صحيفة المرصد: توقع الكاتب السعودي المعروف، تركي فيصل الرشيد، بتفكك الولايات المتحدة الأمريكية في القريب العاجل، على خلفية فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الماضي.
وفي تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: قال الرشيد: “مارد العنصرية و الكراهية الذي حررة ترامب هو الذي سوف يحدد مستقبل امريكا. الاجواء مسمومة. لقد تم احياء شيطان الفتنة. التفكك يكون مسألة وقت”.
وغرد الرشيد، في وقت سابق، عقب فوز ترامب، قائلا :” ستتخلص أمريكا في النهاية من الخلطة المميتة التي جعلت ترمب يفوز وهي الجمع بين التعصب والحمائية، ولكن عالميًا تم إلحاق الكثير من الضرر الدائم”.
كاتب سعودي يتوقع تفكك الولايات المتحدة قريبًا ويكشف السبب!
صحيفة المرصد: توقع الكاتب السعودي المعروف، تركي فيصل الرشيد، بتفكك الولايات المتحدة الأمريكية في القريب العاجل، على خلفية فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الماضي.
تعليقات ( 64 )
مشــعلهذا كاتب والا محلل سياسي
عدد التعليقات:350
الديدحانراح يتفكك بعون الله وقوته .
ياحليلهمالشعب الصطرسبانيولي عندهم تحليلات ممكن يحكمون العالم 😂
بالعكس يا تعليق 57بيوزع على ماغيرهم فازلين يتهدنون به وبينكب الدواعش عن بكرة ابيهم ومؤيديهم😉
يالطيفهل سوف تتفكك مثل روسيا او اكثر شموليه
دانيالوانا اتوقع ماتتفكك هههههه
الناقدإن الله يمهل ولايهمل ،،
aliوانا أقول سوف تتفكك أمريكا في شهر يناير قبل تسليم السلطة لترامب وتنقسم الى قسمين وتقوم حرب بين الجنوب والشمال في أمريكيا والله اعلم
ابن بطوطة***زود الفلسفه ياخي تكلموا بمصطلحات سهله ومعروفه يامثقفين يابتوع المدارس
مواطنتوقع براحتك محد درا عنك ياكثر كتابنا بغير **
العاصيالله يسمع منك ان شاالله تفكك امريكا كله الاخراب ودمار منها ومن حكومة ايران لعنة الله عليهم
شيعي برونزيودي اسافر
الصارمياليت كتابنا يركزون على مجتمعنا ومقومات النجاح وتبين الإخفاقات ومسبباتها وكيفية التخلص منها ومنابع الفساد والقضاء عليها،لايهمني إن تفككت أمريكا أو إنهار إقتصاد الصين واليابان.يا أيها الذين أمنوا عليكم
مواطن صالحتعليق مخالف
ابو سعدبالعكس انا اتوقع يتحدوا اكثر ويصيرو ولايه وحده اسمها الولايه المتحده الامريكيه
ناخذها حبه حبهامريكا لها تاريخ حاضر عميق بالديموقراطية ومن اكثر الدول يهاجر اليها من بقاع العالم. لها سياستها لمصلحتها والكل يعمل بنفس الخطى. اما ان يأتي شخص ويحلل المستقبل دون دخول رئيسها الجديد للحكم فهو صعب شويه
الشهاب الاحمرالماسونية وعائلة روتشيلد والمتحالفون معهما من مسئولي المخابرات سيحاولون جاهدين منع الانهيار لاكمال مخططاتهم في العالم.
صقر الشمال من الخبرالله وحده اعلم المفروض يقولها ********
صدام حسيناللي يتمنى زوال امريكا هذا ناكر للجميل
سامياللي يتمنى زوال امريكا ه
ورقة خضراء في نهربعض الردود متأمريكين اكثر من امريكا الحين ترامب**********
الترجمةالحلم في ٢٠١٧ و الرؤية في ٢٠٣٠ ولا اعتقد تحققهما واقع ملموس
وبكل صراحةاشكر المرصد لمثل هذه المواضيع الترفيهية
برسم الصحافة الحرةتويتر اطلق الحرية للكتاب المتميزين الاحرار لانه للاسف الصحف لدينا تطبق التوجه الامريكي.
المفروضيعرض هالموضوع على راقي ومفسر احلام ويعطونا تقرير!
طيب ممكن نعرفذي رؤية ام حلم!
اللي عنده السيطرة المهيمنهيقدر يقول ويرسم ويخطط. بس اللي ماعنده فلاسكوت افضل له 😶
سامحالتويتر اعتبره موقع شخصي خاص لتادل الاراء والخواطر مع اصدقاء ومعارف . ولا يمثل وجة النظر الرسميه الا مايكتب عبر وسائل الاعلام الرسميه لكن اليوم للاسف كل الاخبار تؤخذ من التغريدات
اترك عنكترامب راح يتعامل بروح الشركات مع الداخل ومع الخارج بأكثر. في مصلحة حياك الله مافي مصلحة مع وداع الله! اما موضوع تفكك امريكا حتكاً ليس موجود على الطاولة ولا حتى التفكير فيه مطلقاً
اشجع الكاتب المتميزنعم اؤيد الكاتب فيما اتجه بث رسائل التفكك تصبح حقيقة مع كثرتها وتصديق العقل الباطن ولان الغرب دائما يرسل عبر صحفهم خرائط الشرق الوسط الجديد ويزعمون اختفاء بعض الدول العربية لانهم يتمنون ذلك.
