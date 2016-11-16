شاهد : طفل يقود سيارة وإلى جواره طفلة بشوارع جدة

صحيفة المرصد : بدأت الإدارة العامة للمرور، التحقيق في تفاصيل بلاغ تقدم به أحد المغردين على موقع “تويتر”، بعدما التقط عدة صور لطفل يقود سيارة وإلى جواره طفلة بشارع رئيسي في جدة.
وكان أحد المغردين، ويدعى “علاء البيتي”، نشر تغريدة أشار فيها إلى الحساب الرسمي لمرور السعودية، بمثابة بلاغ للتحقيق في واقعة السماح لطفل بقيادة سيارة، وإلى جواره طفله أخرى أصغر منه في السن على أحد الطرق الرئيسية بجدة حسب موقع “عاجل”.
وبالفعل تجاوب حساب المرور مع المغرد الذي نشر صورًا تؤكد بلاغه، وطالب الحساب بالحصول على تفاصيل الواقعة ومكانها، وهو ما استجاب له المغرد بالفعل، حيث رد بقوله إنه شاهد الواقعة على طريق الملك خالد بجدة، بجوار مبنى الحجاج.
وعقب ذلك، أعلن المرور عبر حسابه، أنه تم رفع البلاغ للقسم المختص لاتخاذ اللازم، شاكرًا للمغرد تعاونه.
تعليقات ( 8 )
امالياويلك مخالفة صالح في انتظارك مستنياك 500ريال وبعد سنة تحصلها 100000 ريال ههههههههههههه
صنيتان الحزين على قرضة العقاريالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات انتهت مشكلتي مع صندق التنمية العقاري الشكر لله ثم لكل من تعاطف معي
مواطن غيورديننا الحنيف يحثنا علي تعليم أبناؤنا الرماية والسباحة وركوب الخيل ؛ لا اري شي مخالف في ذلك
أبو عمر !!!ما أن تبدأ الإجازات حتى ترى هالنوعيه من الأطفال يجبون الشوارع عصرا و فجرا و بعض الأباء يجعل أبنه الذي لم يبلغ الحلم يوصل باقي الأبناء للمدارس أتمنى من المرور وضع سياره تجوب مدراس الأحياء
سلمانهههههه هاذى خنبوقة متنكر
مزارع من أرض الطيبينمئات الأطفال يتجولو في الشوارع يوميا ليس هناك عجب في الموضوع بتاتا
ساري الليللعبه لوكان يشعر بالمسؤلية هالبزر ماسوى كذا لكن العتب على من سلمة مفتاح السياره وسمحله بستغلال الطفله اللي كان يغلها معه بالسياره الناس تبلدة احاسيسهم ونعدم عندهم الشعور بالمسؤلية اي عاقل مايقبل هالشي