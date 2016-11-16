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مفاجأة.. عراف فرنسي تنبأ بفوز “ترامب” قبل 461 عامًا

16 نوفمبر, 2016 , 2:30 ص
مفاجأة.. عراف فرنسي تنبأ بفوز “ترامب” قبل 461 عامًا
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صحيفة المرصد: لازالت نبوءات “نوسترادامواس” تستحوذ على اهتمامات المواطنين في الغرب، وهو عراف فرنسي عاش في القرن السادس عشر الميلادي، وكان صيدلانيًا منجمًا، ونشر له كتاب يسمى “النبوءات” في عام 1555م قبل 461 عاما.

“العراف الفرنسي” توقع العديد من الأحداث التاريخية التي مرت بها دول العالم، وكان هذا العراف متعمقا جدا بشكل جسد بعض الأمور في كتابه، كالحرب العالمية الأولى والثانية، وتهديد برجي التجارة في نيويورك عام 2001 وكذلك مع دخول القوات الأميركية للعراق وإزاحة نظام صدام حسين وغيرها من الأحداث.

كان لهذا العراف أنصار في الغرب، ادعوا بأن الرجل ذكر اسم “ترامب” في نبوءاته وأنه هو الذي سيقرب العالم من نهايته، مؤكدين أنهم لم يفاجئوا بفوز ترامب، فالرجل قد سبقت الإشارة إليه وأن النبوءات المتعلقة بالنهاية تنطبق على شخصيته الجدلية، وهذا يعني بدرجة أوضح أن الحرب النووية التي تنبأ بها نوستراداموس لنهاية العالم قد اقترب زمانها بالفعل.

 

وقد أخذ أنصار نوستراداموس بحسب ما نقله موقع العربية نت  عبارات من رباعياته وقاموا بتفسيرها ومنها قوله: “الكبير الصفيق، الشجاع الهادر والجريء، الذي سوف يسيطر على الجيش ويوقد الحرب”.

وفي واحدة من النبوءات الأخرى يكتب العراف الفرنسي: “ينتخب الكبير الصفيق قائداً للجيش، تحتدم خلافات بسبب جرأته، يتكسر الجسر، ويغمى على المدينة من الخوف”.

ويرى أصحاب نظرية المؤامرة من أنصار نوستراداموس أن ترمب يحمل كل التفاصيل الممكنة للرجل الموعود في نهاية العالم الذي يفرق بين الشعوب والأجناس ولا يحترم الأعراق ويكره الأجانب، وهو ما فعله ترمب في حملته الانتخابية إنه الذي يتصف بـ “الجرأة” التي تحدث عنها نوستراداموس.

وعلى أي حال تبقى هذه مجرد تخرصات وتأويلات قد لا يكون لها معنى. ولكن ثمة من يعتقدون فيها بشكل عميق جداً ولا يمكن إقناعهم بسواها. أما الموعد المضروب لنهاية العالم الذي حدده نوستراداموس فهو على بعد 400 سنة من ظهور الرجل المخيف، الجريء والشجاع.

 



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 4:04 ص

    أبو محمد

    امريكا وجدت في القرن السابع عشر الميلادي ،،،،، اتوقع إغتيال ترامب قبل وصوله لكرسي الرئاسة مثل كنيدي في الستينات من القرن الماضي والله اعلم .....
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  2. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 3:02 ص

    💎🎀سُندُس

    توتي واكل الجوووو😜😂
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  3. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 3:01 ص

    مشــعل

    قبل 400 عام ماكان فيه امريكا
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  4. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 3:00 ص

    سبحان الله

    يااا سبحان الله طيب ورى ما قالو هالمعلومه قبل الانتخابات او قالوها قبل سنه اخبار هالعرافين تطلع بعد مايحدث الحدث يجك خبر قال العراف الف صعاني الط قعاني انه تنباء واليالفه كلها دجل بدجل بدجل وكذب
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  5. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 2:49 ص

    يعني وش رأيكم ! أروح لعراف ليخبرني عن المستقبل

    قال صلى الله عليه وسلم : - (من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) ، رواه مسلم في صحيحه. 2 – (من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) ، رواه أبو داود .
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  6. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 2:46 ص

    سعد

    كذب المنجمون ولو صدقو .تكلم باحداث والاماتكلم بنعيشها ليته اسلم قبل موته عرف الاحداث ولا عرف من يسير الاحداث خسر نفسه اعوذ بالله
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  7. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 2:45 ص

    يسترقون السمع
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  8. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 2:40 ص

    فيصلووووووه

    ترمب عليه مظاهرات بيسقطونه
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  9. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 2:32 ص

    زوارة

    قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويه
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