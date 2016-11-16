بالفيديو : مجلس “ لطم ” في مطار بيروت يثير غضب المتواجدين !

صحيفة المرصد:تداول ناشطون لبنانيون عبر مواقع الواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصور لإحدى الحملات الدينية التي تنظم زيارات إلى المراقد الشيعية في العراق، وقد أقامت مجلسًا حسينيًا كاملا في مطار بيروت.
وبحسب الفيديو المتداول، فقد تم إقامة المجلس بكل عدته الخاصة بالصوت والصورة في قاعة المغادرة بمطار رفيق الحريري الدولي، إذ كان أفرادها يتجمعون لمغادرة البلاد نحو العراق.
واظهر الفيديو أن الغالبية العظمى من الحضور كان من النساء، فيما أخذن بالبكاء تأثرا بما ينشد على مسامعهم، وهو ما أثار استياء الكثير من المتواجدين بالمطار.
تعليقات ( 84 )
الاسلام دينيوالآيات كثيرة تخبر بأن الله رضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الانهار والله العظيم إن المسلم يخاف ان يأتي يوم القيامة وعنده لمسلم مثله من زمانه مظلمه فكيف بكم عندما يكون خصومكم صحابة الحبيب؟
الاسلام ديني(وإذا قيل لهم ءامنوا كما ءامن الناس قالوا أنؤمن كما ءامن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون)ومنهم الناس الذين ءامنوا أليسوا ابوبكر-عمر-عثمان-علي-وغيرهم رضي الله عنهم من الذين تطعنون في إيمانهم
أبو مصلفح الرياضفتوى حلق اللحية شوف وش يقول عليها ابن فلان الدش شف فتوى ابن فلانيين فيها يارجل لو الناس تبعوا مشايخكم الأجلاء اللي والله مايعيش حتى مع الكلاب عموما يكفي ان مذهبكم الدرباوي أنتج راعش وناعش وفاحش وداحس
أبو مصلفح الرياضاذا انتوا تتبعون شيخكم ابن فلان وابن فلانين الله يتولاهم برحمته قسم محد منكم بيخش الجنة كنت مطوع وراعي تحفيظ وأدري بأشياء كثير ياريت أحد منكم يشوف فتوى التصوير وإنها مضاهاة لخلق الله تتحدى الله فيهااا
أبو مصلفح الرياضالأزهر الشريف ورابطةعلماء المسلمين عقدت قبل كم سنة بالأردن أجمعوا على أن الشيعة الاثني عشرية اللي هم الجعفرية حقين إيران أجمعوا إنهم مسلمين وكذالك شيخنا الجليل الحبيب الجفري تبيني أصدق مشايخ الدرباوية
الاسلام دينيتدبروا آية 13 من سورة البقرة كيف ذكر فيها ان الصحابة مؤمنين وعندما قال عنهم المنافقين انهم سفهاء رد الله عليهم على المنافقين بأنهم هم السفهاء فكل من يسب الصحابة هو السفيه
الاسلام دينيالصحابة الذين كفرتموهم اولى بدخول الجنة لانهم حسب ما تعتقدونه تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولامسوا جسده الطاهر واخذوا من شعره ولبسه الطاهر اما انتم فإنما تتبركوا بالاحجار والقبور
ماجد البلويمساكين الشيعه *** !! أستغفر الله العظيم وأتوب إليه
الاسلام دينيثم تأملوا سورة النصر جيدا ( ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ) وانتم اخرجتم الصحابة من دين الله افواجا ولم تبقوا الا تسعة او احد عشر . وإن تكلمنا عن التبرك فالصحابة الذين كفرتموهم اولى .يتبع --
خلك بعيد حبك يزيدتعليق مخالف
مصطفى عوضهعلى اساس انا جبنا خبر لبنان ان شاء الله يلطمون في بعبدا
عفاف اللحيانييمكن رايحين يحيون حفل*** في قم مقر الشيطان الأكبر عند كبيرهم اللذي علمهم الكفر خميني اللعين
زاىرابو مصلفح راجع نفسك واتق الله الشيعه ليسو مسلمين يسبون الصحابه ويكفرونهم ويطوفون على القبور ويخونون جبريل عليه اليلام وكل هذا ومسلمين اشك في عقيدتك
الاسلام دينيسؤال موجه للرافضة ؟ الآن سيدنا الحسين استشهد بعد خلافة ابوبكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلماذا تسبوهم وتلعنوهم ولا علاقة ولا ذنب لهم !! اريد جواب منطقي لهذا ..؟
بساااملطممممممم وجهلللللللل وياعليييي وياحسيييين ويايزييييد . نسو الله وأنساهم أنفسهم وتبعو الشيطان !!!
