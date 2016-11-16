«التقاعد المبكر» مسموح للمعلمين طوال العام .. بشروط

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر مطلعة أنّ وزارة التعليم فوّضت فروعها في مختلف المناطق بالسماح للمعلمين والمعلمات طالبي «التقاعد المبكر» بترك العمل في أي وقت طيلة العام الدراسي في حالة اقتناع إدارة التعليم بجدوى ذلك ودون الإخلال بسير العمل في المدارس والادارات والأقسام المختلفة.
وحسب صحيفة “المدينة” أعطت الوزارة الصلاحيات لإدارات التعليم في مختلف المناطق من أجل العمل على تشكيل لجان داخلية والنظر في إمكانية السماح بالتقاعد في أي وقت يحدده المعلم أو المعلمة بشرط أن لايؤثر ذلك على دولاب العمل.
جاء ذلك تزامنًا مع فتح الوزارة باب «التقاعد المبكر» والذي يستمر حتى 2 ربيع الأول المقبل وسيكون التقديم عن طريق «فارس» ومن يتجاوز تاريخ طلبه هذا التاريخ سيقبل طلب تقاعده نهاية العام الذي يلي عام تقديمه فيما استثنت من لديه عجزًا صحيًا بموجب تقارير طبية رسمية صادرة عن جهات الاختصاص، حيث ستتم إحالته للتقاعد لظروف عجزه الصحي حسب الأنظمة والتعليمات.
تعليقات ( 11 )
سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيملا اله الا الله محمد رسول الله
ساميفرصه
ابو نورةصدقنى ما فية احد بيطلب تقاعد
بوحمد_2222إلى تعليق رقم واحد ، الارقام لا تكذب اطلع على أكبر نسبه طلب تقاعد من أي فئه بعدين تعال اتهمهم بالراحه بعض المعلقين ماشاء الله على طول يفتي من غير علم
وخير ياطيرتعليق مخالف
Iiiتعليق رقم 1 ..متخلف حاقد.. عليك من الله ماتستحق.
متابع بصمتفعلوا نظام التقاعد من هم علي قوايم الانتظار في برنامج جدارة بدلاء للمتقاعدين والمتقاعدات .
سسسسسسالتعليم فيه نقص حاد من المعلمين المفروض يكافح التقاعد وخاصة المعلمات مابين حامل ومرضع اذا كانت الوزاره تسعى لتقاعد بدل التوظيف فالسلام على التعليم
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتكل معلم يقول لك انه سوف يُقدم تقاعد مبكر فهو كاذب .. فأكثر قطاع فيه راحة ورواتب عالية هي مهنة (التعليم) .. فإجازاتهم تفوق الـ 6 أشهر .. فهل يعقل ان يقدم تقاعد مبكر وهو مرتاح !؟