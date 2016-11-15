“ منشق عن حزب الله ” يكشف ماذا كان يحدث أثناء تدريبهم في معسكرات الحرس الثوري الإيراني

صحيفة المرصد:كشف حساب “منشق عن حزب الله”، على “تويتر”، عن أنه حينما كان يتدرب في معسكرات الحرس الثوري في إيران كان هتاف الحرس الثوري الموت للعرب فقط أمام الكاميرا الموت لأمريكا.

وأضاف الحساب: “حزب الله ومشروع إيران الطائفي في المنطقة يعيش وينمو على الخلافات العربية وعلى التفرقة وبث السموم داخل مكونات الطوائف السنية والمسيحية”.

في شأنٍ آخر، وفي تعليقه على العرض العسكريّ الذي نظّمه حزب الله في القصير، قال إنّ “هدف #حزب_الله من تسريب صور لاستعراض عسكري في القصير هو منع تقوية الجيش اللبناني و منع الهبة السعودية و إضعاف الرئيس #عون وسعد الحريري”.

عندما كنا نتدرب في معسكرات الحرس الثوري في إيران

كان هتاف الحرس الثوري الموت للعرب

فقط امام الكاميرا الموت ل امريكاhttps://t.co/YNf7nzw3lj — منشق عن حزب الله (@mahdi13203505) November 14, 2016

⁧#حزب_الله⁩ ومشروع ⁧إيران⁩ الطائفي في المنطقة يعيش وينموا على الخلافات العربية وعلى التفرقة وبث السموم داخل مكونات الطوائف السنية والمسيحية pic.twitter.com/np9V2ZiAd5 — منشق عن حزب الله (@mahdi13203505) November 14, 2016