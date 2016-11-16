• الأخضر في طوكيو.
• أمام اليابان في مواجهة صعبة.
• مهمة ليست مستحيلة.
• الأخضر (متصدر).
• ونريدها أن تستمر.
• كل الاحتمالات (واردة).
• ويجب أن نتجهز لها (كلها).
• السرعة ميزة اليابانيين.
• مجاراتهم يعني (خسارتنا).
• اليابان تسعى لتعطيلنا.
• ومعها 3 نقاط!
• ونحن نريد الصدارة.
• لن تتحقق الإنجازات بـ (الأماني)!
• ولا (التوقعات).
• بل بالعمل والقتالية.
• لا دخل للمنتخب بـ (التوثيق)!
• ولن يلعب التاريخ!
• لكن يحتاج نجوم الأخضر لـ (توثيق) أسمائهم!
• والوصول لكأس العالم.
• لن تنتهي الحكاية أمام اليابان.
• أيا كانت النتيجة.
• لكن الأخضر يستطيع.
• فالك الفوز يا الأخضر.
نقلا عن “مكة”
تعليقات ( 1 )
عادل امامسالو محلل حصري كيف استطاع الزعقاوي عادل امام ان يصير اعلامي ؟ استلقى على خشته وكح وشهق وزعق ثم قال ( بالواسطه )