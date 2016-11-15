كيري يعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن بدءاً من الخميس والعمل على وحدة وطنية جديدة

صحيفة المرصد:قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اليوم الثلاثاء، إن التحالف العربي والحوثيين وافقوا على وقف لإطلاق النار ابتداء من الخميس المقبل 17 نوفمبر.

ووفقاً لموقع”العربية نت”أشار كيري في تصريحات للصحافيين في ختام زيارة للإمارات العربية المتحدة إلى أن الطرفين وافقوا على العمل لتشكيل حكومة وحدة قبل نهاية العام.