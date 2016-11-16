شاهد: هجوم عنيف من “الفراج” على معارضي “بن مساعد” عبر “سناب شات”

صحيفة المرصد: نشر الإعلامي وليد الفراج، مقطع فيديو له عبر حسابه بسناب شات يهاجم فيه حملة الانتقادات ضد رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال الفراج في الفيديو: “فيه حملة صارت على عبدالله بن مساعد كانوا متأملين إنه يقال، وجاء قرار من القيادة بوضعه رئيس فريق خصخصة الأندية، أنتم ضعاف، ما تقدرون تأثرون، واضح؟”.

وانتقد ربط خسارة المنتخب أمس أمام اليابان بلجنة توثيق البطولات، والقول إنها تسببت في تشتيت اللاعبين، متابعًا: المصيبة الآن، الخلاف بين الأندية وخلافات بعض الأندية مع الرئيس العام (عبدالله بن مساعد) إلا بالقوة راح يدخلون قضية المنتخب فيها، فهذا المنطق “خرابيط”.

وأضاف الفراج: “مسوين حملات وهاشتاجات، أنتو ضعاف، لا تؤثرون في القرار، الرئيس العام باقي في موقعه والرجال يعملون، أنتو ضعاف”.