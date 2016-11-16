شاهد : طفل يقود سيارة وإلى جواره طفلة بشوارع جدة

صحيفة المرصد : بدأت الإدارة العامة للمرور، التحقيق في تفاصيل بلاغ تقدم به أحد المغردين على موقع “تويتر”، بعدما التقط عدة صور لطفل يقود سيارة وإلى جواره طفلة بشارع رئيسي في جدة.

وكان أحد المغردين، ويدعى “علاء البيتي”، نشر تغريدة أشار فيها إلى الحساب الرسمي لمرور السعودية، بمثابة بلاغ للتحقيق في واقعة السماح لطفل بقيادة سيارة، وإلى جواره طفله أخرى أصغر منه في السن على أحد الطرق الرئيسية بجدة حسب موقع “عاجل”.

وبالفعل تجاوب حساب المرور مع المغرد الذي نشر صورًا تؤكد بلاغه، وطالب الحساب بالحصول على تفاصيل الواقعة ومكانها، وهو ما استجاب له المغرد بالفعل، حيث رد بقوله إنه شاهد الواقعة على طريق الملك خالد بجدة، بجوار مبنى الحجاج.

وعقب ذلك، أعلن المرور عبر حسابه، أنه تم رفع البلاغ للقسم المختص لاتخاذ اللازم، شاكرًا للمغرد تعاونه.