إيرانيات في عمر 16 عامًا يقبلن على الدعارة واثنتين من كل 14 فتاة مصابة بالإيدز – صور

صحيفة المرصد:ذكرت صحيفة “شرق” الإيرانية، الثلاثاء، أنّ “40% من الرجال المتزوجين الإيرانيين أصبحوا يتوافدون على بيوت الدعارة”، مشيرة إلى أن “من كل 14 امرأة اثنتين منهن مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية نتيجة ممارسة الجنس بطريقة غير شرعية”.

وفي سياق متصل، تحدّث الباحث في علم الاجتماع الإيراني “سعيد مدني” للصحيفة، إن “عوامل عديدة جعلت فتيات في سن 16 عامًا يقبلن على بيوت الدعارة”، مضيفًا إن “من ضمن هذه العوامل الفقر والإدمان والزواج القسري”.

وأوضح سعيد مدني أن “هناك عدة آلاف من البغايا وبينهن 12% من النساء متزوجات”، منوهًا إلى أنه “من الصعوبة تحديد نسبة العاهرات في إيران، لكن الاحصاءات التي تنشرها بعض المراكز تقديرية، والاحصاءات أعلى بكثير من ذلك رغم رفض المسؤولين في البلاد التعليق على هذا الموضوع”.

وبين الحين والآخر تعلن السلطات الإيرانية ضبط عصابات ومنازل تتخذ لممارسة الدعارة، وأعلن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، في 17 من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه تمكن من ضبط أخطر شبكة دعارة كانت تنشط في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران ذات الغالبية السنية.