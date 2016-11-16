أحمد قطان يوضح حقيقة زيارة وفد سعودى رفيع المستوى لمصر!

صحيفة المرصد: أكد أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر، أنه لا صحة لما نشرته بعض المواقع الإخبارية بشأن زيارة وفد سعودى رفيع المستوى لمصر لبحث ملف العلاقات السعودية المصرية.
جاء ذلك عبر بيان رسمي للسفارة السعودية في القاهرة بموقع “تويتر” ، اليوم الأربعاء.
تعليقات ( 28 )
دحوم1تعليق مخالف
خالدتعليق مخالف
جايكمتعليق مخالف
الهمدانيقلت لكم السيسي اقرب لفكر ترامب
ليبراليتعليق مخالف
زمن يخوفتعليق مخالف
من بعيد.تعليق مخالف
متأملالعلاقات الفردية والشخصية راح زمنها .. يجب أن تكون العلاقات والإتفاقات صادرة من البرلمانات لأنها تمثل الشعوب وهم شهداء الله في أرضه ،،
علي العمريوربي. ارتيريا. اهم. من. مصر. اقل. شي. او. طلبنا. منهم. قواعد عسكريه. اعطونا. مثل. غيرنا. بس. مصر. وربي. ما. فيه اي. فائده. لا اقتصادي. ولا سياسي
عبدالعزيز//تعجبت حين شاهدت مقابله السيسي للمرأة صاحبة العربة كل ماقالت له الله يعطيك على قد نيتك يرفض ويقول بلاش من النيه وتكررها وهو يرفض خلينا منها يعني ان نيته سيئة
علي العمريتعليق مخالف
المفروض كفاية مصر دعمتها السعودية ودول الخليجلكن يمكن حكومتنا الرشيدة الله يطول في اعمارهم يشوفون شي حنا ما نشوفة ،****
بقايا مشاعر.....♡منتصر بالله (الله يعلي شانك)جبت الزبده لن يفيد الوطن غير شبابه وبناء العلاقه القويه بين الحاكم والمحكوم هي اهم من تضييع الثروه على دول الجوار التي اصبحت تبتز بطريقه مقرفه ...اخي ابناء الوطن هم من يحم
حنشلعَمر بن العاص لم يكذب لما سُؤِل عن مصر قال رجالها مع من غلب تجمعه الطبله وتفرقهم العصى وهز ياوز
زائرابوفوازالسيسي اول ماجاء حاكم على مصر كسبان في جميع ألامور وصدقوني راح يكسب ويكسب ويكسب ويكسب وغيره من الدول العربيه رغم القوه لاقتصاديه ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
تعليق 11اول شي فلاتجلس تنظر لمحور روسي مصري جزائري . ثاني شي السيسي هو الان جالس يجري خلف روسيا وبوتن ليس معطيه وجه . ثالث شي صح مصر مستقله ومتقوقعه على نفسها ليس منها فائدة لاحد لا وقتنا الحاضر ولا زمان
عدد التعليقات:5789
المنتصر باللهياجماعة الربع أحياناً الأخ يخذل أخاه مايفزعله لذلك نصيحتي لكم الإعتماد على الله ثم على المواطنيين ولسنا ينقصنا شيء الرجال والمال والسلاح موجود وكل واحد مسؤل عن ***
عدد التعليقات:5789
المنتصر باللهمصر دوله مستقله ولا أحد يستطيع أن يشتريها في رز وسوف تدعمها إيران وروسيا والجزائر وليبيا وكل واحد يعتمد على نفسه مافيه تكفون افزعولي بعد اليوم واضح علم
اس استعليق مخالف
فيصللا تصالح مع بتوع الرز
أبو مصلفح الرياضتعليق مخالف
عدد التعليقات:5789
المنتصر باللهمصر انظمت إلى محور روسيا وسوريا وإيران ولن تعود إلى محور الخليج بعد ما لهطت حوالي 113 مليار دولار ******
القطيع التابعلأن الخونة خونة الأوطان والأديان يكذبون كما يتنفسون فلا تستغرب أي إشاعة كاذبة مفرقة
مشــعلمافيه اشاعة الا وخلفها اخونجي
أبو مصلفح الرياضتعليق مخالف
جاسمتعليق مخالف
محمديعني انت ياالقطان موجود بمصر الحين ***