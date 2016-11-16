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ماذا قال الأمير خالد آل سعود عن الأناشيد والشيلات الإسلامية!

16 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص
ماذا قال الأمير خالد آل سعود عن الأناشيد والشيلات الإسلامية!
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صحيفة المرصد: أبدى الأكاديمي الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود، استيائه من الأناشيد والشيلات الإسلامية، ووصفها بـ”راب إسلامي”، هدفها تشويه الدين والعبث بالعقول.

وقال الدكتور خالد آل سعود في تغريدة له على موقع “تويتر”: “أناشيد إسلامية، شيلات إسلامية، راب إسلامي، ورُبما القادم Star Academy إسلامي!!! كفى تشويهاً لديننا، كفى عبثاً بعقولنا”.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    علي العمري

    كل. شي. غلاط. نرميه. علي. الصوفية. وربي. اشوف الصوفية. افضل. منا. بكثير. تسامح وصفاه. روحي. افكر. اني. التصوف. ورتحه. من هموم. الدينه.
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  2. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    لم يجيز اﻷناشيد المزعومة أنها إسلامية أحد من العلماء الكبار أمثال أين باز والعثيمين واﻷلباني رحمهم الله وصالح الفوزان وأنها من بدع الصوفية. وهي تشبه اناشيد النصاري في كناءسهم
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  3. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    ابوعبدالواحد

    والله تغذي الانحراف العقدي والسلوكي والمنهجي وتصد سامعها عن القران والحديث وذكرالله ومنشئها من غلاةالصوفية لاجل تغذية عقائدهم المنحرفة وللمعلومية اتى بها لبلادنا جماعة الاخوان المسلمين وحرمها العلماء
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  4. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    عموري

    الاغاني افضل تشعر بارتياح عند سماعها
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  5. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    جزيت خيرا ياشيخ....بس صححوا الوضع الانشادي بدلا من اقفاله في وجوه الشباب
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  6. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    يالطيف

    علقت بالصفحه الخطاء والان وجدت ضالتي الشيلات اغنتنا عن مطربين ازعجونا مالنا غنا عن الشيلات انكانت دينيه او حماسيه اوغزليه او مدح اونصح وعدنا كما كنا وهذة مراد اهل الباديه والشيلات طربت البدو ووناستهم
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  7. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    ليبرالي

    كلامه صحيح الشيلات عديمة الفائدة اما الاغاني الفلكلوريه ومشابها لابدمنها ولافيه حياة جميله بدونها ومن المفترف ان تكون الافتتيحه الصباحيه على الموسيقى لمدة 25دقيقه
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  8. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    علي العمري

    حتي. هذي. تبغون. تحرم. الناس. منه. بسم. الدين 🤘🤘🤘🤘
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  9. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    الراصد

    صدقت شيلات مافيها خير مثلها مثل الأغاني
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  10. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    ام ايلين

    صدقت والله
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  11. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    اسمرعبر

    احسن شيلة سمعتها حقت تصدر الزعيم لبطولات المملكة وآسيا بـ٥٤ بطولة .. واخيس شيلة هي حقت نادي الفقر للحالمية الترشيحية ..
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  12. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 12:25 م
    عدد التعليقات:4370

    العنيد

    هههههه للمعلوميية ترا فيه ستار اكاديمي اسلامي ع قناة بداية نفس نظام ستار اكاديمي بس اسمه زد رصيدك فيه تصويت وكل شي
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  13. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 12:23 م
    عدد التعليقات:4370

    العنيد

    الأناشيد الإسلامية أجازها ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله بضوابط ،***
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  14. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 12:22 م

    loovivool

    يكون خير
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  15. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 12:11 م

    عماد

    خصوصا ام دق خشوم .. ولا اللي يركبونها في كل مقطع للتاثير آهات وونات وزفرات واحيانا ثغا وعويل .. ياخي ركب موسيقى هادئه حالمه كلاسيكيه بان فلوت ولا ناي
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  16. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 12:09 م

    جزاك كل خير يادكتور وما ذا تسمي المسلسلات الهابطة والأغاني والرقص في القنوات الرسمية ؟؟؟؟!!!! .
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  17. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 12:07 م

    كلام صحيح وفي الصميم شيلات فيها رقص وهز و تغنج وتميع وحركات مخلة بالأدب و مسيقى
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