فيصل القاسم يطلق تحذيرا جديدا : المنطقة ذاهبة إلى جحيم سيطال الجميع !

صحيفة المرصد:قال الإعلامي السوري المعروف، الدكتور فيصل القاسم، إن المنطقة العربية ذاهبة إلى “جحيم” سيطال الجميع.
وأضاف “القاسم” في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “الرسالة التي أوصلتها روسيا قبل ايام لكل من يعارض النظام السوري حتى لو بالكلام: إما أن تقبلوا بالنظام ورئيسه، أو إننا سنسحقكم جميعاً”.
وتابع “هذا هو الهدف الروسي المعلن الآن. لكن هل ستستتب الأوضاع الإقليمية والدولية لروسية لتحقيق مشروعها في سوريا واللعب على كيفها؟”.
واختتم الإعلامي السوري تدوينته بـ” المؤشرات تدل على أن المنطقة ذاهبة إلى الجحيم الذي سيطال الجميع بمن فيهم الروس في المنطقة”.
تعليقات ( 20 )
اس اسالمصائب والكوارث من سوريا ومصر واليمن اللى اذا صار عليهم شي قالوا يويلكم وحنا ولله الحمد ماحنا بحاجه احد الا الله اما انتم ومن معكم فلم تعرفوا الله الا وقت الحاجه السوال لو لاقدر الله صار علينا شي من
سار888لست انت من يقرر أمر المنطقه فأمرهابيد ألله هو من يقرر وراضين بقظائه وقدره
زائرابوفوازماهظمتك لكن ماصار لنا من اعملنا كل شي عندنا انتشر ربا شرب خمر زنا عقوق قتل النفس سحر رشوه إسراف في النعمه مساجدمن المصلين تشتكي وخصوصا الفجر وتريد أن يبارك لنا الله لاوالله وانا واحد من المقصرين
يالطيففيصل اعجبنا ببرنامج الاتجاه المعاكس بسبب اتفزازك للضيوف وكأننا نشاهد حلبه مصارعه من المثقفين اما تعضم بشأن روسيا وتقزم العرب ف الحياة بداءت من هنا وادم والرسل وكيف نخاف من دوله ولانخاف من الله سبحانه
عدد التعليقات:835
ساميةالعالم بدونكم يالإخونجية تأكد إنه بألف خير
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام الذي وقانا شر الفتن والمحن وعلامات الصغري والكبري بوجود ولاة أمر وعلماء ومشايخ ودعاة ومساجد وجوامع ..ومادام ولاة الأمر موجودين فلا خوف علينا إلا من الموت
ابوسالمتعليق مخالف
تذكيرلاحول ولاقوة الابالله
أمانيهل تلك أمانيك أم مجرد قراءة فنجال
مرتاحهذا فيصل القاسم انسان ازدواجي وكل يوم مسبب فتنه بين سياسين عشان ينجح في برنامجه *** والحين صار يحلل وكأنه رجل ****
رحم الله فقيد الأمةحنا لها بعون الله تعالى. إذا كبرت هانت انشالله.
جبال سديرايران ورطت روسياء في المنطقة لو كان الروس يملكون قليل من الحكمة والحنكة لتفاهمو مع المعارضة السورية على ضمان استمرار المحافظة على مصالح روسياء في سورياء بدون ان تخسر الشعب السوري من اجل ******
مسمارطالما في مجوس يعني في فتن وعدم استقرار ولو رجعنا لفترة حكم صدام رحمه الله لعرفنا حجم ايران ودواها الحقيقي وهو كما فعل ابا عدي كان واطي ع رووس الملالي فاخر علاج ايران الكي
زائرخبت وخابت ضنونك
مبارك سكروتياليمني يهون بعض الاحيان عن السوري بعض اليمنيين عنده شيما ومرؤه السوريين**** ماخلق الله من حيث التعامل والاخلاق والادب
عدد التعليقات:754
عاشق وطنهوالله سوريا ما لعبوا عليكم الا مصالح الدول اللي تسوي نفسها تدافع عنكم لو ظليتم على الاسد لكان ابرك لكم هالحين منه بيحكمكم لو افترضنا طاح الاسد ما يحكمكم الا الخراف كنتم من افضل الدول امن وامان وسياحه
الزهراني9512اذا دقت الحرب طبولها فنحن لها والله معنا
مبارك سكروتيوالله محد راح يجيب لنا الجحيم غيركم يالسوارية انتو مع بويمن والمصريين بهدلتونا وشاركتونا برزاقنا ومواطنا وليت كل اللي سويناه معاكم من عشرات السنيين بين جزء لوالقليل بعيونكم جاحدين لعانيين شتامين
حامدكفانا الله شر الاشرار من الروافض الذين فتحو لهؤلاء الهمج من ايران والعهراق الرافضية