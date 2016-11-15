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الجبير ينسف موظف المكتب الإعلامي للسفارة الإيرانية برد صاعق لم يتخيله – فيديو

15 نوفمبر, 2016 , 22:38 م
الجبير ينسف موظف المكتب الإعلامي للسفارة الإيرانية برد صاعق لم يتخيله – فيديو
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صحيفة المرصد:لقّن وزير الخارجية “عادل الجبير” موظف المكتب الاعلامي للسفارة الإيرانية في إحدى الدول درساً قاسياً فلزم الصمت وعجز عن الرد.

وكان الموظف المذكور قد أعرب عن تحفظه عن كلام للجبير يخالف سياسات بلاده وبخاصة ما يتعلق بالجماعات الإرهابية–حسب وصفه- التي تم أدلجة أغلبيتها من قبل متطرفين إرهابيين قدموا من السعودية، وانتقد الموظف المذكور ما أسماه التوجه الديمقراطي متسائلاً عن سبب عدم دعوة السعودية للشعب اليمني لعقد انتخابات نزيهة تحت مظلة الأمم المتحدة وكذلك في سوريا بدت السعودية وكأنها هي من يقرر هذا الأمر إذا كان ذلك شرعي والآخر غير شرعي–في إشارة إلى بشار الأسد–معتبراً بأن هذا الأمر ليس من اختصاص السعودية وعليها أن تحيله للقانون الدولي.

وهنا انبرى الجبير ليرد عليه بأن الإرهاب والطائفية بدءا مع ثورة ” الخميني” عام 1979م، وتابع أن إيران وُضعت كدولة شيعية قائمة على مذهب الإثني عشرية وولاية الفقيه وجعلت إيران نفسها–كما قال– وصية على الشيعة في منطقة الشرق الأوسط ما أدى–حسب قوله- إلى إشعال فتيل الطائفية في منطقتنا.

وقال الجبير بنبرة هادئة: “كان لدينا السنة والشيعة والإسماعيليين والدروز والأكراد ولم يكن هناك أي طائفية، فأثارت هيمنة إيران وزعزعتها للأوضاع حفيظة السنة ومن هنا انطلقت الطائفية “.

وألمح الجبير إلى أن إيران أنشئت أول منظمة إرهابية طائفية في الشرق الأوسط اسمها “حزب الله” فانطلق هذا الحزب بالعمليات الإنتحارية وتفجير السفارات وقتل الناس ومحاولة الإستيلاء على الدول، مشيراً إلى أن ذلك لا يحمل مثقال ذرة من الديمقراطية.

وأردف الجبير أن “أعداد الحوثيين في اليمن لا تتعدى الـ 50 ألفاً” لافتاً إلى أن دول الخليج قدمت مبادرة الخليج التي أدت إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني في اليمن الذي دعا لإنتقال ديمقراطي في اليمن ولكن الحوثيين قوّضوه من خلال إطلاق هجماتهم من صعدة إلى عمران واستيلائهم على “صنعاء” واستيلائهم على المؤسسات الحكومة وفرضهم لإرادتهم بالقوة بالأسلحة التي زودتهم بها إيران.

وأشار الجبير إلى موضوع الفكر المتطرف ومن خلال منطلق براغماتي– حسب تعبيره- نرى أن “أسامة بن لادن” كان يتعامل مع إيران في التسعينات ومع “حزب الله” وبعد أحداث سبتمبر توجه كبار قادة القاعدة– كما قال- إلى إيران- بمن فيهم “سعد بن لادن” وقدمت لهم دولتكم العظيمة الملجأ والدعم.

وأضاف الجبير إن “أوامر تفجير المجمعات السكنية في الرياض جاءت من سيف العدل قائد العمليات في القاعدة حينما كان في إيران” وهذا يُعتبر إيواء للإرهابيين وتستراً عليهم، وهذا–كما قال- لا علاقة له بالفكر والإيديولوجيا واستدرك: “لماذا لم تقم “القاعدة” أو”داعش” بتنفيذ أي هجمات ضد إيران.

وختم وزير الخارجية السعودية متسائلاً إن كان ذلك بسبب دعم إيران وتقديم المأوى والملجأ لهما.



