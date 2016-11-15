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كيري يعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن بدءاً من الخميس والعمل على وحدة وطنية جديدة

15 نوفمبر, 2016 , 16:55 م
كيري يعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن بدءاً من الخميس والعمل على وحدة وطنية جديدة
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صحيفة المرصد:قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اليوم الثلاثاء، إن التحالف العربي والحوثيين وافقوا على وقف لإطلاق النار ابتداء من الخميس المقبل 17 نوفمبر.

ووفقاً لموقع”العربية نت”أشار كيري في تصريحات للصحافيين في ختام زيارة للإمارات العربية المتحدة إلى أن الطرفين وافقوا على العمل لتشكيل حكومة وحدة قبل نهاية العام.



تعليقات ( 52 )

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  1. 52
    15 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    زياد

    الحاصل تهدئة للحررب سنة سنتين والعودة للقتال..
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  2. 51
    15 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    عزوزكو

    تعليق مخالف
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  3. 50
    15 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    الرأي العام

    قواعد اللعبة تغيرت في الدول العظمي 1لن ترضى امريكا ورسيا عن قيام التحالف الاسلامي لمحاربة الارهاب 2 حرب اليمن روسيا تعارض 3 حرب سوريا موقف روسيا تخاذل امريكا الحذر مع التعامل الدول العظمي
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  4. 49
    15 نوفمبر, 2016 , 19:11 م

    ابو المفهومية

    الحل انا نصنع فوضى في امريكيا بي طريقه
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  5. 48
    15 نوفمبر, 2016 , 19:09 م
    عدد التعليقات:14459

    عمر السميري

    كفنا الله شر الاشرار وكيد الفجار
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  6. 47
    15 نوفمبر, 2016 , 19:09 م

    الحوثيون يخدمون المدالصفوي في اليمن فهم ينفذون أوامر أسيادهم في قم ويجب الحذر من كيري فهو عدو للمسلمين وهو من يلعب على المصالح الأمريكية ولا يهمه استقرار اليمن والقضاء على المليشيات الحوثية الإرهابية.
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  7. 46
    15 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    مرسي

    تعليق مخالف
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  8. 45
    15 نوفمبر, 2016 , 19:04 م

    كيري يمثل العنصرية ضد الإسلام ولن يحل الصليبيون مشاكل المسلمين بل يصبون الزيت على النار كما في العراق وسوريا وفي اليمن يريدونها تلحق بسوريا والعراق فتكون جزءاً من إيران التي تخدم مصالح أمريكا.
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  9. 44
    15 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    دانيال

    سدد الله خطاك سير والمولى معاك اروح لعيونك فدوى ياكيري
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  10. 43
    15 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    متأمل

    تعليق مخالف
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  11. 42
    15 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    اليوسي

    اللهم يا قاهر الظالمين اللهم اهلك من في هلاكه خير لأهل السنة في كل مكان . اللهم احفظ من في وجوده خير لأهل السنة في كل مكان .اللهم انزل الخوف والرعب والوهن في قلوب أعداء أهل السنة في سوريا والعراق يارب
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  12. 41
    15 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    تركي

    خبر عاجل ؟؟ الحكومة اليمنية : الاتفاق الذي توصل له كيري لا يعنينا وتصريحاته تثير الشكوك
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  13. 40
    15 نوفمبر, 2016 , 18:45 م

    حويلان

    الرافضي يشتم الصحابة ، ويطعن في عرض رسول الله ، ويتهم أم المؤمنين ، ويدعي تحريف كتاب الله ، ويلعن صحابة رسول الله . ((( كيف يحفظ عهدا أو يكمل إتفاق أو يوفي بعقد ))) هذا مستحيل .
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  14. 39
    15 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    متأمل

    اللي عقد رووس الحبال يحلها .. وعسى تنحل الوحدة الوهمية بين الشطرين .. وتعود دولة شمال ودوله وجنوب ويموت عفاش بغيضه ، أمريكا حققت أرباح طائلة ، والعملاء الوحثة هم الضحايا والمطايا ..
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  15. 38
    15 نوفمبر, 2016 , 18:37 م

    قال صلى الله عليه وسلم (لا تتمنوا لقاء العدو وسالوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا )
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  16. 37
    15 نوفمبر, 2016 , 18:34 م

