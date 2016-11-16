بالفيديو .. السفير “المعلمي” يلقن مندوب سوريا “درسا ًقاسياً ” في الأمم المتحدة

صحيفة المرصد : هاجم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مندوب سوريا، بسبب ما ترتكبه بلاده من جرائم بحق الشعب السوري.
وذكر السفير المعلمي خلال اجتماعٍ عقد أمس لبحث مشروع القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان في سوريا والمقدم من وفد المملكة والإمارات وقطر نيابة عن الدول الراعية، إن مندوب سوريا سيبتعد كل البعد عن موضوع القرار وسيشن هجوماً عنيفاً على المملكة وغيرها من الدول الراعية لهذا القرار، وسيلصق تهم الإرهاب بالمملكة.
وقال المعلمي: “لو أن اتهامات زميلنا المندوب السوري وهجومه الجارح الخارج على قواعد الذوق واللياقة الدبلوماسية يساعد على تضميد جراح أشقائنا في سوريا لتحملناه بصدر رحب، ولكن الواقع أنه يسعى فقط للهروب من مناقشة موضوع البحث”.
وأضاف المعلمي موجهاً كلامه للمندوب السوري: “لو كنا إرهابيين، هل الطفل إيلان الذي ألقى البحر بجثته على الشوطىء التركية إرهابي؟! لو كنا إرهابيين هل الطفل عمران الذي التقط مشدوهاً مصدوماً من تحت الأنقاض في حلب إرهابي؟.
تعليقات ( 57 )
حلالا فض فوك
أبوناصربيض الله وجهك يامندوب بلادنا الحبيبه لدى الأمم المتحده ووفقك الله وسددك .
عبدالعزيز//كفو يامعلمي
الراصدبيض الله وجهك ليس غريب عليك والدك اللواء يحى المعلمي تخرجت على يد سعود الفيصل رحمه الله مع عادل الجبير وفقكم الله جميعاً
حنشلبيضه الله وجهك, الله يمهل ولا يهمل لكل ظالم يوم اللهم خذ الطغات المعتدين في الشام اخذ عزيز مقتدر فانهم لا يعجزونك اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا
عبدالعزيز الخالديالمعلمي يقصف جبة والجبير يقصف جباه
بني تميموقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما وصى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:ان بني تميم لم يغب لهم نجم الا طلع آخر وانهم لم يسبقوا بوغم في جاهلية ولا اسلام وان لهم بنا رحما ماسة وقرابة خاصة نحن يتبع
بني تميمفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا وكانت سبية منهم عند عائشة فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل)رواه البخاري يتبع
بني تميمعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعته يقول : هم أشد أمتي على الدجال وقال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله يتبع
زينب...اللهم انصر إمامنا وولي أمرنا. .خادم الحرمين. .وايده بتاييدك...واخذل أعدائه. ..ودمرهم تدميرا.
الثقفييكفي هياط الكل يعرف من انتم الان الله يحفظ سلمان الحزم وحكومتنا ويؤيده بنصره
الثقفيبشار الجعفري السافل انت اكبر ارهابي في عصابة بشار الخنزير ياسفله انتم اخر ناس تتحدث ليس من حق امثالكم الحديث عن حقوق الحيوان فضلا عن الانسان حتى الحيوانات تملك قلوبا ارحم منكم
اخونجي24 زينب....ت 14 معناها أن النصيريه الرافضه هم الإرهابيين (( صحيح )) ولكن هناك أرهابين آخرين من ملل وفرق وجماعات أخرى صنفتهم دولتنا وعلماؤنا ارهابيين
دانيالكلام صحيح 100%
الثقفيالرسول مدح اهل البمن الذين امنوا معهم وفي زمنه وليس ****
الثقفيبشار النعجه وميليشياته الارهابيه وروسيا وايران قوة الله ليس فوقها قوه والله يقول في امثالكم ان الله ليمهل للظالم حتى اذا اخذه اخذ عزيزا مقتدر الله على الظالمين الله ينتقم منكم كما تبطشون بالمسلمين
احمدأردني نشمي تعليق ٢٣ كلامك وتعليقك من ذهب اقسم بالله انك نشمي .