تعليقات ( 48 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 48
    16 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    محب السعودية

    ما هي غريبة الإجابات القوية والدبلوماسية والصاعقة من رجل السياسة الخارجية فهو تربية وتلميذ داهية العالم في الدبلوماسية الامير سعود الفيصل رحمه الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 47
    16 نوفمبر, 2016 , 1:41 ص

    ااابوعبدالله

    الله يحفظك يالجبير قهرت الشيعة واخرست السنتهم وتركتهم يعوون كالكلاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 46
    16 نوفمبر, 2016 , 1:39 ص

    💎🎀سُندُس

    أنا أمام هذا الفگر😴أقف حائرة🤔حقيقة هو آآآســـر😘
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  4. 45
    16 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    ابوسالم

    الشيوخ يعرفون من يختارووون .. لا فض فووك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 44
    16 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    💎🎀سُندُس

    ينسف تماماً كما يسحق من الكلمات اللي تطرب🎸لها سموعي👂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 43
    16 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    💎🎀سُندُس

    كانه (ذبحنّي) صـاحبي من عـذابه * مابي لدمي يا أهل اللـوم طلاب!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 42
    16 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    💎🎀سُندُس

    واقلبي قلباه💗أن هذا اللي ناوي ع ذبحي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 41
    16 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    العتيبي

    الله يوفقك ويعز دولتنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 40
    16 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    المنضبط

    ذاكرة عظيمة .. ترابط في الأفكار .. سلاسة وتدفق متصل في الكلام .. إجادة التعبير .. تسلسل الفكرة من الأقدم للأحدث .. كوي على الجمر وكي متصل .. هذا هو الجبير
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  10. 39
    16 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    المساااافر

    كفو والله اكشف غطاء الخميني*** هو وحزب اللات واذنابهم هذا الشبل من ذاك الاسد
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  11. 38
    16 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    ابو سروال

    تعليق مخالف
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  12. 37
    16 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    اسمرعبر

    كفو والله يالجبير عطيتها إياه بجبهته
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 36
    15 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    الله واكبر ****
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  14. 35
    15 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    الزهراني9512

    جبرت خواطر المسلمين يالجبير بردودك المفحمة والحقيقية على ايران وعبده الخميني علية لعنه الله اري ولله الحمد سعود الفيصل في كلامك المتزن
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  15. 34
    15 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    يجب على الوسائل الاعلامية السعودية والخليجية تشتغل على مدار الساعة بفضح الحكومة الايرانية الارهابية - الاعلام سلاح جبار لكن للآسف نائمين في العسل والله قهر اذا لم نستغلها في مهجمة هذا الحكومة الخبيثة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  16. 33
    15 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    مهم

    حفضك الله ياعادل الجبير بيض الله وجهك وسدد الله خطاك هذا الرجل المناسب خليت الايراني يتخبط ويندم ع سؤاله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  17. 32
    15 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    الخالدي اف 16

    كلام سليم. وكل تفجير او تخطيط له لازم يكون مصدره الخميني وقومه الفرس. الخيانه فيهم والغدر من ايام ابو لؤلوه المجوسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  18. 31
    15 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    لماذ لم تقم داعش او القاعده بعمليات في ايران او اسرائيل هنا ينتهي الحديث ✋🏻👍🏻
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  19. 30
    15 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    ينصر دينك يالجبير - لقد زلزلت مضاجع الحكومة الايرانية الارهابية بهذا الرد - يتوب اي صحفي من جحوش الحمار الأكبر خامنئي ان يوجه لك سؤال بعد هذا الرد.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  20. 29
    15 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    زمن يخوف

    *** ياعيد كلامك مردود عليك يا***
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  21. 28
    15 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    الراصد

    مدرسة ياعادل تخرجت على يد البطل رحمه الله سعود الفيصل ردّك ملجم دائماً على الروافض عُبَّاد القبور لعنهم الله اشكرك من الاعماق
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  22. 27
    15 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    زمن يخوف

    الله يوفقك مفوه ومسدد وترببة الراحل سعود الفيصل رحمه الله الجمت الرافضي والكثير من الاطناب اللي يعيشون بيننا وهم خونة للدين والوطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  23. 26
    15 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    تذكير

