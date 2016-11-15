الحكومة اليمنية : الاتفاق الذي توصل له كيري لا يعنينا وتصريحاته تثير الشكوك

صحيفة المرصد – رويترز:صرح وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي اليوم الثلاثاء أن حكومته غير مهتمة بوقف لإطلاق النار وحكومة وحدة أعلنهما وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، بهدف إنهاء الصراع الممتد منذ نحو عشرين شهراً.

وكتب المخلافي على حسابه بموقع تويتر “ما صرح به الوزير كيري لا تعلم عنه الحكومة اليمنية ولا يعنيها ويمثل رغبة في إفشال مساعي السلام بمحاولة الوصول لاتفاق مع الحوثيين بعيداً عن الحكومة”.

وكان كيري، قد قال اليوم الثلاثاء “إن أطراف الصراع اليمني وافقت على وقف الأعمال القتالية اعتبارا من 17 نوفمبر (تشرين الثاني) وإنها تنوي العمل من أجل تشكيل حكومة وحدة”.