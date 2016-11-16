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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

16 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء
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1

الجزيرة-منال محمد

2

الجزيرة-فهد الجبيري

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-طلال الشعشاع

5

الجزيرة-رشيد السليم

6

الجزيرة-سعود الماضي

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الجزيرة-عبد الله المرزوق

9

الجزيرة-مفرح الزيادي

10

الرياض-ربيع

11

الجزيرة-عبد السلام الهليل

12

الرياض-المسيهيج

13

الوطن-خالد

14

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 42 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 42
    16 نوفمبر, 2016 , 14:03 م
    عدد التعليقات:3620

    ولدالشيوخ

    سويتله اللي ماحد سواه وخليته اجمل عناويني يا كثر ما احبه واحب رضاه ويا كثر ما تشتاق له عيني صعب اعيش العمر مو وياه والشوق يكتبني ويكويني الله اكبر ها الزمن وش جاه ما كنت متوقع يجازيني..
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  2. 41
    16 نوفمبر, 2016 , 14:01 م
    عدد التعليقات:3620

    ولدالشيوخ

    جالس مع نفسي واجر الأه والحزن واضح من عناويني الصاحب اللي كنت انا وياه اليوم وينه وانا ويني العمر من دونه ابد ما اقواه لا صار غايب وش يسليني يا كيف ابنسى ما مضى وانسىه لكن سؤالي مين ينسيني..
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  3. 40
    16 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    _

    يا بعيد الدار يا جار الشعور ،،، يا بعيد الدار ليتك جارنا
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  4. 39
    16 نوفمبر, 2016 , 13:52 م

    _

    هلا باللي مثل غيمة تمرّ وخيرها همال:: هلا باللي مشاعرنا لهم غنّت اذا عدّّوا:: هلا باللي اذا طلّوا بشمسي هم غدولي ظلال:: هلا باللي لفت روحي اذا هم للندا لدّّوا::
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  5. 38
    16 نوفمبر, 2016 , 13:34 م
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    فرقه حسب الله يفاسون نوما مرخين المكوه
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  6. 37
    16 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    💎🎀سُندُس

    سلام عليكو✋أزيكو يابنات عاملين إيه...خرطتوا الملوخيا🌿ودبحتوا الأنرب🐇ونتفتوا ريش الفراخ🐓ولالسى☺️
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  7. 36
    16 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    ⭐️

    مَهمآ قسى وقتي ومهمآ تحدّاني .. ومهمآ عثر حظي من همّي وأحزآني .. بصبر ع الدنيآ لو تصعَب ظروفي .. وبرسم أمل عمري وبشيله بگفوفي .. ❤️
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  8. 35
    16 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    ⭐️

    أنا صادق بحبي لك ،، وقلبي أول العربون.. أنا لا جيتك ( الاول ) بلا .. ثاني .. بلا .. عاشر .!! مساءكم خير ✋🏻
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  9. 34
    16 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    وين فرقة حسب الله نايمين نوم الظالم عباده
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  10. 33
    16 نوفمبر, 2016 , 13:05 م
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله مساكم بكل خير تشيز 📸
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  11. 32
    16 نوفمبر, 2016 , 12:51 م

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد 🃏 انت ضيف غير مرغوب فيه هنا .. هل تفهم ⁉ .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
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  12. 31
    16 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    🎀💫

    مجانين التطعيس-ماخلواللناس مكان-بسم الله -يطلعون من وسط الرمل
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  13. 30
    16 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص

    القناص2

    صوتك صباحي وإن تباطيت صوتك/ يبطي صباحي واتعذر من الشمس/
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  14. 29
    16 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص

    🎀💫

    اكتئاب -مرة وحدة-عشان مارحت للسوق -اقول احفظي- قرشك الأبيض -لوقت الحاجه
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  15. 28
    16 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    القناص2

    تخطى على قلبى وقلبي يسامحك بالضحكه اللي جعلنى ما عدمها
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  16. 27
    16 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    يالله. -هاذا ولد الشيوخ -دعا لنفسه واهله -ودعا لإخوانه في الله -يعطيه العافيه-مو هذا-نسميه المحبة-في الله ولا لا
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  17. 26
    16 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    القناص2

    إني احبك عندما تبكين احب وجهك غائما وحزينا
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  18. 25
    16 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص

    القناص2

    ياللي سحرت القلب لاتجرح الروح/ عندي أمل لاتخيب فيك الرجاوي
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  19. 24
    16 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص
    عدد التعليقات:3620

    ولدالشيوخ

    ابنائي الطلبه يـ اجازه😂 انا فـ محاضره الان؟ والبعض منكم شخييييره يسمعه جيرانه😂😂😂😂😂 اتمنى لكم اجازه سعيده واوقات سعيده ويوم جميل وغدا ايضا ويكند اجمل والفـ آآآه على اللي عندهم روحي..
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  20. 23
    16 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص
    عدد التعليقات:582

