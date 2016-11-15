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أمريكي يخرج براءة بعد سجنه 28عاما عقب اكتشاف تهمة اغتصاب الضحية له بالحلم !

15 نوفمبر, 2016 , 18:16 م
أمريكي يخرج براءة بعد سجنه 28عاما عقب اكتشاف تهمة اغتصاب الضحية له بالحلم !
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صحيفة المرصد: خرج اليوم رجل من دنفر في الولايات المتحدة يدعى كلارينس موزيس (60 عاما)، بعدما أمضى 28 عامًا في السجن في قضية اغتصاب أدين فيها بسبب أن الضحية قالت إن اسمه جاءها في الحلم.

وصدر الحكم عام 1988 بسجنه 48 عامًا للاعتداء الجنسي على جارته وضربها وألغي الحكم العام الماضي انتظارًا لإعادة محاكمته. وظل يقول إنه ليس المهاجم الحقيقي؛ لكن قضت إحدى المحاكم أمس الاثنين ببراءته بعدما قضى 28 عامًا خلف القضبان.

وقال ممثلو الادّعاء والدفاع إنّ المحلفين أمضوا 4 ساعات في التداول قبل أن يقرروا أنه غير مذنب في اتهامات بالاعتداء الجنسي من الدرجة الأولى والاعتداء من الدرجة الثانية والسطو بعد إعادة محاكمة استمرّت أسبوعًا.

واستنفد موزيس سبل الطعن على الحكم حتى العام 2012 عندما كتب له سجين آخر رسالة قال فيها “إنه أقام علاقة جنسية مع المرأة برضاها ثم ضربها”.

وقال ممثلو الدفاع أن الحكم تعزز بالدليل الجديد إلى جانب تباين روايات الضحية التي حددت 3 أشخاص مختلفين باعتبار أن أحدهم هو منفذ الاعتداء قبل أن تشهد ضد موزيس بعد أن جاءها اسمه في الحلم، مؤكدين أن اختبار الحمض النووي (دي.ان.ايه) الذي كان يمكن أن يبرّئ المتهم أتلفته شرطة دنفر بطريق الخطأ.

من جهته قرر مكتب الادعاء في دنفر إعادة محاكمة موزيس الذي كان مطلق السراح بكفالة. وقالت ممثلة الادعاء في دنفر، بوني بنديتي، في بيان إنّ الادّعاء يعتقد أنه أخضع الرجل الصحيح للمحاكمة، مضيفة: “كان من الصواب أن نمكن هيئة محلفين -وليس الرأي العام- من إصدار الحكم في هذه القضية”.

وأضاف اريك كلين، أحد محامي الدفاع، إنّ موكله كان يحاول العودة للحياة خارج السجن بعد أن أطلق سراحه لكنه “لم يشعر بالحرية سوى اليوم، مضيفا: “حلم الضحية حوّل 29 سنة من حياة السيد موزيس لكابوس”.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    النورس

    تحكمون عليه بسبب الحلم ... وين الديمقراطية الاحكام تاخذ من الاحلام ؟
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  2. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    الصقر الجارح

    ناموا وقلوبكم لا تحمل الا السلام للإنسانية هههههه اقرأوا المعوذات واحرصوا على صلاة الفجر وتذكروا 28 سسسسنة ههههههه
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  3. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 19:14 م

    ملون

    28 سنه بس فكرتها 30 سنه
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  4. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 19:00 م

    يالطيف

    من فسر لها الحلم هذا كنه حلم عبد الحسين عبد الرضا في مسرحية على هامان يفرعوم
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  5. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 18:51 م

    كاميرا خفية صح !!!! ياعالم ارحموا عقولنا 28سنة سجن بسبب حلم طيب لوكان حقيقي اجل كم بيكون سجنه مليار سنه ههههههههااااااي
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  6. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 18:41 م

    من يدري لعلها كانت خيره له
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  7. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    ابن بطوطة

    الحمد لله على نعمة الإسلام .. كيف لهم يسجنونه عقدين وازيد من العمر بسبب حلم ! ذهب عمره سجينا لهذا الحلم .. اي قانون لهؤلاء واي عدل .
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  8. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 18:28 م

    فهد

    عشانه اسمر البشره ضيعوا مستقبله بدون سبب واضح حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ***
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  9. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 18:28 م

    ام بدر

    ياما في السجن مظاليم
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  10. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    خالد

    هل هذه هي العداله العنصريه في امريكا بعد 29سنه ...امحق عداله وحريه
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  11. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 18:23 م

    .لن .

    بسبب حلم يارب نعوذبك من البلاء .
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  12. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    شيعي برونزي

    مالسبب في سجنه طيب حرام
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