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بالفيديو : مجلس “ لطم ” في مطار بيروت يثير غضب المتواجدين !

16 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص
بالفيديو : مجلس “ لطم ” في مطار بيروت يثير غضب المتواجدين !
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صحيفة المرصد:تداول ناشطون لبنانيون عبر مواقع الواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصور لإحدى الحملات الدينية التي تنظم زيارات إلى المراقد الشيعية في العراق، وقد أقامت مجلسًا حسينيًا كاملا في مطار بيروت.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد تم إقامة المجلس بكل عدته الخاصة بالصوت والصورة في قاعة المغادرة بمطار رفيق الحريري الدولي، إذ كان أفرادها يتجمعون لمغادرة البلاد نحو العراق.

واظهر الفيديو أن الغالبية العظمى من الحضور كان من النساء، فيما أخذن بالبكاء تأثرا بما ينشد على مسامعهم، وهو ما أثار استياء الكثير من المتواجدين بالمطار.



تعليقات ( 84 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 84
    16 نوفمبر, 2016 , 4:46 ص

    الاسلام ديني

    والآيات كثيرة تخبر بأن الله رضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الانهار والله العظيم إن المسلم يخاف ان يأتي يوم القيامة وعنده لمسلم مثله من زمانه مظلمه فكيف بكم عندما يكون خصومكم صحابة الحبيب؟
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  2. 83
    16 نوفمبر, 2016 , 4:36 ص

    الاسلام ديني

    (وإذا قيل لهم ءامنوا كما ءامن الناس قالوا أنؤمن كما ءامن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون)ومنهم الناس الذين ءامنوا أليسوا ابوبكر-عمر-عثمان-علي-وغيرهم رضي الله عنهم من الذين تطعنون في إيمانهم
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  3. 82
    16 نوفمبر, 2016 , 4:30 ص

    أبو مصلفح الرياض

    فتوى حلق اللحية شوف وش يقول عليها ابن فلان الدش شف فتوى ابن فلانيين فيها يارجل لو الناس تبعوا مشايخكم الأجلاء اللي والله مايعيش حتى مع الكلاب عموما يكفي ان مذهبكم الدرباوي أنتج راعش وناعش وفاحش وداحس
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  4. 81
    16 نوفمبر, 2016 , 4:27 ص

    أبو مصلفح الرياض

    اذا انتوا تتبعون شيخكم ابن فلان وابن فلانين الله يتولاهم برحمته قسم محد منكم بيخش الجنة كنت مطوع وراعي تحفيظ وأدري بأشياء كثير ياريت أحد منكم يشوف فتوى التصوير وإنها مضاهاة لخلق الله تتحدى الله فيهااا
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  5. 80
    16 نوفمبر, 2016 , 4:25 ص

    أبو مصلفح الرياض

    الأزهر الشريف ورابطةعلماء المسلمين عقدت قبل كم سنة بالأردن أجمعوا على أن الشيعة الاثني عشرية اللي هم الجعفرية حقين إيران أجمعوا إنهم مسلمين وكذالك شيخنا الجليل الحبيب الجفري تبيني أصدق مشايخ الدرباوية
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  6. 79
    16 نوفمبر, 2016 , 4:17 ص

    الاسلام ديني

    تدبروا آية 13 من سورة البقرة كيف ذكر فيها ان الصحابة مؤمنين وعندما قال عنهم المنافقين انهم سفهاء رد الله عليهم على المنافقين بأنهم هم السفهاء فكل من يسب الصحابة هو السفيه
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  7. 78
    16 نوفمبر, 2016 , 4:06 ص

    الاسلام ديني

    الصحابة الذين كفرتموهم اولى بدخول الجنة لانهم حسب ما تعتقدونه تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولامسوا جسده الطاهر واخذوا من شعره ولبسه الطاهر اما انتم فإنما تتبركوا بالاحجار والقبور
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  8. 77
    16 نوفمبر, 2016 , 3:56 ص

    ماجد البلوي

    مساكين الشيعه *** !! أستغفر الله العظيم وأتوب إليه
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  9. 76
    16 نوفمبر, 2016 , 3:56 ص

