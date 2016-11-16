“محتال” يجمع 500 مليون ريال من مواطنين بقصور وسيارات فارهة مستأجرة بالرياض

صحيفة المرصد : أمرت المحكمة العامة في محافظة جدة بإحالة ملف قضية متهم بنصب واحتيال بنصف مليار ريال على عدد من المواطنين إلى الدوائر القضائية المختصة في منطقة الرياض، تمهيداً لمحاكمة المتهم في القضية بالتغرير بالمواطنين، والاحتيال عليهم لجمع مبالغ مالية كبيرة منهم.

وحسب صحيفة “الرياض” فإن المتهم لم يجد وسيلة لممارسة النصب والاحتيال في الوقت الذي سجلت فيها الدوائر القضائية في المحاكم الشرعية بالمملكة المئات من قضايا توظيف الأموال والمساهمات الوهمية، إلا بإيهام ضحاياه من خلال اقتنائه قصوراً فاخرة وسيارة فارهة بجدة عن طريق استئجارها للتمويه على المستثمرين، وجمع تلك المبالغ مقابل استثمارها بمخططات في المدينة المنورة.

وأشارت إلى أن المتهم طمأن المواطنين بمنحهم شيكات ضمان لحقوقهم، إلا أنها بدون رصيد، إضافة إلى صكوك الأراضي التي حصلوا عليها منه كانت مزورة وغير صحيحة.

وكشفت المعلومات عن مفاجآت أخرى غير تزوير الصكوك، حيث ذهب المتهم إلى أبعد من ذلك وهو أنه فاجأ المتضررين بدعوى مضادة يطالبهم باسترداد أصول الشيكات التي منحها لهم، والتي كانت بدون رصيد، حيث طلب من القاضي إلزام المواطنين المتضررين بإعادتها.

ولم تفلح محاولات المتهم أمام قاضي محكمة جدة في الحصول على حكم بإدانة المواطنين، رغم أنهم من بادروا برفع الدعوى عليه، حيث أمر القاضي بإحالة ملف القضية إلى منطقة الرياض للنظر فيه من قبل المحاكم الشرعية بحكم الاختصاص.