الجبير ينسف موظف المكتب الإعلامي للسفارة الإيرانية برد صاعق لم يتخيله – فيديو

صحيفة المرصد:لقّن وزير الخارجية “عادل الجبير” موظف المكتب الاعلامي للسفارة الإيرانية في إحدى الدول درساً قاسياً فلزم الصمت وعجز عن الرد.
وكان الموظف المذكور قد أعرب عن تحفظه عن كلام للجبير يخالف سياسات بلاده وبخاصة ما يتعلق بالجماعات الإرهابية–حسب وصفه- التي تم أدلجة أغلبيتها من قبل متطرفين إرهابيين قدموا من السعودية، وانتقد الموظف المذكور ما أسماه التوجه الديمقراطي متسائلاً عن سبب عدم دعوة السعودية للشعب اليمني لعقد انتخابات نزيهة تحت مظلة الأمم المتحدة وكذلك في سوريا بدت السعودية وكأنها هي من يقرر هذا الأمر إذا كان ذلك شرعي والآخر غير شرعي–في إشارة إلى بشار الأسد–معتبراً بأن هذا الأمر ليس من اختصاص السعودية وعليها أن تحيله للقانون الدولي.
وهنا انبرى الجبير ليرد عليه بأن الإرهاب والطائفية بدءا مع ثورة ” الخميني” عام 1979م، وتابع أن إيران وُضعت كدولة شيعية قائمة على مذهب الإثني عشرية وولاية الفقيه وجعلت إيران نفسها–كما قال– وصية على الشيعة في منطقة الشرق الأوسط ما أدى–حسب قوله- إلى إشعال فتيل الطائفية في منطقتنا.
وقال الجبير بنبرة هادئة: “كان لدينا السنة والشيعة والإسماعيليين والدروز والأكراد ولم يكن هناك أي طائفية، فأثارت هيمنة إيران وزعزعتها للأوضاع حفيظة السنة ومن هنا انطلقت الطائفية “.
وألمح الجبير إلى أن إيران أنشئت أول منظمة إرهابية طائفية في الشرق الأوسط اسمها “حزب الله” فانطلق هذا الحزب بالعمليات الإنتحارية وتفجير السفارات وقتل الناس ومحاولة الإستيلاء على الدول، مشيراً إلى أن ذلك لا يحمل مثقال ذرة من الديمقراطية.
وأردف الجبير أن “أعداد الحوثيين في اليمن لا تتعدى الـ 50 ألفاً” لافتاً إلى أن دول الخليج قدمت مبادرة الخليج التي أدت إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني في اليمن الذي دعا لإنتقال ديمقراطي في اليمن ولكن الحوثيين قوّضوه من خلال إطلاق هجماتهم من صعدة إلى عمران واستيلائهم على “صنعاء” واستيلائهم على المؤسسات الحكومة وفرضهم لإرادتهم بالقوة بالأسلحة التي زودتهم بها إيران.
وأشار الجبير إلى موضوع الفكر المتطرف ومن خلال منطلق براغماتي– حسب تعبيره- نرى أن “أسامة بن لادن” كان يتعامل مع إيران في التسعينات ومع “حزب الله” وبعد أحداث سبتمبر توجه كبار قادة القاعدة– كما قال- إلى إيران- بمن فيهم “سعد بن لادن” وقدمت لهم دولتكم العظيمة الملجأ والدعم.
وأضاف الجبير إن “أوامر تفجير المجمعات السكنية في الرياض جاءت من سيف العدل قائد العمليات في القاعدة حينما كان في إيران” وهذا يُعتبر إيواء للإرهابيين وتستراً عليهم، وهذا–كما قال- لا علاقة له بالفكر والإيديولوجيا واستدرك: “لماذا لم تقم “القاعدة” أو”داعش” بتنفيذ أي هجمات ضد إيران.
وختم وزير الخارجية السعودية متسائلاً إن كان ذلك بسبب دعم إيران وتقديم المأوى والملجأ لهما.
تعليقات ( 48 )
محب السعوديةما هي غريبة الإجابات القوية والدبلوماسية والصاعقة من رجل السياسة الخارجية فهو تربية وتلميذ داهية العالم في الدبلوماسية الامير سعود الفيصل رحمه الله
ااابوعبداللهالله يحفظك يالجبير قهرت الشيعة واخرست السنتهم وتركتهم يعوون كالكلاب
💎🎀سُندُسأنا أمام هذا الفگر😴أقف حائرة🤔حقيقة هو آآآســـر😘
ابوسالمالشيوخ يعرفون من يختارووون .. لا فض فووك
💎🎀سُندُسينسف تماماً كما يسحق من الكلمات اللي تطرب🎸لها سموعي👂
💎🎀سُندُسكانه (ذبحنّي) صـاحبي من عـذابه * مابي لدمي يا أهل اللـوم طلاب!
💎🎀سُندُسواقلبي قلباه💗أن هذا اللي ناوي ع ذبحي.
