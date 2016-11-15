بالفيديو: حسن معاذ يرفض مصافحة حكام لقاء السعودية اليابان

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر رفض مدافع نادي الشباب والمنتخب السعودي حسن معاذ، مصافحة حكم مباراة السعودية واليابان، السنغافوري محمد تقي، بعد نهاية المباراة، مكتفياً بالسلام على لاعبي اليابان.

وكانت المباراة قد انتهت لصالح المنتخب الياباني بهدفين لهدف وحيد ضمن مباريات التصفيات النهائية الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وأنتشر المقطع على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود فعل واسعة، حيث أبدى البعض تفهمهم لغضب اللاعب نتيجة لما رآه من ظلم في قرارات الحكم التي أثرت على سير المباراة- من وجهة نظره، فيما رفض آخرين هذه التصرفات وطالبوا اللاعب بأن يحافظ على أعصابه ويتحلى بالروح الرياضية أيا كانت نتيجة اللقاء.