    معلم متقاعد

    لن يأتي كيري بخير
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  17. 36
    15 نوفمبر, 2016 , 18:31 م

    عبيد

    تعليق مخالف
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  18. 35
    15 نوفمبر, 2016 , 18:29 م

    كونان

    ماينفع لابد من القضاء على الحوثي وأن يكون أعضاء الدوله والرئيس كلهم من أهل الجنوب وتعز وأن يرحل عبدالملك وعلي صالح إلى إيران من هنا يأتي الحل
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  19. 34
    15 نوفمبر, 2016 , 18:28 م
    عدد التعليقات:13107

    برق الحرم

    ((((((( امريكا ......يهمها الابقاء على الفوضى في المنطقة ....... وتغض الطرف عن تمدد ايران واحتلالها عواصم عربية لدول ذات سيادة وعضوية دولية ))))))
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  20. 33
    15 نوفمبر, 2016 , 18:17 م
    عدد التعليقات:13107

    برق الحرم

    ((((الحَرْبَ يا شَعْبِي فلا غَدَ سَالِمٌ .....إلاّ بِحَرْبٍ ((مُرَّةٍ وجِلادِ))...... ((حَرْبُ _ العُرُوبَةِ)) هذه من أجْلِكُمْ ......يارُومُ.. يافرس ياصهيون يا إفْرَنْجُ...يا رُصّادِي )))))
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  21. 32
    15 نوفمبر, 2016 , 18:14 م
    عدد التعليقات:13107

    برق الحرم

    (((((الحَرْبُ حِبْرُ زَمَانِنَا مِنْ أَوَّلٍ ......إنْ كانَ حْبْرًا مِنْ ((دَمٍ وَقَّادِ)).....الحَرْبُ حِبْرُ الكاتِبِينَ بِعُمْرِهمْ .....ما ضَمّت الأوْراقُ مِنْ أمْجادِ )))))
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  22. 31
    15 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    عبدالله

    تعليق مخالف
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  23. 30
    15 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    سيف العتيبي

    تعليق مخالف
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  24. 29
    15 نوفمبر, 2016 , 18:07 م
    عدد التعليقات:13107

    برق الحرم

    (((((((( مابعد الحرب الطويلة وسفك الدماء ... سلام .............. حياة تسر الصديق .... او ممات يكيد العداء )))))
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  25. 28
    15 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    ابوصفوق

    قربت نهاية الحوثي وجاء ينقذهم كيري حتى ترجع قوتهم وتنظم صفوفهم الله ***حنا مستمرين حتى نقضي على كل حوثي وينكم من اول كنتم متأملين ان الحوثي يدخل السعودية وفزعاتك لايران حتى لايسقط الحوثي
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  26. 27
    15 نوفمبر, 2016 , 18:05 م
    عدد التعليقات:13107

    برق الحرم

    (((((((شوكت الحوثيين ... ومشاركة ايران في حكم اليمن وقهقهتا على احتلال صنعاء ... يكفي تسليم العراق لايران دون اعتراض امريكي او عالمي على صنائعها)))))))
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  27. 26
    15 نوفمبر, 2016 , 17:57 م
    عدد التعليقات:5776

    المنتصر بالله

    كيري وصيط بين الطرفين وفي نفس الوقت مااحد يوط وط إذا نطط عيونه الكل يوافق على مايمليه عليهم الشيخ كيري طال عمره ****
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  28. 25
    15 نوفمبر, 2016 , 17:57 م

    نايف علي

    ما نستغني عن شيوخ امريكان العقلاء هم اهل المشورة واهل الحل والعقد لانهم عقلاء حتى مع اعدائهخم وليسوا همجيين فالحمدلله ان الحرب وضعت اوزارها والمنتصر هو التحالف حيث قدم التضحيات وحافظ على الحرمين
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  29. 24
    15 نوفمبر, 2016 , 17:55 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    ان الله غفور رحيم
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  30. 23
    15 نوفمبر, 2016 , 17:53 م

    ارز 👊 نجد

    الركوع لله وحده لاشريك له ... حتى العدو لا تقل له اركع الا لله وحده لاشريك له فان فعل فالله الهادي وان لم يفعل فيستمر في دفع شره ودعوته للحق والله أعلم
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  31. 22
    15 نوفمبر, 2016 , 17:51 م

