العثور على “جثة” شخص معلقة بشجرة في منطقة صحراوية بمكة

صحيفة المرصد: عثر مواطن بمنطقة مكة المكرمة مصادفةً على جثة شخص متعفنة ومعلقة بحبل حول الرقبة على شجرة، وذلك أثناء سيره في منطقة صحراوية خارج العمران تابعة لمركز حده.

وأوضح المواطن وحيسب موقع “سبق”، أنه أبلغ الجهات الأمنية بوجود الجثة، وتلقت شرطة بحرة البلاغ، وانتقلت إلى الموقع ليتبين لها صحة البلاغ، فيما لم تحدد هوية الجثة حتى الآن.

من جهتها، ذكرت مصادر أن قسم شرطة بحرة تولى متابعة القضية واستدعاء الأدلة الجنائية والطب الشرعي، ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت الحادثة جنائية أم حالة انتحار.