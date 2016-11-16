شاهد: هجوم عنيف من “الفراج” على معارضي “بن مساعد” عبر “سناب شات”

صحيفة المرصد: نشر الإعلامي وليد الفراج، مقطع فيديو له عبر حسابه بسناب شات يهاجم فيه حملة الانتقادات ضد رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وقال الفراج في الفيديو: “فيه حملة صارت على عبدالله بن مساعد كانوا متأملين إنه يقال، وجاء قرار من القيادة بوضعه رئيس فريق خصخصة الأندية، أنتم ضعاف، ما تقدرون تأثرون، واضح؟”.
وانتقد ربط خسارة المنتخب أمس أمام اليابان بلجنة توثيق البطولات، والقول إنها تسببت في تشتيت اللاعبين، متابعًا: المصيبة الآن، الخلاف بين الأندية وخلافات بعض الأندية مع الرئيس العام (عبدالله بن مساعد) إلا بالقوة راح يدخلون قضية المنتخب فيها، فهذا المنطق “خرابيط”.
وأضاف الفراج: “مسوين حملات وهاشتاجات، أنتو ضعاف، لا تؤثرون في القرار، الرئيس العام باقي في موقعه والرجال يعملون، أنتو ضعاف”.
تعليقات ( 27 )
الحق يقالالفراج التوقع ان غلط غلطه كبيرة ،، باختيار هذا الموضوع ، حتى الان لا نعلم لماذا الفراج ربط خسارت المنتخب بالهجوم على عبدالله بن مساعد ، رغم ان المشجع الرياضي لم يذكر هذا الموضوع.لا من بعيد ولا من قريب
تعليق 19 والله انك اللي تهذريانت طاير في العجة كلام الفراج موجه لعبدالله ابن مساعد الفراج يبي يربط موضوع خسارة المنتخب بتوثيق البطولات . الرجال حس ان برنامجه خلاص بسكرونه . قال خلني اشبك المواضيع وعلي وعلى الأعداء .
سياارلولا وجوده وامثاله في الوسط الرياضي *** كان مات التعصب الرياضي واصبحنا نشوف الاندية زي بعض ... يا اخوان الرياضة تراها بالنهاية *لعب* يعني *لعب* لا تفدم ولا تاخر .
سامر سمارمشكوك في وضعه .. هذا الأصلع قاعد يهذي ويقول عن السواد الأعظم من الجماهير انتم ولا شيء انتم مساكين . كلامه هذا يجب أن يعتذر منه للجماهير التي لها حقوق رياضية ونقدية
سعيدالله يهديك ياوليد لاتأجج الشارع الرياضي ماحد عندك ولا احد اشتكى ولا احد عارض تجيب كلام من أشخاص يعدون على الاصابع وتقول قالوا وقالوا
نبي من وليد الفراج ان يثبت كلامهمن تكلم عن هذا الموضوع ،، أصلا موضع التوثيق ابدا ماله علاقة في موضوع خسارة المنتخب . وانا محل عبدالله بن مساعد اقسم بالله ان اسحب الفراج للتحقيق حتى يثبت كلامه و ثاني مره ما يدخل المواضيع في بعضها .
ههههههههتعليق ١٦ واضح انك هلالي هههههه ارفق على نفسك يالفقراوي كلام الفراج رفع ضغطك خلاك تهذري لاكن خذلك فلافل يمكن ينزل ضغطك
هلالي وراسي عاليالفراج مسكين كل الانديه مطنشينه وجلس يطلب ود الهلال مسكين عنده غيرت النساء
انا هلالي ،، الحين ويش دخل مبارات المنتخب في توثيق البطولاتللأسف وليد الفراج مخترع هذا الموضوع . انا والله لم اسمع من أي مشجع لا من الهلال ولا من أي فريق اخر.الفراج ورط النهدي مع هيئة الرياضة وحتى يعزز سوالفه اخترع هذا الموضوع.اليوم في برنامج اكشن جالس يتكلم.
ماجد الجهنيالله يرحم ايامك ي الطقاقه
ابوعبداللهالضعيف اللى*******الشرهه ماهى عليك الشرهاعلى دخلك للاعلام وانت مجرد ايمعه عايش على ظهورالاخرين ياعكاشه السعوديه
جهجاهأعلامي** يترزق بأثارة التعصب الرياضي بين المراهقين
اسمرعبرزوبعة توثيق البطولات : احتجاجهم ليس على عدد بطولات الهلال .. الجميع مؤمن بزعامة الهلال .. احتجاجهم ( ليش تطلعون حقيقة بطولات انديتنا وتفضحونا )
اسمرعبرهههههه عجبتني جملة منتو قادرين تسترجلون على الهلال بالملعب جايين برا الملعب !! كفو يالفراج ذولا من عرفنا أنفسنا وحنا طايحين فيهم دق خشوم ..
خالد الزهرانيالله يرحم عبدالرحمن بن سعود يوم قال عنك انت راقي طبول في والله يالرياضه بجنب ونت بجنب روح مع رابح صقر في فرقته افضل لك
مواطنحلوة ضعاف الضعيف من يعيش على الدعم الضعيف سينكشف يوما الضعيف من يكذب على الناس ويضع له أدوات إعلامية راقب ضميرك يافراج
ماحدبماذا تهذي ايها الاصلع الاقرع انت كمان ضعيف وغير مؤثر عارف ليش لانك مطبل وقرعك للطبل سئ وغير محترف ايها الضعيف
محمدتوفيق عكاشة السعودية
احمدمصدقينك يالفراج وميولك للاسف تفضحك تحدث بمايعقل كن جرياً وليس مطبلاً. فعلا لدينا اعلام متعصب وميوله تحدد وجهات نظرهم ..واما الرئيس العام ولجنة التوثيق حدث ولاحرج واشعلت نار التعصب من جديد والكراهيه.
توفيقهؤلا المطبلين لا تعليم ولاثقافه ولا تخصص مجرد تطبيل من أجل الشرهات ..صدق الفوزان عندما قال بأن mbc تصنع من الزلايب نجوم
عابر سبيلهذا المفروض يعطوه لقب ( أحمد موسى الاعلام السعودي)...سبحان الله...نفس الدور ونفس الطبلة.
سودانيكفو ياابو بدر عرفتهم بقيمتهم النفسيات بعد ما انكشفت بطولاتهم الوهميه قلبو على الزول
عبداللهشايب عايب
ريانومن انت ايها الطبال حتى تقول للشعب بأنهم ضعاف ولايأثرون..
الاصيلأنتم ضعاف طيب دام ضعاف أحد يكلم ضعاف ويعطيهم وجه ! أنتم غير مؤثرين طيب دام غير مؤثرين أحد ينشغل بغير المؤثرين أنتم مش أنتم وأنتم متشنجين