    الجوفي

    حجم الرجل المؤمن بحجم عمله الصالح ...........
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  21. 22
    16 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    القناص2

    ضاقت بي الدنيا ونا منك مجروح / ومسيت من حبك جريح شقاوي
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  22. 21
    16 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    القناص2

    ضاقت بي الدنيا ونا منك مجروح / ومسيت من حبك جريح شقاوي
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  23. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص

    القناص2

    انا كتبت هذه الحكم أومن بها فعلا وأكتب الشعر محبب لنفسى ولا أنكره يناقض مع المبداء أو يتفق هذه شخصيتى واضحه ولايمكن البس قناع شخصية متدين واعظ اكتب آيات قرآنية وآخر ليل شعر وقذف ناس بمعرفات مختلفه
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  24. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص
    عدد التعليقات:582

    الجوفي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وصباح الخير لجميع الاخوة والاخوات الكرام
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  25. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص
    عدد التعليقات:3620

    ولدالشيوخ

    اخواني المحترمين.. لا اعلم امنياتكم ولكن اسأل الله ان يرزقكم فوق ما تتمنون سعاده تسع الكون بأكمله. وما اجمل الصباح عندما يكون فيه احبه مثلكم ويالي صباحك غير قلي صباح الخير..
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  26. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    القناص2

    واقع صحيح لمن جرب الحياة/ إذا وضعت احد فوق قدره فتوقع أن يضعك دون قدرك/ علي رضي الله عنه
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  27. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    القناص2

    أصدق حكمه التى يجب أن نعمل بها هي/ اعتزل الشر يعتزلك فإن للشر خلق
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  28. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    زائر70

    %80من المواطنين مافيه امل يمتلكون مساكن ولو تكون العمارة في 50الف لسباب عدة مناها مافيه ترشيد في المصروف ولامعرفه في الادخاروالمديونيات تستقطع نصف الرواتب
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  29. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    القناص2

    لتكن كلمتك طيبه ويكن وجهك بسطا تكن احب الى الناس ممن يعطونهم العطاء
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  30. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    القناص2

    الرجل الصادق دائما طفل
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  31. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص
    عدد التعليقات:3620

    ولدالشيوخ

    الحياه ليست بحثا عن الذات.. ولكنها رحله لصنع الذات فـ اخلق من نفسك شيئا يصعب تقليده تمنوا وابتسموا وتوكلوا فـ ربكم ربا كريم. وباقي في الاجازه3 ايام ارقصوا افرحوا امرحوا..
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  32. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    القناص2

    قد يولد الحب بكلمه ولاكن لايمكن ابدايموت بكلمه
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  33. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    القناص2

    ان اغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشه العجب وأكرم الكرم الخلق
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  34. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص

    القناص2

    إذا قدرت على عدوك فأجعل العفو عنه شكرا للمقدره عليه
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  35. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    القناص2

    صبحكم الله بالخير جمعيا صباح الفل والكادي
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  36. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص
    عدد التعليقات:3620

    ولدالشيوخ

    وامن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي..
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  37. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص
    عدد التعليقات:3620

    ولدالشيوخ

    اللهم اني أسألك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي..
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  38. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص
    عدد التعليقات:3620

    ولدالشيوخ

    السر الوحيد الذي لا يعلمه غيرك.. هو سر علاقتك بربك فلا يغرك المادحون ولا يضرك القادحون. قال تعالى { بل الأنسان على نفسه بصيره } صـباح تزكية النفس 🗓 هذا الأربعاء 🗓..
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  39. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص
    عدد التعليقات:3620

    ولدالشيوخ

    رب.. علق قلوبهم برجائك واقطع رجاءهم عمن سواك ربنا انك تعلم عيوبهم فاسترها وتعلم حاجاتهم فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم آمييييين..
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  40. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص
    عدد التعليقات:3620

    ولدالشيوخ

    صبحكم الله بالحسنات احبتي.. وفرش دربكم بالخيرات وانزل رزقكم كغيث السماوات ولبى لكم كل الدعوات. اللهم اعطي احبتي في هذا اليوم من الخير واللطف فوق مايرجون واصرف عنهم السوء فوق مايحذرون..
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  41. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص
    عدد التعليقات:3620

    ولدالشيوخ

    مشرف اعضاء زوار صحيفة المرصد الكرام.. اسعد الله صباحكم بما تتمنون ربوعكم فله كما قالت خديجه الوعل وصباحكم سعودي. يسعد صباحي وصباح المحترمين وصباح الخير عاللي عندهم روحي..
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  42. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص
    عدد التعليقات:3620

    ولدالشيوخ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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