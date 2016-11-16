بالفيديو والصور: شاهد ماذا فعلت الجماهير السعودية في المدرجات بعد مباراة اليابان !

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ومجموعة من الصور للجماهير السعودية وهي تقوم بتنظيف المدرجات بعد انتهاء مباراة المنتخب السعودي أمام اليابان .

ويظهر في الفيديو والصور العشرات من المتفرجين وهم يحملون أكياس النفايات وينظفون المدرجات لحظة خروجهم من الملعب، في لفتة حضارية تعكس الآداب الإسلامية و العادات السعودية التي يحملها المبتعثون السعوديون في اليابان.