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرستعليق مخالف
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرسابكوا على ايام ودلع صدام حسين لكم الفرس ماراح يرحمونكم ****
أبو مصلفح الرياضياجماعة الخير بطلوا عنصرية وطائفية الشيعة مسلمين غصبا عنكم وعن كل من يتكلم الشيخ الحبيب الجفري يقسم باالله ان الشيعة مسلمين وإنه قرأ كتبهم وماشاف عندهم شيء يؤدي للتكفير نعم عندهم تجاوزات مو لحد الكفر
الاسلام دينياللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله اللهم والعن قتلت سيدنا الحسين وانتقم منهم (توضيح لمن يبحث عن الحق يزيد لم يأمر بقتل الحسين ولا ننسى نحن السنة والشيعة ان الصهاينة يوقعوا بيننا بالكذب)
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرسمسلم ترضى على عمروعائشه ولكن احذربطش اسيادك
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرسانظرلجرائم الحشد الشيعي في بني جلدتهم طبيعي متخرجين من جامعات***
خالدتعليق مخالف
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرستعليق مخالف
شيعي برونزي59 ولما ماذا اصابك نحن مسلمون
أبو مصلفح الرياضبعض الناس يظن إن الجنة حقت أبوه وجده أي أحد مو مثل تفكيره الدرباوي مو كفو يدش الجنة ع باله في الآخرة الناس بيكونوا تحت كفالته متعود طال عمره إيييه الله يجزاكم خير الله لايغير علينا ايه تهقى ذولي معنا
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرسلاكلام بيني وبينك من يسب الرسول ويلعن اصحابه ويطعن في شرفه لايشرفني معرفته ولاخصامه ارحلوا الى دولتكم وبلدكم ايران
زوارةجوكم الروافض يعلقون باسماء عربيه ويدعونانهم من بلدان عربيه وهم من البصرة والكوفه عند الشيعه النجف
أبو مصلفح الرياضزعلانين على شوية من شيعة آل البيت عليهم السلام يؤدون طقوسهم قبل إنطلاق طائرتهم ومازعلهم إن بيروت نصها فنادق ومراقص انبنت بأموال من عندهم أقصد أموال أفلاطونية مازعلهم طش ام طش نفاق اجتماعي وديني فاضح
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرسربنا الله وحده لانشرك معه احدا الاتخافون من النار ومن عذاب القبروالخلود في الجحيم
شيعي برونزيتعليق 51 لما وانا اتمنى لك كل ماهو احلى انت لما تريدني اكون خصيمك
الاسلام دينيسئل الامام احمد هل نحب يزيد ؟ فقال وهل يحب يزيد احد ..!! قيل وهل يروى عنه الحديث قال لا ولا كرامة
أبو مصلفح الرياضمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه
؟.....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرسبرونزي ههههه ومتى بتحصل على الذهبي
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرسانت شيعي مالك كلام معنا
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرسخليك في حالك عنصريه موعنصريه مالك دخل اجل وش تسمي اللي يدور في بلادالعرب وفي المطارات
الاسلام دينياخواني اعرضوا عن ذكر يزيد فقد ذكر بعض علماء السنه أن لا يحب وإن كان غرضكم إغاضة الرافضة فهذا خطأ والأولى والحق الصلاة والسلام على محمد وآله وعلى سيدنا الحسين
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرسالله عجل بهلاك المجوس واذنابهم في العراق والشام واليمن وكافة اعداء الدين واعداء المسلمين اهل السنه والجماعة احفاد الانبياء والخلفاء الاربعه والصالحين امثال محمد بن عبدالوهاب
شيعي برونزي45 يكفي عنصريه كفى اتركهم شانهم كفاااااااااااااااااااااايه
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرسالعبايات ماهي لكم للمسلمات العفيفات الطاهرات حفيدات ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرسمادينكم ..من ربكم...كيف تصلون..كيف تصومون وتحجون انتم لستم من المسلمين
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرسياحسين...ماذا بقي لله تعالى من عبودية كيف تشركون وتقتلون الله ينتقم منكم
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرسياحرام تاركين بيوتهم واولادهم من شااان شو
عدد التعليقات:2410
توووووونسيةيارب انصر العراق من كلاب إيران وعملائها وانصر اليمن وسوريا ونجهم من براثن الفرس الغدارين وكلاب هم المكلوبة الضالة
الاسلام دينيومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله والذين ءامنوا أشد حبا لله
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرسالله يجعل الطائرة تتحطم بهم قبل ان يصلوا بفسادهم الى بلاد العروبه وبلادالبطل صدام
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرسساعدوا العلوج على قتل العرب والدور جاااي عليهم السذج المطايا المدربه المروضه
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرسباعوا اراضيهم واعراضهم وجاااين يتباكوا
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرساللهم زدهم بكاء وعويل وارهم مقاعدهم في النار
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرسمجالس والا ملاهي ليليه
عفاف اللحيانيمابال هاذهي النسوه تصطنع البكاء وتأثر في كلام واحد مهبول يدعي الأسلام ولأسلام بريئ منهم ومن خزعبلاتهم الشيطانيه !!!
