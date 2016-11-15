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بتكلفة 500 مليون دولار.. تعرف على أضخم مشروع ترفيهي بالمملكة!

15 نوفمبر, 2016 , 22:12 م
بتكلفة 500 مليون دولار.. تعرف على أضخم مشروع ترفيهي بالمملكة!
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صحيفة المرصد: كشف رئيس مجموعة “6 فلاجز” جيم أندرسون، عن تفاصيل المشروع الترفيهي الضخم المخطط إقامته في المملكة، خلال 4 سنوات بثلاث مناطق “الرياض وجدة وتبوك على ساحل البحر الأحمر”.

وأوضح أندرسون أثناء مشاركته في منتدى “مسك” العالمي بالرياض أن “الشركة ما زالت تدرس السوق لمعرفة أنسب المواقع وأفضلها من بين الثلاثة مناطق المذكورة لتنفيذ أول مدينة ترفيهية ضمن المشروع”، مؤكدًا أن المشروع سيكون مملوكا بالكامل للحكومة وأن الشركة ستتولى عملية التنفيذ فقط.

ولفت رئيس مجموعة “6 فلاجز” إلى أن المشروع سيكون له هوية مختلفة تراعي العادات والثقافة السعودية وأن يكون له طابع محلي ولكن بنفس قوة الفروع المنتشرة في دول العالم، مضيفا أن تكلفة تنفيذ المشروع تتراوح ما بين 300 و500 مليون دولار “1.1 إلى 1.8 مليار ريال”.



تعليقات ( 79 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 79
    16 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    مناضل

    مشاريع الترفيه في دول العالم تقوم به شركات خاصة وليس الدول !؟ ولكل دوله ميزة نسبية في مجالات الترفيه ونحن لدينا أفضل ترفيه لمليار مسلم الأماكن المقدسة فل نهتم بخدمات المقدمة لهم لانها تعتبر صناعة !؟
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  2. 78
    16 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص

    عفاف اللحياني

    أنا زرة شواطئ محافظة حقل بصراحه جدآ جميله ولاكن ينقصها بعض أماكن الترفيه ولخدمات العامه ولفنادق . أختياركم لأنشاء مدينة ألعاب وترفيه في حقل جدآ موفق يا هيئة الترفيه وسعاده 👍
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  3. 77
    16 نوفمبر, 2016 , 1:51 ص
    عدد التعليقات:4610

    بدور

    بالتوفيق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 76
    16 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص
    عدد التعليقات:835

    سامية

    أهم شي يكون فيه اختلاط يعني تروح العائلة كلها مو يحطهم ابوهم عند الباب ويقعد يتصكصك في الشوارع 😇
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  5. 75
    16 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    يلدرم

    بعد المدن الاقتصادية نحن في عصر المدن الترفيهية
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  6. 74
    16 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    محب الوطن

    لامانع من الترفيه عن النفس ياحبايب ولكن علاج الاكتئياب والهموم في التمسك بالقران وحبل الله المتين والصبر على اقدار الله واحتسابها عند الله 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💐💐💐💐💐💐
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  7. 73
    16 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    سمراء.

    في أولويات أهم من الملاهي وترفيه. السكن والوضايف ومشاريع متعثره زيادة عدد المستشفيات أناس محتاجه خدمات أكثر .
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  8. 72
    16 نوفمبر, 2016 , 0:57 ص

    مناضل

    ٥٠٠ مليون دولار معقولة **** !؟ الإيوجد مشاريع أولى من الترفيه !؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  9. 71
    16 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 70
    16 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعل الترفيه فيما أحله الله من زيارة للقبور ..وزيارة المنومين في المستشفيات ومغاسل ومشارح الموتي ..أما الترفيه بهذا الشكل الفض فهو منكر عظيم يجب عدم السكوت عنه وانكاره
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  11. 69
    16 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    دام عزك يا وطن

    روحوا عن أنفسكم ساعة وساعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 68
    16 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    دام عزك يا وطن

    سنجعلك تقبل على الحياة بإسعداك قدر ما نستطيع وسنبذل الغالي والنفيس كي لا يختطفك من يجعلك تكره أكثر مما تحب !!
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  13. 67
    16 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    دام عزك يا وطن

