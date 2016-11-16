بالفيديو.. معركة بالأيدي واحتقان جماهيري في لقاء سورية وإيران

صحيفة المرصد : شهد لقاء منتخبي سورية وإيران أمس (الثلاثاء) في إطار تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 عراكاً بين لاعبي المنتخبين امتد إلى اشتباك بالأيدي وحالة من الاحتقان والتوتر على مستوى جماهير ملعب المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت التي انهالت بالشتائم ضد لاعبي المنتخبين، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون اهداف حسب صحيفة “عكاظ”.

وتتصدر إيران جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، ويأتي منتخب كوريا الجنوبية ثانيًا بـ10 نقاط، وأوزباكستان ثالثا بـ9، ويحل منتخب سورية رابعًا بـ5 نقاط.