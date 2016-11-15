بالفيديو: حسن معاذ يرفض مصافحة حكام لقاء السعودية اليابان

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر رفض مدافع نادي الشباب والمنتخب السعودي حسن معاذ، مصافحة حكم مباراة السعودية واليابان، السنغافوري محمد تقي، بعد نهاية المباراة، مكتفياً بالسلام على لاعبي اليابان.
وكانت المباراة قد انتهت لصالح المنتخب الياباني بهدفين لهدف وحيد ضمن مباريات التصفيات النهائية الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
وأنتشر المقطع على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود فعل واسعة، حيث أبدى البعض تفهمهم لغضب اللاعب نتيجة لما رآه من ظلم في قرارات الحكم التي أثرت على سير المباراة- من وجهة نظره، فيما رفض آخرين هذه التصرفات وطالبوا اللاعب بأن يحافظ على أعصابه ويتحلى بالروح الرياضية أيا كانت نتيجة اللقاء.
تعليقات ( 11 )
حسن معاذدخل المباراة وهو معصب ومتنوفز ماخذ كارت اصفر في الدقيقة 10 تعليق 9 ويش دخل سامي في الموضوع ،،، لاعب فقركم محمد السهلاوي هجوم ليش ما سجل ، وين خطته السرية ؟؟؟؟!!! انتو دائم كذا يالفقراوية .
فكرانأقلها توقيفه ***ليكون عبرة لغيره .. هل هذي أخلاق الفوز والخسارة
*ابو نواس*يمكن لو نزل سامي يغير من قرار الحكم
*ابو نواس*حق مشروع لا يصافحة لانه حكم ما يستاهل ذكرنا نيشيمورا مادام الاتحاد السعودي مكتوف الايدي لاحول له ولا قوة اتحاد ضعيف الله يرحم فيصل بن فهد
همام القرشيتعليق مخالف
زياديستاهل اليابان الفوز لعب للفوز وفاز ولاعبينا ماهم عارفين يمسكون كوره
ملكيتعليق مخالف
واقعيحسونه اخلاقه هكذا فلا جديد يريد يبرر الاداء والهزيمه بانه زعلان على الحكم ياحسن ردت فعلك كان تكون في الملعب وهز الشباك واداء واجبك للبلد
ابو زهرةمنتخبنا لم يؤدي بالشكل المطلوب وكان هناك خوف من المنتخب الياباني واضح على اللاعبين ولكن الحكم ظلمنا ظلم عظيم باحتساب ركلة جزاء ظالمة لليابانيين ولكن القادم افضل بإذن الله ولن نرضى بغير الصدارة
عدد التعليقات:14459
عمر السميريحسن معاد ع خُطى حسين عبد الغني