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مصر: والد سائق قاضي الحشيش يفجر مفاجأة -فيديو

15 نوفمبر, 2016 , 20:34 م
مصر: والد سائق قاضي الحشيش يفجر مفاجأة -فيديو
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صحيفة المرصد: استمعت النيابة العامة المصرية بالسويس لأقوال مصطفي عبدالهادى والد السائق المتهم إسلام مصطفى المتهم الثالث بقضية ضبط قاضى بحوزته 69 كيلو من مخدر الحشيش داخل سيارته.

وقال مصطفى عبدالهادى والد المتهم إسلام بحسب موقع اليوم السابع أن القاضي المتهم بالقضية ” طارق . م ” وأقاربه عرضوا عليا رشوة مالية، ليعترف إبنى بأنه حتي يقوم نجلي هو المسئول عن نقل الحشيش داخل السيارة وأن القاضي المتهم ليس له علاقة بالمخدرات، وعندما رفضنا أنا ونجلى قاموا بتهديدى.

وأضاف والد المتهم، فى اقواله أمام النيابة العامة بالسويس أن القاضي المتهم قام بتهديدي بشكل صريح بقتلى أنا وأبنائي فى حال رفضى العرض الخاص بالرشوة، ولهذا قمت بالتقدم بشكوى للنيابة العامة بالسويس والتي قامت بالإستماع لأقوالي وضمت الشكوى إلى القضية.

وكشف والد المتهم، أن نجله تعرف علي القاضي عندما كان مجند وكان مكلف بقيادة سيارة القاضي ثم بعد خروجه من التجنيد، طلب القاضي من نجلي العمل معه سائق لأنه مقيم فى بلدنا بالشرقية.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 22:30 م
    عدد التعليقات:351

    الديدحان

    اذا لك عند الله حاجه . فقل حسبي الله ونعم الوكيل .فالمسلمون المؤمنون هم سينتصرون بالاول ولأخير . هذا ماوعدنا رب السموت والارض . في امان الله
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  2. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 21:41 م

    شيعي برونزي

    خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ ياحبي لك
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  3. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 21:40 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  4. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    غالي الحربي

    عندي حل ويطلع برائه يقولو متلبسنه جني مجرم هوه اللي يهرب مخدرات مثل قاضي الجني بالسعوديه طلع برائه
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  5. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    سسسسسس

    هذا القاضي هذه العينات اختارهم****لاتستغرب
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  6. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    صريح جدا

    هههههههههههه عفريت القاضي طلعوه وسجنو الجني
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  7. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    الله ينصرك يا ابو اسلام على القاضي واعوانه - قضاه يتاجرون في المخدرات وكمان يهددون بالرشوة او القتل - لا تسيبهم وافضح هؤلاء الذين افسدوا شباب مصر بالمخدرات.
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  8. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 20:53 م

    سيم سيم بت ديفرنت

    عفريت قاضي جدة 🤔
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