    الاسلام ديني

    ثم تأملوا سورة النصر جيدا ( ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ) وانتم اخرجتم الصحابة من دين الله افواجا ولم تبقوا الا تسعة او احد عشر . وإن تكلمنا عن التبرك فالصحابة الذين كفرتموهم اولى .يتبع --
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  10. 75
    16 نوفمبر, 2016 , 3:45 ص

    خلك بعيد حبك يزيد

    تعليق مخالف
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  11. 74
    16 نوفمبر, 2016 , 3:34 ص

    مصطفى عوضه

    على اساس انا جبنا خبر لبنان ان شاء الله يلطمون في بعبدا
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  12. 73
    16 نوفمبر, 2016 , 3:29 ص

    عفاف اللحياني

    يمكن رايحين يحيون حفل*** في قم مقر الشيطان الأكبر عند كبيرهم اللذي علمهم الكفر خميني اللعين
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  13. 72
    16 نوفمبر, 2016 , 3:27 ص

    زاىر

    ابو مصلفح راجع نفسك واتق الله الشيعه ليسو مسلمين يسبون الصحابه ويكفرونهم ويطوفون على القبور ويخونون جبريل عليه اليلام وكل هذا ومسلمين اشك في عقيدتك
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  14. 71
    16 نوفمبر, 2016 , 3:25 ص

    الاسلام ديني

    سؤال موجه للرافضة ؟ الآن سيدنا الحسين استشهد بعد خلافة ابوبكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلماذا تسبوهم وتلعنوهم ولا علاقة ولا ذنب لهم !! اريد جواب منطقي لهذا ..؟
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  15. 70
    16 نوفمبر, 2016 , 3:18 ص

    بسااام

    لطممممممم وجهلللللللل وياعليييي وياحسيييين ويايزييييد . نسو الله وأنساهم أنفسهم وتبعو الشيطان !!!
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  16. 69
    16 نوفمبر, 2016 , 3:17 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 68
    16 نوفمبر, 2016 , 3:15 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    ابكوا على ايام ودلع صدام حسين لكم الفرس ماراح يرحمونكم ****
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  18. 67
    16 نوفمبر, 2016 , 3:13 ص

    أبو مصلفح الرياض

    ياجماعة الخير بطلوا عنصرية وطائفية الشيعة مسلمين غصبا عنكم وعن كل من يتكلم الشيخ الحبيب الجفري يقسم باالله ان الشيعة مسلمين وإنه قرأ كتبهم وماشاف عندهم شيء يؤدي للتكفير نعم عندهم تجاوزات مو لحد الكفر
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  19. 66
    16 نوفمبر, 2016 , 3:12 ص

    الاسلام ديني

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله اللهم والعن قتلت سيدنا الحسين وانتقم منهم (توضيح لمن يبحث عن الحق يزيد لم يأمر بقتل الحسين ولا ننسى نحن السنة والشيعة ان الصهاينة يوقعوا بيننا بالكذب)
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  20. 65
    16 نوفمبر, 2016 , 3:12 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    مسلم ترضى على عمروعائشه ولكن احذربطش اسيادك
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  21. 64
    16 نوفمبر, 2016 , 3:11 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    انظرلجرائم الحشد الشيعي في بني جلدتهم طبيعي متخرجين من جامعات***
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  22. 63
    16 نوفمبر, 2016 , 3:08 ص

    خالد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 62
    16 نوفمبر, 2016 , 3:08 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 61
    16 نوفمبر, 2016 , 3:08 ص

    شيعي برونزي

    59 ولما ماذا اصابك نحن مسلمون
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  25. 60
    16 نوفمبر, 2016 , 3:06 ص

    أبو مصلفح الرياض

    بعض الناس يظن إن الجنة حقت أبوه وجده أي أحد مو مثل تفكيره الدرباوي مو كفو يدش الجنة ع باله في الآخرة الناس بيكونوا تحت كفالته متعود طال عمره إيييه الله يجزاكم خير الله لايغير علينا ايه تهقى ذولي معنا
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  26. 59
    16 نوفمبر, 2016 , 3:06 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    لاكلام بيني وبينك من يسب الرسول ويلعن اصحابه ويطعن في شرفه لايشرفني معرفته ولاخصامه ارحلوا الى دولتكم وبلدكم ايران
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  27. 58
    16 نوفمبر, 2016 , 3:04 ص

