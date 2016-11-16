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إيقاف خدمات الأساتذة «المتعاونين» من الجامعات

16 نوفمبر, 2016 , 9:25 ص
إيقاف خدمات الأساتذة «المتعاونين» من الجامعات
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صحيفة المرصد: أصدرت وزارة المالية قرارا بإيقاف التعاقد مع أساتذة الجامعات المتعاونين وإيقاف الساعات الزائدة عن كل عضو هيئة تدريس.

وذكرت مصادر مطلعه حسب صحيفة «عكاظ» أن وزارة التعليم تلقت خطابا من المالية أشارت فيه إلى التعليمات الجديدة بغرض تقليل المصروفات والتقيد بسياسة الترشيد.

وجاء التوجيه إلى مديري 28 جامعة سعودية، «بطلب إعادة النظر في الحصص الدراسية لجميع أعضاء هيئة التدريس لضمان التوقف عن الاستعانة بالمتعاونين وإيقاف الساعات الزائدة والتقيد بذلك بدءا من العام الدراسي الحالي».

يذكر أن جامعة الطائف بادرت إلى سياسة التقشف وقلصت وكالاتها من ست إلى أربع وكالات، طبقا لما أعلنه مدير الجامعة الدكتور حسام زمان في حينه.



تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    منصف

    ياغزالٍ فضوح الزَّين عنه أشتهـر في عيوني ملاك ووسط قلبي وحيد لو جحدت المحبَّه سقم حالي جهـر مير ماكل قلبٍ ياصل الَّلي يريـد
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  2. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص

    منصف

    يازمان العجايب وش بقى ماظهـر كلِّ ماقلت هانت جد علمٍ جديـد إن حكينا ندمنا وإن سكتنا قهـر بين قلبٍ عطيب وبين خلٍّ عنيـد لو تفيد المدامع كان أسيِّـل نهـر مير كثر التوجِّع والدَّمـع مايفيـد
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  3. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    منصف

    احسن يخلوها جامعه وحدة وبس،الجامعات اساس النهضة بكل بلد امريكا اصلحت تعليمها والصين واليبان وحنا الطائف بدأت سياسة التقشف،، ايه يازمن العجايب زي ****
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  4. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص

    المتعاون هو السعودي الذي تقاعد او قام بسعات إضافية,, الأجنبي جاي بعقد وليس متعاون..
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  5. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 10:01 ص

    الله اعلم

    وقف الأستاذ المتعاون ليس السعودي فقط جميع المتعاونين . الله اعلم ان فيه حركة لتنظيف التعليم ومرافق التعليم من الجنسيات الأخرى . وهذا بداية التصحيح حتى لا تضيع ثقافتنا وتوجهاتنا الإسلامية الصحيحة.
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  6. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 9:57 ص

    حسن

    تعليق مخالف
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  7. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 9:56 ص

    متعاون

    اضن والله اعلم يأخذ راتب من هنا وهناك ،، بينما يوجد من يقدر يشغل هذا العمل
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  8. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 9:54 ص

    محمود

    شدو حيلكم ع السعودي بل اطردوهم وتعاقدو مع الأجانب واول امس قرارات المرور للمخالفات تقصم الظهر وش باقي جاي في الطريق
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  9. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 9:45 ص

    لو يتم تقليص وقت المحاضرة كان افضل للاستاذ والدارس
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  10. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 9:42 ص

    محب للوطن

    عدم التعاقد مع المتعاونين السعوديين ممنوع أما الآجانب يستمر عجبي التقشف توظيف ابناء البلد الذين حصلوا على شهادات معتمدة والآجانب الله يستر عليهم الا للضرورة
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