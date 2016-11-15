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بالفيديو : زلزال نيوزيلندا يرفع بقرتين و عجلا إلى قمة جبل

15 نوفمبر, 2016 , 21:14 م
بالفيديو : زلزال نيوزيلندا يرفع بقرتين و عجلا إلى قمة جبل
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صحيفة المرصد: عقب زلزال نيوزيلندا، تسبب انجراف التربة حول بقرتين وعجل في عزلهم فيما يشبه قمة جبل، ولسوء حظ القطيع الصغير تصادف وجوده غير بعيد عن مركز الزلزال قرب مدينة كايكورا.

ولا توجد تفاصيل عما حصل للبقرتين والعجل، وما آل إليه مصيرهم بعد أن حجزتهم الطبيعة في قمة وعزلتهم عن الأرض المنبسطة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر البقرتين والعجل على قمة جبل ولا يوجد حولهم إلا الفضاء .



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    زائر

    و الله حظه العجل عنده بقرتين هههه
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  2. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 22:47 م
    عدد التعليقات:1236

    نبرااس

    سبحان الله جمال الطبيعه ولكن الزلازل شوهت هذا الجمال،،الله يأخذ ويعطي.
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  3. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    مسمار

    لو كان الحدث في الهند لعبدوها ولحظيت البقره والعجل باحتفال مشرف هههههه
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  4. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    B

    حجزهم الله ..
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  5. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  6. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 21:35 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  7. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    موجود

    ساميه ورحمه وقلم الخنبقه هههه
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  8. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    المنضبط

    نيوزيلاند .. البلد الأخضر .. ونجاة البقرتين والعجل دون غيرهم في تلك البقعة ليست الا ارادة من الله .. أسباب إلهية وإلا فإن الجرف على سفوح المنحدرات للتربة المشبعة بالمياه تهبط ككتلة واحدة
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  9. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    وزير عام

    اخر التقارير تفيد بانه تم إنقاذ البقر وهم جميعا بخير.
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  10. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    مرسى الساحل الغربي

    ان الله قوي سبحانه وتعالى ... قوة الله عز وجل فوق فوق فوق مايتصوره عقل الانسان من قوه.. لكنه رحمن رحيم بكل عباده .. يااارب انزل على المسلمين رحمتك .. واجمع كلمتهم على التوحيد .. واحقن دمائهم ووحد صفهم
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  11. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    سسسسسس

    قصدك كل شي تحطم الا مكانهن سبحان الله اللذي انجاهن
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