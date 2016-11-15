“ منشق عن حزب الله ” يكشف ماذا كان يحدث أثناء تدريبهم في معسكرات الحرس الثوري الإيراني

صحيفة المرصد:كشف حساب “منشق عن حزب الله”، على “تويتر”، عن أنه حينما كان يتدرب في معسكرات الحرس الثوري في إيران كان هتاف الحرس الثوري الموت للعرب فقط أمام الكاميرا الموت لأمريكا.
وأضاف الحساب: “حزب الله ومشروع إيران الطائفي في المنطقة يعيش وينمو على الخلافات العربية وعلى التفرقة وبث السموم داخل مكونات الطوائف السنية والمسيحية”.
في شأنٍ آخر، وفي تعليقه على العرض العسكريّ الذي نظّمه حزب الله في القصير، قال إنّ “هدف #حزب_الله من تسريب صور لاستعراض عسكري في القصير هو منع تقوية الجيش اللبناني و منع الهبة السعودية و إضعاف الرئيس #عون وسعد الحريري”.
عندما كنا نتدرب في معسكرات الحرس الثوري في إيران
كان هتاف الحرس الثوري الموت للعرب
فقط امام الكاميرا الموت ل امريكاhttps://t.co/YNf7nzw3lj
— منشق عن حزب الله (@mahdi13203505) November 14, 2016
#حزب_الله ومشروع إيران الطائفي في المنطقة يعيش وينموا على الخلافات العربية وعلى التفرقة وبث السموم داخل مكونات الطوائف السنية والمسيحية pic.twitter.com/np9V2ZiAd5
— منشق عن حزب الله (@mahdi13203505) November 14, 2016
#هام
هدف #حزب_الله
من تسريب صور لإستعراض عسكري في القصير
هو منع تقوية الجيش اللبناني و منع الهبة السعودية و إضعاف الرئيس #عون وسعد الحريري
— منشق عن حزب الله (@mahdi13203505) November 14, 2016
تعليقات ( 18 )
مسمارقرأت ترجمه لخطاب اوباما بان الوسيله الوحيده لظرب الاسلام والمسلمين هو دعم ايران وبث الطائفيه لان ايران ليست من الاسلام في شي وهي الحل الوحيد لتدميرنا كعرب مسلمين هذا والله نص خطابه الاخير
قال عنصرية قال ؟ ويوجد عشرات القنوات الشيعية الرافضية العنصريه الطائفيهمن المقصود ياشيعي برونزي في قول يالثارات الحسين؟هل تستطيع أن تخبرني بصدق
عبدالعزيز//نعلم ذلك ونعلم ان اذناب حزب الشيطان والفرس والعراقيين الشيعه بكربلاء والنجف والعلويين مندسين بشبكات التواصل لبث سمومهم واشاعاتهم بيننا لزرع الفوضى والفتنه وباسماء مستعارةولن ينجحوا باذن الله
ابو ريماطبعا ما نختلف على كراهيتنا لايران وهي عدوتنا الاولى بلا شك ولكن مالدليل ان هذا منشق فعلا ؟؟ اكره عدوي نعم لكني اكره ايضا ان يتم استغفالي واستغلال كرهيتي لفئة ..ولا اعداء للامة سوى المجوس والروافض
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
شيعي برونزياتركوووووووووووووووووووا عنكم العنصريه مايصير
الهمدانيمنشق مجهول لا اسم ولا موقع ولا اعتقد معنى غير الصرقعة الكلام ببلاش لا يصح الا الصحيح
الثقفيالجيش اللبناني ضعيف والحكومه ويتحكم بهم حزب الشيطان فهو الحاكم بلبنان
الثقفيهذا المنشق يكذب لوكان صدق منشق لكان خاف ان يضع صورته لانهم سوف يصلون له ويعدموه
الثقفيحزب ابليس هو من فجر بالخبر والرياض مجمع المحيا وهو من يدرب الشباب السعوديين ويغرر بهم ليفجروا بالسعوديه فهو المسؤول عن جرائم التفجير ويجب على السعوديه محاكمتهم ومطالبتهم بالتعويضات لاهل الضحايا
الثقفيت ١ صدقت يريد السعوديه ان تعطي الهبه للجيش اللبناني الله يكفينا شرهم
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينمرشد وحكومة الملالي وعصابتها ومخابراتها وجدت عرب مغفلين تستخدمهم لمصالحها
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينمن جاء الخميني الهالك الخبيث **** والامة العربية والاسلامية في مشاكل
زمن يخوففكونا من لبنان والله انه تابع لايران نهبونا واكلواملياراتنا وسلحنا شيعتهم بكل صفاقه ودلاخه قال سياسه اي سياسه الرئيس ماتم ترشيحه اللمن ايران افيقوا يا ربعنا تكفون حرام فيهم هلله وحده نحن اولى بفلوسنا
غرم اللهالفرس المجوس النجوس يكرهوا الجنس العربي من ايام الهزائم في ذي قار رالقادسيه وحرب العراق معظم اهل الاحواز عرب شيعه ويتعاملوا مواطنين من الدرجه العاشره المناصب القياديه للفرس فقط
زيادالمهم يدمرونا لنا لبنان والعراق واليمن..
😎مرصداوي عنيد😎يا ويلك يا منشق من حزب الات - ليش تفضحهم - دحين الخبيث الاكبر علي خامنئي يطامر ويلطم - وحسن زميرة يطق اصبع ويهز على ركبه ونص.
متفضيهذا نصاب وكلامه مردود عليه والسعوديه دعمت لبنان كثيراً وأستولى عليه حزب الله غصبن عن الحكومه اللبنانيه والهدف هو أن تمنح السعوديه الهبه للبنان ثم يستولي عليها حزب الله وتقوى شوكته الواهنه الضعيفه