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بالصور:ولي العهد يرعى الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت

15 نوفمبر, 2016 , 23:42 م
بالصور:ولي العهد يرعى الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت
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صحيفة المرصد-واس:رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء اليوم الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، الذي ينظمه الأمن العام بالتعاون مع عدد من جهات وزارة الداخلية والوزارات الحكومية بمشاركة دولية وإقليمية ومحلية وذلك في فندق الريتزكارلتون بالرياض .
ولدى وصول سمو ولي العهد مقر الحفل يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية كان في استقباله معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج.
ثم عزف السلام الملكي ، بعده صافح سموه عدداً من الأطفال.
عقب ذلك تجول سمو ولي العهد في المعرض المصاحب للملتقى .
وبعد أن أخذ سموه مكانه في المنصة الرئيسة بدىء الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم شاهد سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز والحضور فيلماً وثائقياً عن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال ودور المؤسسات الحكومية والأهلية في مكافحتها .

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تعليقات ( 3 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 1:53 ص

    سامي

    الله يوفقك سمو الامير
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  2. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    مواطن

    الله يسعدك ولي العهد.. ..وربنا يغفر لوالدك نايف أبو الابطال.. ... .. ..تحياتي لكم يابطل
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  3. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    والمواقع المفتوحه غير المحجوبة والحسابات وبعضها عربي ومحلي عبر الإنترنت وبدون متابعه ومحاسبه ماخذين راحتهم ؟
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