    كل مشروع ترفيهي مسمار في نعش كارهوا الحياة مفجروا المؤخر........؟!
    لا يعجبني(6) اعجبني(5)
  14. 66
    16 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    محب الوطن

    انتبهوا يااخوان لاتنصرفوا للهو والدنيا وتنسون صلاتكم وقرانكم والاخره فمتاع الدنيا تعرفونه زايل والاخره ابقى مافيه مشكله تسليه بسيطه ترويح لكن لاتنشغلون عما خلقتم من اجله الله يثبتنا على دينه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 65
    16 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    دام عزك يا وطن

    63 الله أكبر الشعب مصاب بالإكتاب ((( لمثلك عملنا هذه المشروعات .. حتى لا تذهب الى ...؟؟؟!!! فتلقى ...!!!)))
    لا يعجبني(12) اعجبني(2)
  16. 64
    16 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    الله أكبر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 63
    16 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    الله أكبر

    الشعب مصاب بالإكتاب .. من القرارات الاخيرة التقشفية وعدم توفر السكن .. وش فايدت الملاهي ولا بة فلوووووس .. إلآ إذا كانت مجانية ممكن يزورها
    لا يعجبني(3) اعجبني(12)
  18. 62
    16 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    دام عزك يا وطن

    يفرحون ويهللون ويتباكون بتعثر مشروع ولا تجد لهم أثرا في احتفائيتنا بمنجز عز وفخار ( فص ملح وذاب ) هل تعرف هذه العينة ؟!!
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  19. 61
    16 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    شلولخ

    الي يقسم الشعب السعودي الا طوائف كلنا اخوان وسعوديين سلف اخوان سنه شيعه ولا يقسمنا الا مغرض ويريد تفكيك اللحمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 60
    16 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    دام عزك يا وطن

    يجب أن نسعى لنشر وسائل الترفيه فيكل مدينة وقرية وحارة وأن لا يقتصر هذا الأمر على المشروعات الكبرى فهذا حق لكل مواطن صغير وكبير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 59
    16 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    دام عزك يا وطن

    سنسعى لتوفير سكن يليق بأسعد الناس لا أكأبهم
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  22. 58
    16 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    دام عزك يا وطن

    ****!!! السعادة كنز لا يفنى
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  23. 57
    15 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    دام عزك يا وطن

    لن يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب (( دامك في حضرة منجز وطني ))
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  24. 56
    15 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    *****وكل المناطق الجميلة في السعودية من شمالها لشرقها لغربها لجنوبها لوسطها تستحق الترفيه حفظ الله السعودية وحكامها واهلها من كل مكروه
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  25. 55
    15 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    دام عزك يا وطن

    نريد مزيد من الترفيه حتى لا نصاب بما يصاب به كاره الحياة طالب الحور بضلال !!!
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  26. 54
    15 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    دام عزك يا وطن

    يفرحون بإنجاز مشروع في تركيا وتضيق صدورهم بمشروعات وطن ؟!!
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  27. 53
    15 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    دام عزك يا وطن

    تسمع صراخهم عند تعثر أي مشروع وطني ،، ولا يعجبهم تنفيذ أي مشروع وطني (( ناس غريبة عجيبة !!!
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  28. 52
    15 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    ابوعامر

    الاسكان اولى واهم من الترفية ***
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  29. 51
    15 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    عابر سبيل

    الترفيه شي رائع جداً ومطلوب, لكن اتمنى إيجاد حلول مناسبة للقضاء على العنوسة والطلاق والتفكك الاسري واسباب حوادث المعلمات وإيجاد قانون للعنف , وعقبال أضخم مشروع صحي للقضاء على المخدرات والامراض النفسية.
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  30. 50
    15 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    دام عزك يا وطن

    38 الهاشمي مانبي ها الملهيات (( أنت ومن ؟!! نحن نريدها والوطن لبى لنا ما نريد ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 49
    15 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    دام عزك يا وطن

    هل تعرف من يكرهون أي منجز في أي وطن ؟؟ !! نحن نعرفهم !!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  32. 48
    15 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    دام عزك يا وطن

    أشم رائحة من يفرحون بتع أي مشروع وطني
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 47
    15 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    دام عزك يا وطن