    زوارة

    جوكم الروافض يعلقون باسماء عربيه ويدعونانهم من بلدان عربيه وهم من البصرة والكوفه عند الشيعه النجف
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  28. 57
    16 نوفمبر, 2016 , 3:04 ص

    أبو مصلفح الرياض

    زعلانين على شوية من شيعة آل البيت عليهم السلام يؤدون طقوسهم قبل إنطلاق طائرتهم ومازعلهم إن بيروت نصها فنادق ومراقص انبنت بأموال من عندهم أقصد أموال أفلاطونية مازعلهم طش ام طش نفاق اجتماعي وديني فاضح
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  29. 56
    16 نوفمبر, 2016 , 3:04 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    ربنا الله وحده لانشرك معه احدا الاتخافون من النار ومن عذاب القبروالخلود في الجحيم
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  30. 55
    16 نوفمبر, 2016 , 3:02 ص

    شيعي برونزي

    تعليق 51 لما وانا اتمنى لك كل ماهو احلى انت لما تريدني اكون خصيمك
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  31. 54
    16 نوفمبر, 2016 , 3:01 ص

    الاسلام ديني

    سئل الامام احمد هل نحب يزيد ؟ فقال وهل يحب يزيد احد ..!! قيل وهل يروى عنه الحديث قال لا ولا كرامة
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  32. 53
    16 نوفمبر, 2016 , 3:01 ص

    أبو مصلفح الرياض

    من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 52
    16 نوفمبر, 2016 , 2:59 ص

    ؟.....

    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 51
    16 نوفمبر, 2016 , 2:57 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    برونزي ههههه ومتى بتحصل على الذهبي
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  35. 50
    16 نوفمبر, 2016 , 2:56 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    انت شيعي مالك كلام معنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 49
    16 نوفمبر, 2016 , 2:55 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    خليك في حالك عنصريه موعنصريه مالك دخل اجل وش تسمي اللي يدور في بلادالعرب وفي المطارات
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  37. 48
    16 نوفمبر, 2016 , 2:55 ص

    الاسلام ديني

    اخواني اعرضوا عن ذكر يزيد فقد ذكر بعض علماء السنه أن لا يحب وإن كان غرضكم إغاضة الرافضة فهذا خطأ والأولى والحق الصلاة والسلام على محمد وآله وعلى سيدنا الحسين
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  38. 47
    16 نوفمبر, 2016 , 2:50 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    الله عجل بهلاك المجوس واذنابهم في العراق والشام واليمن وكافة اعداء الدين واعداء المسلمين اهل السنه والجماعة احفاد الانبياء والخلفاء الاربعه والصالحين امثال محمد بن عبدالوهاب
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  39. 46
    16 نوفمبر, 2016 , 2:46 ص

    شيعي برونزي

    45 يكفي عنصريه كفى اتركهم شانهم كفاااااااااااااااااااااايه
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  40. 45
    16 نوفمبر, 2016 , 2:43 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    العبايات ماهي لكم للمسلمات العفيفات الطاهرات حفيدات ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 44
    16 نوفمبر, 2016 , 2:41 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    مادينكم ..من ربكم...كيف تصلون..كيف تصومون وتحجون انتم لستم من المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 43
    16 نوفمبر, 2016 , 2:40 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    ياحسين...ماذا بقي لله تعالى من عبودية كيف تشركون وتقتلون الله ينتقم منكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 42
    16 نوفمبر, 2016 , 2:37 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    ياحرام تاركين بيوتهم واولادهم من شااان شو
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  44. 41
    16 نوفمبر, 2016 , 2:36 ص
    عدد التعليقات:2410

    توووووونسية

    يارب انصر العراق من كلاب إيران وعملائها وانصر اليمن وسوريا ونجهم من براثن الفرس الغدارين وكلاب هم المكلوبة الضالة
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  45. 40
    16 نوفمبر, 2016 , 2:36 ص

