بتكلفة 500 مليون دولار.. تعرف على أضخم مشروع ترفيهي بالمملكة!

صحيفة المرصد: كشف رئيس مجموعة “6 فلاجز” جيم أندرسون، عن تفاصيل المشروع الترفيهي الضخم المخطط إقامته في المملكة، خلال 4 سنوات بثلاث مناطق “الرياض وجدة وتبوك على ساحل البحر الأحمر”.
وأوضح أندرسون أثناء مشاركته في منتدى “مسك” العالمي بالرياض أن “الشركة ما زالت تدرس السوق لمعرفة أنسب المواقع وأفضلها من بين الثلاثة مناطق المذكورة لتنفيذ أول مدينة ترفيهية ضمن المشروع”، مؤكدًا أن المشروع سيكون مملوكا بالكامل للحكومة وأن الشركة ستتولى عملية التنفيذ فقط.
ولفت رئيس مجموعة “6 فلاجز” إلى أن المشروع سيكون له هوية مختلفة تراعي العادات والثقافة السعودية وأن يكون له طابع محلي ولكن بنفس قوة الفروع المنتشرة في دول العالم، مضيفا أن تكلفة تنفيذ المشروع تتراوح ما بين 300 و500 مليون دولار “1.1 إلى 1.8 مليار ريال”.
تعليقات ( 79 )
مناضلمشاريع الترفيه في دول العالم تقوم به شركات خاصة وليس الدول !؟ ولكل دوله ميزة نسبية في مجالات الترفيه ونحن لدينا أفضل ترفيه لمليار مسلم الأماكن المقدسة فل نهتم بخدمات المقدمة لهم لانها تعتبر صناعة !؟
عفاف اللحيانيأنا زرة شواطئ محافظة حقل بصراحه جدآ جميله ولاكن ينقصها بعض أماكن الترفيه ولخدمات العامه ولفنادق . أختياركم لأنشاء مدينة ألعاب وترفيه في حقل جدآ موفق يا هيئة الترفيه وسعاده 👍
عدد التعليقات:4610
بدوربالتوفيق
عدد التعليقات:835
ساميةأهم شي يكون فيه اختلاط يعني تروح العائلة كلها مو يحطهم ابوهم عند الباب ويقعد يتصكصك في الشوارع 😇
يلدرمبعد المدن الاقتصادية نحن في عصر المدن الترفيهية
محب الوطنلامانع من الترفيه عن النفس ياحبايب ولكن علاج الاكتئياب والهموم في التمسك بالقران وحبل الله المتين والصبر على اقدار الله واحتسابها عند الله 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💐💐💐💐💐💐
سمراء.في أولويات أهم من الملاهي وترفيه. السكن والوضايف ومشاريع متعثره زيادة عدد المستشفيات أناس محتاجه خدمات أكثر .
مناضل٥٠٠ مليون دولار معقولة **** !؟ الإيوجد مشاريع أولى من الترفيه !؟
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعل الترفيه فيما أحله الله من زيارة للقبور ..وزيارة المنومين في المستشفيات ومغاسل ومشارح الموتي ..أما الترفيه بهذا الشكل الفض فهو منكر عظيم يجب عدم السكوت عنه وانكاره
دام عزك يا وطنروحوا عن أنفسكم ساعة وساعة
دام عزك يا وطنسنجعلك تقبل على الحياة بإسعداك قدر ما نستطيع وسنبذل الغالي والنفيس كي لا يختطفك من يجعلك تكره أكثر مما تحب !!
دام عزك يا وطنكل مشروع ترفيهي مسمار في نعش كارهوا الحياة مفجروا المؤخر........؟!
محب الوطنانتبهوا يااخوان لاتنصرفوا للهو والدنيا وتنسون صلاتكم وقرانكم والاخره فمتاع الدنيا تعرفونه زايل والاخره ابقى مافيه مشكله تسليه بسيطه ترويح لكن لاتنشغلون عما خلقتم من اجله الله يثبتنا على دينه
دام عزك يا وطن63 الله أكبر الشعب مصاب بالإكتاب ((( لمثلك عملنا هذه المشروعات .. حتى لا تذهب الى ...؟؟؟!!! فتلقى ...!!!)))
