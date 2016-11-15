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كاتب سعودي يتوقع تفكك الولايات المتحدة قريبًا ويكشف السبب!

15 نوفمبر, 2016 , 16:21 م
كاتب سعودي يتوقع تفكك الولايات المتحدة قريبًا ويكشف السبب!
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صحيفة المرصد: توقع الكاتب السعودي المعروف، تركي فيصل الرشيد، بتفكك الولايات المتحدة الأمريكية في القريب العاجل، على خلفية فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الماضي.
وفي تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: قال الرشيد: “مارد العنصرية و الكراهية الذي حررة ترامب هو الذي سوف يحدد مستقبل امريكا. الاجواء مسمومة. لقد تم احياء شيطان الفتنة. التفكك يكون مسألة وقت”.
وغرد الرشيد، في وقت سابق، عقب فوز ترامب، قائلا :” ستتخلص أمريكا في النهاية من الخلطة المميتة التي جعلت ترمب يفوز وهي الجمع بين التعصب والحمائية، ولكن عالميًا تم إلحاق الكثير من الضرر الدائم”.



تعليقات ( 64 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 64
    15 نوفمبر, 2016 , 19:44 م

    مشــعل

    هذا كاتب والا محلل سياسي
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  2. 63
    15 نوفمبر, 2016 , 19:41 م
    عدد التعليقات:350

    الديدحان

    راح يتفكك بعون الله وقوته .
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  3. 62
    15 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    ياحليلهم

    الشعب الصطرسبانيولي عندهم تحليلات ممكن يحكمون العالم 😂
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  4. 61
    15 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    بالعكس يا تعليق 57

    بيوزع على ماغيرهم فازلين يتهدنون به وبينكب الدواعش عن بكرة ابيهم ومؤيديهم😉
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  5. 60
    15 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    عساهم من هالحال وأردى وجعل حيلهم بينهم
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  6. 59
    15 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    يالطيف

    هل سوف تتفكك مثل روسيا او اكثر شموليه
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  7. 58
    15 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    دانيال

    وانا اتوقع ماتتفكك هههههه
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  8. 57
    15 نوفمبر, 2016 , 18:48 م

    يافرحة ما تمت قتلت فرحة العلمانيين والليبراليين بفوز *** سيفقدون الصدر الحنون .
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  9. 56
    15 نوفمبر, 2016 , 18:41 م

    لا استبعد ذلك فقد زالت أمم كانت من قبل ((ارم ذات العماد وقيصر وكسر وفرعون ))أنها السنن الكونية
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  10. 55
    15 نوفمبر, 2016 , 18:39 م

    الناقد

    إن الله يمهل ولايهمل ،،
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  11. 54
    15 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    ali

    وانا أقول سوف تتفكك أمريكا في شهر يناير قبل تسليم السلطة لترامب وتنقسم الى قسمين وتقوم حرب بين الجنوب والشمال في أمريكيا والله اعلم
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  12. 53
    15 نوفمبر, 2016 , 18:37 م

    ابن بطوطة

    ***زود الفلسفه ياخي تكلموا بمصطلحات سهله ومعروفه يامثقفين يابتوع المدارس
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  13. 52
    15 نوفمبر, 2016 , 18:37 م

    مواطن

    توقع براحتك محد درا عنك ياكثر كتابنا بغير **
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  14. 51
    15 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    ولا تحلم يابييي
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  15. 50
    15 نوفمبر, 2016 , 18:30 م

    العاصي

    الله يسمع منك ان شاالله تفكك امريكا كله الاخراب ودمار منها ومن حكومة ايران لعنة الله عليهم
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  16. 49
    15 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    شيعي برونزي

    ودي اسافر
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  17. 48
    15 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    الصارم

    ياليت كتابنا يركزون على مجتمعنا ومقومات النجاح وتبين الإخفاقات ومسبباتها وكيفية التخلص منها ومنابع الفساد والقضاء عليها،لايهمني إن تفككت أمريكا أو إنهار إقتصاد الصين واليابان.يا أيها الذين أمنوا عليكم
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  18. 47
    15 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    مواطن صالح

    تعليق مخالف
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  19. 46
    15 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    لن يفكك امريكا سوى النقرو الافارقه مع كافة الوافدين والأجانب التي تحتضنهم أمريكا ..******
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  20. 45
    15 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    ابو سعد

    بالعكس انا اتوقع يتحدوا اكثر ويصيرو ولايه وحده اسمها الولايه المتحده الامريكيه
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  21. 44
    15 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    ناخذها حبه حبه

    امريكا لها تاريخ حاضر عميق بالديموقراطية ومن اكثر الدول يهاجر اليها من بقاع العالم. لها سياستها لمصلحتها والكل يعمل بنفس الخطى. اما ان يأتي شخص ويحلل المستقبل دون دخول رئيسها الجديد للحكم فهو صعب شويه
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  22. 43
    15 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    الشهاب الاحمر

