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الطريفي يثمن رعاية خادم الحرمين لمؤتمر الأدباء السعوديين الخامس

15 نوفمبر, 2016 , 21:41 م
الطريفي يثمن رعاية خادم الحرمين لمؤتمر الأدباء السعوديين الخامس
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صحيفة المرصد – واس:ثمّن معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي الرعاية الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لمؤتمر الأدباء السعوديين الخامس الذي سيقام خلال الفترة من 27-29 صفر 1438هـ الموافق 27-29 نوفمبر 2016م في مدينة الرياض.

وقال الطريفي: إنه سيتم خلال المؤتمر تكريم ثلاث من المؤسسات التي خدمت الأدب العربي وهي مجلة المنهل ، كرسي الأدب السعودي في جامعة الملك سعود وأثنينية عبدالمقصود خوجة.

كما سيتم تكريم أربعة عشر شاعراً أصدروا أول دواوينهم قبل 1400هـ وما زالوا على قيد الحياة .

وسيناقش الباحثون عبر عنوان المؤتمر الأدب السعودي ومؤسساته : مراجعات واستشراف 67 ورقة عمل تتناول عدة محاور ، ويقام خلال فترة انعقاد المؤتمر معرض مصاحب لعدد من المؤسسات الثقافية ودور النشر ، ومعرض تشكيلي للفنانين السعوديين.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص
    عدد التعليقات:835

    سامية

    شي ممتاز ورائع تكريم المستحق للتكريم في حياته حفظ الله ملكنا الحبيب وألف شكر لمعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي و عقبال إن شاء الله تكريم الكاتب الكبير عبدالله بن بخيت.
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  2. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    يلدرم

    الاعلام في عهدكم الميمون حقق قفزات كبيرة
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  3. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    القناص2

    تكريم 14 شاعر على قيد الحياة نتمى تكريم من مات ايضا القصيبى والزمخشري واسامه عبدالرحمن والثبيتى
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  4. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    القناص2

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  5. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    هي لا تقدر بثمن

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  6. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    عبدالرحمن

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  7. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 21:43 م

    رؤية

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