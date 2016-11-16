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بالفيديو والصور: شاهد ماذا فعلت الجماهير السعودية في المدرجات بعد مباراة اليابان !

16 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص
بالفيديو والصور: شاهد ماذا فعلت الجماهير السعودية في المدرجات بعد مباراة اليابان !
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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ومجموعة من الصور للجماهير السعودية وهي تقوم بتنظيف المدرجات بعد انتهاء مباراة المنتخب السعودي أمام اليابان .

ويظهر في الفيديو والصور العشرات من المتفرجين وهم يحملون أكياس النفايات وينظفون المدرجات لحظة خروجهم من الملعب، في لفتة حضارية تعكس الآداب الإسلامية و العادات السعودية التي يحملها المبتعثون السعوديون في اليابان.

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تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 2:01 ص

    الاسلام ديني

    عمل جميل ورائع ، يشكرون عليه ، بارك الله فيكم ، موفقين .
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  2. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص

    وشك وشك

    زين مافضحونا قدام اليابان
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  3. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 1:56 ص

    صباح الخير👻
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  4. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 1:41 ص

    الآداب الإسلامية على العين قبل الراس

    لكن والله النظام الياباني خلهم ينظفون ،، عندهم يرجعون للمشجع برقم تذكرت الجلوس ،، زياده على ذلك كل مشجع يدخل معه بكيس يحط المخلفات فيه وهو خارج فيه محل مخصص يرميها فيه .
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  5. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    أبهاوي

    اللي ما يربيه البيت ولا تربيه المدرسة ولا يربيه الشارع ولا يربيه السجن تربيه اليابان
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  6. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص

    أبهاوي

    ههههههههه والله عارفين إنهم في بلد ما يرحم شكلهم أجبروهم ينظفون ويغرمونهم ويسجنوهم لو صادقين نظفوا الجوهرة بعدكم ولا أقول لو صادقين كان ما وسختوا من الأساس لكن شكلكم نسيتوا تحسبون إنكم في السعودية ههه
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  7. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    الحقيقه

    الاداب الاسلاميه لو طبقوها في بلدهم اما هناك فالنظام الياباني الي اجبرهم. بس خلو الاسلام بعيد عن عاداتنا وسلوكنا المتخلف
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  8. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    ali

    ياباني يقشم حب (يفصفص).ما شفته إلا بالأحلام :)
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  9. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص
    عدد التعليقات:4610

    بدور

    حلوه النظافة
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  10. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    سويكت بن راضي

    احلاااااااااااااا ي سعوديين
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  11. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    ali

    بلا فلسفةولفتةحضارية ومدري إيش!اللي وسخ سعوديون والسعوديون المحترمون خشوا من كلام اليابانيين عن السعودي بشكل عام وتركه المدرجات وسخة ولهذا قاموا بالتنظيف ويستحيل أن تكون الوساخة من امشجعين اليابانيين!
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  12. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص

    زائر

    وينكم وين اليابان عفوا اقصد كوكب اليابان الجميل المحترم الفاهم العاقل .
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  13. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص

    عبدالعزيز الخالدي

    عجيب امرهم في بلدهم رمي النفايات في الشارع زي السلام عليكم وبرى مثالين
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  14. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    بندر

    خايفين من الغرامه
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  15. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    أبو ماجد 656

    لا شك أن ديننا يحثنا على النظافة لكن تعال للحدائق العامة وشف ايش حالها عند مغادرة مرتادوها من مواطنين والأغلب مقيمين، ولكن بالنسبة لما بالصورة فالطلبة هناك يفعلون ما يفعله الشعب الياباني الراقي!!
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  16. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    123

    هذه اليابان كل شي مراقب بالكاميرات الحديثه وماتخرج من الملعب الا انت منظف او غرامة ماليه قبل ماتخرج انت في بلد التنكنولوجيا مافي شي يضيع عندهم.
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  17. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    اسمرعبر

    جماهير الزعيم دائماً تعكس الوجه الحضاري لبلدنا في المحافل الخارجية من تنظيم وتشجيع وايضاً نظافة عكس جماهير اصيفر الرياض اللي مدرجاتهم القطو ما يدخلها من اللي يشوفه ع الارض
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  18. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  19. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    علي العمري

    هههههههههه معزوم. وكمان. ادب. اسلامي.
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  20. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 1:23 ص

    فريدة شوقي

    الابتعاث له نتائج إيجابية حتى على سلوك الفرد في محيط تواجده
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