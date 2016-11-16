بالفيديو .. السفير “المعلمي” يلقن مندوب سوريا “درسا ًقاسياً ” في الأمم المتحدة

صحيفة المرصد : هاجم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مندوب سوريا، بسبب ما ترتكبه بلاده من جرائم بحق الشعب السوري.

وذكر السفير المعلمي خلال اجتماعٍ عقد أمس لبحث مشروع القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان في سوريا والمقدم من وفد المملكة والإمارات وقطر نيابة عن الدول الراعية، إن مندوب سوريا سيبتعد كل البعد عن موضوع القرار وسيشن هجوماً عنيفاً على المملكة وغيرها من الدول الراعية لهذا القرار، وسيلصق تهم الإرهاب بالمملكة.

وقال المعلمي: “لو أن اتهامات زميلنا المندوب السوري وهجومه الجارح الخارج على قواعد الذوق واللياقة الدبلوماسية يساعد على تضميد جراح أشقائنا في سوريا لتحملناه بصدر رحب، ولكن الواقع أنه يسعى فقط للهروب من مناقشة موضوع البحث”.

وأضاف المعلمي موجهاً كلامه للمندوب السوري: “لو كنا إرهابيين، هل الطفل إيلان الذي ألقى البحر بجثته على الشوطىء التركية إرهابي؟! لو كنا إرهابيين هل الطفل عمران الذي التقط مشدوهاً مصدوماً من تحت الأنقاض في حلب إرهابي؟.