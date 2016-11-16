• الخصخصة قادمة.

• وصندوق رياضي.

• إنجازات تتحقق للرياضة السعودية.

• حوكمة قادمة وشفافية ستكون حجر الزاوية.

• كان حلم رئيس هيئة الرياضة منذ 2003.

• وكانوا (يعايرونه) به!

• و(يلمزونه) بعدم تحقيقه!

• ها هو الحلم يتحقق.

• في قرارات (تاريخية).

• الأندية ستتحمل تكاليفها تماما.

• البداية ستكون بـ 3 أندية.

• من مستويات مختلفة.

• ديون الأندية (ستربك) المشهد إن لم تعالج بسرعة.

• نجاح المشروع مرهون بـ (التطبيق)!

• فالتفاصيل هي من تعطل مشاريع النجاح.

• خصوصا في تقييم الأندية.

• مشروع سلمت نتائجه قبل 3 سنوات تقريبا.

• وما يحتاجونه الآن (تحديث) لتلك الدراسة.

• دون إعادة (كل) شيء مرة أخرى.

• فلا داعي للـ (فشخرة).

• منشآت الأندية بـ (الخيار).

• إما شراؤها أو استئجارها.

• إدارات تنفيذية قادمة.

• وتحول (مؤسساتي) مقبل.

• ذاك يحتاج لتحول (منهجي).

• بداية بترشح الإدارات.

• ونهاية بالتعاقدات.

• لينتهي فعلا ذاك الزمن.

• سألوا الفشار أي زمن!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال زمن (الهواة)!

نقلا عن “مكة”