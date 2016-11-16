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الهواة!

عادل التويجري 16 نوفمبر, 2016 , 9:31 ص
عادل التويجري

بقلم : عادل التويجري

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• الخصخصة قادمة.
• وصندوق رياضي.
• إنجازات تتحقق للرياضة السعودية.
• حوكمة قادمة وشفافية ستكون حجر الزاوية.
• كان حلم رئيس هيئة الرياضة منذ 2003.
• وكانوا (يعايرونه) به!
• و(يلمزونه) بعدم تحقيقه!
• ها هو الحلم يتحقق.
• في قرارات (تاريخية).
• الأندية ستتحمل تكاليفها تماما.
• البداية ستكون بـ 3 أندية.
• من مستويات مختلفة.
• ديون الأندية (ستربك) المشهد إن لم تعالج بسرعة.
• نجاح المشروع مرهون بـ (التطبيق)!
• فالتفاصيل هي من تعطل مشاريع النجاح.
• خصوصا في تقييم الأندية.
• مشروع سلمت نتائجه قبل 3 سنوات تقريبا.
• وما يحتاجونه الآن (تحديث) لتلك الدراسة.
• دون إعادة (كل) شيء مرة أخرى.
• فلا داعي للـ (فشخرة).
• منشآت الأندية بـ (الخيار).
• إما شراؤها أو استئجارها.
• إدارات تنفيذية قادمة.
• وتحول (مؤسساتي) مقبل.
• ذاك يحتاج لتحول (منهجي).
• بداية بترشح الإدارات.
• ونهاية بالتعاقدات.
• لينتهي فعلا ذاك الزمن.
• سألوا الفشار أي زمن!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال زمن (الهواة)!

نقلا عن “مكة”



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص

    ابو سعود

    زمن ****البشر ملايين تدفع على كوره مصنوعه من بلستك رخيص
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  2. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص

    عادل امام

    سألوا الجماهير السعوديه من هم الهواة الابطال ؟ قالو بصوت واحد . بعيدن عن البربسه والزعقنه الابطال هم الي جابوا لوطنهم البطولات والامجاد والعالمية والمونديالية وتركوا الزعيق للفاشلين
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  3. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 10:05 ص

    عادل امام

    سألو خبير اقتصادي واستراتيجي من هم ( الهواة ) ؟ استلقى على ظهره وكح وشهق وزعق ثم قال ( المنتفعين ) ( المطبلين ) ( على ) ( عماها )
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