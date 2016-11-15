بالفيديو:المنتخب يخسر أمام اليابان بهدفين مقابل هدف

صحيفة المرصد:خسر المنتخب السعودي مباراته اليوم أمام منتخب اليابان بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد سايتاما 2002، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.
وسجل منتخب الياباني هدفه الأول من ركلة جزاء عن طريق اللاعب هيروشي كيوتاكي في الدقيقة 45، وهدف الثاني سجله جينكي هاراغوشي في الدقيقة 79. وفي نهاية المباراة سجل الأخضر هدفه الوحيد في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب عمر هوساوي.
تعليقات ( 58 )
النورسهارد لك يالاخضر
ابوسالمباختصار اليوم خسرنا بفعل غرور مارفيك وعدم جديته ،،الفريدي ،كنو ،سالم، ياسر كمحور هجومي الايمكن تجاوز هولاء ان اردنا التاهل ونواف العابد لوحده لايصفق
ابوسالمتتمه اقول ان مارفيك لايعرف قدرات اللاعبين بدليل بدايته بالسهلاوي وجلوس المقاتل ناصر بالدكه بالاضافه عدم اختيار الفريدي في ضل عدم وجود محور هجومي اوالقحطاني وكذلك عدم معرفة قدرات سالم وكنو
aliيانقاش الحقيقة نجاش الحقيقة ( تعليق رقم 26 راجع تعليقك زين !!! وراجع لاتخلي نفسك) أنت ماجر اللي فوق أنت إيس فيه كلام؟!
ابوسالممشكلة المنتخب زي مشكلة الهلال اداريه بامتياز ..من البدايه كيف يترك مدرب يدخل تصفيات كاس عالم بدون استعداد ومباريات وديه، بطل كاس العالم ماسوى كذا وثانيا ماهو عارف قدرات اللاعبين بدليل بدايته بالسهلاو
مواطنأنشأ الله سوف يتأهل المنتخب السعودي.
عدد التعليقات:14459
عمر السميريرغم الهزيمه لا يزال منتخبنا في الصداره
فقراويغلطة مدرب ما بدأ بالشمراني والمولد واعتمد على اسماء ***السهلاوي والشهري لين جابو هدفين
عدد التعليقات:14459
عمر السميريهاااردلك لمنتخبنا
عدد التعليقات:14459
عمر السميريمساكم الله بالخير جميعا
الوردة البيضاءانشاء الله الامارات تكسب وتتأهل لكاس العالم بلد حبيبه وشعب عظيم واخلاقة راقية
ياخبيبييا خبيبي التصفيات طويله ونفس الدوري عندنا ويا خبيبي مثل ماتفوز ياخبيبي بتخسر وبتتعادل ويا خبيبي حنا متصدرين وباخبيبي دفاعك مبوش وياخبيبي شوف الجمهور اذا فيكم خير ياخبيبي فلاياب هزو الملعب ياخبيبي
himaمبروك لليابان وهاردلك للمنتخب.
سم سمالبعض يتهكم على اللاعبين ويسخر منهم والبعض يقول فزنا بالحظ والبعض يقول القادم صعب بكل بساطه نقول لهم عاشت بلادي عاشت راية التوحيد لاعزاء للانهزاميين لاعزاء للحاقدين القادم أجمل باذن الله
عبيداغرب بشر بالتاريخ انتم كنتم قبل التصفيات متشائمين وحش بالمنتخب ويوم فاز وتصدر قلتو رجعنا لآسيا والحين لمجرد خسارة فقط رجعتو للمربع الاول جمهور عجيب غريب لا يوجد مثله لا بالأرض ولا بالتاريخ
البشري٢فوز اليابان مستحق وأمر طبيعي تحس أنهم يلعبون كورة قدم ومنتخبنا يحتاج التهيئة ما شاهدناه اليوم اعتراضات وأعصاب مفلوته اي فوال يستفزهم مماافقدهم التركيز في المباراة هاردلك للمنتخب وللنتعلم من الأخطاء
شيعي برونزيتعليق 32 حب لاخيك كما تحب لنفسك
زكي باشاءتعليق مخالف
فكر زينانا اوجهه اتهامي للجمهور هو سبب هزيمة السعودية اكثر الجمهور ياباني وين الجمهور السعودي !!! هذا الشي مفروض مايصير..
شيعي برونزيبالتوفيق
نقاش الحقيقهتعليق رقم 26 راجع تعليقك زين !!! وراجع لاتخلي نفسك
البشري٢فوز اليابان مستحق وأمر طبيعي تحس أنهم يلعبون كورة قدم ومنتخبنا يحتاج التهيئة ما شاهدناه اليوم اعتراضات وأعصاب مفلوته اي فوال يستفزهم مماافقدهم التركيز في المباراة هاردلك للمنتخب وللنتعلم من الأخطاء
aliإذا ماتحسن مستوى المنتخب **** في المجموعةالمتأهلة لكاس العالم هذا إذا تاهلنا لكأس العالم ماودي أقول:احلق شنبي او حاجبي إذا تأهلنا لكن نرجوا ذلك ونرجوا معه لعب فن وسيطرةعلى الكرةوكثرة الفرص.
