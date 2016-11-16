بهذه الشجاعة.. أنقذ حارس أمن 19 طبيبة بالخرج من الموت

صحيفة المرصد:كشف حارس الأمن الذي أنقذ 19 طبيبة من حريق نشب في إسكان المستشفى يوم “الأحد” الماضي،تفاصيل إنقاذه للطبيبات ومساعدتهن على الخروج من الحريق بأمان.
ووفقاً لصحيفة “عكاظ” قال حارس الأمن أحمد عوض العنزي إنه عندما تلقى بلاغ يفيد بنشوب الحريق بالمبنى لم يتردد بالذهاب ومحاولة انقاذ الموجودين,وعندما وصل لمكان الحريق وشاهد الدخان المتصاعد من المبنى قام بوضع قطعة مبللة على وجهه واقتحم المبنى.
وأردف قائلاً أنه قام بإرشاد الطبيبات لمخارج الطوارئ،وذهب لتفتيش الغرف للتأكد من خلوها، مشيراً أنه وجد إحدى الغرف مغلقة وبعد الطرق عليها فتحت الباب إحدى الطبيبات التي كانت نائمة ولم تشعر بالحريق.
وذكر حارس الأمن، أنه بعدما أنقذ كل الطبيبات لم يتحمل كثافة الدخان التي استنشقها ليسقط مغشياً عليه، وينقل إلى الطوارئ لإسعافه.
تعليقات ( 18 )
ت 4أشباه الرجال الي زيك مكانهم المطبخ..لا تطلع وتسمع صوتك قدام الرجاجيل..صوتك عورة..هذا الي ناقص..شو قدمت للمجتمع انت؟؟
المثالييستاهل تكريم ومبلغ مالي لا يقل عن مليون ريال من الدوله لشجاعته وانقاذه ل 19 نفس لله دره
وووووووووووووووووواوشكرا قرانديزل
جنوبية..🌻🌻فالك العافية ماتشوف شر يابطل
احمد عسيريتعليق ٤ والله انك تحتاج علاج نفسي لتصغيرك افعال الرجال عيب تتكلم في أمور مقاسها اكبر منك ( بيض الله وجه ابن الوطن الشهم )
عايض القحطانيوش قصة شباب العنوز كل شوي سالفة واحد مره منقذ عايله بالسيل وهالحين حارس امن منقذ دكتورات من حريق وعددهن١٦،،، ماادري السالفه فيها عنصريه للعنوز والا ايش!!!اذا صدق جزاه الله خير،،،
ابوفارسيتبع.... هشتااااق ياشباب . للبطل . نرجو اللحاقه في الدفاع المدني
ابوفارسنطالب المسؤلين. في وزارة الداخليه جزاهم الله خير. وعلى رؤسهم سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد ابن نايف ابن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله. بتجنيد هذا البطل في الدفاع المدني. . هذا هو ابن الوطن اللي نف
الهمدانيبهذه الشجاعة.. أنقذ حارس أمن 19 طبيبة بالخرج من الموت(((الأقل مرتب ينقذ الأكثر مرتب خلكم دقيقين في العناوين)))
العنزيفنزويلي سو مثله والا هجد هذا من سلاله هزمت الفرس في معركه ذي قار يوم جدك الله يرحمه مع رقيه بالمزرعه يحلبون البقر
يالطيفالله يعينك لن يتصل عليك مسؤل ولن يقوم الاغنياء لمساعدتك زين انجاك خطاب شكر لاكن لوانه وافدة كان كلن صور بجنبه وتهافتت المساعدات علشانه سوف تنشر صورته في بلادة وصحافتها
ثامر العنزيالحمدلله على السلامة ياوحش بيض الله وجهك وجزاك الله خيرا
هول اليلتستاهل يعطونك رواتب شهر الي انت منقذهم
فنزولي16 مررره وحدده حدث العاقل بما يعقل تعود العرب على تفخيم الاخبار عموما شكرا له هههه
عدد التعليقات:4370
العنيدكفو ياولد وائل هاذي عوائدكم أهل الطيب والنخوة والعلم الزين ولا يهونون باقي القبائل وهذا طبع جميع السعوديين وقت الشدايد!!
عدد التعليقات:4370
العنيدمع الاسف في وقتنا الحالي حارس الامن ينظروله نظرة مستفزة يعني انت ولا شي مع العلم ان لو صار شي في المنشأة الي هو فيها اول من يتحاسب واول من ينضر ولا راتب كويس بس نقول الحمدلله على كل حال
سنافيبيض الله وجهك في الدارين .