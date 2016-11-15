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بالفيديو: حسن معاذ يرفض مصافحة حكام لقاء السعودية اليابان

15 نوفمبر, 2016 , 18:59 م
بالفيديو: حسن معاذ يرفض مصافحة حكام لقاء السعودية اليابان
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر رفض مدافع نادي الشباب والمنتخب السعودي حسن معاذ، مصافحة حكم مباراة السعودية واليابان، السنغافوري محمد تقي، بعد نهاية المباراة، مكتفياً بالسلام على لاعبي اليابان.

وكانت المباراة قد انتهت لصالح المنتخب الياباني بهدفين لهدف وحيد ضمن مباريات التصفيات النهائية الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وأنتشر المقطع على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود فعل واسعة، حيث أبدى البعض تفهمهم لغضب اللاعب نتيجة لما رآه من ظلم في قرارات الحكم التي أثرت على سير المباراة- من وجهة نظره، فيما رفض آخرين هذه التصرفات وطالبوا اللاعب بأن يحافظ على أعصابه ويتحلى بالروح الرياضية أيا كانت نتيجة اللقاء.



تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    حسن معاذ

    دخل المباراة وهو معصب ومتنوفز ماخذ كارت اصفر في الدقيقة 10 تعليق 9 ويش دخل سامي في الموضوع ،،، لاعب فقركم محمد السهلاوي هجوم ليش ما سجل ، وين خطته السرية ؟؟؟؟!!! انتو دائم كذا يالفقراوية .
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  2. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    فكران

    أقلها توقيفه ***ليكون عبرة لغيره .. هل هذي أخلاق الفوز والخسارة
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  3. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 19:43 م

    *ابو نواس*

    يمكن لو نزل سامي يغير من قرار الحكم
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  4. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 19:40 م

    *ابو نواس*

    حق مشروع لا يصافحة لانه حكم ما يستاهل ذكرنا نيشيمورا مادام الاتحاد السعودي مكتوف الايدي لاحول له ولا قوة اتحاد ضعيف الله يرحم فيصل بن فهد
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  5. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    همام القرشي

    تعليق مخالف
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  6. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 19:24 م

    زياد

    يستاهل اليابان الفوز لعب للفوز وفاز ولاعبينا ماهم عارفين يمسكون كوره
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  7. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    ملكي

    تعليق مخالف
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  8. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 19:15 م

    واقعي

    حسونه اخلاقه هكذا فلا جديد يريد يبرر الاداء والهزيمه بانه زعلان على الحكم ياحسن ردت فعلك كان تكون في الملعب وهز الشباك واداء واجبك للبلد
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  9. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 19:11 م

    ابو زهرة

    منتخبنا لم يؤدي بالشكل المطلوب وكان هناك خوف من المنتخب الياباني واضح على اللاعبين ولكن الحكم ظلمنا ظلم عظيم باحتساب ركلة جزاء ظالمة لليابانيين ولكن القادم افضل بإذن الله ولن نرضى بغير الصدارة
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  10. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    حسن معاذ فلاته ... ماكنا نعرف أن لقبه فلاته إلا بعد دخوله المنتخب .. يعني الأخ زعلان ؟؟؟ طيب فيه حد منعكم ماتفوزون .. والله حاله
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  11. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 19:03 م
    عدد التعليقات:14459

    عمر السميري

    حسن معاد ع خُطى حسين عبد الغني
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