الله أكبرتعليق مخالف
الله أكبرالشعب مصاب بالإكتاب .. من القرارات الاخيرة التقشفية وعدم توفر السكن .. وش فايدت الملاهي ولا بة فلوووووس .. إلآ إذا كانت مجانية ممكن يزورها
دام عزك يا وطنيفرحون ويهللون ويتباكون بتعثر مشروع ولا تجد لهم أثرا في احتفائيتنا بمنجز عز وفخار ( فص ملح وذاب ) هل تعرف هذه العينة ؟!!
شلولخالي يقسم الشعب السعودي الا طوائف كلنا اخوان وسعوديين سلف اخوان سنه شيعه ولا يقسمنا الا مغرض ويريد تفكيك اللحمه
دام عزك يا وطنيجب أن نسعى لنشر وسائل الترفيه فيكل مدينة وقرية وحارة وأن لا يقتصر هذا الأمر على المشروعات الكبرى فهذا حق لكل مواطن صغير وكبير
دام عزك يا وطنسنسعى لتوفير سكن يليق بأسعد الناس لا أكأبهم
دام عزك يا وطن****!!! السعادة كنز لا يفنى
دام عزك يا وطنلن يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب (( دامك في حضرة منجز وطني ))
دام عزك يا وطننريد مزيد من الترفيه حتى لا نصاب بما يصاب به كاره الحياة طالب الحور بضلال !!!
دام عزك يا وطنيفرحون بإنجاز مشروع في تركيا وتضيق صدورهم بمشروعات وطن ؟!!
دام عزك يا وطنتسمع صراخهم عند تعثر أي مشروع وطني ،، ولا يعجبهم تنفيذ أي مشروع وطني (( ناس غريبة عجيبة !!!
ابوعامرالاسكان اولى واهم من الترفية ***
عابر سبيلالترفيه شي رائع جداً ومطلوب, لكن اتمنى إيجاد حلول مناسبة للقضاء على العنوسة والطلاق والتفكك الاسري واسباب حوادث المعلمات وإيجاد قانون للعنف , وعقبال أضخم مشروع صحي للقضاء على المخدرات والامراض النفسية.
دام عزك يا وطن38 الهاشمي مانبي ها الملهيات (( أنت ومن ؟!! نحن نريدها والوطن لبى لنا ما نريد ))
دام عزك يا وطنهل تعرف من يكرهون أي منجز في أي وطن ؟؟ !! نحن نعرفهم !!!
دام عزك يا وطنأشم رائحة من يفرحون بتع أي مشروع وطني
دام عزك يا وطنمشروعات رائدة في وطن العز والفخر
خبيرافضل مكان لها سكاكا او القريات مره بارده
الخفجيحنا عندنا بالخفجي ملاهي على كورنيش الخفجي كانها مقبره مات فيها ولد قبل كم شهر مساحتها كبيره بس انها محرقه ليش ماتجينا شركات وتاخذها وتسعد اهل الخفجي
علي القحطاااانيوابها والطايف !!! قسم بالله شي يرفع الضغط جده والرياض اصلا مناطق غير قابله للحياه مدري كيف مصرين انها تكون معلم سياحي!!!
حمضياتفيها وظايف واجد بياع تذاكر وحارس امن ومشغل الالعاب وبياع ترمس وبطاطس ومراقب ومنظف وممرض****
الهاشميمانبي ها الملهيات المبلغ ذا المفروض يدعم فيه للسكن والاسر الفقيرة
ركاااانحتى في الترفييه ناس من اهل اليمين وناس من اهل الشمال
عيدعن قريب ستنظم الى مشاريع المدن الصناعية وملاعب الكورة الاثنى عشر ؟؟؟؟
صوت الحقتبوك راح تفوز بالمشروع تجمع بين البر والبحر ومناخها ممتاز في الصيف وفي الشتاء تتساقط الثلوج وكل مقومات السياحه متوفرة فيها انظف السواحل وأفضل الأسماك وعمر تبوك اكثر من ٣٥٠٠ عام من اقدم مدن مملكتنا
عصامشمال جده*** جوهرة العروس
عبداللهبأذن الله ****
سدرة الغرمولمحافظة حقل في منطقة تبوك تقع على ساحل البحر الأحمر جوها بارد في الشتاء ومعتدل في الصيف أختيار موفق جدآ يا هيئة السياحه وترفيه
مصرقعبس افتحوا حديقة حيوانات في جدة مو معقول مدينة جدة ثاني أكبر مدينة في السعودية لا يوجد فيها حديقة حيوانات أطفالي لا يعرفوا أشكال الحيوانات إلا من التلفاز وعندي ولد ما يفرق بين البس والأسد
