بالفيديو : زلزال نيوزيلندا يرفع بقرتين و عجلا إلى قمة جبل

صحيفة المرصد: عقب زلزال نيوزيلندا، تسبب انجراف التربة حول بقرتين وعجل في عزلهم فيما يشبه قمة جبل، ولسوء حظ القطيع الصغير تصادف وجوده غير بعيد عن مركز الزلزال قرب مدينة كايكورا.

ولا توجد تفاصيل عما حصل للبقرتين والعجل، وما آل إليه مصيرهم بعد أن حجزتهم الطبيعة في قمة وعزلتهم عن الأرض المنبسطة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر البقرتين والعجل على قمة جبل ولا يوجد حولهم إلا الفضاء .