    الاسلام ديني

    ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله والذين ءامنوا أشد حبا لله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 39
    16 نوفمبر, 2016 , 2:35 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    الله يجعل الطائرة تتحطم بهم قبل ان يصلوا بفسادهم الى بلاد العروبه وبلادالبطل صدام
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  47. 38
    16 نوفمبر, 2016 , 2:33 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    ساعدوا العلوج على قتل العرب والدور جاااي عليهم السذج المطايا المدربه المروضه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 37
    16 نوفمبر, 2016 , 2:31 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    باعوا اراضيهم واعراضهم وجاااين يتباكوا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 36
    16 نوفمبر, 2016 , 2:30 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    اللهم زدهم بكاء وعويل وارهم مقاعدهم في النار
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  50. 35
    16 نوفمبر, 2016 , 2:29 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    مجالس والا ملاهي ليليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  51. 34
    16 نوفمبر, 2016 , 2:28 ص

    عفاف اللحياني

    مابال هاذهي النسوه تصطنع البكاء وتأثر في كلام واحد مهبول يدعي الأسلام ولأسلام بريئ منهم ومن خزعبلاتهم الشيطانيه !!!
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  52. 33
    16 نوفمبر, 2016 , 2:28 ص

    مجبر رجل القعسي

    ما اقول الا رحمك الله ياقائد الامه صدام حسين ولعنة الله على بوش والحميني ووخامنئي وحسن عبد الات , مع الاسف الصفويه الروافض سيطروا على على اربع عواصم عريبه ومازلنا في دول الخليج العربي نلاحق البعارين
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  53. 32
    16 نوفمبر, 2016 , 2:27 ص

    مراقب

    أهل الظلال؟كيف يعتدون على مطار وهو لكافة المسافرين من جميع الجنسيات من انحاءالعالم هذي مخالفة شيعةحسينية ولطم مرة وحده؟هؤلاء بيفرضون دينهم الظال وتشيعهم على الناس .ليس مكان لطم المفروض يوقفون من شرطة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 31
    16 نوفمبر, 2016 , 2:27 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    ابكوا على حالكم لعبة وخدام المجوس
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  55. 30
    16 نوفمبر, 2016 , 2:27 ص

    يبكن من الفرحه **** بالعراق ببلاش هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 29
    16 نوفمبر, 2016 , 2:26 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    اللهم ارحم الشهيد البطل صدام حسين كارش المجوس و الشيعه ***
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  57. 28
    16 نوفمبر, 2016 , 2:26 ص
    عدد التعليقات:2410

    توووووونسية

    يا روافض محمد صل الله عليه وسلم محمدنا وعلي علينا وحسين حسيننا وفاطمة فاطمتنا وكل أهل البيت أهلنا وما انتم إلا موجودون لتشويه دين الله وسنة نبيه محمد عليكم من الله ما تستحقون الله ينتقم لدينه منكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  58. 27
    16 نوفمبر, 2016 , 2:25 ص

    الاسلام ديني

    سيدنا الحسين رضي الله عنه مثل نبي الله عيسى عليه السلام سيتبرأ ممن عبده ، قال الله لنبيه عيسى ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  59. 26
    16 نوفمبر, 2016 , 2:24 ص

    عمربن الخطاب سيدالرجال وهازم الفرس

    اللهم زلزل بهم ارض العراق واخرج منها المسلمين الموحدين المرتضين بمحمدواصحابه الاربعه سالمين معافين
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  60. 25
    16 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص
    عدد التعليقات:2410

    توووووونسية

    الله يرحمك يا شهيد العيد صدام حسين من بعدك اغتصب العراق كلاب الفرس بخزعبلاتهم المضحكة والمقرفة رحم الله يزيد بن معاوية
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  61. 24
    16 نوفمبر, 2016 , 2:20 ص

    سبب دمارالدول العربيه سبب تشويه الاسلام سبب اضطهاد اخواننا اهل السنه في كل مكان الله ينتقم منكم
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  62. 23
    16 نوفمبر, 2016 , 2:20 ص

