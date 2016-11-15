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إيرانيات في عمر 16 عامًا يقبلن على الدعارة واثنتين من كل 14 فتاة مصابة بالإيدز – صور

15 نوفمبر, 2016 , 23:39 م
إيرانيات في عمر 16 عامًا يقبلن على الدعارة واثنتين من كل 14 فتاة مصابة بالإيدز – صور
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صحيفة المرصد:ذكرت صحيفة “شرق” الإيرانية، الثلاثاء، أنّ “40% من الرجال المتزوجين الإيرانيين أصبحوا يتوافدون على بيوت الدعارة”، مشيرة إلى أن “من كل 14 امرأة اثنتين منهن مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية نتيجة ممارسة الجنس بطريقة غير شرعية”.

وفي سياق متصل، تحدّث الباحث في علم الاجتماع الإيراني “سعيد مدني” للصحيفة، إن “عوامل عديدة جعلت فتيات في سن 16 عامًا يقبلن على بيوت الدعارة”، مضيفًا إن “من ضمن هذه العوامل الفقر والإدمان والزواج القسري”.

وأوضح سعيد مدني أن “هناك عدة آلاف من البغايا وبينهن 12% من النساء متزوجات”، منوهًا إلى أنه “من الصعوبة تحديد نسبة العاهرات في إيران، لكن الاحصاءات التي تنشرها بعض المراكز تقديرية، والاحصاءات أعلى بكثير من ذلك رغم رفض المسؤولين في البلاد التعليق على هذا الموضوع”.

وبين الحين والآخر تعلن السلطات الإيرانية ضبط عصابات ومنازل تتخذ لممارسة الدعارة، وأعلن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، في 17 من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه تمكن من ضبط أخطر شبكة دعارة كانت تنشط في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران ذات الغالبية السنية.

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تعليقات ( 24 )

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  1. 24
    16 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص

    💎🎀سُندُس

    لاحول ولاقوة إلابالله ديرة منتهية.
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  2. 23
    16 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    فهدالجويان

    ليس بغريب على المحوس فهذا سلمهم وطبعهم الخيانات الزوجيه من الطرفين بمباركة علمائهم المعممين الكفار و كثرتهم بالاسره الحرام
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  3. 22
    16 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  4. 21
    16 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص

    جمهورية الدعارة الخامنية
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  5. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص

    شيعي برونزي

    متفضي اقول اتق الله واترك الناس في حالها ياحبذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 1:07 ص

    شيعي برونزي

    اعوذبالله من العنصريه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  7. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص

    سياار

    المتعة هي الجسر الاول للدعارة .
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  8. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    بدر**

    الله يسلط عليهم يارب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    متفضي

    شيعي برونزي ياليت تقول اتق الله لمعممينك والرافضه اللي يسبون صحابه الرسول عليه السلام ويطعنون في أمهات المؤمنين شوفهم مالين قوقل روح رد ولاتستخدم التقيه اللي هي ركن من أركان أسلامك عندنا مسوي بريء
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  10. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    مواطن

    لا تنسون!!!؟؟الشايب.. وإنه لكبيرهم الذي علمهم السحر.. .. .. ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    متفضي

    شيعي برونزي روح قول لمعممينك وعوام الشيعه عندك لاتسبون الصحابه وتطعنون في أمهات المؤمنين في شرفهن ياخي قولهم أتقوا الله وأترك عنك التقيه اللي هي بأركان الإسلام عندك أول ركن
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  12. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    متفضي

    وش الجديد مادام أن المتعه واجب عندهم أكيد ينتشر المرض فيهم وراح نشوف بكره الأمراض في رافضه العراق ماشوف إستغراب هذا دينهم ونهجهم وهذا مايمليه عليهم ملالي ايران بس الغريب ****
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  13. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    شيعي برونزي

    ****** لاتتشمتون في ****
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  14. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    شيعي برونزي

    تعليق 5 اتقي الله
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  15. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    مغربيةتحب السعودية

    تسليط الضوء على مثل هذه السلبيات لايخدم قضيتنا لماذا لانرتقى ؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  16. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    ليه كيذا

    يارب لك الحمد والشكر على ذلك اللهم اجعلهم من ذا وخس وسلط عليهم عذابك في الدنيا قبل الآخره يارب
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  17. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    وشك وشك

    كله من زنا المتعه اللى وضعه ملالي المجوس لمطايهم الروافض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    ابو سروال

    تعليق مخالف
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  19. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    صريح

    المجتمع الإيراني متفكك تماماً من الداخل ينخره الجهل والفساد والفقر والانحلال الاخلاقي والزنا بإسم المتعة ولكن المشكلة تكمن في ملالي ايران الذين سخروا مقدرات الدولة لقتل اهل السنة وتدمير العرب
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  20. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦

    جعلكم من ذَا واردى
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  21. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    ابو سروال

    تعليق مخالف
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  22. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    شايم

    شهد شاهد من اهلها انه الفقر وتبديد مقدرات الشعب الايراني على نشر الديانة الصفوية ومحاولة احياء الدولة الفارسية المجوسية والانتقام من المسلمين ولاكن لن تقوم لهم قائمة باذن الله.
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  23. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    وليد

    الاستراحات والشقق والشاليهات والفنادق والمخيمات والمجمعات واماكن التفحيط هذه الاماكن تحتاج لمتابعة ورقابة مشددة من رجال الهيئة ورجال الامن ورجال البلد اهل الغيرة والشهامة يجب الاهتمام بهذه الاماكن
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  24. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    صريح

    ياجعل الإيدز يقطع بدنكم ياالمجوس الصفويين وأولكم ملاليكم الوسخه
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