    لابد من القضاء على السرطان الحوثي . ولماذا ***كيري لاتوقف الصراع في سوريا.ام ان السياسة هي الوقوف مع ايران
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  32. 21
    15 نوفمبر, 2016 , 17:50 م
    عدد التعليقات:5776

    المنتصر بالله

    تعليق مخالف
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  33. 20
    15 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    ؟؟

    قال شيخ قال ؟ الله يكملك بعقلك يانايف.وبعدين هي تكتب إن شاء الله وليس انشالله
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  34. 19
    15 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    كيري سفير **
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  35. 18
    15 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    ابورفيف

    كيف تشكيل حكومة تشمل الحوثي وعفاش والله لو وافقنا لتكون قاصمة ظهر البعير لنا الجواب .. مافيه وقف اطلاق نار لين يركع الحوثي وعفاش ويسلمون انفسهم وسلاحهم خلها تطول حتى لو اكلت الأخضر واليابس
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  36. 17
    15 نوفمبر, 2016 , 17:44 م

    بدران

    تعليق مخالف
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  37. 16
    15 نوفمبر, 2016 , 17:41 م

    زائرابوفواز

    تعليق مخالف
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  38. 15
    15 نوفمبر, 2016 , 17:41 م
    عدد التعليقات:1

    عابر سبيل

    انا مع إيقاف الحرب اذا حققت أهدافها أما إذا لم تحقق فهي حرب عبثية ولكن السؤال لماذا كيري الذي يعلن لماذا لم تعلن أطراف النزاع هذا القرار.
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  39. 14
    15 نوفمبر, 2016 , 17:41 م

    الازدي

    لابد من وقف التدخل الأمريكي بالمنطقه والاعتزاز والاستعانة بالله لابد تغير السياسه والمواجهة وهناك العدو بطرق غير مباشره
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  40. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    الشهاب الاحمر

    وقف اطلاق نار وعلي عبدالله صالح والحوثيون موجودون لن نستفيد شيئا لأن ايران ستبقى مسيطرة على اليمن وسيتم الهجوم علينا مرة اخرى وستستغل ايران الهدنة لامداد الحوثيين بصواريخ جديدة وتقنيات جديدة .
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  41. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 17:35 م

    اببببباااااي

    يا عيني . قلبك علينا يا ****كيري. *****
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  42. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 17:32 م

    اذكار المساء

    لاحول ولاقوة الابالله
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  43. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 17:23 م

    صقر 3

    لن تنفع مبادره قطع للنار من ناحيه الحوث
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  44. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 17:22 م
    عدد التعليقات:23

    مانع القحطاني

    نعم لتشكيل حكومة وحدة وطنيه ولكن من غير الحوثي لان المجوس ك اليهود لاعهد لهم ولامله فلذالك القضاء عليهم مطلب اسلامي
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  45. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 17:21 م

    الشريف

    ان شاء الله تتوقف هذه الحرب التي لها ما يقارب العامين ،،
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  46. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 17:17 م

    صفخــه

    وقفو اطلاق النار ولكم عندي***
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  47. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 17:15 م

    كلامي صحيح

    يا رب توقف الحرب ويهدي المسلمين ويحفظهم ويكفينا شر الاشرار والله كثر الفساد والدمار وسفك الدماء الدواعش والحوثيين والشيعة وش يريدونا والله محد مستفيد من هالحروب غير ابليس واعوانه من شياطين الجن والانس
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  48. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 17:03 م

    فيصلاوي

    تعليق مخالف
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  49. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 17:02 م

    مؤيد

    الله يختار مافيه الخير للمسلمين.. أللهم رد كيد الروافض في نحورهم
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  50. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 17:00 م

    نايف علي

    الحمد لله بارقة امل وقف سفك الدماء وهذا ما يتمناه كل مسلم ومسلمه نشكر الشيخ كيري على هذي الجهود وفي ميزان اعماله انشالله
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  51. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 16:59 م

    والله لو سالمين هذا ***انا بخير
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  52. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 16:58 م

    حساوي

    سدد الله خطاك ياكيري
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