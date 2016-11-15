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فيصل القاسم يطلق تحذيرا جديدا : المنطقة ذاهبة إلى جحيم سيطال الجميع !

15 نوفمبر, 2016 , 23:47 م
فيصل القاسم يطلق تحذيرا جديدا : المنطقة ذاهبة إلى جحيم سيطال الجميع !
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صحيفة المرصد:قال الإعلامي السوري المعروف، الدكتور فيصل القاسم، إن المنطقة العربية ذاهبة إلى “جحيم” سيطال الجميع.

وأضاف “القاسم” في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “الرسالة التي أوصلتها روسيا قبل ايام لكل من يعارض النظام السوري حتى لو بالكلام: إما أن تقبلوا بالنظام ورئيسه، أو إننا سنسحقكم جميعاً”.

وتابع “هذا هو الهدف الروسي المعلن الآن. لكن هل ستستتب الأوضاع الإقليمية والدولية لروسية لتحقيق مشروعها في سوريا واللعب على كيفها؟”.

واختتم الإعلامي السوري تدوينته بـ” المؤشرات تدل على أن المنطقة ذاهبة إلى الجحيم الذي سيطال الجميع بمن فيهم الروس في المنطقة”.

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تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    اس اس

    المصائب والكوارث من سوريا ومصر واليمن اللى اذا صار عليهم شي قالوا يويلكم وحنا ولله الحمد ماحنا بحاجه احد الا الله اما انتم ومن معكم فلم تعرفوا الله الا وقت الحاجه السوال لو لاقدر الله صار علينا شي من
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  2. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص

    سار888

    لست انت من يقرر أمر المنطقه فأمرهابيد ألله هو من يقرر وراضين بقظائه وقدره
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  3. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    زائرابوفواز

    ماهظمتك لكن ماصار لنا من اعملنا كل شي عندنا انتشر ربا شرب خمر زنا عقوق قتل النفس سحر رشوه إسراف في النعمه مساجدمن المصلين تشتكي وخصوصا الفجر وتريد أن يبارك لنا الله لاوالله وانا واحد من المقصرين
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  4. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    يالطيف

    فيصل اعجبنا ببرنامج الاتجاه المعاكس بسبب اتفزازك للضيوف وكأننا نشاهد حلبه مصارعه من المثقفين اما تعضم بشأن روسيا وتقزم العرب ف الحياة بداءت من هنا وادم والرسل وكيف نخاف من دوله ولانخاف من الله سبحانه
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  5. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص
    عدد التعليقات:835

    سامية

    العالم بدونكم يالإخونجية تأكد إنه بألف خير
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  6. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام الذي وقانا شر الفتن والمحن وعلامات الصغري والكبري بوجود ولاة أمر وعلماء ومشايخ ودعاة ومساجد وجوامع ..ومادام ولاة الأمر موجودين فلا خوف علينا إلا من الموت
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  7. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 0:57 ص

    ابوسالم

    تعليق مخالف
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  8. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    تذكير

    لاحول ولاقوة الابالله
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  9. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    أماني

    هل تلك أمانيك أم مجرد قراءة فنجال
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  10. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    مرتاح

    هذا فيصل القاسم انسان ازدواجي وكل يوم مسبب فتنه بين سياسين عشان ينجح في برنامجه *** والحين صار يحلل وكأنه رجل ****
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  11. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    رحم الله فقيد الأمة

    حنا لها بعون الله تعالى. إذا كبرت هانت انشالله.
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  12. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    جبال سدير

    ايران ورطت روسياء في المنطقة لو كان الروس يملكون قليل من الحكمة والحنكة لتفاهمو مع المعارضة السورية على ضمان استمرار المحافظة على مصالح روسياء في سورياء بدون ان تخسر الشعب السوري من اجل ******
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  13. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    مسمار

    طالما في مجوس يعني في فتن وعدم استقرار ولو رجعنا لفترة حكم صدام رحمه الله لعرفنا حجم ايران ودواها الحقيقي وهو كما فعل ابا عدي كان واطي ع رووس الملالي فاخر علاج ايران الكي
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  14. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    زائر

    خبت وخابت ضنونك
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  15. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    مبارك سكروتي

    اليمني يهون بعض الاحيان عن السوري بعض اليمنيين عنده شيما ومرؤه السوريين**** ماخلق الله من حيث التعامل والاخلاق والادب
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  16. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 23:58 م
    عدد التعليقات:754

    عاشق وطنه

    والله سوريا ما لعبوا عليكم الا مصالح الدول اللي تسوي نفسها تدافع عنكم لو ظليتم على الاسد لكان ابرك لكم هالحين منه بيحكمكم لو افترضنا طاح الاسد ما يحكمكم الا الخراف كنتم من افضل الدول امن وامان وسياحه
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  17. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 23:55 م

    الزهراني9512

    اذا دقت الحرب طبولها فنحن لها والله معنا
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  18. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 23:55 م

    مبارك سكروتي

    والله محد راح يجيب لنا الجحيم غيركم يالسوارية انتو مع بويمن والمصريين بهدلتونا وشاركتونا برزاقنا ومواطنا وليت كل اللي سويناه معاكم من عشرات السنيين بين جزء لوالقليل بعيونكم جاحدين لعانيين شتامين
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  19. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    الجحيم الفتن والله براسك انت والقناة الي تبث منها
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  20. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    حامد

    كفانا الله شر الاشرار من الروافض الذين فتحو لهؤلاء الهمج من ايران والعهراق الرافضية
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