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
محمدومع ذلك لازال المنتخب السعودي في المركز الأول وإنشاءالله يفوز المنتخب العراقي الشقيق على الإمارات.وبالنسبه المنتخب السعودي فسوف يصعد لكأس العالم أما الإمارات فبعيد جدا عشم ابليس في الجنه
نقاش الحقيقههل سبق لنا أن تعادلنا مع اليابان باليابان ! طبعا لا --تاريخ المقابلات قبل هذه المباراة فوز اليابان ب7 وهذا الثامن ولنا 3 إنتصارات وتعادل واحد -اليابان منتخب قوي وعلى ملعبه وحصل على ضربة جزاء غير صحيحه
aliرقم 27 فهد الجويان (تراهم بشر ويحسون ويتعبون وانتم على الكيبورد وعند المكيف تنتقدون) أنت تعلق عن مباراة وليس عن الحدالجنوبي والله ينصر جنودناالبواسل ويردهم إلى أهلهم سالمين.فرق بين مباراة وحرب مع عدو!
فهدالجويانالحمدلله استراليا تعادلت ومازلنا متصدرين مجموعتنا وباذن الله نفوز على تايلند والعراق وندخل كاس العالم ويالنفسيات ارفقي على المنتخب تراهم بشر ويحسون ويتعبون وانتم على الكيبورد وعند المكيف تنتقدون
aliاللي يرقع للمنتخب مريض نفسياً,كنا نغلب اليابان وحسّن اليابانيون مستواهم بخطةمدروسة صح (مهب الخطةالمدروسةحقتنا) حنا نلعب على الحظ ثم يأتي النصيب المكتوب وهم يلعبون على خطةليأتي النصيب لهم! مالت عليكم
مصطفى عوضههذا نتاج شلة توثيق البطولات زعزعة استقرار المنتخب.
الازديمحاور الهلال وضربة جزاء واضحه كيف نفوز ولازال الهلال لاعبينه احتياط واساس دوليين بكل سهوله لاحول ولا قوة الا بالله
aliيستاهل اليابان لعب أفضل وسيطر على جل المباراة ففار بهدفين مستحقين وزين ماكثرت الأهداف علينا, اللاعبون مجرد مشاهدين للعب اليابانين وتاركين الكورة تنتقل من ياباني إلى آخر مبروووووك ولاهاردلك للاعبينا!
سعوديكل منتخبات العالم احدعشر لعب إلا عندنا لعب المنتحب هو من يسجل هدف فهد المولد ناصر الشمراني العابد كلهم فقاعه صابون سرعان ما تختفي
سي دحمانيمنتخب يشرف أمل المحافظة عليه
صفخــهالعابد تيسير الخيبري يحي الفرج الرويلي = 6....... ناقص رابع بالهجوم ناصر سهلاوي مولد....... ــــــ هزازي وخذ دبل اهداف
الشريفالعويس،عمر ،معتز،البريك،الشهراني ،جندوح ،تيسير ،الرويلي،الشهري،العابد،السهلاوي،هذا المنتخب المناسب كلما زادت نسبة ****زاد الفشل صدقوني
الشريفأتمنى تقليل عدد اللاعبين ****في المنتخب لأن مستوى الربكة والارتجاج والخوف لديهم عالي جدا وخاصة في مباريات الحسم ويكتفى فقط بمعتز هوسة وعمر هوسة في الدفاع ،تغيير معاذ بالبريك والخيبري بجندوح
الوردة البيضاءمبروك لليابان الف مبروك
اماراتيقلت لكم ان ما صعدنا انتوا ماتصعدون وموعدنا اغسطس ابوظبي
الوردة البيضاءمبروك لليابان الف مبروك
اسمرعبرمن بعدك يا سامي صرنا نلعب بالبلنتاوي ؟؟
نوافالمنتخب الذي أكبر طموحه أن يحقق التعادل مع أستراليا على أرضه وبين جمهوره لايستحق اللعب في كأس العالم.ولايغركم هياط وليد الفراج وتطبيله عن أقوى دوري ترى الموضوع تجاري بحت والفشل الرياضي امتداد للفشل 😊
ابوسالمونسيت ان اشير الي خطاء مارفيك الاخر وهو اخراج الخيبيري الذي بحروجه انكشف عمق الفريق واستطعور تسجيل الهدف الثاني وكان الاجدى اخراج تيسير من الشوط الاول
الشريفالسبب مجاملات رأس الهرم لناديه المفضل هل يستحق ان يلعب اسامة هوساوي ،والفرج ،والخيبري !! والله حرام
هلالي محبشكراً لكل اللعيبه وماكانو بيومهم القادم أفضل
ابوسالمالمنتخب لازال بحاجاه للفريدي وسالم والزج بتيسير المصاب والسهلاوي كان خطاء كارثي ارتكبه مارفيك المغرور والرويلي لايرقى مستواه ليكون دولي وناصر ناصر ليس له بديل لو لعب بربع مستواه
مستوى المتخب سيئالمنتخب سيئ لا هجوم ولا تكتك والعيبة يدخلون على بعض يعني الاعب يترك مركزه ويروح يدخل على الكروة مع زميله ، هذي الخطه السرية حقة السهلاوي . الصراح المنتخب في هذي المباراة
فهدالجويانالحمدلله على كل حال وهاردلك للمنتخب وباذن الله كاس العالم داخلينه باذن الي ماتنام عينه اللعيبه ماقصرو بذلو كل ماوسعهم ولكن المكينه اليبانيه شغاله سرعه اللكزز
مكي👤ماهي نهاية المطاف.. والهدف الأول مشكوك في صحته . والهدف الثاني الدفاع أخذ غفوة والجاي إن شاء الله أحسن .... والكرة مكسب وخسارة وهنيالك يافاعل الخير ☺☺
😎مرصداوي عنيد😎الحمدلله ارتحنا من الازعاج والتفحيط والزعيق والمطامرة من شارع في شارع.
نوافالمنتخب الذي لايشرف إذا وصل لكأس العالم. .خله هنأ أفضل و أستر والمنتخب السعودي فاشل ولايستحق اللعب في كأس العالم. .😊