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بالفيديو:المنتخب يخسر أمام اليابان بهدفين مقابل هدف

15 نوفمبر, 2016 , 16:09 م
بالفيديو:المنتخب يخسر أمام اليابان بهدفين مقابل هدف
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صحيفة المرصد:خسر المنتخب السعودي مباراته اليوم أمام منتخب اليابان بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد سايتاما 2002، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.

وسجل منتخب الياباني هدفه الأول من ركلة جزاء عن طريق اللاعب هيروشي كيوتاكي في الدقيقة 45، وهدف الثاني سجله جينكي هاراغوشي في الدقيقة 79. وفي نهاية المباراة سجل الأخضر هدفه الوحيد في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب عمر هوساوي.



تعليقات ( 58 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 58
    15 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    النورس

    هارد لك يالاخضر
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  2. 57
    15 نوفمبر, 2016 , 19:32 م

    ابوسالم

    باختصار اليوم خسرنا بفعل غرور مارفيك وعدم جديته ،،الفريدي ،كنو ،سالم، ياسر كمحور هجومي الايمكن تجاوز هولاء ان اردنا التاهل ونواف العابد لوحده لايصفق
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  3. 56
    15 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    ابوسالم

    تتمه اقول ان مارفيك لايعرف قدرات اللاعبين بدليل بدايته بالسهلاوي وجلوس المقاتل ناصر بالدكه بالاضافه عدم اختيار الفريدي في ضل عدم وجود محور هجومي اوالقحطاني وكذلك عدم معرفة قدرات سالم وكنو
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  4. 55
    15 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    ali

    يانقاش الحقيقة نجاش الحقيقة ( تعليق رقم 26 راجع تعليقك زين !!! وراجع لاتخلي نفسك) أنت ماجر اللي فوق أنت إيس فيه كلام؟!
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  5. 54
    15 نوفمبر, 2016 , 19:22 م

    ابوسالم

    مشكلة المنتخب زي مشكلة الهلال اداريه بامتياز ..من البدايه كيف يترك مدرب يدخل تصفيات كاس عالم بدون استعداد ومباريات وديه، بطل كاس العالم ماسوى كذا وثانيا ماهو عارف قدرات اللاعبين بدليل بدايته بالسهلاو
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  6. 53
    15 نوفمبر, 2016 , 18:55 م

    مواطن

    أنشأ الله سوف يتأهل المنتخب السعودي.
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  7. 52
    15 نوفمبر, 2016 , 18:53 م
    عدد التعليقات:14459

    عمر السميري

    رغم الهزيمه لا يزال منتخبنا في الصداره
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  8. 51
    15 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    فقراوي

    غلطة مدرب ما بدأ بالشمراني والمولد واعتمد على اسماء ***السهلاوي والشهري لين جابو هدفين
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  9. 50
    15 نوفمبر, 2016 , 18:51 م
    عدد التعليقات:14459

    عمر السميري

    هاااردلك لمنتخبنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 49
    15 نوفمبر, 2016 , 18:49 م
    عدد التعليقات:14459

    عمر السميري

    مساكم الله بالخير جميعا
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  11. 48
    15 نوفمبر, 2016 , 18:42 م

    الوردة البيضاء

    انشاء الله الامارات تكسب وتتأهل لكاس العالم بلد حبيبه وشعب عظيم واخلاقة راقية
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  12. 47
    15 نوفمبر, 2016 , 18:34 م

    ياخبيبي

    يا خبيبي التصفيات طويله ونفس الدوري عندنا ويا خبيبي مثل ماتفوز ياخبيبي بتخسر وبتتعادل ويا خبيبي حنا متصدرين وباخبيبي دفاعك مبوش وياخبيبي شوف الجمهور اذا فيكم خير ياخبيبي فلاياب هزو الملعب ياخبيبي
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  13. 46
    15 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    hima

    مبروك لليابان وهاردلك للمنتخب.
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  14. 45
    15 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    سم سم