    الماسونية وعائلة روتشيلد والمتحالفون معهما من مسئولي المخابرات سيحاولون جاهدين منع الانهيار لاكمال مخططاتهم في العالم.
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  23. 42
    15 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    صقر الشمال من الخبر

    الله وحده اعلم المفروض يقولها ********
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  24. 41
    15 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    صدام حسين

    اللي يتمنى زوال امريكا هذا ناكر للجميل
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  25. 40
    15 نوفمبر, 2016 , 17:38 م

    سامي

    اللي يتمنى زوال امريكا ه
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  26. 39
    15 نوفمبر, 2016 , 17:33 م

    ورقة خضراء في نهر

    بعض الردود متأمريكين اكثر من امريكا الحين ترامب**********
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  27. 38
    15 نوفمبر, 2016 , 17:29 م

    الترجمة

    الحلم في ٢٠١٧ و الرؤية في ٢٠٣٠ ولا اعتقد تحققهما واقع ملموس
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  28. 37
    15 نوفمبر, 2016 , 17:27 م

    وبكل صراحة

    اشكر المرصد لمثل هذه المواضيع الترفيهية
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  29. 36
    15 نوفمبر, 2016 , 17:26 م

    برسم الصحافة الحرة

    تويتر اطلق الحرية للكتاب المتميزين الاحرار لانه للاسف الصحف لدينا تطبق التوجه الامريكي.
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  30. 35
    15 نوفمبر, 2016 , 17:26 م

    المفروض

    يعرض هالموضوع على راقي ومفسر احلام ويعطونا تقرير!
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  31. 34
    15 نوفمبر, 2016 , 17:24 م

    طيب ممكن نعرف

    ذي رؤية ام حلم!
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  32. 33
    15 نوفمبر, 2016 , 17:23 م

    اللي عنده السيطرة المهيمنه

    يقدر يقول ويرسم ويخطط. بس اللي ماعنده فلاسكوت افضل له 😶
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  33. 32
    15 نوفمبر, 2016 , 17:23 م

    سامح

    التويتر اعتبره موقع شخصي خاص لتادل الاراء والخواطر مع اصدقاء ومعارف . ولا يمثل وجة النظر الرسميه الا مايكتب عبر وسائل الاعلام الرسميه لكن اليوم للاسف كل الاخبار تؤخذ من التغريدات
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  34. 31
    15 نوفمبر, 2016 , 17:22 م

    اترك عنك

    ترامب راح يتعامل بروح الشركات مع الداخل ومع الخارج بأكثر. في مصلحة حياك الله مافي مصلحة مع وداع الله! اما موضوع تفكك امريكا حتكاً ليس موجود على الطاولة ولا حتى التفكير فيه مطلقاً
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  35. 30
    15 نوفمبر, 2016 , 17:20 م

    اشجع الكاتب المتميز

    نعم اؤيد الكاتب فيما اتجه بث رسائل التفكك تصبح حقيقة مع كثرتها وتصديق العقل الباطن ولان الغرب دائما يرسل عبر صحفهم خرائط الشرق الوسط الجديد ويزعمون اختفاء بعض الدول العربية لانهم يتمنون ذلك.
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  36. 29
    15 نوفمبر, 2016 , 17:18 م

    ههه بس متونثق

    وجاك التحليلات بإنفصال بعض الولايات يعتقدونها بهذه السهولة. بريطانيا علشان تطلع من الاتحاد الاوروبي شوف ماهي الإجراءات. بس شكراً لحسن ترفيهاتكم ونأمل الكثير والمزيد لنطقطق 🤔
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  37. 28
    15 نوفمبر, 2016 , 17:16 م

    واحد واثق

    يا تعليق ٢٣ يقول في القريب العاجل يعني ربما يمكن تفكفكت امس بعد. اما ثقة مثل ذي قوية والله قوية ودي ودي بس قوية!
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  38. 27
    15 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    السموأل

    سوف تستقل تكساس وكلفورنيا وفلوريدا لانها تعتبر ولايات مستقلة بذاتها ويمكن ان تشكل دولا مستقلة عن الاتحاد
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  39. 26
    15 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    شكراً لبعض الكُتاب

    اعتقد عندما تكتمل هيئة الترفيه ان تظمهم لمزيد من راحة المواطن في قسم الطقطقة!
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  40. 25
    15 نوفمبر, 2016 , 17:11 م

    بيني وبين نفسي

    وكله احترام للكاتب وعلشان مايزعل احب التعليقات الخنفشارية لانها نوع من الترفيه!
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  41. 24
    15 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    اقول بس

    تعليق مخالف
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  42. 23
    15 نوفمبر, 2016 , 17:09 م

    تاريخ

    منذ فجر التاريخ تفككت أمم وشعوب ( التاريخ سيمضي هذا يتفكك كما تفكك من قبله وهذا يأتي من بعده من الامم كما كتبه الله ) واقفه عليهم ؛ تفككوا أو تبعثروا بقريح ومليون قريح
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  43. 22
    15 نوفمبر, 2016 , 17:09 م

