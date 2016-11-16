ماذا قال الأمير خالد آل سعود عن الأناشيد والشيلات الإسلامية!

صحيفة المرصد: أبدى الأكاديمي الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود، استيائه من الأناشيد والشيلات الإسلامية، ووصفها بـ”راب إسلامي”، هدفها تشويه الدين والعبث بالعقول.

وقال الدكتور خالد آل سعود في تغريدة له على موقع “تويتر”: “أناشيد إسلامية، شيلات إسلامية، راب إسلامي، ورُبما القادم Star Academy إسلامي!!! كفى تشويهاً لديننا، كفى عبثاً بعقولنا”.