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  24. 25
    15 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    همسات

    كفو وزيرنا 👏👏👏👏👏👏 القمه حجرا وأكله****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 24
    15 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    العمري

    عادل الجبير رجل مثقف ومتمكن هو الرجل المناسب في المكان المناسب لا فض فوك ياعادل لقن الكذبه والروافض دروس الحقائق التي يتجاهلونها عمدا بقصد قلبها بهدف تلميع صورة ايران المشوهه والغارقة في ارهاب الدول .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  26. 23
    15 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    عيد

    الرد على قد الالم ؟
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  27. 22
    15 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    كازمر

    الله يقويك يالجبير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  28. 21
    15 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    سعد

    تعلبق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 20
    15 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    الوردة البيضاء

    رائع ردك قوي وفي محله تعجبني ردودك
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  30. 19
    15 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    الله يسيرها

    رساله الى خادم الحرمين الشريفين نصره الله امل تكوين للجنه لتدقيق علي شؤون التدريب خاصه ومعهد الاداره بشكل عام الدورات حسب رغبات بعض الموظفين ولا يهمهم تطوير ولا غيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 18
    15 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    جبال سدير

    مالم يقلة الجبير ان داعش صناعة ايرانية علوية رافضية عراقية غررت بابناء السنة ليقتلو اخوانهم السنة في كل مكان على اساس انهم مرتدين ولم تقم باي عملية في جنوب العراق او ايران ولكن ابشركم بان ايران في ضعف
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  32. 17
    15 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    شايم

    كفو يالجبير ادعس على الرفض كذا والابلاش قارعة الأفتراءات بالحجج الدامغة واسكت الرافضي القذر ليسو شيعه لهم دين جديد خليط من المجوسية والصفوية والزددشية يستدلوبمايناسبهم من القرآن وينكرون اكثره
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  33. 16
    15 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    مدرسة المرحوم سعود الفيصل عليه رحمه الله ورضوانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  34. 15
    15 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    مبغض الدواعش

    أتحداكم ان الرد الاول في محله......
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 14
    15 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    منصور الزهراني

    الآدمي هذا موفق ومسدد الله يحفظه والله انه فخر للعرب والمسلمين وليس فقط السعوديين واللي يرفع ظغط الروافض انه يلجمهم بكل هدوء
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  36. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    زياد

    سبب بلائنا هم العراق ولبنان..اطردوهم من جامعة الدول والامم المتحدة واقطعوا نسلهم😁😁😁
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    مبغض الدواعش

    اشهد ان **** مع محب محمد وال محمد.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    ابو سعد

    ما شاء الله تبارك الله خير خلف لخير سلف الله يحفظه ويطول في عمره
    لا يعجبني(7) اعجبني(7)
  39. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    مبغض الدواعش

    الرد الاول جميل وفي محله.....
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  40. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    هذا الرجل خطير
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  41. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    الحربي2324

    الجبير مبدع ولكن سؤالى أين الصحفيين السعوديين والمراسلين لماذا لايوجد مراسلين وصحفيين يسألون الإيرانيين في الموتمرات والندوات ملاحظة يمكن أيه ويمكن لا
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  42. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    الحجيري السلمي

    ماشاء الله تبارك الله عليك ياولد الجبير خليت ابن المتهعه ياكل تبن
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  43. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    مع الخيل

    ايران تخطيطها يتفق مع اعداء الامة ولذا يتوجب علينا اسكاتهم بقوة السلاح وتضرب ايران في عقر دارها
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  44. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    في المشمش

    ماشاءالله عليه انا اقول أيران كانت بتغتال الجبير ليه عشان ناشبلهم الله يحفظه من كل مكروه
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  45. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 22:53 م

    تلميذ سعود الفيصل رحمة الله علية
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  46. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    وشك وشك

    تعجبني يالجبير القمت***لمجوسي حجرا
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  47. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    عبدالعزيز الخالدي

    نبي نسف ارهابهم في عقر دارهم مانبي نسف جبه الكلام بسيط ننسف امم بالكلام
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  48. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 22:46 م
    عدد التعليقات:7996

    الحرمان

    الله يقويك ويهمك الحجه والصواب
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)

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