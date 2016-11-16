شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-فهد الجبيري
الجزيرة-محمود الهمزاني
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-مفرح الزيادي
الرياض-ربيع
الجزيرة-عبد السلام الهليل
الرياض-المسيهيج
الوطن-خالد
الوطن-هنداوي
تعليقات ( 42 )
عدد التعليقات:3620
ولدالشيوخسويتله اللي ماحد سواه وخليته اجمل عناويني يا كثر ما احبه واحب رضاه ويا كثر ما تشتاق له عيني صعب اعيش العمر مو وياه والشوق يكتبني ويكويني الله اكبر ها الزمن وش جاه ما كنت متوقع يجازيني..
عدد التعليقات:3620
ولدالشيوخجالس مع نفسي واجر الأه والحزن واضح من عناويني الصاحب اللي كنت انا وياه اليوم وينه وانا ويني العمر من دونه ابد ما اقواه لا صار غايب وش يسليني يا كيف ابنسى ما مضى وانسىه لكن سؤالي مين ينسيني..
_يا بعيد الدار يا جار الشعور ،،، يا بعيد الدار ليتك جارنا
_هلا باللي مثل غيمة تمرّ وخيرها همال:: هلا باللي مشاعرنا لهم غنّت اذا عدّّوا:: هلا باللي اذا طلّوا بشمسي هم غدولي ظلال:: هلا باللي لفت روحي اذا هم للندا لدّّوا::
عدد التعليقات:1
الحرمانفرقه حسب الله يفاسون نوما مرخين المكوه
💎🎀سُندُسسلام عليكو✋أزيكو يابنات عاملين إيه...خرطتوا الملوخيا🌿ودبحتوا الأنرب🐇ونتفتوا ريش الفراخ🐓ولالسى☺️
⭐️مَهمآ قسى وقتي ومهمآ تحدّاني .. ومهمآ عثر حظي من همّي وأحزآني .. بصبر ع الدنيآ لو تصعَب ظروفي .. وبرسم أمل عمري وبشيله بگفوفي .. ❤️
⭐️أنا صادق بحبي لك ،، وقلبي أول العربون.. أنا لا جيتك ( الاول ) بلا .. ثاني .. بلا .. عاشر .!! مساءكم خير ✋🏻
عدد التعليقات:1
الحرمانالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله مساكم بكل خير تشيز 📸
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد 🃏 انت ضيف غير مرغوب فيه هنا .. هل تفهم ⁉ .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
🎀💫مجانين التطعيس-ماخلواللناس مكان-بسم الله -يطلعون من وسط الرمل
القناص2صوتك صباحي وإن تباطيت صوتك/ يبطي صباحي واتعذر من الشمس/
🎀💫اكتئاب -مرة وحدة-عشان مارحت للسوق -اقول احفظي- قرشك الأبيض -لوقت الحاجه
القناص2تخطى على قلبى وقلبي يسامحك بالضحكه اللي جعلنى ما عدمها
القناص2إني احبك عندما تبكين احب وجهك غائما وحزينا
القناص2ياللي سحرت القلب لاتجرح الروح/ عندي أمل لاتخيب فيك الرجاوي
عدد التعليقات:3620
ولدالشيوخابنائي الطلبه يـ اجازه😂 انا فـ محاضره الان؟ والبعض منكم شخييييره يسمعه جيرانه😂😂😂😂😂 اتمنى لكم اجازه سعيده واوقات سعيده ويوم جميل وغدا ايضا ويكند اجمل والفـ آآآه على اللي عندهم روحي..
عدد التعليقات:582
الجوفيحجم الرجل المؤمن بحجم عمله الصالح ...........
القناص2ضاقت بي الدنيا ونا منك مجروح / ومسيت من حبك جريح شقاوي
القناص2ضاقت بي الدنيا ونا منك مجروح / ومسيت من حبك جريح شقاوي
القناص2انا كتبت هذه الحكم أومن بها فعلا وأكتب الشعر محبب لنفسى ولا أنكره يناقض مع المبداء أو يتفق هذه شخصيتى واضحه ولايمكن البس قناع شخصية متدين واعظ اكتب آيات قرآنية وآخر ليل شعر وقذف ناس بمعرفات مختلفه
عدد التعليقات:582
الجوفيالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وصباح الخير لجميع الاخوة والاخوات الكرام
عدد التعليقات:3620
ولدالشيوخاخواني المحترمين.. لا اعلم امنياتكم ولكن اسأل الله ان يرزقكم فوق ما تتمنون سعاده تسع الكون بأكمله. وما اجمل الصباح عندما يكون فيه احبه مثلكم ويالي صباحك غير قلي صباح الخير..
القناص2واقع صحيح لمن جرب الحياة/ إذا وضعت احد فوق قدره فتوقع أن يضعك دون قدرك/ علي رضي الله عنه
القناص2أصدق حكمه التى يجب أن نعمل بها هي/ اعتزل الشر يعتزلك فإن للشر خلق
زائر70%80من المواطنين مافيه امل يمتلكون مساكن ولو تكون العمارة في 50الف لسباب عدة مناها مافيه ترشيد في المصروف ولامعرفه في الادخاروالمديونيات تستقطع نصف الرواتب
القناص2لتكن كلمتك طيبه ويكن وجهك بسطا تكن احب الى الناس ممن يعطونهم العطاء
القناص2الرجل الصادق دائما طفل
عدد التعليقات:3620
ولدالشيوخالحياه ليست بحثا عن الذات.. ولكنها رحله لصنع الذات فـ اخلق من نفسك شيئا يصعب تقليده تمنوا وابتسموا وتوكلوا فـ ربكم ربا كريم. وباقي في الاجازه3 ايام ارقصوا افرحوا امرحوا..
القناص2قد يولد الحب بكلمه ولاكن لايمكن ابدايموت بكلمه
القناص2ان اغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشه العجب وأكرم الكرم الخلق
القناص2إذا قدرت على عدوك فأجعل العفو عنه شكرا للمقدره عليه
القناص2صبحكم الله بالخير جمعيا صباح الفل والكادي
عدد التعليقات:3620
ولدالشيوخوامن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي..
عدد التعليقات:3620
ولدالشيوخاللهم اني أسألك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي..
عدد التعليقات:3620
ولدالشيوخالسر الوحيد الذي لا يعلمه غيرك.. هو سر علاقتك بربك فلا يغرك المادحون ولا يضرك القادحون. قال تعالى { بل الأنسان على نفسه بصيره } صـباح تزكية النفس 🗓 هذا الأربعاء 🗓..
عدد التعليقات:3620
ولدالشيوخرب.. علق قلوبهم برجائك واقطع رجاءهم عمن سواك ربنا انك تعلم عيوبهم فاسترها وتعلم حاجاتهم فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم آمييييين..
عدد التعليقات:3620
ولدالشيوخصبحكم الله بالحسنات احبتي.. وفرش دربكم بالخيرات وانزل رزقكم كغيث السماوات ولبى لكم كل الدعوات. اللهم اعطي احبتي في هذا اليوم من الخير واللطف فوق مايرجون واصرف عنهم السوء فوق مايحذرون..
عدد التعليقات:3620
ولدالشيوخمشرف اعضاء زوار صحيفة المرصد الكرام.. اسعد الله صباحكم بما تتمنون ربوعكم فله كما قالت خديجه الوعل وصباحكم سعودي. يسعد صباحي وصباح المحترمين وصباح الخير عاللي عندهم روحي..
عدد التعليقات:3620
ولدالشيوخالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..