    البعض يتهكم على اللاعبين ويسخر منهم والبعض يقول فزنا بالحظ والبعض يقول القادم صعب بكل بساطه نقول لهم عاشت بلادي عاشت راية التوحيد لاعزاء للانهزاميين لاعزاء للحاقدين القادم أجمل باذن الله
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  15. 44
    15 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    عبيد

    اغرب بشر بالتاريخ انتم كنتم قبل التصفيات متشائمين وحش بالمنتخب ويوم فاز وتصدر قلتو رجعنا لآسيا والحين لمجرد خسارة فقط رجعتو للمربع الاول جمهور عجيب غريب لا يوجد مثله لا بالأرض ولا بالتاريخ
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  16. 43
    15 نوفمبر, 2016 , 18:23 م

    البشري٢

    فوز اليابان مستحق وأمر طبيعي تحس أنهم يلعبون كورة قدم ومنتخبنا يحتاج التهيئة ما شاهدناه اليوم اعتراضات وأعصاب مفلوته اي فوال يستفزهم مماافقدهم التركيز في المباراة هاردلك للمنتخب وللنتعلم من الأخطاء
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  17. 42
    15 نوفمبر, 2016 , 18:21 م

    شيعي برونزي

    تعليق 32 حب لاخيك كما تحب لنفسك
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  18. 41
    15 نوفمبر, 2016 , 18:21 م

    زكي باشاء

    تعليق مخالف
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  19. 40
    15 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    فكر زين

    انا اوجهه اتهامي للجمهور هو سبب هزيمة السعودية اكثر الجمهور ياباني وين الجمهور السعودي !!! هذا الشي مفروض مايصير..
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  20. 39
    15 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    شيعي برونزي

    بالتوفيق
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  21. 38
    15 نوفمبر, 2016 , 18:19 م

    قدامنا 5 مباريات في منتهى الصعوبه ... تايلند على أرضها ولاتستهينون بفريقهم .. استراليا في أستراليا الإمارات في الإمارات اليابان في جده العراق مدري وين ؟؟ كلها صعبه وصعبة جداً ومنتخبنا ساعده الحظ فقط
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  22. 37
    15 نوفمبر, 2016 , 18:18 م

    نقاش الحقيقه

    تعليق رقم 26 راجع تعليقك زين !!! وراجع لاتخلي نفسك
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  23. 36
    15 نوفمبر, 2016 , 18:18 م

    البشري٢

    فوز اليابان مستحق وأمر طبيعي تحس أنهم يلعبون كورة قدم ومنتخبنا يحتاج التهيئة ما شاهدناه اليوم اعتراضات وأعصاب مفلوته اي فوال يستفزهم مماافقدهم التركيز في المباراة هاردلك للمنتخب وللنتعلم من الأخطاء
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  24. 35
    15 نوفمبر, 2016 , 18:17 م

    الحمدلله رب العالمين
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  25. 34
    15 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    ali

    إذا ماتحسن مستوى المنتخب **** في المجموعةالمتأهلة لكاس العالم هذا إذا تاهلنا لكأس العالم ماودي أقول:احلق شنبي او حاجبي إذا تأهلنا لكن نرجوا ذلك ونرجوا معه لعب فن وسيطرةعلى الكرةوكثرة الفرص.
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  26. 33
    15 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  27. 32
    15 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    محمد

    ومع ذلك لازال المنتخب السعودي في المركز الأول وإنشاءالله يفوز المنتخب العراقي الشقيق على الإمارات.وبالنسبه المنتخب السعودي فسوف يصعد لكأس العالم أما الإمارات فبعيد جدا عشم ابليس في الجنه
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  28. 31
    15 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    نقاش الحقيقه

