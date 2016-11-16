“محتال” يجمع 500 مليون ريال من مواطنين بقصور وسيارات فارهة مستأجرة بالرياض

صحيفة المرصد : أمرت المحكمة العامة في محافظة جدة بإحالة ملف قضية متهم بنصب واحتيال بنصف مليار ريال على عدد من المواطنين إلى الدوائر القضائية المختصة في منطقة الرياض، تمهيداً لمحاكمة المتهم في القضية بالتغرير بالمواطنين، والاحتيال عليهم لجمع مبالغ مالية كبيرة منهم.
وحسب صحيفة “الرياض” فإن المتهم لم يجد وسيلة لممارسة النصب والاحتيال في الوقت الذي سجلت فيها الدوائر القضائية في المحاكم الشرعية بالمملكة المئات من قضايا توظيف الأموال والمساهمات الوهمية، إلا بإيهام ضحاياه من خلال اقتنائه قصوراً فاخرة وسيارة فارهة بجدة عن طريق استئجارها للتمويه على المستثمرين، وجمع تلك المبالغ مقابل استثمارها بمخططات في المدينة المنورة.
وأشارت إلى أن المتهم طمأن المواطنين بمنحهم شيكات ضمان لحقوقهم، إلا أنها بدون رصيد، إضافة إلى صكوك الأراضي التي حصلوا عليها منه كانت مزورة وغير صحيحة.
وكشفت المعلومات عن مفاجآت أخرى غير تزوير الصكوك، حيث ذهب المتهم إلى أبعد من ذلك وهو أنه فاجأ المتضررين بدعوى مضادة يطالبهم باسترداد أصول الشيكات التي منحها لهم، والتي كانت بدون رصيد، حيث طلب من القاضي إلزام المواطنين المتضررين بإعادتها.
ولم تفلح محاولات المتهم أمام قاضي محكمة جدة في الحصول على حكم بإدانة المواطنين، رغم أنهم من بادروا برفع الدعوى عليه، حيث أمر القاضي بإحالة ملف القضية إلى منطقة الرياض للنظر فيه من قبل المحاكم الشرعية بحكم الاختصاص.
تعليقات ( 14 )
زائر70والصكوك من وين حصل عليها حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم طهر الارض من اهل الفساداعدا الحق اهل النفاق وسوا الاخلاق الذين شوهو الاسلام وانعدمة الثقه في شعار الاسلام الحقيقي
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتيستاهل كل غبي ان يستغله اللصوص
الصبيانيههههههههه شر البلية مايضحك هو باقي فية ناس سذج يارجل ماتشوف ماتسمع عن العالم الي نصبو على الناس قبلك في جدة والجنوب الدرجة يرمون فلوسلهم من فوق جدارالحوش وهو يقول اكتفينا صدق على ماقال الهندي مخ مافية
زائرهالرجال ناقصين عقل
عدد التعليقات:5785
المنتصر باللهالقانون لا يحمي الخبول والمغفلين يا باشا هههههههههههههه
سامر سمارمثل هذا بعد مايستوفي المساهمين حقوقهم منه قضائيا . يحكم عليه بالقتل تعزيزا نكالا من الله.
عدد التعليقات:5785
المنتصر باللههذا الشخص مجرد واجهه للحرامي الحقيقي الذي لا يرى ولا أحد يستطيع ان يعرفه وبعدين كيف تحال إلى الرياض وجده غير ومكه أقرب لهم من الرياض وكل الشيوخ والمحاكم هناك في مكه المكرمه.............?
اسمرعبروالعالم ذي وين عقولها فيه الله يهديهم ؟؟
عدد التعليقات:5785
المنتصر باللهمن يقوم في هذه العلوم مثل من باع أراضي في ضواحي مكه المكرمه ولما بنوها فلل جاء من يهدها على رؤوس ساكنيها وأموالهم وخسائر البناء راحت مع مهب الريح حتى أن واحد منهم مات قهر وغن ياليل مطولك...........?
كفى كذبماتم نهبه من اموال المسلمين وللاسف الناس تبقى تعاني ذلك اعوام واعوام لعل ما حصل بهم يكون من صفحات النسيان في حياتهم وضياع العمروراءحلم لم يتحقق ووراء امل لن يكون والسبب الفساد والمفسدين في الارض.انتهى
كفى كذبوراء كل حرامي ونصاب ظهر فاسد يستغل بعض المواطنين السذج في اموالهم ولا يشبعون من اكل المال الحرام وفي الاخير يجلس الحرامي في السجن كم سنه والظهر الذي اخذ الاموال يستثمرها حتى يخرج من السجن ويتقاسموا
كفى كذبنحن في نهايةعام 2016م ولازالت دوائرالقضاءمن مدينة جده تحيل بعض القضايا الى الرياض وهذادليل قاطع ع أن القضاء لم تكتمل دوائره في المدن الرئيسيه ناهيك عن المدن الاخرى
وليديمكن من طبقة الطماعين وسذج ناس هبلا اخرها الترميش في العلا وتبوك تنصح الواحد ويجيك مدرعم ويقلك لا هذا يوزع أرباح لعبه قذره تكررت عدة مرات والبعض لم يعتبر من بداية سوى الى البيض الى مكائن الخياطه و....
أفريقيشين وقوي عين، يعطي المواطنين شيكات بدون رصيد ويرفع عليهم دعوى ليعيدوها إليه. صدق القائل (إن لم تستحي فافعل ما شئت)