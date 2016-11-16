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أحمد قطان يوضح حقيقة زيارة وفد سعودى رفيع المستوى لمصر!

16 نوفمبر, 2016 , 11:43 ص
أحمد قطان يوضح حقيقة زيارة وفد سعودى رفيع المستوى لمصر!
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صحيفة المرصد: أكد أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر، أنه لا صحة لما نشرته بعض المواقع الإخبارية بشأن زيارة وفد سعودى رفيع المستوى لمصر لبحث ملف العلاقات السعودية المصرية.

جاء ذلك عبر بيان رسمي للسفارة السعودية في القاهرة بموقع “تويتر” ، اليوم الأربعاء.



تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 28
    16 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    دحوم1

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  2. 27
    16 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    خالد

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  3. 26
    16 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    جايكم

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  4. 25
    16 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    الهمداني

    قلت لكم السيسي اقرب لفكر ترامب
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  5. 24
    16 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    ليبرالي

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  6. 23
    16 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    زمن يخوف

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  7. 22
    16 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    من بعيد.

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  8. 21
    16 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    متأمل

    العلاقات الفردية والشخصية راح زمنها .. يجب أن تكون العلاقات والإتفاقات صادرة من البرلمانات لأنها تمثل الشعوب وهم شهداء الله في أرضه ،،
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  9. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    علي العمري

    وربي. ارتيريا. اهم. من. مصر. اقل. شي. او. طلبنا. منهم. قواعد عسكريه. اعطونا. مثل. غيرنا. بس. مصر. وربي. ما. فيه اي. فائده. لا اقتصادي. ولا سياسي
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  10. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    ابرك مايستاهل السيسي من يذهب له
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  11. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    عبدالعزيز//

    تعجبت حين شاهدت مقابله السيسي للمرأة صاحبة العربة كل ماقالت له الله يعطيك على قد نيتك يرفض ويقول بلاش من النيه وتكررها وهو يرفض خلينا منها يعني ان نيته سيئة
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  12. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    علي العمري

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  13. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    المفروض كفاية مصر دعمتها السعودية ودول الخليج

    لكن يمكن حكومتنا الرشيدة الله يطول في اعمارهم يشوفون شي حنا ما نشوفة ،****
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  14. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    بقايا مشاعر.....♡

    منتصر بالله (الله يعلي شانك)جبت الزبده لن يفيد الوطن غير شبابه وبناء العلاقه القويه بين الحاكم والمحكوم هي اهم من تضييع الثروه على دول الجوار التي اصبحت تبتز بطريقه مقرفه ...اخي ابناء الوطن هم من يحم
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  15. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    حنشل

    عَمر بن العاص لم يكذب لما سُؤِل عن مصر قال رجالها مع من غلب تجمعه الطبله وتفرقهم العصى وهز ياوز
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  16. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    زائرابوفواز

    السيسي اول ماجاء حاكم على مصر كسبان في جميع ألامور وصدقوني راح يكسب ويكسب ويكسب ويكسب وغيره من الدول العربيه رغم القوه لاقتصاديه ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
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  17. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    تعليق 11

    اول شي فلاتجلس تنظر لمحور روسي مصري جزائري . ثاني شي السيسي هو الان جالس يجري خلف روسيا وبوتن ليس معطيه وجه . ثالث شي صح مصر مستقله ومتقوقعه على نفسها ليس منها فائدة لاحد لا وقتنا الحاضر ولا زمان
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  18. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 12:06 م
    عدد التعليقات:5789

    المنتصر بالله

    ياجماعة الربع أحياناً الأخ يخذل أخاه مايفزعله لذلك نصيحتي لكم الإعتماد على الله ثم على المواطنيين ولسنا ينقصنا شيء الرجال والمال والسلاح موجود وكل واحد مسؤل عن ***
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  19. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 12:00 م
    عدد التعليقات:5789

    المنتصر بالله

    مصر دوله مستقله ولا أحد يستطيع أن يشتريها في رز وسوف تدعمها إيران وروسيا والجزائر وليبيا وكل واحد يعتمد على نفسه مافيه تكفون افزعولي بعد اليوم واضح علم
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  20. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 11:57 ص

    اس اس

    تعليق مخالف
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  21. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    فيصل

    لا تصالح مع بتوع الرز
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  22. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق مخالف
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  23. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص
    عدد التعليقات:5789

    المنتصر بالله

    مصر انظمت إلى محور روسيا وسوريا وإيران ولن تعود إلى محور الخليج بعد ما لهطت حوالي 113 مليار دولار ******
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  24. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    القطيع التابع

    لأن الخونة خونة الأوطان والأديان يكذبون كما يتنفسون فلا تستغرب أي إشاعة كاذبة مفرقة
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  25. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 11:52 ص

    مشــعل

    مافيه اشاعة الا وخلفها اخونجي
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  26. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 11:52 ص

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق مخالف
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  27. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    جاسم

    تعليق مخالف
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  28. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    محمد

    يعني انت ياالقطان موجود بمصر الحين ***
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