ابو الشبابابشرو بالوظائف يا شباب
طفشانما نبي يكون شغل صيني يدهونا
منصور الزهرانيوالله لو تم تحويل هذي المبالغ لصندوق التنمية العقاريه انه افضل من اللعب الفاضي
فهدأكيد جده الاختيار الاول والموقع جاهز في جوهرة العروس الحديقه المائيه
مطرابو شلش كتبت نفس ردك ومن الحسد والغيره والعنصريه الغوه
ركااااناذا لم تنشئ في ان واحد في جميع مناطق المملكه وهي13منطقه اداريه من الأفضل ابقائها في حاوياتها لم نقل في جميع المحافظات التي عددها 105محافظه وانما المناطق فقط حتى يكون هناك ترفيه عادل للمناطق ومحافظاتها
سامينبي مثل دبي كل شي موجود
فاهماهم شي المشروع يكون في مدينه بارده في الصيف بعيدا عن الرطوبه***
عند فقدان الثقةمثل خبر لجنة تتابع اليوم فقط حضور و غياب موظفي الدولة بسبب مباراة مع اليابان. وفي الاخير خسر المنتخب. وهذا هو واقع ما يحدث دائماً
اقتصادي محنكتعليق مخالف
لن ولكن هم لنليبدأو الان و فك الرهان على مجتمع منغلق سيزهر للنور دون وعي بما يرى. يعني لازم توعونه وتفقهونه وكليشة حرام ولا يجوز شيلوها من فكره لانه تشبع بإنتظار الفتاوى لا يعر ماذا يقرر
الحكمة يمانيةترفية وسكن مافية وراتب مخصوم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لن ولكن هم لنطالما هناك غرف مطابقة وتغطي يامرة فلن ينجح اي مشروح حتما وان كان سياحي. لن تنفع وضع الثريا بالمطبخ فسيعتقدوا انها المجلس. يعني عدم توازن بالمجتمع وما افسده الدهر من اربعة عقود لن ينجح في خمس سنوات
متابعترفيه السعوديين ليس في مدن الملاهي بل في طلعة بر او بحر او *** او في كرة القدم افهموا اولا كيف يحب السعوديين ان يرفهوا عن أنفسهم قبل ان تبدأو بإنشاء هذه المدن المكلفة
اقتصادي محنكأذكي مشروع يتم عمله وهو ذا مردود اقتصادي ضخم للبلد والحكومة والشعب .
د ماجدشيء طيب - اللي يقولون مافيه اماكن ترفيه ويبون السرف للترفيه*** - الحين يبين الصدق - اهم شي عدم دخول***
ابو شلشاعتقد المنطقه الشرقيه افضل مكان للمشروع لانها الوجهه السياحيه الاولى للعوائل السعوديه وقريبه من دول الخليج
ترفيه بـ 1.8 مليار ريالتعليق مخالف
ابن الصويدرةاللهم صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
طيبويش وضع حدائق الملك عبدالله العالمية والتي صرف عليها مليارات ، الحدائق هذي في الرياض على طريق مكة قبل مركز التفتيش تجي على اليسار وانت متجه غرب ، لازالت ارض خالية ؟؟!!!
😔الله المستعان
عدد التعليقات:1
هيفاء @ووااوو جدة بتصير****
عجباً ..... أرى .... كله منك يابو تشمسن تشارجةأليس من الأولى صرف تلك المبالغ في إنشاء المصانع لنصبح شعباً منتجاً وليس مستهلكا،لنحقق الإكتفاء الذاتي في شتى المجالات،وتقل البطالة و نبني مستقبلا حقيقيا للأجيال القادمة وننافس الدول الصناعية
تركي2هل راح يكون عوائل فقط ؟؟ والا ايام للشباب وأيام للعوائل ؟
نوافتبوك منطقه سياحيه مهمه لااازم يسو مشروع ترفيهي
ممكن سؤالهل أصبحت الرياض على ساحل البحر الأحمر ؟! اذا مصدر المعلومة وزير الترفيه أبو شمس فمن المؤكد إنه ينكت
وتلك الايام....كيف نرفة عن انفسنا وحنا نفكر في اخر الشهر كيف ندفع الاجارات رفوهنا بالسكن الملك وبعدين فكروا في الملاهي اللي ما منها ولا فائده الا لمالاكها فقط ...
كونان****جزاكم الله خير