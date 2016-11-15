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بالفيديو : دخان أسود يخيم على سماء إندونيسيا يثير الذعر

15 نوفمبر, 2016 , 23:28 م
بالفيديو : دخان أسود يخيم على سماء إندونيسيا يثير الذعر
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صحيفة المرصد:خيم الظلام بعد أن حجبت السحب السوداء المخيفة ضوء الشمس، في مقطع فيديو مرعب، نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، يظهر ضبابا سميكا، لدرجة أن المشاهدين عانوا لرؤية نهاية طريقهم.

وقام بتصوير هذه الظاهرة الغامضة، رجل يعيش في قرية ريفية بشمال سومطرة في أندونيسيا، ورجّح البعض، أن بركانًا نشطًا في جبل سينابونغ القريب قد يكون هو المسؤول عن ملء السماء بأعمدة كثيفة من الدخان.

وبعد مرور ساعات فقط من نشره على الإنترنت، شوهد الفيديو آلاف المرات، وكتب أحد المعلقين: “نعم، هذا ليس جيدًا”.

وقال آخر “صلوا من أجل الناس في جميع أنحاء سينابونغ”، بينما قال ثالث “إن هذا المشهد مهيب، كيف لا يزال الناس على قيد الحياة؟”.

وفقًا لنظريات المؤامرة، القمر العملاق المتجه نحو الأرض حالياً قد يعني أن نهاية العالم وشيكة، ويبدو أن خطط الحكومة البريطانية السرية، تشمل استعدادًا لنهاية العالم الوشيكة، ولكنها لن تنقذ الناس العاديين وفقاً لموقع إرم نيوز.

كما ادعى خبراء، أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعدان المجمعات السرية لضمان بقاء النخبة العالمية، ولكن قلة مختارة فقط هم المرحب بها للانضمام.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 2:05 ص

    خبير

    الخبر مبالغ فيه وكله خرابيط ، اتوقع ذي دخان وتلوثات ناتجه من مصانع او معامل تجارب الاسلحه العسكريه او شي طبيعي مثل البراكين واحتراق الغابات وعلق الدخان في الجو لا اكثر ولا اقل
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  2. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 1:43 ص
    عدد التعليقات:4610

    بدور

    لاحول ولا قوة الا بالله
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  3. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 1:37 ص
    عدد التعليقات:1

    سامية

    كحة اخونجي كاشت أخرجت بعض مافي جوفه 😂😂😂
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  4. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    يالطيف

    لم تذكر في الاحاديث الشريفه فلا نهتم به يمكن بركان او دخان اسود منقول لحرق اطارات
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  5. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه
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  8. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    شايم

    لعبو الغربيين بشرق اسيا بتجاربهم الذرية والنووية من تسونامي وهوتفجير ذري في قاع المحيط نتج عنه تلك الفيضانات العضيمة المدمرة الى الضباب الاسود القاتل في اندونيسا بعيدا عن اوطانهم.
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  9. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    ؟؟

    هذا ليس بركان اللى اعرفه من الاخبار انهم يحرقون الغابات لكي يبعون الاراضي ويزرعوها محاصيل زراعيه
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  10. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    باب الشمال

    سبحانك اللهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    باب الشمال

    ونحن في الخليج اصحاب الثروات الهائلة هل عملنا ملاجئ إيواء ضد الكوارث اي ان كانت سواء طبيعية ام بشرية
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  12. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 23:35 م
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    يارب رحمتتك 😢
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)

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