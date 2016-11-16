بالفيديو.. معركة بالأيدي واحتقان جماهيري في لقاء سورية وإيران

صحيفة المرصد : شهد لقاء منتخبي سورية وإيران أمس (الثلاثاء) في إطار تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 عراكاً بين لاعبي المنتخبين امتد إلى اشتباك بالأيدي وحالة من الاحتقان والتوتر على مستوى جماهير ملعب المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت التي انهالت بالشتائم ضد لاعبي المنتخبين، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون اهداف حسب صحيفة “عكاظ”.
وتتصدر إيران جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، ويأتي منتخب كوريا الجنوبية ثانيًا بـ10 نقاط، وأوزباكستان ثالثا بـ9، ويحل منتخب سورية رابعًا بـ5 نقاط.
تعليقات ( 7 )
مواطنهالملعب كله وحل !!!
محقالذين يلعبون في المنتخب السوري فهم مع النظام النصيري ومؤيديه لأنهم يأتون بتنسيق رسمي ويتواجدون في مناطق النظام دمشق والساحل لابارك الله فيهم
سابقهؤلاء المجوس لايفهمون الأخلاق الرياضية لانهم تربوا على الارهاب والكراهية وتصدير الطائفية ومهما كانت الانظمة العميلة تعتمد عليهم للبقاء فان الشعوب العربية سنة وشيعة ترفضهم رفضا قاطعا
متابع عن بعدالأحرار من السوريين غير راضين بما يحدث لسوريا التاريخ لسوريا العروبة .. أما سوريا السنة فبكل أسف لا يمثلون إلا الأقلية.. ندعو الله لهم بالنصر القريب...
ساكن البجريلاتلومهم هم الي حايسين سوريا
محمداه خنبوقه تعال قول الاخوان والموضع فيه ايران
الصبيانيالله ياخذ أيران من على وجة الأرض كان هي سبب البلاء في كل جحر تدخلة مثل الحية الرقطاء وصل شر المجوس حتي في الكورة لكل ظالم نهاية وأشوف فيكم يوم ياعباد الأضرحة