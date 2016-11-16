تعرف كيف تفعل مكالمات الفيديو في واتسآب

صحيفة المرصد- البوابة العربية للأخبار التقنية:أعلنت خدمة التراسل الفوري واتسآب، الاثنين، رسمياً إطلاق ميزة الاتصال المرئي لجميع مستخدميها على مختلف المنصات، وذلك بعد أن بدأت اختبارها قبل نحو ستة أشهر.

يأتي إطلاق واتسآب، التي تعد إحدى أكثر وسائل التواصل شعبية حول العالم، لميزة الاتصال المرئي، التي تمتاز بأنها مشفرة بالكامل، في وقت تتصاعد فيه مخاوف المدافعين عن الخصوصية بشأن إمكانية تكثيف المراقبة الحكومية في ظل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

وكانت خدمة التراسل المملوكة لفيسبوك، والتي تملك أكثر من مليار مستخدم نشط شهرياً، اعتمدت ميزة التشفير “نهاية إلى نهاية” في وقت سابق من العام الحالي، ما يجعل مسألة قراءة الرسائل أو الاستماع إلى المكالمات مستحيلة تقنياً على الشركة والحكومات.

بالتالي، فإن خدمة الاتصال المرئي الجديدة ستوفر وسيلة أخرى للناس للتواصل دون خوف من التنصت مع أن واتسآب تحتفظ ببيانات أخرى، مثل قوائم جهات الاتصال الخاصة بالمستخدمين.

وقال المؤسس المشارك لواتسآب، جان كوم، في مقابلة إن ميزة الاتصال المرئي ستطرح لتشمل 180 دولة في غضون ساعات، وأضاف: “نحن نحاول بالطبع أن نكون في تناغم مع ما يريده مستخدمونا”.

ويمكن للمستخدمين الذين لم تظهر لديهم ميزة مكالمات الفيديو بعد ويرغبون بتجربتها فوراً ودون انتظار، تنزيل آخر نسخة من تطبيق واتسآب من خلال الموقع الرسمي.

بعد تنزيل النسخة الجديدة من التطبيق سيظهر تبويب “مكالمة فيديو” عند النقر على أيقونة الاتصال الصوتي، لكن يجب أن يتوفر لدى الطرف الآخر آخر نسخة من التطبيق حتى يتسنى لك القيام بمكالمة الفيديو، وإلا فإن رسالة بتعذر الاتصال ستظهر لك.

وذكر بعض المستخدمين الذين قاموا بتنزيل آخر نسخة لواتسآب أن رسالة خطأ “لم يتم التثبيت” ظهرت لديهم. ولتجاوز المشكلة فعليك إزالة النسخة الحالية من التطبيق على هاتفك وإعادة تنزيل النسخة الجديدة، وبالطبع تأكد من تفعيلك للنسخ الاحتياطي حتى لا تفقد المحادثات السابقة.