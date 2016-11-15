كاتب سعودي يتوقع تفكك الولايات المتحدة قريبًا ويكشف السبب!

صحيفة المرصد: توقع الكاتب السعودي المعروف، تركي فيصل الرشيد، بتفكك الولايات المتحدة الأمريكية في القريب العاجل، على خلفية فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الماضي.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: قال الرشيد: “مارد العنصرية و الكراهية الذي حررة ترامب هو الذي سوف يحدد مستقبل امريكا. الاجواء مسمومة. لقد تم احياء شيطان الفتنة. التفكك يكون مسألة وقت”.

وغرد الرشيد، في وقت سابق، عقب فوز ترامب، قائلا :” ستتخلص أمريكا في النهاية من الخلطة المميتة التي جعلت ترمب يفوز وهي الجمع بين التعصب والحمائية، ولكن عالميًا تم إلحاق الكثير من الضرر الدائم”.