بتكلفة 500 مليون دولار.. تعرف على أضخم مشروع ترفيهي بالمملكة!

صحيفة المرصد: كشف رئيس مجموعة “6 فلاجز” جيم أندرسون، عن تفاصيل المشروع الترفيهي الضخم المخطط إقامته في المملكة، خلال 4 سنوات بثلاث مناطق “الرياض وجدة وتبوك على ساحل البحر الأحمر”.

وأوضح أندرسون أثناء مشاركته في منتدى “مسك” العالمي بالرياض أن “الشركة ما زالت تدرس السوق لمعرفة أنسب المواقع وأفضلها من بين الثلاثة مناطق المذكورة لتنفيذ أول مدينة ترفيهية ضمن المشروع”، مؤكدًا أن المشروع سيكون مملوكا بالكامل للحكومة وأن الشركة ستتولى عملية التنفيذ فقط.

ولفت رئيس مجموعة “6 فلاجز” إلى أن المشروع سيكون له هوية مختلفة تراعي العادات والثقافة السعودية وأن يكون له طابع محلي ولكن بنفس قوة الفروع المنتشرة في دول العالم، مضيفا أن تكلفة تنفيذ المشروع تتراوح ما بين 300 و500 مليون دولار “1.1 إلى 1.8 مليار ريال”.