بالفيديو ..شاهد “لكمة” خاطفة هي الاقوى تحت قبة البرلمان الأوكراني!

صحيفة المرصد : اشتبك أعضاء بمقر البرلمان الأوكراني اشتباكا عنيفا بالأيدي حيث أظهر زعيم كتلة المعارضة مهارات بارزة في فن القتال ووجه لكمة قوية إلى زعيم الحزب الراديكالي.

ووقعت الحادثة خلال اجتماع المجلس التوافقي في مجلس الرادا الأوكراني، إذ كان يوري بويكو، زعيم كتلة المعارضة، يجلس بجانب أوليغ لياشكو، زعيم “الحزب الراديكالي”.

ووجه لياشكو إلى جاره وابلا من الاتهامات، وزعم أن بويكو يقوم بزيارات إلى موسكو، حيث يتلقى تعليمات من الكرملين.

وتساءل زعيم الحزب الراديكالي: “متى ستذهبون إلى الريف؟ وإلى عمال المناجم؟ عليكم أن تتلقوا التعليمات من ذويكم!” ومن ثم تساءل لياشكو، لماذا يسمح جهاز الأمن الأوكراني بزيارات بويكو إلى موسكو، ولماذا بقي خارج السجن حتى الآن.

وفي نهاية المطاف، استنفد صبر بويكو، وقام ووجه إلى خصمه لكمة قوية، ليندلع بعد ذلك اشتباك بالأيدي.