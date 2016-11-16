بهذه الشجاعة.. أنقذ حارس أمن 19 طبيبة بالخرج من الموت

صحيفة المرصد:كشف حارس الأمن الذي أنقذ 19 طبيبة من حريق نشب في إسكان المستشفى يوم “الأحد” الماضي،تفاصيل إنقاذه للطبيبات ومساعدتهن على الخروج من الحريق بأمان.

ووفقاً لصحيفة “عكاظ” قال حارس الأمن أحمد عوض العنزي إنه عندما تلقى بلاغ يفيد بنشوب الحريق بالمبنى لم يتردد بالذهاب ومحاولة انقاذ الموجودين,وعندما وصل لمكان الحريق وشاهد الدخان المتصاعد من المبنى قام بوضع قطعة مبللة على وجهه واقتحم المبنى.

وأردف قائلاً أنه قام بإرشاد الطبيبات لمخارج الطوارئ،وذهب لتفتيش الغرف للتأكد من خلوها، مشيراً أنه وجد إحدى الغرف مغلقة وبعد الطرق عليها فتحت الباب إحدى الطبيبات التي كانت نائمة ولم تشعر بالحريق.

وذكر حارس الأمن، أنه بعدما أنقذ كل الطبيبات لم يتحمل كثافة الدخان التي استنشقها ليسقط مغشياً عليه، وينقل إلى الطوارئ لإسعافه.