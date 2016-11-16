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بالفيديو .. السفير “المعلمي” يلقن مندوب سوريا “درسا ًقاسياً ” في الأمم المتحدة

16 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص
بالفيديو .. السفير “المعلمي” يلقن مندوب سوريا “درسا ًقاسياً ” في الأمم المتحدة
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صحيفة المرصد : هاجم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مندوب سوريا، بسبب ما ترتكبه بلاده من جرائم بحق الشعب السوري.

وذكر السفير المعلمي خلال اجتماعٍ عقد أمس لبحث مشروع القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان في سوريا والمقدم من وفد المملكة والإمارات وقطر نيابة عن الدول الراعية، إن مندوب سوريا سيبتعد كل البعد عن موضوع القرار وسيشن هجوماً عنيفاً على المملكة وغيرها من الدول الراعية لهذا القرار، وسيلصق تهم الإرهاب بالمملكة.

وقال المعلمي: “لو أن اتهامات زميلنا المندوب السوري وهجومه الجارح الخارج على قواعد الذوق واللياقة الدبلوماسية يساعد على تضميد جراح أشقائنا في سوريا لتحملناه بصدر رحب، ولكن الواقع أنه يسعى فقط للهروب من مناقشة موضوع البحث”.

وأضاف المعلمي موجهاً كلامه للمندوب السوري: “لو كنا إرهابيين، هل الطفل إيلان الذي ألقى البحر بجثته على الشوطىء التركية إرهابي؟! لو كنا إرهابيين هل الطفل عمران الذي التقط مشدوهاً مصدوماً من تحت الأنقاض في حلب إرهابي؟.



تعليقات ( 57 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 57
    16 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    حلا

    لا فض فوك
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  2. 56
    16 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    تعليق مخالف
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  3. 55
    16 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    معلق تميمي وانعم بك وبكل القبايل عامه تميم من عدنان وعدنان وقحطان انساب وارحام وسيدنا اسماعيل عليه السلام تزوج من امرأتين جرهميتين قحطانيتين ومن سيدنا اسماعيل جاء الرسول صللى عليه وسلم اذن حنا انساب))
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  4. 54
    16 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    الاءزد اي الرجل الصلب القوي في الحروب ولهم مواقف مشرفه وقوه ضاربه يوم القادسيه وفيهم صحابه كثر وقداستعان بهم الصحابي على ابن ابي طالب على خصومه وامتدحهم ب 22بيت شعر رضي الله عن على والصحابة اجمعين
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  5. 53
    16 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    23اردني نشمي وانعم بك كثيرجدامن الأردن من عرب قحطان (العرب العاربه ونعم بالقبايل عامه واليمن بهاقحطان عرب العاربه اللي باليمن يدافعون عن بلدهم من الحوثي واعوانه ويقاومون ام المتبطحين خارج ليمن فمنسدح
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  6. 52
    16 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    أبوناصر

    بيض الله وجهك يامندوب بلادنا الحبيبه لدى الأمم المتحده ووفقك الله وسددك .
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  7. 51
    16 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    عبدالعزيز//

    كفو يامعلمي
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  8. 50
    16 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    الراصد

    بيض الله وجهك ليس غريب عليك والدك اللواء يحى المعلمي تخرجت على يد سعود الفيصل رحمه الله مع عادل الجبير وفقكم الله جميعاً
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  9. 49
    16 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    23اردني نشمي وانعم بك كثيرجدامن الأردن من عرب قحطان (العرب العاربه ونعم بالقبايل عامه واليمن بهاقحطان عرب العاربه اللي باليمن يدافعون عن بلدهم من الحوثي واعوانه ويقاومون ام المتبطحين خارج ليمن فمنسدح
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  10. 48
    16 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    حنشل

    بيضه الله وجهك, الله يمهل ولا يهمل لكل ظالم يوم اللهم خذ الطغات المعتدين في الشام اخذ عزيز مقتدر فانهم لا يعجزونك اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا
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  11. 47
    16 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    عبدالعزيز الخالدي

    المعلمي يقصف جبة والجبير يقصف جباه
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  12. 46
    16 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    بني تميم

    وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما وصى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:ان بني تميم لم يغب لهم نجم الا طلع آخر وانهم لم يسبقوا بوغم في جاهلية ولا اسلام وان لهم بنا رحما ماسة وقرابة خاصة نحن يتبع
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  13. 45
    16 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    بني تميم

    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا وكانت سبية منهم عند عائشة فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل)رواه البخاري يتبع
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  14. 44
    16 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    بني تميم

    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعته يقول : هم أشد أمتي على الدجال وقال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله يتبع
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  15. 43
    16 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    زينب...

