• الأخضر في طوكيو.

• أمام اليابان في مواجهة صعبة.

• مهمة ليست مستحيلة.

• الأخضر (متصدر).

• ونريدها أن تستمر.

• كل الاحتمالات (واردة).

• ويجب أن نتجهز لها (كلها).

• السرعة ميزة اليابانيين.

• مجاراتهم يعني (خسارتنا).

• اليابان تسعى لتعطيلنا.

• ومعها 3 نقاط!

• ونحن نريد الصدارة.

• لن تتحقق الإنجازات بـ (الأماني)!

• ولا (التوقعات).

• بل بالعمل والقتالية.

• لا دخل للمنتخب بـ (التوثيق)!

• ولن يلعب التاريخ!

• لكن يحتاج نجوم الأخضر لـ (توثيق) أسمائهم!

• والوصول لكأس العالم.

• لن تنتهي الحكاية أمام اليابان.

• أيا كانت النتيجة.

• لكن الأخضر يستطيع.

• فالك الفوز يا الأخضر.

نقلا عن “مكة”