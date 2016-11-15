الطريفي يثمن رعاية خادم الحرمين لمؤتمر الأدباء السعوديين الخامس

صحيفة المرصد – واس:ثمّن معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي الرعاية الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لمؤتمر الأدباء السعوديين الخامس الذي سيقام خلال الفترة من 27-29 صفر 1438هـ الموافق 27-29 نوفمبر 2016م في مدينة الرياض.

وقال الطريفي: إنه سيتم خلال المؤتمر تكريم ثلاث من المؤسسات التي خدمت الأدب العربي وهي مجلة المنهل ، كرسي الأدب السعودي في جامعة الملك سعود وأثنينية عبدالمقصود خوجة.

كما سيتم تكريم أربعة عشر شاعراً أصدروا أول دواوينهم قبل 1400هـ وما زالوا على قيد الحياة .

وسيناقش الباحثون عبر عنوان المؤتمر الأدب السعودي ومؤسساته : مراجعات واستشراف 67 ورقة عمل تتناول عدة محاور ، ويقام خلال فترة انعقاد المؤتمر معرض مصاحب لعدد من المؤسسات الثقافية ودور النشر ، ومعرض تشكيلي للفنانين السعوديين.