    مشروعات رائدة في وطن العز والفخر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 46
    15 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    بتأمُّل ما ذُكِرَ؛ وُجِدَ أنَّ هذه الألعاب من الألعاب المُلْهِية، الصادَّة عن ذكر الله وعن الصلاةفي الغالب وتضييع المال وقد تُفْضِي إلى الوقوع في العداوة والبغضاء،فلهو الفعل كلهو الحديث أو أشد
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  35. 45
    15 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    خبير

    افضل مكان لها سكاكا او القريات مره بارده
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  36. 44
    15 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    الخفجي

    حنا عندنا بالخفجي ملاهي على كورنيش الخفجي كانها مقبره مات فيها ولد قبل كم شهر مساحتها كبيره بس انها محرقه ليش ماتجينا شركات وتاخذها وتسعد اهل الخفجي
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  37. 43
    15 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    علي القحطااااني

    وابها والطايف !!! قسم بالله شي يرفع الضغط جده والرياض اصلا مناطق غير قابله للحياه مدري كيف مصرين انها تكون معلم سياحي!!!
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  38. 42
    15 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    حمضيات

    فيها وظايف واجد بياع تذاكر وحارس امن ومشغل الالعاب وبياع ترمس وبطاطس ومراقب ومنظف وممرض****
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  39. 41
    15 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    الهاشمي

    مانبي ها الملهيات المبلغ ذا المفروض يدعم فيه للسكن والاسر الفقيرة
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  40. 40
    15 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    ركاااان

    حتى في الترفييه ناس من اهل اليمين وناس من اهل الشمال
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  41. 39
    15 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    عيد

    عن قريب ستنظم الى مشاريع المدن الصناعية وملاعب الكورة الاثنى عشر ؟؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  42. 38
    15 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    صوت الحق

    تبوك راح تفوز بالمشروع تجمع بين البر والبحر ومناخها ممتاز في الصيف وفي الشتاء تتساقط الثلوج وكل مقومات السياحه متوفرة فيها انظف السواحل وأفضل الأسماك وعمر تبوك اكثر من ٣٥٠٠ عام من اقدم مدن مملكتنا
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  43. 37
    15 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    عصام

    شمال جده*** جوهرة العروس
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  44. 36
    15 نوفمبر, 2016 , 23:16 م

    عبدالله

    بأذن الله ****
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  45. 35
    15 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    سدرة الغرمول

    محافظة حقل في منطقة تبوك تقع على ساحل البحر الأحمر جوها بارد في الشتاء ومعتدل في الصيف أختيار موفق جدآ يا هيئة السياحه وترفيه
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  46. 34
    15 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    مصرقع

    بس افتحوا حديقة حيوانات في جدة مو معقول مدينة جدة ثاني أكبر مدينة في السعودية لا يوجد فيها حديقة حيوانات أطفالي لا يعرفوا أشكال الحيوانات إلا من التلفاز وعندي ولد ما يفرق بين البس والأسد
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  47. 33
    15 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    ابو الشباب

    ابشرو بالوظائف يا شباب
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  48. 32
    15 نوفمبر, 2016 , 23:09 م

    طفشان

    ما نبي يكون شغل صيني يدهونا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  49. 31
    15 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    منصور الزهراني

    والله لو تم تحويل هذي المبالغ لصندوق التنمية العقاريه انه افضل من اللعب الفاضي
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  50. 30
    15 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    فهد

    أكيد جده الاختيار الاول والموقع جاهز في جوهرة العروس الحديقه المائيه
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  51. 29
    15 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    مطر

    ابو شلش كتبت نفس ردك ومن الحسد والغيره والعنصريه الغوه
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  52. 28
    15 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    ركاااان

    اذا لم تنشئ في ان واحد في جميع مناطق المملكه وهي13منطقه اداريه من الأفضل ابقائها في حاوياتها لم نقل في جميع المحافظات التي عددها 105محافظه وانما المناطق فقط حتى يكون هناك ترفيه عادل للمناطق ومحافظاتها
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  53. 27
    15 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    سامي

    نبي مثل دبي كل شي موجود
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  54. 26
    15 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    فاهم

    اهم شي المشروع يكون في مدينه بارده في الصيف بعيدا عن الرطوبه***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 25
    15 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    عند فقدان الثقة

