركلة جزاء عن طريق اللاعب هيروشي كيوتاكي في الدقيقة 45، وهدف الثاني سجله جينكي هاراغوشي في الدقيقة 79. وفي نهاية المباراة سجل الأخضر هدفه الوحيد في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب عمر هوساوي.