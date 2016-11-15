بالفيديو : دخان أسود يخيم على سماء إندونيسيا يثير الذعر

صحيفة المرصد:خيم الظلام بعد أن حجبت السحب السوداء المخيفة ضوء الشمس، في مقطع فيديو مرعب، نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، يظهر ضبابا سميكا، لدرجة أن المشاهدين عانوا لرؤية نهاية طريقهم.

وقام بتصوير هذه الظاهرة الغامضة، رجل يعيش في قرية ريفية بشمال سومطرة في أندونيسيا، ورجّح البعض، أن بركانًا نشطًا في جبل سينابونغ القريب قد يكون هو المسؤول عن ملء السماء بأعمدة كثيفة من الدخان.

وبعد مرور ساعات فقط من نشره على الإنترنت، شوهد الفيديو آلاف المرات، وكتب أحد المعلقين: “نعم، هذا ليس جيدًا”.

وقال آخر “صلوا من أجل الناس في جميع أنحاء سينابونغ”، بينما قال ثالث “إن هذا المشهد مهيب، كيف لا يزال الناس على قيد الحياة؟”.

وفقًا لنظريات المؤامرة، القمر العملاق المتجه نحو الأرض حالياً قد يعني أن نهاية العالم وشيكة، ويبدو أن خطط الحكومة البريطانية السرية، تشمل استعدادًا لنهاية العالم الوشيكة، ولكنها لن تنقذ الناس العاديين وفقاً لموقع إرم نيوز.

كما ادعى خبراء، أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعدان المجمعات السرية لضمان بقاء النخبة العالمية، ولكن قلة مختارة فقط هم المرحب بها للانضمام.