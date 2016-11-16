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العثور على “جثة” شخص معلقة بشجرة في منطقة صحراوية بمكة

16 نوفمبر, 2016 , 6:34 ص
العثور على “جثة” شخص معلقة بشجرة في منطقة صحراوية بمكة
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صحيفة المرصد: عثر مواطن بمنطقة مكة المكرمة مصادفةً على جثة شخص متعفنة ومعلقة بحبل حول الرقبة على شجرة، وذلك أثناء سيره في منطقة صحراوية خارج العمران تابعة لمركز حده.

وأوضح المواطن وحيسب موقع “سبق”، أنه أبلغ الجهات الأمنية بوجود الجثة، وتلقت شرطة بحرة البلاغ، وانتقلت إلى الموقع ليتبين لها صحة البلاغ، فيما لم تحدد هوية الجثة حتى الآن.

من جهتها، ذكرت مصادر أن قسم شرطة بحرة تولى متابعة القضية واستدعاء الأدلة الجنائية والطب الشرعي، ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت الحادثة جنائية أم حالة انتحار.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 7:28 ص

    الصبياني

    مشكور تسلم أخوي راكان على المعلومة حفظك الله
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  2. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 7:28 ص
    عدد التعليقات:4366

    العنيد

    لاخول ولا قوة إلا بالله أحبتي راجعوا إيمانك بالله أنتم ومن حولكم وربوا أبناؤكم وبناتكم على مخافت الله وزرعوا في النشأ بذور الإيمان بالله في كل شيء وإنه لمؤسف ان تراء هذي المشاهدفي بلاد التوحيد !!
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  3. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص
    عدد التعليقات:5785

    المنتصر بالله

    دام هناك في مكه وجده أكثر من مليون وافد من الافارقه والزيود فتوقع كل يوم تلقى جثه وبعضها يختفي تأكله الكلاب........?
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  4. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 7:16 ص

    الهمداني

    نصسحة لا حد يمشي لوحده لجل السلامة
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  5. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 7:13 ص

    ركاااان

    هذه المنطقه بين مكه وجده وتسمى حدا تابعه لبحره ***
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  6. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 6:55 ص

    الصبياني

    ياستر الي اعرفة مافية منطقة صحراوية حول مكة وكمان فيها شجر لكن مانقول الي أهل مكة ادرى بشعابها الله يرحمة ويظهر الحقيقة
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  7. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 6:46 ص

    خالد

    ازدياد اعداد الاجانب والمخالفين التي تفوق حاجة البلد زاد من معدل الجريمة ضروري حلول عاجلة لتقليص العمالة لاقل من النصف
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