    مثل ذيك القصة

    خلاص بيسكرون باب امريكا وبيحطون المفتاح في هاوي تحت الزولية
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  44. 21
    15 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    اعتقد ان

    الحين ترامب قاعد ومتحسر وش الحل بعد هالتصريح ومتوهق لولا تنبيه الكاتب
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  45. 20
    15 نوفمبر, 2016 , 17:06 م

    (منصف)

    ليس تفكك وانما فوضى .. فالمهاجرين وبالاخص المجرمين منهم لن يكونوا صيدا سهلا وستكون مواجهات وعنف .. تغذية العنصرية للبيض يعني العداء لغيرهم وانتهاك حقوقهم .. وتشتعل الفتن .. الله يشغلهم بانفسهم
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  46. 19
    15 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    طالما نه مغرد في تويتر

    **** حنا في أوضاع تشتت وتناحر في الوطن العربي وهذا جاي يتكلم عن تفكك الولايات المتحدة ؟؟؟
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  47. 18
    15 نوفمبر, 2016 , 16:59 م

    فيصل

    الكتاب السعوديون ينتقدون ويهاجمون ترامب رئيس أمريكا. .***
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  48. 17
    15 نوفمبر, 2016 , 16:59 م

    شجاع

    مع احترامنا للكاتب امريكا دولة قانون وتماسكها غير معهود ولايمكن تطبيق العقلية الشرق اوسطية في امريكا وماغاب عن الكاتب ان الشعب الامريكي شعب يعشق المغامرات وترامب ظرب على وتر الاقتصاد وتنميته
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  49. 16
    15 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    عبدالله

    اقول خلك في مجلس الشورى احسن لك
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  50. 15
    15 نوفمبر, 2016 , 16:53 م

    فيصل

    الذي لم يشاهد صندوق اقتراع في حياته. . يريد أن يحاسب الأمريكان على خيارهم 😂😂😂
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  51. 14
    15 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    ههه بس متبنطخ

    يعني ان حاكم الولاية بيسوي انقلاب ويطالب بالخروج عن الاتحاد مثلاً 🤔 ***
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  52. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    سالم العجمي

    ماعندك ماعند باقي المحللين ترامب فاز بالصوت الامريكي وهو سيكون رئيس جيد بالنسبة لشعبه اما ماقيل قبل الانتخابات فهو متغير وليس ملزم سياسة الدوله تحددها المصالح
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  53. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    sar-al-sa

    ربما ياسيدي ستصبح ال USA اكثر امنا واكثر قوه ومنعه برئاسه فخامه الرئيس ترمب ان تخلص فعلا من المقيمين بطرق غير مشروعه من المكسيك واسيا وافريقيا واقام الجدارالحدودي ولولا عنصريتهم وكراهيتهم ماظهر مثله
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  54. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 16:41 م

    على اساس

    انهم سيضربون بيد من حديد 🙃 من يمس بأمان امريكا. طبعاً ولن يتزحزح شبراً واحداً منها. هذا طال عمرك يسمونه الديموقراطية و الكل يحكمها وليس ترامب او غيره وانما شعب كامل. لذا تجدهم يحمون مواطنهم ويدافعون!
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  55. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    الملزمة

    دور غيرها ياشيخ امريكا وصلت من العلم إلى شي لم نعرفة وانت جالس تعلق
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  56. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    وانا اتونقع

    ان الكاتب بيشرب كاس ماء الليلة بعد🤔
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  57. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    على العكس

    ولم اتوقع او اتمنى ان يفوز ترامب ولكن اعتقد سيكون افضل رئيس لامريكا ولا اتكلم عن سياسته الخارجية وانما الداخليه!
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  58. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    نواف

    أمريكا ليست الدولة التي يحكمها فرد.. وبعدين كل هذا لأنه قال سينظف أمريكا من الأجانب غير المفيدين والعمالة السائبه والمهجرين غير الشرعيين..ياليتنا نتعلم منه.إلا على فكرة هذا وين يكتب اول مره اسمع فيه😊
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  59. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    عاد مرة وحدة عن قريب

    يا افلاطون زمانك بس مو بهالسرعة
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  60. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 16:30 م
    عدد التعليقات:15396

    قلم الحقيقه

    ناقص فقط أمرك وتوقيعك لاأكثر.
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  61. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  62. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    عموري

    لم يستلم ترامب وفككتوا الولايات الامريكية على اي اساس تحليليك امريكا دولة مؤسسات
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  63. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    كم رواتب هالكتاب ووين التقديم فيه
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  64. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    يعرب

    أمريكا دولة مؤسسات ولا تعتمد على الأشخاص مثلما هو حالنا. اذا فشل سيحاسب والظاهر انه سينجح وأمريكا هي بلد عنصري بالأساس
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