“الديلي ميل” تنشر صور لمدينة أثرية بالعراق حولها “داعش” إلى ركام

ترجمة صحيفة المرصد: أفردت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية مساحة للحديث عن مدينة عراقية حولها إرهاب داعش إلى ركام، رغم ماتحتويه تلك المدينة من آثار تعود للعصر البابلي والأشوري.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير تحت عنوان “أطلال التاريخ.. صور تكشف كيف حول المتوحشون مدينة آثرية إلى ركام”، إن الآثار العراقية قد دمرت، وأصبحت المدينة التي تبعد 29 ميل عن الموصل، أشبه بمدينة أشباح.

وأوضحت أنه في أقل من 29 ميل تقع الأثار القديمة للدولة البابلية والأشورية والتي تكون على مقربة من مدينة الموصل التي تشهد قتالا الآن بين تنظيم داعش وأطلقت عليه الصحيفة “المجموعة الإرهابية”، من ناحية، والقوات العراقية من ناحية أخرى.

وتشير الصور المرفقة إلى حجم الدمار الذي تعرضت له المدينة على يد مجموعة من الإرهابيين، تركوها بعد أن حطموا أثار لا تقدر بمال وتعود إلى أسلاف العراقيين الذين بنوا حضارة عظيمة.