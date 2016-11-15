بالفيديو : زلزال نيوزيلندا يرفع بقرتين و عجلا إلى قمة جبل

صحيفة المرصد: عقب زلزال نيوزيلندا، تسبب انجراف التربة حول بقرتين وعجل في عزلهم فيما يشبه قمة جبل، ولسوء حظ القطيع الصغير تصادف وجوده غير بعيد عن مركز الزلزال قرب مدينة كايكورا.
ولا توجد تفاصيل عما حصل للبقرتين والعجل، وما آل إليه مصيرهم بعد أن حجزتهم الطبيعة في قمة وعزلتهم عن الأرض المنبسطة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر البقرتين والعجل على قمة جبل ولا يوجد حولهم إلا الفضاء .
تعليقات ( 11 )
زائرو الله حظه العجل عنده بقرتين هههه
عدد التعليقات:1236
نبرااسسبحان الله جمال الطبيعه ولكن الزلازل شوهت هذا الجمال،،الله يأخذ ويعطي.
مسمارلو كان الحدث في الهند لعبدوها ولحظيت البقره والعجل باحتفال مشرف هههههه
Bحجزهم الله ..
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
موجودساميه ورحمه وقلم الخنبقه هههه
المنضبطنيوزيلاند .. البلد الأخضر .. ونجاة البقرتين والعجل دون غيرهم في تلك البقعة ليست الا ارادة من الله .. أسباب إلهية وإلا فإن الجرف على سفوح المنحدرات للتربة المشبعة بالمياه تهبط ككتلة واحدة
وزير عاماخر التقارير تفيد بانه تم إنقاذ البقر وهم جميعا بخير.
مرسى الساحل الغربيان الله قوي سبحانه وتعالى ... قوة الله عز وجل فوق فوق فوق مايتصوره عقل الانسان من قوه.. لكنه رحمن رحيم بكل عباده .. يااارب انزل على المسلمين رحمتك .. واجمع كلمتهم على التوحيد .. واحقن دمائهم ووحد صفهم
سسسسسسقصدك كل شي تحطم الا مكانهن سبحان الله اللذي انجاهن