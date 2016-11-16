صندوق الاستثمارات السعودي يكشف حقيقة بيع أصوله بشركات محلية

صحيفة المرصد : كشف مصدر مسؤول في صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن عدم صحة ما تم نشره صباح اليوم في موقع “بلومبيرغ” عن نية الصندوق بيع أصوله في الشركات المحلية السعودية، ويؤكد أن ما ورد في الخبر لا أساس له من الصحة.

وأكد المصدر المسؤول أن الصندوق يرى أن استثماراته في السوق المحلية له عوائد مجدية، وأنه لا يرى مبررا للتفكير في تقليصها بتاتاً وفقا لموقع “العربية نت”.

وأضاف “استثمارات الصندوق المحلية والعالمية قائمة لخدمة الاقتصاد الوطني السعودي وكل عوائدها قائمة على خدمة الاقتصاد الوطني السعودي، وأن استثماراته في الشركات المحلية هي أكثر من مجرد استثمار تجاري فحسب. فهي دعم للاقتصاد الوطني أيضا، إيمانا بقوة الشركات المحلية ومتانة الاقتصاد الوطني”.

والجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يقع من الناحية الإشرافية تحت مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز منذ مارس من عام 2015. وقد أعيدت بناء استراتيجية الصندوق بعيدة المدى لتتواكب مع رؤية السعودية 2030.

وكان موقع “بلومبيرغ” قد ذكرت أن الصندوق يراجع الحصص حالياً بهدف تنويع استثماراته، لكنه يعتزم البقاء في هذه الشركات عبر أسهم تعطيه حق النقض في قرارات أساسية، وهو ما يعرف بالأسهم الممتازة أو golden shares.