إيقاف خدمات الأساتذة «المتعاونين» من الجامعات

صحيفة المرصد: أصدرت وزارة المالية قرارا بإيقاف التعاقد مع أساتذة الجامعات المتعاونين وإيقاف الساعات الزائدة عن كل عضو هيئة تدريس.

وذكرت مصادر مطلعه حسب صحيفة «عكاظ» أن وزارة التعليم تلقت خطابا من المالية أشارت فيه إلى التعليمات الجديدة بغرض تقليل المصروفات والتقيد بسياسة الترشيد.

وجاء التوجيه إلى مديري 28 جامعة سعودية، «بطلب إعادة النظر في الحصص الدراسية لجميع أعضاء هيئة التدريس لضمان التوقف عن الاستعانة بالمتعاونين وإيقاف الساعات الزائدة والتقيد بذلك بدءا من العام الدراسي الحالي».

يذكر أن جامعة الطائف بادرت إلى سياسة التقشف وقلصت وكالاتها من ست إلى أربع وكالات، طبقا لما أعلنه مدير الجامعة الدكتور حسام زمان في حينه.