بالفيديو والصور: شاهد ماذا فعلت الجماهير السعودية في المدرجات بعد مباراة اليابان !

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ومجموعة من الصور للجماهير السعودية وهي تقوم بتنظيف المدرجات بعد انتهاء مباراة المنتخب السعودي أمام اليابان .
ويظهر في الفيديو والصور العشرات من المتفرجين وهم يحملون أكياس النفايات وينظفون المدرجات لحظة خروجهم من الملعب، في لفتة حضارية تعكس الآداب الإسلامية و العادات السعودية التي يحملها المبتعثون السعوديون في اليابان.
تعليقات ( 20 )
الاسلام دينيعمل جميل ورائع ، يشكرون عليه ، بارك الله فيكم ، موفقين .
وشك وشكزين مافضحونا قدام اليابان
الآداب الإسلامية على العين قبل الراسلكن والله النظام الياباني خلهم ينظفون ،، عندهم يرجعون للمشجع برقم تذكرت الجلوس ،، زياده على ذلك كل مشجع يدخل معه بكيس يحط المخلفات فيه وهو خارج فيه محل مخصص يرميها فيه .
أبهاوياللي ما يربيه البيت ولا تربيه المدرسة ولا يربيه الشارع ولا يربيه السجن تربيه اليابان
أبهاويههههههههه والله عارفين إنهم في بلد ما يرحم شكلهم أجبروهم ينظفون ويغرمونهم ويسجنوهم لو صادقين نظفوا الجوهرة بعدكم ولا أقول لو صادقين كان ما وسختوا من الأساس لكن شكلكم نسيتوا تحسبون إنكم في السعودية ههه
الحقيقهالاداب الاسلاميه لو طبقوها في بلدهم اما هناك فالنظام الياباني الي اجبرهم. بس خلو الاسلام بعيد عن عاداتنا وسلوكنا المتخلف
aliياباني يقشم حب (يفصفص).ما شفته إلا بالأحلام :)
عدد التعليقات:4610
بدورحلوه النظافة
سويكت بن راضياحلاااااااااااااا ي سعوديين
aliبلا فلسفةولفتةحضارية ومدري إيش!اللي وسخ سعوديون والسعوديون المحترمون خشوا من كلام اليابانيين عن السعودي بشكل عام وتركه المدرجات وسخة ولهذا قاموا بالتنظيف ويستحيل أن تكون الوساخة من امشجعين اليابانيين!
زائروينكم وين اليابان عفوا اقصد كوكب اليابان الجميل المحترم الفاهم العاقل .
عبدالعزيز الخالديعجيب امرهم في بلدهم رمي النفايات في الشارع زي السلام عليكم وبرى مثالين
بندرخايفين من الغرامه
أبو ماجد 656لا شك أن ديننا يحثنا على النظافة لكن تعال للحدائق العامة وشف ايش حالها عند مغادرة مرتادوها من مواطنين والأغلب مقيمين، ولكن بالنسبة لما بالصورة فالطلبة هناك يفعلون ما يفعله الشعب الياباني الراقي!!
123هذه اليابان كل شي مراقب بالكاميرات الحديثه وماتخرج من الملعب الا انت منظف او غرامة ماليه قبل ماتخرج انت في بلد التنكنولوجيا مافي شي يضيع عندهم.
اسمرعبرجماهير الزعيم دائماً تعكس الوجه الحضاري لبلدنا في المحافل الخارجية من تنظيم وتشجيع وايضاً نظافة عكس جماهير اصيفر الرياض اللي مدرجاتهم القطو ما يدخلها من اللي يشوفه ع الارض
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
علي العمريهههههههههه معزوم. وكمان. ادب. اسلامي.
فريدة شوقيالابتعاث له نتائج إيجابية حتى على سلوك الفرد في محيط تواجده