    هل سبق لنا أن تعادلنا مع اليابان باليابان ! طبعا لا --تاريخ المقابلات قبل هذه المباراة فوز اليابان ب7 وهذا الثامن ولنا 3 إنتصارات وتعادل واحد -اليابان منتخب قوي وعلى ملعبه وحصل على ضربة جزاء غير صحيحه
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  29. 30
    15 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    مكمن الضعف في الدفاع الدفاع الدفاع
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  30. 29
    15 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    ali

    رقم 27 فهد الجويان (تراهم بشر ويحسون ويتعبون وانتم على الكيبورد وعند المكيف تنتقدون) أنت تعلق عن مباراة وليس عن الحدالجنوبي والله ينصر جنودناالبواسل ويردهم إلى أهلهم سالمين.فرق بين مباراة وحرب مع عدو!
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  31. 28
    15 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    نتيجه متوقعه ,,,, وغير مستغربه وقلنا بأن منتخبنا لن يفوز
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  32. 27
    15 نوفمبر, 2016 , 18:02 م

    فهدالجويان

    الحمدلله استراليا تعادلت ومازلنا متصدرين مجموعتنا وباذن الله نفوز على تايلند والعراق وندخل كاس العالم ويالنفسيات ارفقي على المنتخب تراهم بشر ويحسون ويتعبون وانتم على الكيبورد وعند المكيف تنتقدون
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  33. 26
    15 نوفمبر, 2016 , 17:54 م

    ali

    اللي يرقع للمنتخب مريض نفسياً,كنا نغلب اليابان وحسّن اليابانيون مستواهم بخطةمدروسة صح (مهب الخطةالمدروسةحقتنا) حنا نلعب على الحظ ثم يأتي النصيب المكتوب وهم يلعبون على خطةليأتي النصيب لهم! مالت عليكم
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  34. 25
    15 نوفمبر, 2016 , 17:51 م

    مصطفى عوضه

    هذا نتاج شلة توثيق البطولات زعزعة استقرار المنتخب.
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  35. 24
    15 نوفمبر, 2016 , 17:46 م

    الازدي

    محاور الهلال وضربة جزاء واضحه كيف نفوز ولازال الهلال لاعبينه احتياط واساس دوليين بكل سهوله لاحول ولا قوة الا بالله
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  36. 23
    15 نوفمبر, 2016 , 17:46 م

    ali

    يستاهل اليابان لعب أفضل وسيطر على جل المباراة ففار بهدفين مستحقين وزين ماكثرت الأهداف علينا, اللاعبون مجرد مشاهدين للعب اليابانين وتاركين الكورة تنتقل من ياباني إلى آخر مبروووووك ولاهاردلك للاعبينا!
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  37. 22
    15 نوفمبر, 2016 , 17:32 م

    سعودي

    كل منتخبات العالم احدعشر لعب إلا عندنا لعب المنتحب هو من يسجل هدف فهد المولد ناصر الشمراني العابد كلهم فقاعه صابون سرعان ما تختفي
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  38. 21
    15 نوفمبر, 2016 , 17:21 م

    سي دحماني

    منتخب يشرف أمل المحافظة عليه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  39. 20
    15 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    صفخــه

    العابد تيسير الخيبري يحي الفرج الرويلي = 6....... ناقص رابع بالهجوم ناصر سهلاوي مولد....... ــــــ هزازي وخذ دبل اهداف
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  40. 19
    15 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    الشريف

    العويس،عمر ،معتز،البريك،الشهراني ،جندوح ،تيسير ،الرويلي،الشهري،العابد،السهلاوي،هذا المنتخب المناسب كلما زادت نسبة ****زاد الفشل صدقوني
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 18
    15 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    الشريف

    أتمنى تقليل عدد اللاعبين ****في المنتخب لأن مستوى الربكة والارتجاج والخوف لديهم عالي جدا وخاصة في مباريات الحسم ويكتفى فقط بمعتز هوسة وعمر هوسة في الدفاع ،تغيير معاذ بالبريك والخيبري بجندوح
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  42. 17
    15 نوفمبر, 2016 , 16:59 م

