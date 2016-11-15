مصر: والد سائق قاضي الحشيش يفجر مفاجأة -فيديو

صحيفة المرصد: استمعت النيابة العامة المصرية بالسويس لأقوال مصطفي عبدالهادى والد السائق المتهم إسلام مصطفى المتهم الثالث بقضية ضبط قاضى بحوزته 69 كيلو من مخدر الحشيش داخل سيارته.

وقال مصطفى عبدالهادى والد المتهم إسلام بحسب موقع اليوم السابع أن القاضي المتهم بالقضية ” طارق . م ” وأقاربه عرضوا عليا رشوة مالية، ليعترف إبنى بأنه حتي يقوم نجلي هو المسئول عن نقل الحشيش داخل السيارة وأن القاضي المتهم ليس له علاقة بالمخدرات، وعندما رفضنا أنا ونجلى قاموا بتهديدى.

وأضاف والد المتهم، فى اقواله أمام النيابة العامة بالسويس أن القاضي المتهم قام بتهديدي بشكل صريح بقتلى أنا وأبنائي فى حال رفضى العرض الخاص بالرشوة، ولهذا قمت بالتقدم بشكوى للنيابة العامة بالسويس والتي قامت بالإستماع لأقوالي وضمت الشكوى إلى القضية.

وكشف والد المتهم، أن نجله تعرف علي القاضي عندما كان مجند وكان مكلف بقيادة سيارة القاضي ثم بعد خروجه من التجنيد، طلب القاضي من نجلي العمل معه سائق لأنه مقيم فى بلدنا بالشرقية.

