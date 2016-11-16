أحمد قطان يوضح حقيقة زيارة وفد سعودى رفيع المستوى لمصر!

صحيفة المرصد: أكد أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر، أنه لا صحة لما نشرته بعض المواقع الإخبارية بشأن زيارة وفد سعودى رفيع المستوى لمصر لبحث ملف العلاقات السعودية المصرية.

جاء ذلك عبر بيان رسمي للسفارة السعودية في القاهرة بموقع “تويتر” ، اليوم الأربعاء.