    اللهم انصر إمامنا وولي أمرنا. .خادم الحرمين. .وايده بتاييدك...واخذل أعدائه. ..ودمرهم تدميرا.
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  16. 42
    16 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    الثقفي

    يكفي هياط الكل يعرف من انتم الان الله يحفظ سلمان الحزم وحكومتنا ويؤيده بنصره
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  17. 41
    16 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    الثقفي

    بشار الجعفري السافل انت اكبر ارهابي في عصابة بشار الخنزير ياسفله انتم اخر ناس تتحدث ليس من حق امثالكم الحديث عن حقوق الحيوان فضلا عن الانسان حتى الحيوانات تملك قلوبا ارحم منكم
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  18. 40
    16 نوفمبر, 2016 , 12:24 م

    اخونجي

    24 زينب....ت 14 معناها أن النصيريه الرافضه هم الإرهابيين (( صحيح )) ولكن هناك أرهابين آخرين من ملل وفرق وجماعات أخرى صنفتهم دولتنا وعلماؤنا ارهابيين
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  19. 39
    16 نوفمبر, 2016 , 12:24 م

    دانيال

    كلام صحيح 100%
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  20. 38
    16 نوفمبر, 2016 , 12:23 م

    29تعريف اكثرالاءزدقبايل متعدده بالسعوديه والخليج والشام وبلادالعرب عامه والأنصارهي واحده من قبايل الاءزدالقحطانيه وهم احفاد معاذابن جبل الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه والأءزدبهم صحابه كثررضي الله عنهم
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  21. 37
    16 نوفمبر, 2016 , 12:21 م

    الثقفي

    الرسول مدح اهل البمن الذين امنوا معهم وفي زمنه وليس ****
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  22. 36
    16 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    الثقفي

    بشار النعجه وميليشياته الارهابيه وروسيا وايران قوة الله ليس فوقها قوه والله يقول في امثالكم ان الله ليمهل للظالم حتى اذا اخذه اخذ عزيزا مقتدر الله على الظالمين الله ينتقم منكم كما تبطشون بالمسلمين
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  23. 35
    16 نوفمبر, 2016 , 12:13 م

    29ونعم بكل القبايل عامه ومن ضمن القبايل عسيروعسيرالهول وبهاقبايل من الاءزدالقحطانيه وغالبية القبايل ترجع لقحطان قال صللى الله عليه وسلم (الأمانة في الاءزدوالقضاء في الأنصاروالحكم في قريش الخ الحديث
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  24. 34
    16 نوفمبر, 2016 , 12:07 م

    احمد

    أردني نشمي تعليق ٢٣ كلامك وتعليقك من ذهب اقسم بالله انك نشمي .
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  25. 33
    16 نوفمبر, 2016 , 12:02 م

    جاسم

    الحين يجيك قلم الحقيقة ومعرفاته خنبوقة ويغير الموضوع ويقول الاخوان والاخونجية***
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  26. 32
    16 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    سورياوأهلهابشارباعهاللروس وإيران وحزب آللات وباعهابشارللحشدالشعبي وللمليشياءالمنوعه ومنهاأبوالفضل العباس ومليشياءزينبيه مليشياءافغان وباكستان الخ لقدباعهاالخائن بشارخائن العروبة وخاين شعبه باعهاللغزاه
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  27. 31
    16 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص

    عيد

    مااحد شايف ذكائنا وعبقريتنا الا نحن تباً لهذا ***؟
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  28. 30
    16 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص

    أبو مصلفح الرياض

    عموما في اليمن ماهمنا إن أحد يجي يقيمنا إحنا نعرف حالنا ويكفينا مدائح النبي محمد المختار صلى الله عليه وسلم حافظينها عن ظهر قلب ونعلم أشبالنا وبناتنا وهذا التحالف الي في اليمن عزز وطنيتنا أكثر وأكثر
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  29. 29
    16 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص

    تميم

    لافض فوك شكرا شكرا لابناء الوطن من عسيري عاصفه الحزم الي عسيري الامم المتحده
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  30. 28
    16 نوفمبر, 2016 , 11:43 ص

    ....ت

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 27
    16 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 26
    16 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص

    ....ت 21

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 25
    16 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص
    عدد التعليقات:152

    تابط شرا

    تعليق 14 يقصد ان حكومة الطاغية تقتل الاطفال بدون اي جرم يعني ترمي القنابل والتهم بدون اثباتات تلقي التهم كما تلقي البراميل التي تصييب العزل والاطفال
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  34. 24
    16 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    زينب....ت 14