العتيبيالله يوفقك ويعز دولتنا
المنضبطذاكرة عظيمة .. ترابط في الأفكار .. سلاسة وتدفق متصل في الكلام .. إجادة التعبير .. تسلسل الفكرة من الأقدم للأحدث .. كوي على الجمر وكي متصل .. هذا هو الجبير
المساااافركفو والله اكشف غطاء الخميني*** هو وحزب اللات واذنابهم هذا الشبل من ذاك الاسد
ابو سروالتعليق مخالف
اسمرعبركفو والله يالجبير عطيتها إياه بجبهته
الزهراني9512جبرت خواطر المسلمين يالجبير بردودك المفحمة والحقيقية على ايران وعبده الخميني علية لعنه الله اري ولله الحمد سعود الفيصل في كلامك المتزن
😎مرصداوي عنيد😎يجب على الوسائل الاعلامية السعودية والخليجية تشتغل على مدار الساعة بفضح الحكومة الايرانية الارهابية - الاعلام سلاح جبار لكن للآسف نائمين في العسل والله قهر اذا لم نستغلها في مهجمة هذا الحكومة الخبيثة.
مهمحفضك الله ياعادل الجبير بيض الله وجهك وسدد الله خطاك هذا الرجل المناسب خليت الايراني يتخبط ويندم ع سؤاله.
الخالدي اف 16كلام سليم. وكل تفجير او تخطيط له لازم يكون مصدره الخميني وقومه الفرس. الخيانه فيهم والغدر من ايام ابو لؤلوه المجوسي
😎مرصداوي عنيد😎ينصر دينك يالجبير - لقد زلزلت مضاجع الحكومة الايرانية الارهابية بهذا الرد - يتوب اي صحفي من جحوش الحمار الأكبر خامنئي ان يوجه لك سؤال بعد هذا الرد.
زمن يخوف*** ياعيد كلامك مردود عليك يا***
الراصدمدرسة ياعادل تخرجت على يد البطل رحمه الله سعود الفيصل ردّك ملجم دائماً على الروافض عُبَّاد القبور لعنهم الله اشكرك من الاعماق
زمن يخوفالله يوفقك مفوه ومسدد وترببة الراحل سعود الفيصل رحمه الله الجمت الرافضي والكثير من الاطناب اللي يعيشون بيننا وهم خونة للدين والوطن
تذكيرلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
همساتكفو وزيرنا 👏👏👏👏👏👏 القمه حجرا وأكله****
العمريعادل الجبير رجل مثقف ومتمكن هو الرجل المناسب في المكان المناسب لا فض فوك ياعادل لقن الكذبه والروافض دروس الحقائق التي يتجاهلونها عمدا بقصد قلبها بهدف تلميع صورة ايران المشوهه والغارقة في ارهاب الدول .
عيدالرد على قد الالم ؟
كازمرالله يقويك يالجبير
سعدتعلبق مخالف
الوردة البيضاءرائع ردك قوي وفي محله تعجبني ردودك
الله يسيرهارساله الى خادم الحرمين الشريفين نصره الله امل تكوين للجنه لتدقيق علي شؤون التدريب خاصه ومعهد الاداره بشكل عام الدورات حسب رغبات بعض الموظفين ولا يهمهم تطوير ولا غيره
جبال سديرمالم يقلة الجبير ان داعش صناعة ايرانية علوية رافضية عراقية غررت بابناء السنة ليقتلو اخوانهم السنة في كل مكان على اساس انهم مرتدين ولم تقم باي عملية في جنوب العراق او ايران ولكن ابشركم بان ايران في ضعف
شايمكفو يالجبير ادعس على الرفض كذا والابلاش قارعة الأفتراءات بالحجج الدامغة واسكت الرافضي القذر ليسو شيعه لهم دين جديد خليط من المجوسية والصفوية والزددشية يستدلوبمايناسبهم من القرآن وينكرون اكثره
مبغض الدواعشأتحداكم ان الرد الاول في محله......
منصور الزهرانيالآدمي هذا موفق ومسدد الله يحفظه والله انه فخر للعرب والمسلمين وليس فقط السعوديين واللي يرفع ظغط الروافض انه يلجمهم بكل هدوء
زيادسبب بلائنا هم العراق ولبنان..اطردوهم من جامعة الدول والامم المتحدة واقطعوا نسلهم😁😁😁
مبغض الدواعشاشهد ان **** مع محب محمد وال محمد.
ابو سعدما شاء الله تبارك الله خير خلف لخير سلف الله يحفظه ويطول في عمره
مبغض الدواعشالرد الاول جميل وفي محله.....
الحربي2324الجبير مبدع ولكن سؤالى أين الصحفيين السعوديين والمراسلين لماذا لايوجد مراسلين وصحفيين يسألون الإيرانيين في الموتمرات والندوات ملاحظة يمكن أيه ويمكن لا
الحجيري السلميماشاء الله تبارك الله عليك ياولد الجبير خليت ابن المتهعه ياكل تبن
مع الخيلايران تخطيطها يتفق مع اعداء الامة ولذا يتوجب علينا اسكاتهم بقوة السلاح وتضرب ايران في عقر دارها
في المشمشماشاءالله عليه انا اقول أيران كانت بتغتال الجبير ليه عشان ناشبلهم الله يحفظه من كل مكروه
وشك وشكتعجبني يالجبير القمت***لمجوسي حجرا
عبدالعزيز الخالدينبي نسف ارهابهم في عقر دارهم مانبي نسف جبه الكلام بسيط ننسف امم بالكلام
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الحرمانالله يقويك ويهمك الحجه والصواب