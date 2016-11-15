فيصل القاسم يطلق تحذيرا جديدا : المنطقة ذاهبة إلى جحيم سيطال الجميع !

صحيفة المرصد:قال الإعلامي السوري المعروف، الدكتور فيصل القاسم، إن المنطقة العربية ذاهبة إلى “جحيم” سيطال الجميع.

وأضاف “القاسم” في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “الرسالة التي أوصلتها روسيا قبل ايام لكل من يعارض النظام السوري حتى لو بالكلام: إما أن تقبلوا بالنظام ورئيسه، أو إننا سنسحقكم جميعاً”.

وتابع “هذا هو الهدف الروسي المعلن الآن. لكن هل ستستتب الأوضاع الإقليمية والدولية لروسية لتحقيق مشروعها في سوريا واللعب على كيفها؟”.

واختتم الإعلامي السوري تدوينته بـ” المؤشرات تدل على أن المنطقة ذاهبة إلى الجحيم الذي سيطال الجميع بمن فيهم الروس في المنطقة”.