    مثل خبر لجنة تتابع اليوم فقط حضور و غياب موظفي الدولة بسبب مباراة مع اليابان. وفي الاخير خسر المنتخب. وهذا هو واقع ما يحدث دائماً
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 24
    15 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    اقتصادي محنك

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 23
    15 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    لن ولكن هم لن

    ليبدأو الان و فك الرهان على مجتمع منغلق سيزهر للنور دون وعي بما يرى. يعني لازم توعونه وتفقهونه وكليشة حرام ولا يجوز شيلوها من فكره لانه تشبع بإنتظار الفتاوى لا يعر ماذا يقرر
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  58. 22
    15 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    الحكمة يمانية

    ترفية وسكن مافية وراتب مخصوم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  59. 21
    15 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    لن ولكن هم لن

    طالما هناك غرف مطابقة وتغطي يامرة فلن ينجح اي مشروح حتما وان كان سياحي. لن تنفع وضع الثريا بالمطبخ فسيعتقدوا انها المجلس. يعني عدم توازن بالمجتمع وما افسده الدهر من اربعة عقود لن ينجح في خمس سنوات
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  60. 20
    15 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    متابع

    ترفيه السعوديين ليس في مدن الملاهي بل في طلعة بر او بحر او *** او في كرة القدم افهموا اولا كيف يحب السعوديين ان يرفهوا عن أنفسهم قبل ان تبدأو بإنشاء هذه المدن المكلفة
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  61. 19
    15 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    اقتصادي محنك

    أذكي مشروع يتم عمله وهو ذا مردود اقتصادي ضخم للبلد والحكومة والشعب .
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  62. 18
    15 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    د ماجد

    شيء طيب - اللي يقولون مافيه اماكن ترفيه ويبون السرف للترفيه*** - الحين يبين الصدق - اهم شي عدم دخول***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  63. 17
    15 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    ابو شلش

    اعتقد المنطقه الشرقيه افضل مكان للمشروع لانها الوجهه السياحيه الاولى للعوائل السعوديه وقريبه من دول الخليج
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  64. 16
    15 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    ترفيه بـ 1.8 مليار ريال

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  65. 15
    15 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    ابن الصويدرة

    اللهم صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  66. 14
    15 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    طيب

    ويش وضع حدائق الملك عبدالله العالمية والتي صرف عليها مليارات ، الحدائق هذي في الرياض على طريق مكة قبل مركز التفتيش تجي على اليسار وانت متجه غرب ، لازالت ارض خالية ؟؟!!!
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  67. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    😔

    الله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 22:33 م
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ووااوو جدة بتصير****
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  69. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    مشروع ترفيهي تجاري
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  70. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    انا لله وانا اليه راجعون
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  71. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    عجباً ..... أرى .... كله منك يابو تشمسن تشارجة

    أليس من الأولى صرف تلك المبالغ في إنشاء المصانع لنصبح شعباً منتجاً وليس مستهلكا،لنحقق الإكتفاء الذاتي في شتى المجالات،وتقل البطالة و نبني مستقبلا حقيقيا للأجيال القادمة وننافس الدول الصناعية
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  72. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    تركي2

    هل راح يكون عوائل فقط ؟؟ والا ايام للشباب وأيام للعوائل ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    ياعيني على الترفيه ... تكفون عجلوا علينا بهالملاهي ... *** .. بارك الله***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  74. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    اهم شي ما يكون فيه اختلاط *****
    لا يعجبني(5) اعجبني(16)
  75. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 22:21 م

    نواف

    تبوك منطقه سياحيه مهمه لااازم يسو مشروع ترفيهي
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  76. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    ممكن سؤال

    هل أصبحت الرياض على ساحل البحر الأحمر ؟! اذا مصدر المعلومة وزير الترفيه أبو شمس فمن المؤكد إنه ينكت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    جميل واهم شي يكون للمراة نصيب من هذا الترفيه
    لا يعجبني(6) اعجبني(12)
  78. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    وتلك الايام....

    كيف نرفة عن انفسنا وحنا نفكر في اخر الشهر كيف ندفع الاجارات رفوهنا بالسكن الملك وبعدين فكروا في الملاهي اللي ما منها ولا فائده الا لمالاكها فقط ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  79. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    كونان

    ****جزاكم الله خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)

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