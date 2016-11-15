الطريفي يثمن رعاية خادم الحرمين لمؤتمر الأدباء السعوديين الخامس

صحيفة المرصد – واس:ثمّن معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي الرعاية الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لمؤتمر الأدباء السعوديين الخامس الذي سيقام خلال الفترة من 27-29 صفر 1438هـ الموافق 27-29 نوفمبر 2016م في مدينة الرياض.
وقال الطريفي: إنه سيتم خلال المؤتمر تكريم ثلاث من المؤسسات التي خدمت الأدب العربي وهي مجلة المنهل ، كرسي الأدب السعودي في جامعة الملك سعود وأثنينية عبدالمقصود خوجة.
كما سيتم تكريم أربعة عشر شاعراً أصدروا أول دواوينهم قبل 1400هـ وما زالوا على قيد الحياة .
وسيناقش الباحثون عبر عنوان المؤتمر الأدب السعودي ومؤسساته : مراجعات واستشراف 67 ورقة عمل تتناول عدة محاور ، ويقام خلال فترة انعقاد المؤتمر معرض مصاحب لعدد من المؤسسات الثقافية ودور النشر ، ومعرض تشكيلي للفنانين السعوديين.
تعليقات ( 7 )
عدد التعليقات:835
ساميةشي ممتاز ورائع تكريم المستحق للتكريم في حياته حفظ الله ملكنا الحبيب وألف شكر لمعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي و عقبال إن شاء الله تكريم الكاتب الكبير عبدالله بن بخيت.
يلدرمالاعلام في عهدكم الميمون حقق قفزات كبيرة
القناص2تكريم 14 شاعر على قيد الحياة نتمى تكريم من مات ايضا القصيبى والزمخشري واسامه عبدالرحمن والثبيتى
القناص2تعليق مخالف
هي لا تقدر بثمنتعليق مخالف
عبدالرحمنتعليق مخالف
رؤيةتعليق مخالف