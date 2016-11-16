تعرف على قصة “ليلى ابراهيم” المدانة بتلفيق قضية اغتصابها في بريطانيا

صحيفة المرصد-متابعات: تقول امرأة، حُكم عليها بالسجن لثلاث سنوات بعد إدانتها بتلفيق قصة اغتصاب حدثت لها، إنها ستكافح لتبرئة ساحتها واثبات براءتها.

وبحسب موقع الـ”بي بي سي “كانت ليلى ابراهيم من منطقة كارليسل في بريطانيا، أدينت بعرقلة سير العدالة في عام 2010، وقضت في السجن مدة 18 شهرا من مدة محكوميتها، وأنجبت طفلة وهي في السجن.



وقالت ابراهيم لبرنامج فيكتوريا دربيشير في بي بي سي إنها توفرت “أخيرا” على معلومات كافية لإثبات براءتها.

وتقول النيابة العامة البريطانية إن اعادة فتح التحقيقات في مثل هذه القضايا نادرة.

والتمست ابراهيم لجنة مراجعة القضايا الجنائية، وهي الجهة المسؤولة عن التحقيق في أي ادعاءات عن عدم تحقيق العدالة في أي محاكمة قضائية، بمراجعة قضيتها.



ويقول فريق المحاماة الذي يترافع عنها إنه لم يجر فحص الحمض النووي “دي أن أيه” خلال تحقيقات الشرطة الأولية على خاتمها الملطخ بالدماء أو حذائها أو أمتعتها الشخصية.

ويضيف: أنه لم تتم متابعة شهادة أحد الشهود الذي أخبر الشرطة أنه شاهد رجالا “مروعين” في المنطقة، إذ أهملت المحاكمة الأصلية شهادته ولم تأخذها كدليل في القضية.



وكانت إبراهيم قد وصلت إلى منزل اختها في كارليسل في ساعات مبكرة في 4 يناير/كانون الأول 2009 ، قائلة إنها تعرضت لإعتداء عند عودتها ليلا من سهرة مع أصدقاء.

وقد تلقت ضربة في رأسها وثمة آثار خدوش وكدمات في ركبتيها وصدرها ووجهها، فضلا عن نزيف بين ساقيها و تمزقات في بنطالها وحمالة صدرها.



وقالت ابراهيم للشرطة إنها فقدت الوعي بعد مهاجمتها من رجلين، لكنها غير متأكدة من: هل أنها تعرضت لاعتداء جنسي.

وشددت ابراهيم على القول “أريد تبرئة ساحتي.. لقد ظللت أكافح دائما من أجل ذلك، لم اقض ثمان سنوات دون فعل شيء لقد حاولت وأردت دائما أن أفعل شيئا”.

واوضحت ابراهيم للشرطة أنها دافعت عن نفسها في مواجهة الرجلين بمقص كانت تحمله في حقيبتها، لكن واحدا منهم تمكن من أخذ المقص من يدها وقص شعرها به.



وعند عرضها على الفحص الجنائي، عثر على شعر اشقر ويقول محاميها إن هذا الدليل اتلف في المختبر أثناء فحص الحمض النووي .

واوضحت ابراهيم “اتحدث الآن لأنني حصلت أخيرا على أدلة كافية لتقديمها الى المحكمة”.

لكن المحققين أشاروا حينها إلى أن ابراهيم ربما لفقت قضية الهجوم عليها لتحظى بتعاطف، أو لتأنيب صديق كان رفض مساعدتها في الحصول على سيارة أجرة في تلك الليلة وصديقها السابق الذي كانت اختلفت معه مؤخرا.



واثبتت الشرطة وجود تناقضات في الأدلة التي قدمتها، وقال المحققون إنه عثر على اجزاءً من شعرها في منطقة بعيدة جدا عن المكان الذي ادعت أنها تعرضت للاعتداء عليها فيه، مرجحين أنها هي التي مزقت ملابسها وقصت شعرها.

وقالت ابراهيم ” بالطبع ثمة اناس لا يصدقونني . ولكنني أجد في نفسي القوة لتحمل ذلك… أريد أن أرى شخصا ما يسجن لما فعل بي، لقد دمروا حياتي لثمانية اعوام، على أن الأولوية الأساسية لدي هي تبرئة ساحتي”.