    اليوسي

    نسأل الله العافية والسلامة اللهم انا نعوذوا بك من الشرك والنفاق . اللهم اهدي ضال المسلمين اللهم عليك بالضالين المضلين الذين يضلون عبادك اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم وأكفنا شرهم ومكرهم وحسدهم يارب
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  63. 22
    16 نوفمبر, 2016 , 2:19 ص

    سيرايفوا

    **** الحمد لله على نعمة الاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 21
    16 نوفمبر, 2016 , 2:19 ص

    مسمار

    جااااااكم ابو عدي هههههههه
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  65. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    الحمد لله والشكر الله لا يبلانا
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  66. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    مراقب

    الله لايبتلينا . بلاوي . ومرضى .ضايعين في الحظيظ .الله يكفينا شرهم . ومصدقين الظلال والبهتان . يامثبت العقول والقلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  67. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    الراتب مايكفي

    تقولون وين وين ؟؟ .. بيروت ..اشوى حسبتها عندنا
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  68. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 2:14 ص

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 2:13 ص

    مرسيدس

    ليتكم بس تطبقوا سنة النبي وآله في الأدب
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  70. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 2:13 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    الحمدلله على نعمة الاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  71. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 2:12 ص

    أحبك رسول الله وأحب خليفتك عمرالخطاب

    عسكريه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 2:11 ص

    أحبك رسول الله وأحب خليفتك عمرالخطاب

    وش هذاالقرف والبكاء المصنع المزيف هذا استغفار واﻻصﻻه واﻻشنو بالضبط ليش ماتجيبوا فرقه موسيقيه افضل ههههههه تخلف وجهل ناسب المجوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د ............ ,,,,,,, ...

    ناقص بس سامري ويحلو المقطع ههههههههههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    أحبك رسول الله وأحب خليفتك عمرالخطاب

    يبغون المسردب المعفن يطلع من مجاري الصرف ويخلصهم من المجوس اللي يعطونهم اموالهم واعراضهم وحسين رضي الله عنه برئ منهم ﻻنهم هم من قتله ويمشون يلطمون بجنازته
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  75. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 2:08 ص

    فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د ............ ,,,,,,, ...

    هههههه لا لا مايصير المفروض تركيب اغنية سامري زي اللي باليوتوب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  76. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 2:08 ص

    سيف

    الله يرحم يزيد بن معاويه .
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  77. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 2:07 ص

    سيف

    في هذا الموقف لا اقول الا شئ واحد ****حتي في موتك لم نسلم من شرك .
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  78. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 2:05 ص

    استغفرالله العظيم ع الخزعبلات
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  79. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    أبو مصلفح الرياض

    عجبتني إستياء الكثيرين من الزحمة ماتشوف أحد هذا هم في صالة الإنتظار لو كانوا رقصوا على شيلة مافي أحد كان أنكر عليهم بس انتوا حساسين شوي كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلةحدباء محمول سامع ياعدنان
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  80. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    يجب رفع شكوى للامم المتحده

    المفروض هذي التراهات تقام في ايران فقط ولها أماكن ،، لكن تعمل على الرحلات الدولية او المطارات هذي عنصرية رافضية يجب الاحتجاج عليها دوليا . المطار لجميع اقطار العالم وجميع الجنسيات والأديان
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  81. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 2:02 ص

    أحبك رسول الله وأحب خليفتك عمرالخطاب

    متخلفات وش رايحين تسوون بالضبط في العراق دمرتوه يافاسدين يانعاج الفرس رايحين تذبحون اهل السنه علشان تدخلون الجنه مثل مادرستم في جامعات قم المجوسيه واﻻرايحين تتمتعو***
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  82. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    أبو مصلفح الرياض

    كيفهم هم أحرار واحد في المطار ينتظر طيارته يصور سناب هم يمارسون طقوسهم وش حارق رزكم انتم عموما سلملي عليه إلوا إني بساالم عليه عطني جنسية إلوا إني بحبك اكتير انتا يالي بتسمعني أنااا
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  83. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص

    شيهـــآن❤❤⭐⭐⭐

    لاجديد وتستمر ﻿البكائيات
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  84. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 1:55 ص

    ااابوعبدالله

    الحمد لله على نعمة الاسلام العقل
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