جاسمالحين يجيك قلم الحقيقة ومعرفاته خنبوقة ويغير الموضوع ويقول الاخوان والاخونجية***
عيدمااحد شايف ذكائنا وعبقريتنا الا نحن تباً لهذا ***؟
أبو مصلفح الرياضعموما في اليمن ماهمنا إن أحد يجي يقيمنا إحنا نعرف حالنا ويكفينا مدائح النبي محمد المختار صلى الله عليه وسلم حافظينها عن ظهر قلب ونعلم أشبالنا وبناتنا وهذا التحالف الي في اليمن عزز وطنيتنا أكثر وأكثر
تميملافض فوك شكرا شكرا لابناء الوطن من عسيري عاصفه الحزم الي عسيري الامم المتحده
....تتعليق مخالف
أبو مصلفح الرياضتعليق مخالف
....ت 21تعليق مخالف
عدد التعليقات:152
تابط شراتعليق 14 يقصد ان حكومة الطاغية تقتل الاطفال بدون اي جرم يعني ترمي القنابل والتهم بدون اثباتات تلقي التهم كما تلقي البراميل التي تصييب العزل والاطفال
زينب....ت 14معناها أن النصيريه الرافضه هم الإرهابيين
أردني نشميالى من يطلق على نفسه ( الحكمة ... ) بصرف النظر عن تعليقك الذي لم أقرأه اقول لك بل الهروب والجبن والتقاعس عن حماية الوطن والانبطاح ( يمانية ) بإمتياز 👍🏽
خالدبارك الله فيك يا سعادة السفير لقد ألقمت حذاء النجس بشار حجراً
الحكمة يمانيةاليس من حق كل سفير ان يدافع عن بلادة وبالطريقة التي يرى انها صحيحة وتخدم بلدة ؟ اليس من حق كل سفير رفض الوصاية على بلادة من اى دولة كانت ؟
Saadكلام صحيح حتى بشار وبوتين عارفين ولاكن بدون فائدة والامم المتحدة فشت غل
فيصلبيض الله وجهك يالمعلم ماقصرت
زمن يخوفلعن الله بشار وحسن اللات وايران وروسيا وامريكا ومرتزقة باكستان وافغانستان وحشد الكلاب الفاجر وعصائب الشر اللهم زلزلهم واقذف الرعب في قلوبهم كلهم يخدمون اسرائيل خونة فجار اشرار اللهم اكفنا فيهم بقوتك
محمداكثر المقاتلين في سوريا ايرانيين وافغان وعراقيين وحزب الشيطان كلهم يقاتل الشعب السوري
ساميتعليق مخالف
أبو مصلفح الرياضتعليق مخالف
رأيلو كنا إرهابيين، هل الطفل إيلان الذي ألقى البحر بجثته على الشوطىء التركية إرهابي؟!لو كنا إرهابيين هل الطفل عمران الذي التقط مشدوهاً مصدوماً من تحت الأنقاض في حلب إرهابي؟. بالله احد يوضح لي وش معناها
عدد التعليقات:387
♨ليالي نجد ♨كلام جميل ولكن اين العقول والآذن الصاغيه
محب آل البيتت10 ابو مصلفح من قتل الحسين هم **** وهم من دعاه وخذلوه ثم عدوا عليه وقتلوه ومن باشر قتل الحسين عليه السلام *****
أبو مصلفح الرياضتعليق مخالف
أبو مصلفح الرياضأكثر المقاتلين اللي في سوريا مجاهدين من خارج من سوريا هذي حقيقة يوم تقرأ التاريخ ويوم تقرأ قصة مقتل الحسين عليه السلام والله ماراح تستغرب اللي يصير اليوم فتكون عندك حصانة فكرية*****
الخالدتعليق 6 تقف مع الي يدفع اكثر لا يهمها قاتل او مقتول ارهابي او مسالم ادفع نكون معاك اياً كنت. وهذي الصفه ليست صفة مصر وانما اضيفت اليها من راعي ثلاجة المويه الذي اضحك عليها الشرق والغرب.
أبو مصلفح الرياضتعليق مخالف
محب آل البيتاللهم أنصر الشعب السوري البطل و كل من وقف ودعم الشعب السوري المظلوم بقول أو سلاح
السوال العريض الواضح للجميعمصر تقف مع مين ؟؟ هل جمهورية مصر العربية تقف مع من يقتل الشعب وأطفال سوريا ؟؟؟ يجب ان تحدد مصر موقفها ، ا
دروجباكفوا بيض الله وجهك خنبوقه الطم الخبر اصابك في مقتل ا******
محب آل البيتلا فض فوك يا المعلمي لقد قلت الحق وبينت منهو الإرهابي
محمدسبحان الله شفت نفاق وكذب وتدليس لكن مثل مندوب سوريا ماشفت ولكن الله يمهل ولا يهمل وسوف نرى مايثلج صدورنا بأذن الله بنصر اهل سوريا على المجرم بشار ومرتزقته من الفرس الانجاس والروس
سموالحمدلله الدبلوماسية الخارجيه للمملكة قمه في المثابرة وذود عن الوطن لكم منا أفضل التحيه وسلام من الشعب يعجز القلم ان يكتب في مديحكم وثناء عليكم الله ينصركم ويرعاكم
عدد التعليقات:324
السليلاللهم أنصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين .