كيري يعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن بدءاً من الخميس والعمل على وحدة وطنية جديدة

صحيفة المرصد:قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اليوم الثلاثاء، إن التحالف العربي والحوثيين وافقوا على وقف لإطلاق النار ابتداء من الخميس المقبل 17 نوفمبر.
ووفقاً لموقع”العربية نت”أشار كيري في تصريحات للصحافيين في ختام زيارة للإمارات العربية المتحدة إلى أن الطرفين وافقوا على العمل لتشكيل حكومة وحدة قبل نهاية العام.
تعليقات ( 52 )
زيادالحاصل تهدئة للحررب سنة سنتين والعودة للقتال..
عزوزكوتعليق مخالف
الرأي العامقواعد اللعبة تغيرت في الدول العظمي 1لن ترضى امريكا ورسيا عن قيام التحالف الاسلامي لمحاربة الارهاب 2 حرب اليمن روسيا تعارض 3 حرب سوريا موقف روسيا تخاذل امريكا الحذر مع التعامل الدول العظمي
ابو المفهوميةالحل انا نصنع فوضى في امريكيا بي طريقه
عدد التعليقات:14459
عمر السميريكفنا الله شر الاشرار وكيد الفجار
مرسيتعليق مخالف
دانيالسدد الله خطاك سير والمولى معاك اروح لعيونك فدوى ياكيري
متأملتعليق مخالف
اليوسياللهم يا قاهر الظالمين اللهم اهلك من في هلاكه خير لأهل السنة في كل مكان . اللهم احفظ من في وجوده خير لأهل السنة في كل مكان .اللهم انزل الخوف والرعب والوهن في قلوب أعداء أهل السنة في سوريا والعراق يارب
تركيخبر عاجل ؟؟ الحكومة اليمنية : الاتفاق الذي توصل له كيري لا يعنينا وتصريحاته تثير الشكوك
حويلانالرافضي يشتم الصحابة ، ويطعن في عرض رسول الله ، ويتهم أم المؤمنين ، ويدعي تحريف كتاب الله ، ويلعن صحابة رسول الله . ((( كيف يحفظ عهدا أو يكمل إتفاق أو يوفي بعقد ))) هذا مستحيل .
متأملاللي عقد رووس الحبال يحلها .. وعسى تنحل الوحدة الوهمية بين الشطرين .. وتعود دولة شمال ودوله وجنوب ويموت عفاش بغيضه ، أمريكا حققت أرباح طائلة ، والعملاء الوحثة هم الضحايا والمطايا ..
معلم متقاعدلن يأتي كيري بخير
عبيدتعليق مخالف
كونانماينفع لابد من القضاء على الحوثي وأن يكون أعضاء الدوله والرئيس كلهم من أهل الجنوب وتعز وأن يرحل عبدالملك وعلي صالح إلى إيران من هنا يأتي الحل
عدد التعليقات:13107
برق الحرم((((((( امريكا ......يهمها الابقاء على الفوضى في المنطقة ....... وتغض الطرف عن تمدد ايران واحتلالها عواصم عربية لدول ذات سيادة وعضوية دولية ))))))
عدد التعليقات:13107
برق الحرم((((الحَرْبَ يا شَعْبِي فلا غَدَ سَالِمٌ .....إلاّ بِحَرْبٍ ((مُرَّةٍ وجِلادِ))...... ((حَرْبُ _ العُرُوبَةِ)) هذه من أجْلِكُمْ ......يارُومُ.. يافرس ياصهيون يا إفْرَنْجُ...يا رُصّادِي )))))
عدد التعليقات:13107
برق الحرم(((((الحَرْبُ حِبْرُ زَمَانِنَا مِنْ أَوَّلٍ ......إنْ كانَ حْبْرًا مِنْ ((دَمٍ وَقَّادِ)).....الحَرْبُ حِبْرُ الكاتِبِينَ بِعُمْرِهمْ .....ما ضَمّت الأوْراقُ مِنْ أمْجادِ )))))
عبداللهتعليق مخالف
سيف العتيبيتعليق مخالف
عدد التعليقات:13107
برق الحرم(((((((( مابعد الحرب الطويلة وسفك الدماء ... سلام .............. حياة تسر الصديق .... او ممات يكيد العداء )))))
