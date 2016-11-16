  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد: هجوم عنيف من “الفراج” على معارضي “بن مساعد” عبر “سناب شات”

16 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص
شاهد: هجوم عنيف من “الفراج” على معارضي “بن مساعد” عبر “سناب شات”
  • 590
  • 27
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: نشر الإعلامي وليد الفراج، مقطع فيديو له عبر حسابه بسناب شات يهاجم فيه حملة الانتقادات ضد رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال الفراج في الفيديو: “فيه حملة صارت على عبدالله بن مساعد كانوا متأملين إنه يقال، وجاء قرار من القيادة بوضعه رئيس فريق خصخصة الأندية، أنتم ضعاف، ما تقدرون تأثرون، واضح؟”.

وانتقد ربط خسارة المنتخب أمس أمام اليابان بلجنة توثيق البطولات، والقول إنها تسببت في تشتيت اللاعبين، متابعًا: المصيبة الآن، الخلاف بين الأندية وخلافات بعض الأندية مع الرئيس العام (عبدالله بن مساعد) إلا بالقوة راح يدخلون قضية المنتخب فيها، فهذا المنطق “خرابيط”.

وأضاف الفراج: “مسوين حملات وهاشتاجات، أنتو ضعاف، لا تؤثرون في القرار، الرئيس العام باقي في موقعه والرجال يعملون، أنتو ضعاف”.



تعليقات ( 27 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 27
    16 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص

    الحق يقال

    الفراج التوقع ان غلط غلطه كبيرة ،، باختيار هذا الموضوع ، حتى الان لا نعلم لماذا الفراج ربط خسارت المنتخب بالهجوم على عبدالله بن مساعد ، رغم ان المشجع الرياضي لم يذكر هذا الموضوع.لا من بعيد ولا من قريب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 26
    16 نوفمبر, 2016 , 1:51 ص

    قال يطلب ود العلال خخخخخخخخخخخخ مسكين يا صاحب تعليق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 25
    16 نوفمبر, 2016 , 1:49 ص

    تعليق 19 والله انك اللي تهذري

    انت طاير في العجة كلام الفراج موجه لعبدالله ابن مساعد الفراج يبي يربط موضوع خسارة المنتخب بتوثيق البطولات . الرجال حس ان برنامجه خلاص بسكرونه . قال خلني اشبك المواضيع وعلي وعلى الأعداء .
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  4. 24
    16 نوفمبر, 2016 , 1:43 ص

    قال يطلب ود العلال خخخخخخخخخخخخ مسكين يا صاحب تعليق 17
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  5. 23
    16 نوفمبر, 2016 , 1:41 ص

    سياار

    لولا وجوده وامثاله في الوسط الرياضي *** كان مات التعصب الرياضي واصبحنا نشوف الاندية زي بعض ... يا اخوان الرياضة تراها بالنهاية *لعب* يعني *لعب* لا تفدم ولا تاخر .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 22
    16 نوفمبر, 2016 , 1:40 ص

    سامر سمار

    مشكوك في وضعه .. هذا الأصلع قاعد يهذي ويقول عن السواد الأعظم من الجماهير انتم ولا شيء انتم مساكين . كلامه هذا يجب أن يعتذر منه للجماهير التي لها حقوق رياضية ونقدية
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  7. 21
    16 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    سعيد

    الله يهديك ياوليد لاتأجج الشارع الرياضي ماحد عندك ولا احد اشتكى ولا احد عارض تجيب كلام من أشخاص يعدون على الاصابع وتقول قالوا وقالوا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    نبي من وليد الفراج ان يثبت كلامه

    من تكلم عن هذا الموضوع ،، أصلا موضع التوثيق ابدا ماله علاقة في موضوع خسارة المنتخب . وانا محل عبدالله بن مساعد اقسم بالله ان اسحب الفراج للتحقيق حتى يثبت كلامه و ثاني مره ما يدخل المواضيع في بعضها .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص

