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“محتال” يجمع 500 مليون ريال من مواطنين بقصور وسيارات فارهة مستأجرة بالرياض

16 نوفمبر, 2016 , 6:12 ص
“محتال” يجمع 500 مليون ريال من مواطنين بقصور وسيارات فارهة مستأجرة بالرياض
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صحيفة المرصد : أمرت المحكمة العامة في محافظة جدة بإحالة ملف قضية متهم بنصب واحتيال بنصف مليار ريال على عدد من المواطنين إلى الدوائر القضائية المختصة في منطقة الرياض، تمهيداً لمحاكمة المتهم في القضية بالتغرير بالمواطنين، والاحتيال عليهم لجمع مبالغ مالية كبيرة منهم.

وحسب صحيفة “الرياض” فإن المتهم لم يجد وسيلة لممارسة النصب والاحتيال في الوقت الذي سجلت فيها الدوائر القضائية في المحاكم الشرعية بالمملكة المئات من قضايا توظيف الأموال والمساهمات الوهمية، إلا بإيهام ضحاياه من خلال اقتنائه قصوراً فاخرة وسيارة فارهة بجدة عن طريق استئجارها للتمويه على المستثمرين، وجمع تلك المبالغ مقابل استثمارها بمخططات في المدينة المنورة.

وأشارت إلى أن المتهم طمأن المواطنين بمنحهم شيكات ضمان لحقوقهم، إلا أنها بدون رصيد، إضافة إلى صكوك الأراضي التي حصلوا عليها منه كانت مزورة وغير صحيحة.

وكشفت المعلومات عن مفاجآت أخرى غير تزوير الصكوك، حيث ذهب المتهم إلى أبعد من ذلك وهو أنه فاجأ المتضررين بدعوى مضادة يطالبهم باسترداد أصول الشيكات التي منحها لهم، والتي كانت بدون رصيد، حيث طلب من القاضي إلزام المواطنين المتضررين بإعادتها.

ولم تفلح محاولات المتهم أمام قاضي محكمة جدة في الحصول على حكم بإدانة المواطنين، رغم أنهم من بادروا برفع الدعوى عليه، حيث أمر القاضي بإحالة ملف القضية إلى منطقة الرياض للنظر فيه من قبل المحاكم الشرعية بحكم الاختصاص.



تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 8:04 ص

    زائر70

    والصكوك من وين حصل عليها حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم طهر الارض من اهل الفساداعدا الحق اهل النفاق وسوا الاخلاق الذين شوهو الاسلام وانعدمة الثقه في شعار الاسلام الحقيقي
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  2. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    يستاهل كل غبي ان يستغله اللصوص
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  3. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 7:24 ص

    الصبياني

    ههههههههه شر البلية مايضحك هو باقي فية ناس سذج يارجل ماتشوف ماتسمع عن العالم الي نصبو على الناس قبلك في جدة والجنوب الدرجة يرمون فلوسلهم من فوق جدارالحوش وهو يقول اكتفينا صدق على ماقال الهندي مخ مافية
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  4. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 7:11 ص

    زائره

    الرجال ناقصين عقل
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  5. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 7:04 ص
    عدد التعليقات:5785

    المنتصر بالله

    القانون لا يحمي الخبول والمغفلين يا باشا هههههههههههههه
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  6. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 6:59 ص

    سامر سمار

    مثل هذا بعد مايستوفي المساهمين حقوقهم منه قضائيا . يحكم عليه بالقتل تعزيزا نكالا من الله.
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  7. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 6:54 ص
    عدد التعليقات:5785

    المنتصر بالله

    هذا الشخص مجرد واجهه للحرامي الحقيقي الذي لا يرى ولا أحد يستطيع ان يعرفه وبعدين كيف تحال إلى الرياض وجده غير ومكه أقرب لهم من الرياض وكل الشيوخ والمحاكم هناك في مكه المكرمه.............?
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  8. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 6:51 ص

    اسمرعبر

    والعالم ذي وين عقولها فيه الله يهديهم ؟؟
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  9. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 6:49 ص
    عدد التعليقات:5785

    المنتصر بالله

    من يقوم في هذه العلوم مثل من باع أراضي في ضواحي مكه المكرمه ولما بنوها فلل جاء من يهدها على رؤوس ساكنيها وأموالهم وخسائر البناء راحت مع مهب الريح حتى أن واحد منهم مات قهر وغن ياليل مطولك...........?
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  10. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 6:48 ص

    كفى كذب

    ماتم نهبه من اموال المسلمين وللاسف الناس تبقى تعاني ذلك اعوام واعوام لعل ما حصل بهم يكون من صفحات النسيان في حياتهم وضياع العمروراءحلم لم يتحقق ووراء امل لن يكون والسبب الفساد والمفسدين في الارض.انتهى
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  11. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 6:44 ص

    كفى كذب

    وراء كل حرامي ونصاب ظهر فاسد يستغل بعض المواطنين السذج في اموالهم ولا يشبعون من اكل المال الحرام وفي الاخير يجلس الحرامي في السجن كم سنه والظهر الذي اخذ الاموال يستثمرها حتى يخرج من السجن ويتقاسموا
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  12. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 6:41 ص

    كفى كذب

    نحن في نهايةعام 2016م ولازالت دوائرالقضاءمن مدينة جده تحيل بعض القضايا الى الرياض وهذادليل قاطع ع أن القضاء لم تكتمل دوائره في المدن الرئيسيه ناهيك عن المدن الاخرى
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  13. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 6:39 ص

    وليد

    يمكن من طبقة الطماعين وسذج ناس هبلا اخرها الترميش في العلا وتبوك تنصح الواحد ويجيك مدرعم ويقلك لا هذا يوزع أرباح لعبه قذره تكررت عدة مرات والبعض لم يعتبر من بداية سوى الى البيض الى مكائن الخياطه و....
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  14. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 6:27 ص

    أفريقي

    شين وقوي عين، يعطي المواطنين شيكات بدون رصيد ويرفع عليهم دعوى ليعيدوها إليه. صدق القائل (إن لم تستحي فافعل ما شئت)
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