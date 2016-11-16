بالفيديو : مجلس “ لطم ” في مطار بيروت يثير غضب المتواجدين !

صحيفة المرصد:تداول ناشطون لبنانيون عبر مواقع الواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصور لإحدى الحملات الدينية التي تنظم زيارات إلى المراقد الشيعية في العراق، وقد أقامت مجلسًا حسينيًا كاملا في مطار بيروت.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد تم إقامة المجلس بكل عدته الخاصة بالصوت والصورة في قاعة المغادرة بمطار رفيق الحريري الدولي، إذ كان أفرادها يتجمعون لمغادرة البلاد نحو العراق.

واظهر الفيديو أن الغالبية العظمى من الحضور كان من النساء، فيما أخذن بالبكاء تأثرا بما ينشد على مسامعهم، وهو ما أثار استياء الكثير من المتواجدين بالمطار.