    الوردة البيضاء

    مبروك لليابان الف مبروك
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  43. 16
    15 نوفمبر, 2016 , 16:56 م

    اماراتي

    قلت لكم ان ما صعدنا انتوا ماتصعدون وموعدنا اغسطس ابوظبي
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  44. 15
    15 نوفمبر, 2016 , 16:55 م

    الوردة البيضاء

    مبروك لليابان الف مبروك
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  45. 14
    15 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    اسمرعبر

    من بعدك يا سامي صرنا نلعب بالبلنتاوي ؟؟
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  46. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 16:46 م

    نواف

    المنتخب الذي أكبر طموحه أن يحقق التعادل مع أستراليا على أرضه وبين جمهوره لايستحق اللعب في كأس العالم.ولايغركم هياط وليد الفراج وتطبيله عن أقوى دوري ترى الموضوع تجاري بحت والفشل الرياضي امتداد للفشل 😊
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  47. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    ابوسالم

    ونسيت ان اشير الي خطاء مارفيك الاخر وهو اخراج الخيبيري الذي بحروجه انكشف عمق الفريق واستطعور تسجيل الهدف الثاني وكان الاجدى اخراج تيسير من الشوط الاول
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  48. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 16:42 م

    مبروك لنا ولادة منتخب جديد متوسط اعمارهم 23 سنه وهؤلاء هم من يعيد لأسياد اسيا امجادهم وبطولاتهم .عطوهم فرصة وسترون منهم ما لا تتوقعون وكفابة انتقادات هدامة وسلبية .
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  49. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    يا ناس بلاش من جلد الذات . والله المنتخب ما قصر والبلنتي لليابان مو صحيح وردها هوساوي بصدره والحكم كان شديد معنا اوجامل اليابانيين على حساب الحق والعدل .سنغفوري وش تتوقع منه. لم يكن بمستوى المباراة.
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  50. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    الشريف

    السبب مجاملات رأس الهرم لناديه المفضل هل يستحق ان يلعب اسامة هوساوي ،والفرج ،والخيبري !! والله حرام
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  51. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    هلالي محب

    شكراً لكل اللعيبه وماكانو بيومهم القادم أفضل
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  52. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    ابوسالم

    المنتخب لازال بحاجاه للفريدي وسالم والزج بتيسير المصاب والسهلاوي كان خطاء كارثي ارتكبه مارفيك المغرور والرويلي لايرقى مستواه ليكون دولي وناصر ناصر ليس له بديل لو لعب بربع مستواه
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  53. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    شكراً لجميع الاعبين على المستوى اليوم ما كان يومنا هاردلك خيرها في غيرها والجاي أفضل نتمنا التوفيق في القادم من الأيام وان شاء الله التأهل
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  54. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    مستوى المتخب سيئ

    المنتخب سيئ لا هجوم ولا تكتك والعيبة يدخلون على بعض يعني الاعب يترك مركزه ويروح يدخل على الكروة مع زميله ، هذي الخطه السرية حقة السهلاوي . الصراح المنتخب في هذي المباراة
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  55. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    فهدالجويان

    الحمدلله على كل حال وهاردلك للمنتخب وباذن الله كاس العالم داخلينه باذن الي ماتنام عينه اللعيبه ماقصرو بذلو كل ماوسعهم ولكن المكينه اليبانيه شغاله سرعه اللكزز
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  56. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    مكي👤

    ماهي نهاية المطاف.. والهدف الأول مشكوك في صحته . والهدف الثاني الدفاع أخذ غفوة والجاي إن شاء الله أحسن .... والكرة مكسب وخسارة وهنيالك يافاعل الخير ☺☺
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  57. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    الحمدلله ارتحنا من الازعاج والتفحيط والزعيق والمطامرة من شارع في شارع.
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  58. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    نواف

    المنتخب الذي لايشرف إذا وصل لكأس العالم. .خله هنأ أفضل و أستر والمنتخب السعودي فاشل ولايستحق اللعب في كأس العالم. .😊
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