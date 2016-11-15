الحكومة اليمنية : الاتفاق الذي توصل له كيري لا يعنينا وتصريحاته تثير الشكوك

صحيفة المرصد – رويترز:صرح وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي اليوم الثلاثاء أن حكومته غير مهتمة بوقف لإطلاق النار وحكومة وحدة أعلنهما وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، بهدف إنهاء الصراع الممتد منذ نحو عشرين شهراً.
وكتب المخلافي على حسابه بموقع تويتر “ما صرح به الوزير كيري لا تعلم عنه الحكومة اليمنية ولا يعنيها ويمثل رغبة في إفشال مساعي السلام بمحاولة الوصول لاتفاق مع الحوثيين بعيداً عن الحكومة”.
وكان كيري، قد قال اليوم الثلاثاء “إن أطراف الصراع اليمني وافقت على وقف الأعمال القتالية اعتبارا من 17 نوفمبر (تشرين الثاني) وإنها تنوي العمل من أجل تشكيل حكومة وحدة”.
تعليقات ( 22 )
اليوسياللهم عليك بمن يمكر بالمسلمين أهل السنة في كل مكان اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وباعد بين قلوبهم اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انزل الخوف والرعب في قلوب أعداء أهل السنة في سوريا واليمن والعراق يارب .
شمس و قمرماما امريكا مستمتعه كثيرا بالمسرحية وتتمنى انا لا تنتهي فصولها
وحّدَ الله العربتعليق مخالف
عدد التعليقات:13107
برق الحرم((((((( لقد فات على كيري والمجتمعين معهم ...... انهم فوق ماء الملالي الثقيل .... اجتمعوا ....... وهم يعلمون ويدركون كم خزنت ايران .. ولمن )))))))
عدد التعليقات:13107
برق الحرم((((بلقيسُ ! ... قد((بيعت_اليمن)) فانتدبي.......إليهم الهـدهد الوفَّى بـما أئـتُـمِـن ))))))
عدد التعليقات:13107
برق الحرم((((أين الأباة وأين الأسد ((يايمنا)).....أين السراة وأين الصيد والنجب.......((أذناب_إيران)) في صنعاء حاكمة......سحقا لرأس غدا يقتـــــــاده_ ذنــــــب)))))
عدد التعليقات:13107
برق الحرم((((صنعاء_ صنعاء _ياصنعاء.... يالهفي.....يا أنت صنعاء قلبا هده التعب....لن يسمعوا صوتك المخنوق لن يقفوا....ولن يفيقوا ولن يسعوا ولن يثبوا)))))
عدد التعليقات:13107
برق الحرم(((((( صنعاء بيعت دونما ((ثمن))........ والشام من قبلها تبكي وتنتحب.....وتلك بغداد غلت قبلها فغدت....نار المجوس بدار العرب تلتهب)))))
اسداجل ترامب معه حق يوم يقول مدري من ريس اليمن وكم ريس للمين هههههههه
عدد التعليقات:13107
برق الحرم((((((( الامم المتحدة وأمريكا...... يصمتون عن الاحتلال الايراني ويشرعنون مليشياتها المسلحة على الاراضي العربية )))))))
عدد التعليقات:14459
عمر السميريكفنا الله شر امريكا
عدد التعليقات:13107
برق الحرم(((((( شكل كيري اجتماع مع ايران والحوثيين وقالوا يشكلون حكومة وطنية في اليمن مثل الحكومة الوطنية العراقية التابعة لايران حد النخاع ))))))
مسماركيري لايريد ان يحقق التحالف اي انتصار فهذا يعني ان ايران تمرغ انفها بالتراب وان الدور عليها وان اي انتصار للتحالف بقيادة المملكه هو هزيمة لايران لكن حيل الله اقوى
تصريح كيري صدر في ***وهذا يكفي لأن نؤكد ما نقوله دائما عن الموقف ***.
تركيابن الوطن خنبوقة على مين تلعبها يابو معرفات ههههههه
عدد التعليقات:3037
ابن الوطنالحرب لن تتوقف الا بعد سحق الحوثي و دفنه تحت الارض عدونا الأول
مجرة التبانةما معكم الا ماحصل المصالح تحكم ، فيكم حيل ثوروا وحرروا بدلكم بدل انتظار العالم يحرره لكم اتيحت لكم فرص ذهبية بدعم التحالف فلم تستثمر من قبلكم فلن تدوم المصلحة تستدعي انهاء الحرب انتم حاربوا بحالكم.
عدد التعليقات:3037
ابن الوطنكيري و ش دخله بالشان اليمني
عدد التعليقات:3037
ابن الوطنكفو يا مخلافي //// هذا كيري يدافع عن ارحامه الايرانيين