ابوصفوققربت نهاية الحوثي وجاء ينقذهم كيري حتى ترجع قوتهم وتنظم صفوفهم الله ***حنا مستمرين حتى نقضي على كل حوثي وينكم من اول كنتم متأملين ان الحوثي يدخل السعودية وفزعاتك لايران حتى لايسقط الحوثي
عدد التعليقات:13107
برق الحرم(((((((شوكت الحوثيين ... ومشاركة ايران في حكم اليمن وقهقهتا على احتلال صنعاء ... يكفي تسليم العراق لايران دون اعتراض امريكي او عالمي على صنائعها)))))))
عدد التعليقات:5776
المنتصر باللهكيري وصيط بين الطرفين وفي نفس الوقت مااحد يوط وط إذا نطط عيونه الكل يوافق على مايمليه عليهم الشيخ كيري طال عمره ****
نايف عليما نستغني عن شيوخ امريكان العقلاء هم اهل المشورة واهل الحل والعقد لانهم عقلاء حتى مع اعدائهخم وليسوا همجيين فالحمدلله ان الحرب وضعت اوزارها والمنتصر هو التحالف حيث قدم التضحيات وحافظ على الحرمين
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونان الله غفور رحيم
ارز 👊 نجدالركوع لله وحده لاشريك له ... حتى العدو لا تقل له اركع الا لله وحده لاشريك له فان فعل فالله الهادي وان لم يفعل فيستمر في دفع شره ودعوته للحق والله أعلم
عدد التعليقات:5776
المنتصر باللهتعليق مخالف
؟؟قال شيخ قال ؟ الله يكملك بعقلك يانايف.وبعدين هي تكتب إن شاء الله وليس انشالله
ابورفيفكيف تشكيل حكومة تشمل الحوثي وعفاش والله لو وافقنا لتكون قاصمة ظهر البعير لنا الجواب .. مافيه وقف اطلاق نار لين يركع الحوثي وعفاش ويسلمون انفسهم وسلاحهم خلها تطول حتى لو اكلت الأخضر واليابس
بدرانتعليق مخالف
زائرابوفوازتعليق مخالف
عدد التعليقات:1
عابر سبيلانا مع إيقاف الحرب اذا حققت أهدافها أما إذا لم تحقق فهي حرب عبثية ولكن السؤال لماذا كيري الذي يعلن لماذا لم تعلن أطراف النزاع هذا القرار.
الازديلابد من وقف التدخل الأمريكي بالمنطقه والاعتزاز والاستعانة بالله لابد تغير السياسه والمواجهة وهناك العدو بطرق غير مباشره
الشهاب الاحمروقف اطلاق نار وعلي عبدالله صالح والحوثيون موجودون لن نستفيد شيئا لأن ايران ستبقى مسيطرة على اليمن وسيتم الهجوم علينا مرة اخرى وستستغل ايران الهدنة لامداد الحوثيين بصواريخ جديدة وتقنيات جديدة .
اببببباااااييا عيني . قلبك علينا يا ****كيري. *****
اذكار المساءلاحول ولاقوة الابالله
صقر 3لن تنفع مبادره قطع للنار من ناحيه الحوث
عدد التعليقات:23
مانع القحطانينعم لتشكيل حكومة وحدة وطنيه ولكن من غير الحوثي لان المجوس ك اليهود لاعهد لهم ولامله فلذالك القضاء عليهم مطلب اسلامي
الشريفان شاء الله تتوقف هذه الحرب التي لها ما يقارب العامين ،،
صفخــهوقفو اطلاق النار ولكم عندي***
كلامي صحيحيا رب توقف الحرب ويهدي المسلمين ويحفظهم ويكفينا شر الاشرار والله كثر الفساد والدمار وسفك الدماء الدواعش والحوثيين والشيعة وش يريدونا والله محد مستفيد من هالحروب غير ابليس واعوانه من شياطين الجن والانس
فيصلاويتعليق مخالف
مؤيدالله يختار مافيه الخير للمسلمين.. أللهم رد كيد الروافض في نحورهم
نايف عليالحمد لله بارقة امل وقف سفك الدماء وهذا ما يتمناه كل مسلم ومسلمه نشكر الشيخ كيري على هذي الجهود وفي ميزان اعماله انشالله
حساويسدد الله خطاك ياكيري