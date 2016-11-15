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الحكومة اليمنية : الاتفاق الذي توصل له كيري لا يعنينا وتصريحاته تثير الشكوك

15 نوفمبر, 2016 , 18:37 م
الحكومة اليمنية : الاتفاق الذي توصل له كيري لا يعنينا وتصريحاته تثير الشكوك
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صحيفة المرصد – رويترز:صرح وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي اليوم الثلاثاء أن حكومته غير مهتمة بوقف لإطلاق النار وحكومة وحدة أعلنهما وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، بهدف إنهاء الصراع الممتد منذ نحو عشرين شهراً.

وكتب المخلافي على حسابه بموقع تويتر “ما صرح به الوزير كيري لا تعلم عنه الحكومة اليمنية ولا يعنيها ويمثل رغبة في إفشال مساعي السلام بمحاولة الوصول لاتفاق مع الحوثيين بعيداً عن الحكومة”.

وكان كيري، قد قال اليوم الثلاثاء “إن أطراف الصراع اليمني وافقت على وقف الأعمال القتالية اعتبارا من 17 نوفمبر (تشرين الثاني) وإنها تنوي العمل من أجل تشكيل حكومة وحدة”.



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 22
    15 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    اليوسي

    اللهم عليك بمن يمكر بالمسلمين أهل السنة في كل مكان اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وباعد بين قلوبهم اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انزل الخوف والرعب في قلوب أعداء أهل السنة في سوريا واليمن والعراق يارب .
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  2. 21
    15 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    شمس و قمر

    ماما امريكا مستمتعه كثيرا بالمسرحية وتتمنى انا لا تنتهي فصولها
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  3. 20
    15 نوفمبر, 2016 , 19:24 م

    وحّدَ الله العرب

    تعليق مخالف
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  4. 19
    15 نوفمبر, 2016 , 19:21 م
    عدد التعليقات:13107

    برق الحرم

    ((((((( لقد فات على كيري والمجتمعين معهم ...... انهم فوق ماء الملالي الثقيل .... اجتمعوا ....... وهم يعلمون ويدركون كم خزنت ايران .. ولمن )))))))
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  5. 18
    15 نوفمبر, 2016 , 19:17 م
    عدد التعليقات:13107

    برق الحرم

    ((((بلقيسُ ! ... قد((بيعت_اليمن)) فانتدبي.......إليهم الهـدهد الوفَّى بـما أئـتُـمِـن ))))))
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  6. 17
    15 نوفمبر, 2016 , 19:13 م
    عدد التعليقات:13107

    برق الحرم

    ((((أين الأباة وأين الأسد ((يايمنا)).....أين السراة وأين الصيد والنجب.......((أذناب_إيران)) في صنعاء حاكمة......سحقا لرأس غدا يقتـــــــاده_ ذنــــــب)))))
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  7. 16
    15 نوفمبر, 2016 , 19:10 م
    عدد التعليقات:13107

    برق الحرم

    ((((صنعاء_ صنعاء _ياصنعاء.... يالهفي.....يا أنت صنعاء قلبا هده التعب....لن يسمعوا صوتك المخنوق لن يقفوا....ولن يفيقوا ولن يسعوا ولن يثبوا)))))
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  8. 15
    15 نوفمبر, 2016 , 19:09 م
    عدد التعليقات:13107

    برق الحرم

    (((((( صنعاء بيعت دونما ((ثمن))........ والشام من قبلها تبكي وتنتحب.....وتلك بغداد غلت قبلها فغدت....نار المجوس بدار العرب تلتهب)))))
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  9. 14
    15 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    اسد

    اجل ترامب معه حق يوم يقول مدري من ريس اليمن وكم ريس للمين هههههههه
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  10. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 19:06 م
    عدد التعليقات:13107

    برق الحرم

    ((((((( الامم المتحدة وأمريكا...... يصمتون عن الاحتلال الايراني ويشرعنون مليشياتها المسلحة على الاراضي العربية )))))))
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  11. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 19:06 م

    مايعنيكم ؟؟؟ طيب حنشوف ؟؟؟؟؟
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  12. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 19:06 م
    عدد التعليقات:14459

    عمر السميري

    كفنا الله شر امريكا
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  13. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 19:04 م
    عدد التعليقات:13107

    برق الحرم

    (((((( شكل كيري اجتماع مع ايران والحوثيين وقالوا يشكلون حكومة وطنية في اليمن مثل الحكومة الوطنية العراقية التابعة لايران حد النخاع ))))))
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  14. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 19:02 م

    مسمار

    كيري لايريد ان يحقق التحالف اي انتصار فهذا يعني ان ايران تمرغ انفها بالتراب وان الدور عليها وان اي انتصار للتحالف بقيادة المملكه هو هزيمة لايران لكن حيل الله اقوى
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  15. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 19:01 م

    احذروا ***كيري هذا *** مع الحوثي اذناب ايران
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  16. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 19:00 م

    تصريح كيري صدر في ***

    وهذا يكفي لأن نؤكد ما نقوله دائما عن الموقف ***.
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  17. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    تعليق مخالف
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  18. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 18:56 م

    تركي

    ابن الوطن خنبوقة على مين تلعبها يابو معرفات ههههههه
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  19. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 18:51 م
    عدد التعليقات:3037

    ابن الوطن

    الحرب لن تتوقف الا بعد سحق الحوثي و دفنه تحت الارض عدونا الأول
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  20. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 18:45 م

    مجرة التبانة

    ما معكم الا ماحصل المصالح تحكم ، فيكم حيل ثوروا وحرروا بدلكم بدل انتظار العالم يحرره لكم اتيحت لكم فرص ذهبية بدعم التحالف فلم تستثمر من قبلكم فلن تدوم المصلحة تستدعي انهاء الحرب انتم حاربوا بحالكم.
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  21. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 18:44 م
    عدد التعليقات:3037

    ابن الوطن

    كيري و ش دخله بالشان اليمني
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  22. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 18:43 م
    عدد التعليقات:3037

    ابن الوطن

    كفو يا مخلافي //// هذا كيري يدافع عن ارحامه الايرانيين
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