ههه بس متونثقوجاك التحليلات بإنفصال بعض الولايات يعتقدونها بهذه السهولة. بريطانيا علشان تطلع من الاتحاد الاوروبي شوف ماهي الإجراءات. بس شكراً لحسن ترفيهاتكم ونأمل الكثير والمزيد لنطقطق 🤔
واحد واثقيا تعليق ٢٣ يقول في القريب العاجل يعني ربما يمكن تفكفكت امس بعد. اما ثقة مثل ذي قوية والله قوية ودي ودي بس قوية!
السموألسوف تستقل تكساس وكلفورنيا وفلوريدا لانها تعتبر ولايات مستقلة بذاتها ويمكن ان تشكل دولا مستقلة عن الاتحاد
شكراً لبعض الكُتاباعتقد عندما تكتمل هيئة الترفيه ان تظمهم لمزيد من راحة المواطن في قسم الطقطقة!
بيني وبين نفسيوكله احترام للكاتب وعلشان مايزعل احب التعليقات الخنفشارية لانها نوع من الترفيه!
اقول بستعليق مخالف
تاريخمنذ فجر التاريخ تفككت أمم وشعوب ( التاريخ سيمضي هذا يتفكك كما تفكك من قبله وهذا يأتي من بعده من الامم كما كتبه الله ) واقفه عليهم ؛ تفككوا أو تبعثروا بقريح ومليون قريح
مثل ذيك القصةخلاص بيسكرون باب امريكا وبيحطون المفتاح في هاوي تحت الزولية
اعتقد انالحين ترامب قاعد ومتحسر وش الحل بعد هالتصريح ومتوهق لولا تنبيه الكاتب
(منصف)ليس تفكك وانما فوضى .. فالمهاجرين وبالاخص المجرمين منهم لن يكونوا صيدا سهلا وستكون مواجهات وعنف .. تغذية العنصرية للبيض يعني العداء لغيرهم وانتهاك حقوقهم .. وتشتعل الفتن .. الله يشغلهم بانفسهم
طالما نه مغرد في تويتر**** حنا في أوضاع تشتت وتناحر في الوطن العربي وهذا جاي يتكلم عن تفكك الولايات المتحدة ؟؟؟
فيصلالكتاب السعوديون ينتقدون ويهاجمون ترامب رئيس أمريكا. .***
شجاعمع احترامنا للكاتب امريكا دولة قانون وتماسكها غير معهود ولايمكن تطبيق العقلية الشرق اوسطية في امريكا وماغاب عن الكاتب ان الشعب الامريكي شعب يعشق المغامرات وترامب ظرب على وتر الاقتصاد وتنميته
عبداللهاقول خلك في مجلس الشورى احسن لك
فيصلالذي لم يشاهد صندوق اقتراع في حياته. . يريد أن يحاسب الأمريكان على خيارهم 😂😂😂
ههه بس متبنطخيعني ان حاكم الولاية بيسوي انقلاب ويطالب بالخروج عن الاتحاد مثلاً 🤔 ***
سالم العجميماعندك ماعند باقي المحللين ترامب فاز بالصوت الامريكي وهو سيكون رئيس جيد بالنسبة لشعبه اما ماقيل قبل الانتخابات فهو متغير وليس ملزم سياسة الدوله تحددها المصالح
sar-al-saربما ياسيدي ستصبح ال USA اكثر امنا واكثر قوه ومنعه برئاسه فخامه الرئيس ترمب ان تخلص فعلا من المقيمين بطرق غير مشروعه من المكسيك واسيا وافريقيا واقام الجدارالحدودي ولولا عنصريتهم وكراهيتهم ماظهر مثله
على اساسانهم سيضربون بيد من حديد 🙃 من يمس بأمان امريكا. طبعاً ولن يتزحزح شبراً واحداً منها. هذا طال عمرك يسمونه الديموقراطية و الكل يحكمها وليس ترامب او غيره وانما شعب كامل. لذا تجدهم يحمون مواطنهم ويدافعون!
الملزمةدور غيرها ياشيخ امريكا وصلت من العلم إلى شي لم نعرفة وانت جالس تعلق
وانا اتونقعان الكاتب بيشرب كاس ماء الليلة بعد🤔
على العكسولم اتوقع او اتمنى ان يفوز ترامب ولكن اعتقد سيكون افضل رئيس لامريكا ولا اتكلم عن سياسته الخارجية وانما الداخليه!
نوافأمريكا ليست الدولة التي يحكمها فرد.. وبعدين كل هذا لأنه قال سينظف أمريكا من الأجانب غير المفيدين والعمالة السائبه والمهجرين غير الشرعيين..ياليتنا نتعلم منه.إلا على فكرة هذا وين يكتب اول مره اسمع فيه😊
عاد مرة وحدة عن قريبيا افلاطون زمانك بس مو بهالسرعة
عدد التعليقات:15396
قلم الحقيقهناقص فقط أمرك وتوقيعك لاأكثر.
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
عموريلم يستلم ترامب وفككتوا الولايات الامريكية على اي اساس تحليليك امريكا دولة مؤسسات
يعربأمريكا دولة مؤسسات ولا تعتمد على الأشخاص مثلما هو حالنا. اذا فشل سيحاسب والظاهر انه سينجح وأمريكا هي بلد عنصري بالأساس