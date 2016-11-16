بالفيديو والصور : زوج يستعين بطائرة بدون طيار ليكشف خيانة زوجته بعد 18 عاما من الزواج

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره شخص قال فيه أنه لزوجته بعدما أكتشف خيانتها له بعد تصويرها مع عشيقا بطائرة بدون طيار .

وعلق الزوج قائلا : “استخدمت طائرتي من دون طيار للقبض على زوجتي وهي تلتقي برجل بالقرب من متجر محلي للمواد الاستهلاكية”.

وأوضح الرجل قائلا إن زوجته زعمت أنها باتت تدعى للذهاب إلى العمل في وقت مبكر في كثير من الأحيان خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبعد ذلك تلقى مكالمة من شخص ما يخبره بضرورة مراقبة زوجته عند خروجها بدعوى العمل.

وأكد الزوج: “حاولت ان أتتبعها مرات عدة لكنها في كل مرة كانت تذهب للعمل، ولم أكن متأكدا مما إذا كانت قد علمت بمراقبتي لها أم أنها كانت محظوظة، لذلك قررت تسليم عمل المراقبة للطائرة دون طيار”.