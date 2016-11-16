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شاهد : طفل يقود سيارة وإلى جواره طفلة بشوارع جدة

16 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص
شاهد : طفل يقود سيارة وإلى جواره طفلة بشوارع جدة
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صحيفة المرصد : بدأت الإدارة العامة للمرور، التحقيق في تفاصيل بلاغ تقدم به أحد المغردين على موقع “تويتر”، بعدما التقط عدة صور لطفل يقود سيارة وإلى جواره طفلة بشارع رئيسي في جدة.

وكان أحد المغردين، ويدعى “علاء البيتي”، نشر تغريدة أشار فيها إلى الحساب الرسمي لمرور السعودية، بمثابة بلاغ للتحقيق في واقعة السماح لطفل بقيادة سيارة، وإلى جواره طفله أخرى أصغر منه في السن على أحد الطرق الرئيسية بجدة حسب موقع “عاجل”.

وبالفعل تجاوب حساب المرور مع المغرد الذي نشر صورًا تؤكد بلاغه، وطالب الحساب بالحصول على تفاصيل الواقعة ومكانها، وهو ما استجاب له المغرد بالفعل، حيث رد بقوله إنه شاهد الواقعة على طريق الملك خالد بجدة، بجوار مبنى الحجاج.

وعقب ذلك، أعلن المرور عبر حسابه، أنه تم رفع البلاغ للقسم المختص لاتخاذ اللازم، شاكرًا للمغرد تعاونه.

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تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    امال

    ياويلك مخالفة صالح في انتظارك مستنياك 500ريال وبعد سنة تحصلها 100000 ريال ههههههههههههه
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  2. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 9:58 ص

    الوضع طبيعي وصدقوني لو تمر دورية المرور بجنبه ماراح يسوله اي شي وانا بحياتي ما سمعت انه ممنوع الاطفال يسوقون او في غرامه ماليه
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  3. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 9:05 ص

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات انتهت مشكلتي مع صندق التنمية العقاري الشكر لله ثم لكل من تعاطف معي
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  4. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 8:53 ص

    مواطن غيور

    ديننا الحنيف يحثنا علي تعليم أبناؤنا الرماية والسباحة وركوب الخيل ؛ لا اري شي مخالف في ذلك
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  5. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 8:51 ص

    أبو عمر !!!

    ما أن تبدأ الإجازات حتى ترى هالنوعيه من الأطفال يجبون الشوارع عصرا و فجرا و بعض الأباء يجعل أبنه الذي لم يبلغ الحلم يوصل باقي الأبناء للمدارس أتمنى من المرور وضع سياره تجوب مدراس الأحياء
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  6. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 8:46 ص

    سلمان

    هههههه هاذى خنبوقة متنكر
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  7. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 8:43 ص

    مزارع من أرض الطيبين

    مئات الأطفال يتجولو في الشوارع يوميا ليس هناك عجب في الموضوع بتاتا
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  8. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 8:26 ص

    ساري الليل

    لعبه لوكان يشعر بالمسؤلية هالبزر ماسوى كذا لكن العتب على من سلمة مفتاح السياره وسمحله بستغلال الطفله اللي كان يغلها معه بالسياره الناس تبلدة احاسيسهم ونعدم عندهم الشعور بالمسؤلية اي عاقل مايقبل هالشي
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