مجبر رجل القعسيما اقول الا رحمك الله ياقائد الامه صدام حسين ولعنة الله على بوش والحميني ووخامنئي وحسن عبد الات , مع الاسف الصفويه الروافض سيطروا على على اربع عواصم عريبه ومازلنا في دول الخليج العربي نلاحق البعارين
مراقبأهل الظلال؟كيف يعتدون على مطار وهو لكافة المسافرين من جميع الجنسيات من انحاءالعالم هذي مخالفة شيعةحسينية ولطم مرة وحده؟هؤلاء بيفرضون دينهم الظال وتشيعهم على الناس .ليس مكان لطم المفروض يوقفون من شرطة
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرسابكوا على حالكم لعبة وخدام المجوس
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرساللهم ارحم الشهيد البطل صدام حسين كارش المجوس و الشيعه ***
عدد التعليقات:2410
توووووونسيةيا روافض محمد صل الله عليه وسلم محمدنا وعلي علينا وحسين حسيننا وفاطمة فاطمتنا وكل أهل البيت أهلنا وما انتم إلا موجودون لتشويه دين الله وسنة نبيه محمد عليكم من الله ما تستحقون الله ينتقم لدينه منكم
الاسلام دينيسيدنا الحسين رضي الله عنه مثل نبي الله عيسى عليه السلام سيتبرأ ممن عبده ، قال الله لنبيه عيسى ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق
عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرساللهم زلزل بهم ارض العراق واخرج منها المسلمين الموحدين المرتضين بمحمدواصحابه الاربعه سالمين معافين
عدد التعليقات:2410
توووووونسيةالله يرحمك يا شهيد العيد صدام حسين من بعدك اغتصب العراق كلاب الفرس بخزعبلاتهم المضحكة والمقرفة رحم الله يزيد بن معاوية
اليوسينسأل الله العافية والسلامة اللهم انا نعوذوا بك من الشرك والنفاق . اللهم اهدي ضال المسلمين اللهم عليك بالضالين المضلين الذين يضلون عبادك اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم وأكفنا شرهم ومكرهم وحسدهم يارب
سيرايفوا**** الحمد لله على نعمة الاسلام
مسمارجااااااكم ابو عدي هههههههه
مراقبالله لايبتلينا . بلاوي . ومرضى .ضايعين في الحظيظ .الله يكفينا شرهم . ومصدقين الظلال والبهتان . يامثبت العقول والقلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ..
الراتب مايكفيتقولون وين وين ؟؟ .. بيروت ..اشوى حسبتها عندنا
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهملاحول ولاقوة الابالله
مرسيدسليتكم بس تطبقوا سنة النبي وآله في الأدب
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونالحمدلله على نعمة الاسلام
أحبك رسول الله وأحب خليفتك عمرالخطابعسكريه
أحبك رسول الله وأحب خليفتك عمرالخطابوش هذاالقرف والبكاء المصنع المزيف هذا استغفار واﻻصﻻه واﻻشنو بالضبط ليش ماتجيبوا فرقه موسيقيه افضل ههههههه تخلف وجهل ناسب المجوس
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د ............ ,,,,,,, ...ناقص بس سامري ويحلو المقطع ههههههههههههههههههههه
أحبك رسول الله وأحب خليفتك عمرالخطابيبغون المسردب المعفن يطلع من مجاري الصرف ويخلصهم من المجوس اللي يعطونهم اموالهم واعراضهم وحسين رضي الله عنه برئ منهم ﻻنهم هم من قتله ويمشون يلطمون بجنازته
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د ............ ,,,,,,, ...هههههه لا لا مايصير المفروض تركيب اغنية سامري زي اللي باليوتوب
سيفالله يرحم يزيد بن معاويه .
سيففي هذا الموقف لا اقول الا شئ واحد ****حتي في موتك لم نسلم من شرك .
أبو مصلفح الرياضعجبتني إستياء الكثيرين من الزحمة ماتشوف أحد هذا هم في صالة الإنتظار لو كانوا رقصوا على شيلة مافي أحد كان أنكر عليهم بس انتوا حساسين شوي كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلةحدباء محمول سامع ياعدنان
يجب رفع شكوى للامم المتحدهالمفروض هذي التراهات تقام في ايران فقط ولها أماكن ،، لكن تعمل على الرحلات الدولية او المطارات هذي عنصرية رافضية يجب الاحتجاج عليها دوليا . المطار لجميع اقطار العالم وجميع الجنسيات والأديان
أحبك رسول الله وأحب خليفتك عمرالخطابمتخلفات وش رايحين تسوون بالضبط في العراق دمرتوه يافاسدين يانعاج الفرس رايحين تذبحون اهل السنه علشان تدخلون الجنه مثل مادرستم في جامعات قم المجوسيه واﻻرايحين تتمتعو***
أبو مصلفح الرياضكيفهم هم أحرار واحد في المطار ينتظر طيارته يصور سناب هم يمارسون طقوسهم وش حارق رزكم انتم عموما سلملي عليه إلوا إني بساالم عليه عطني جنسية إلوا إني بحبك اكتير انتا يالي بتسمعني أنااا
شيهـــآن❤❤⭐⭐⭐لاجديد وتستمر البكائيات
ااابوعبداللهالحمد لله على نعمة الاسلام العقل