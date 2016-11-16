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أسعار النفط تنتعش مع تجدد الآمال في الحد من إنتاج «أوبك»

16 نوفمبر, 2016 , 6:23 ص
أسعار النفط تنتعش مع تجدد الآمال في الحد من إنتاج «أوبك»
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صحيفة المرصد -أ ف ب : شهدت أسعار النفط ارتفاعاً في أسواق آسيا، أمس ، مع تجدد الآمال في اتفاق على الحد من إنتاج الذهب الأسود، في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».

وبحلول الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش، ربح برميل النفط الخفيف «لايت سويت كرود» المرجع الأمريكي للخام تسليم ديسمبر (كانون الأول) المقبل 82 سنتاً، ليصل سعره إلى 44,15 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت المرجع الأوروبي تسليم يناير (كانون الثاني) المقبل، فقد ارتفع 74 سنتاً وبلغ سعره 47,17 دولاراً.



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 7:44 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    ارتفع او نزل .. ماهو المطلوب مني كمواطن .. او ماهي الفائدة المرجوة لي؟!
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  2. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 7:36 ص
    عدد التعليقات:5785

    المنتصر بالله

    لو يبون سعر النفط يرتفع كان خفضوا الإنتاج ولا يغرقون الأسواق شيء واضح مايحتاج تجيب لبناني محلل عرق معتق ياخييييييييييي
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  3. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 6:30 ص

    بلوتو

    مدحدره!!!
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