    معناها أن النصيريه الرافضه هم الإرهابيين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 23
    16 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    أردني نشمي

    الى من يطلق على نفسه ( الحكمة ... ) بصرف النظر عن تعليقك الذي لم أقرأه اقول لك بل الهروب والجبن والتقاعس عن حماية الوطن والانبطاح ( يمانية ) بإمتياز 👍🏽
    لا يعجبني(2) اعجبني(19)
  36. 22
    16 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص

    خالد

    بارك الله فيك يا سعادة السفير لقد ألقمت حذاء النجس بشار حجراً
    لا يعجبني(1) اعجبني(13)
  37. 21
    16 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    الحكمة يمانية

    اليس من حق كل سفير ان يدافع عن بلادة وبالطريقة التي يرى انها صحيحة وتخدم بلدة ؟ اليس من حق كل سفير رفض الوصاية على بلادة من اى دولة كانت ؟
    لا يعجبني(12) اعجبني(4)
  38. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    Saad

    كلام صحيح حتى بشار وبوتين عارفين ولاكن بدون فائدة والامم المتحدة فشت غل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    فيصل

    بيض الله وجهك يالمعلم ماقصرت
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  40. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص

    زمن يخوف

    لعن الله بشار وحسن اللات وايران وروسيا وامريكا ومرتزقة باكستان وافغانستان وحشد الكلاب الفاجر وعصائب الشر اللهم زلزلهم واقذف الرعب في قلوبهم كلهم يخدمون اسرائيل خونة فجار اشرار اللهم اكفنا فيهم بقوتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  41. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    محمد

    اكثر المقاتلين في سوريا ايرانيين وافغان وعراقيين وحزب الشيطان كلهم يقاتل الشعب السوري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص

    سامي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  44. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص

    رأي

    لو كنا إرهابيين، هل الطفل إيلان الذي ألقى البحر بجثته على الشوطىء التركية إرهابي؟!لو كنا إرهابيين هل الطفل عمران الذي التقط مشدوهاً مصدوماً من تحت الأنقاض في حلب إرهابي؟. بالله احد يوضح لي وش معناها
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  45. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص
    عدد التعليقات:387

    ♨ليالي نجد ♨

    كلام جميل ولكن اين العقول والآذن الصاغيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    محب آل البيت

    ت10 ابو مصلفح من قتل الحسين هم **** وهم من دعاه وخذلوه ثم عدوا عليه وقتلوه ومن باشر قتل الحسين عليه السلام *****
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  47. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  48. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    أبو مصلفح الرياض

    أكثر المقاتلين اللي في سوريا مجاهدين من خارج من سوريا هذي حقيقة يوم تقرأ التاريخ ويوم تقرأ قصة مقتل الحسين عليه السلام والله ماراح تستغرب اللي يصير اليوم فتكون عندك حصانة فكرية*****
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  49. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص

    الخالد

    تعليق 6 تقف مع الي يدفع اكثر لا يهمها قاتل او مقتول ارهابي او مسالم ادفع نكون معاك اياً كنت. وهذي الصفه ليست صفة مصر وانما اضيفت اليها من راعي ثلاجة المويه الذي اضحك عليها الشرق والغرب.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  50. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  51. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص

    محب آل البيت

    اللهم أنصر الشعب السوري البطل و كل من وقف ودعم الشعب السوري المظلوم بقول أو سلاح
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  52. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص

    السوال العريض الواضح للجميع

    مصر تقف مع مين ؟؟ هل جمهورية مصر العربية تقف مع من يقتل الشعب وأطفال سوريا ؟؟؟ يجب ان تحدد مصر موقفها ، ا
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  53. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    دروجبا

    كفوا بيض الله وجهك خنبوقه الطم الخبر اصابك في مقتل ا******
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  54. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 10:10 ص

    محب آل البيت

    لا فض فوك يا المعلمي لقد قلت الحق وبينت منهو الإرهابي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 10:09 ص

    محمد

    سبحان الله شفت نفاق وكذب وتدليس لكن مثل مندوب سوريا ماشفت ولكن الله يمهل ولا يهمل وسوف نرى مايثلج صدورنا بأذن الله بنصر اهل سوريا على المجرم بشار ومرتزقته من الفرس الانجاس والروس
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  56. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 10:09 ص

    سمو

    الحمدلله الدبلوماسية الخارجيه للمملكة قمه في المثابرة وذود عن الوطن لكم منا أفضل التحيه وسلام من الشعب يعجز القلم ان يكتب في مديحكم وثناء عليكم الله ينصركم ويرعاكم
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  57. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص
    عدد التعليقات:324

    السليل

    اللهم أنصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين .
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