    هههههههه

    تعليق ١٦ واضح انك هلالي هههههه ارفق على نفسك يالفقراوي كلام الفراج رفع ضغطك خلاك تهذري لاكن خذلك فلافل يمكن ينزل ضغطك
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  10. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص

    هلالي وراسي عالي

    الفراج مسكين كل الانديه مطنشينه وجلس يطلب ود الهلال مسكين عنده غيرت النساء
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  11. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    انا هلالي ،، الحين ويش دخل مبارات المنتخب في توثيق البطولات

    للأسف وليد الفراج مخترع هذا الموضوع . انا والله لم اسمع من أي مشجع لا من الهلال ولا من أي فريق اخر.الفراج ورط النهدي مع هيئة الرياضة وحتى يعزز سوالفه اخترع هذا الموضوع.اليوم في برنامج اكشن جالس يتكلم.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    ماجد الجهني

    الله يرحم ايامك ي الطقاقه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    ابوعبدالله

    الضعيف اللى*******الشرهه ماهى عليك الشرهاعلى دخلك للاعلام وانت مجرد ايمعه عايش على ظهورالاخرين ياعكاشه السعوديه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    جهجاه

    أعلامي** يترزق بأثارة التعصب الرياضي بين المراهقين
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 1:19 ص

    اسمرعبر

    زوبعة توثيق البطولات : احتجاجهم ليس على عدد بطولات الهلال .. الجميع مؤمن بزعامة الهلال .. احتجاجهم ( ليش تطلعون حقيقة بطولات انديتنا وتفضحونا )
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  16. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص

    اسمرعبر

    هههههه عجبتني جملة منتو قادرين تسترجلون على الهلال بالملعب جايين برا الملعب !! كفو يالفراج ذولا من عرفنا أنفسنا وحنا طايحين فيهم دق خشوم ..
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  17. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    خالد الزهراني

    الله يرحم عبدالرحمن بن سعود يوم قال عنك انت راقي طبول في والله يالرياضه بجنب ونت بجنب روح مع رابح صقر في فرقته افضل لك
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  18. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 1:11 ص

    مواطن

    حلوة ضعاف الضعيف من يعيش على الدعم الضعيف سينكشف يوما الضعيف من يكذب على الناس ويضع له أدوات إعلامية راقب ضميرك يافراج
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  19. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 1:09 ص

    ماحد

    بماذا تهذي ايها الاصلع الاقرع انت كمان ضعيف وغير مؤثر عارف ليش لانك مطبل وقرعك للطبل سئ وغير محترف ايها الضعيف
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  20. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    محمد

    توفيق عكاشة السعودية
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  21. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    احمد

    مصدقينك يالفراج وميولك للاسف تفضحك تحدث بمايعقل كن جرياً وليس مطبلاً. فعلا لدينا اعلام متعصب وميوله تحدد وجهات نظرهم ..واما الرئيس العام ولجنة التوثيق حدث ولاحرج واشعلت نار التعصب من جديد والكراهيه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  22. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    توفيق

    هؤلا المطبلين لا تعليم ولاثقافه ولا تخصص مجرد تطبيل من أجل الشرهات ..صدق الفوزان عندما قال بأن mbc تصنع من الزلايب نجوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  23. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    عابر سبيل

    هذا المفروض يعطوه لقب ( أحمد موسى الاعلام السعودي)...سبحان الله...نفس الدور ونفس الطبلة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  24. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    سوداني

    كفو ياابو بدر عرفتهم بقيمتهم النفسيات بعد ما انكشفت بطولاتهم الوهميه قلبو على الزول
    لا يعجبني(10) اعجبني(1)
  25. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 0:57 ص

    عبدالله

    شايب عايب
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  26. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 0:57 ص

    ريان

    ومن انت ايها الطبال حتى تقول للشعب بأنهم ضعاف ولايأثرون..
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  27. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 0:56 ص

    الاصيل

    أنتم ضعاف طيب دام ضعاف أحد يكلم ضعاف ويعطيهم وجه ! أنتم غير مؤثرين طيب دام غير مؤثرين أحد ينشغل بغير المؤثرين أنتم مش أنتم وأنتم متشنجين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم