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“الديلي ميل” تنشر صور لمدينة أثرية بالعراق حولها “داعش” إلى ركام

15 نوفمبر, 2016 , 22:10 م
“الديلي ميل” تنشر صور لمدينة أثرية بالعراق حولها “داعش” إلى ركام
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ترجمة صحيفة المرصد: أفردت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية مساحة للحديث عن مدينة عراقية حولها إرهاب داعش إلى ركام، رغم ماتحتويه تلك المدينة من آثار تعود للعصر البابلي والأشوري.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير تحت عنوان “أطلال التاريخ.. صور تكشف كيف حول المتوحشون مدينة آثرية إلى ركام”، إن الآثار العراقية قد دمرت، وأصبحت المدينة التي تبعد 29 ميل عن الموصل، أشبه بمدينة أشباح.

وأوضحت أنه في أقل من 29 ميل تقع الأثار القديمة للدولة البابلية والأشورية والتي تكون على مقربة من مدينة الموصل التي تشهد قتالا الآن بين تنظيم داعش وأطلقت عليه الصحيفة “المجموعة الإرهابية”، من ناحية، والقوات العراقية من ناحية أخرى.

وتشير الصور المرفقة إلى حجم الدمار الذي تعرضت له المدينة على يد مجموعة من الإرهابيين، تركوها بعد أن حطموا أثار لا تقدر بمال وتعود إلى أسلاف العراقيين الذين بنوا حضارة عظيمة.

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تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    صقر 3

    مليشيات الحشد الشيعي تفجر بقبر صدام حسين وتلعنه حتا الميت ماسلم من حقدهم صدقونى مليشيات الشيعيه هى القط وداعش هو الفئر تلحق به ويعرب الفئر لختبى لهذف معين وتدمر القطط الهدف لكى تجد الفئر
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  2. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    الهمداني

    الحجاج الثقفي اللي هدم الكعبة مافعل مافعلة الانجاس الدواعش كيف يهدمون اثار اعظم من ثقافتهم الفاشلة ملايين المرات
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  3. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    تساؤلات

    تعليق 8 صادق. مع الاسف تفكير الشعب مسيطر عليه العنف
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  4. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    القانون

    بعض التعليقات تؤكد بان المجتنع لايزال يعج بالفكر الصنمي
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  5. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    القانون

    اصنام بشريه حطمت اندادها من الاصنام الحجريه ..... اناس تعمر الارض و***
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  6. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    خلل

    الديلي ميل ليش ما تشر الطفل اللى عمره12 سنه .والذي وضعوه الروافض تحت جنزير الدبابه حيا ..
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  7. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    هايس

    والديلي ميل ما نشرت صور اطفال الفلوجة والموصل عندما حولهم الحشد الشعبي الى جثث ؟ والا ما يستحقون النشر ؟؟
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  8. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    ؟؟

    ما زال بعض الاكراد يعبدون الشمس والنار والشياطين والاصنام الى الان
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  9. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    وشك وشك

    وخير يعني اصنااااااااام
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  10. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 22:43 م
    عدد التعليقات:1236

    نبرااس

    لم يدمر الآثار لا الرسول ولاصحابته من بعده ولا اي دوله اسلاميه مادمرها الا هالحمير اللي يسمون الآثار اصنام هم ومن يؤيد عقولهم المغلقه،هذولا يزنون بعدين يفجرون انفسهم يبون الجنه ماتبونهم يحطمون آثار.
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  11. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    الحقيقه المره

    عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك ‏على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ، ‏ولا قبراً مشرفا إلا سويته " .رواه مسلم
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  12. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    سعد

    افضل شي انه دمرو الاصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله
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