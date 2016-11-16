ماذا قال الأمير خالد آل سعود عن الأناشيد والشيلات الإسلامية!

صحيفة المرصد: أبدى الأكاديمي الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود، استيائه من الأناشيد والشيلات الإسلامية، ووصفها بـ”راب إسلامي”، هدفها تشويه الدين والعبث بالعقول.
وقال الدكتور خالد آل سعود في تغريدة له على موقع “تويتر”: “أناشيد إسلامية، شيلات إسلامية، راب إسلامي، ورُبما القادم Star Academy إسلامي!!! كفى تشويهاً لديننا، كفى عبثاً بعقولنا”.
أناشيد إسلامية ، شيلات إسلامية ، #راب_إسلامي ، ورُبما القادم Star Academy إسلامي !!!!
كفى تشويهاً لديننا ..
كفى عبثاً بعقولنا ..
— د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) November 15, 2016
تعليقات ( 17 )
علي العمريكل. شي. غلاط. نرميه. علي. الصوفية. وربي. اشوف الصوفية. افضل. منا. بكثير. تسامح وصفاه. روحي. افكر. اني. التصوف. ورتحه. من هموم. الدينه.
ابوعبدالواحدوالله تغذي الانحراف العقدي والسلوكي والمنهجي وتصد سامعها عن القران والحديث وذكرالله ومنشئها من غلاةالصوفية لاجل تغذية عقائدهم المنحرفة وللمعلومية اتى بها لبلادنا جماعة الاخوان المسلمين وحرمها العلماء
عموريالاغاني افضل تشعر بارتياح عند سماعها
يالطيفعلقت بالصفحه الخطاء والان وجدت ضالتي الشيلات اغنتنا عن مطربين ازعجونا مالنا غنا عن الشيلات انكانت دينيه او حماسيه اوغزليه او مدح اونصح وعدنا كما كنا وهذة مراد اهل الباديه والشيلات طربت البدو ووناستهم
ليبراليكلامه صحيح الشيلات عديمة الفائدة اما الاغاني الفلكلوريه ومشابها لابدمنها ولافيه حياة جميله بدونها ومن المفترف ان تكون الافتتيحه الصباحيه على الموسيقى لمدة 25دقيقه
علي العمريحتي. هذي. تبغون. تحرم. الناس. منه. بسم. الدين 🤘🤘🤘🤘
الراصدصدقت شيلات مافيها خير مثلها مثل الأغاني
ام ايلينصدقت والله
اسمرعبراحسن شيلة سمعتها حقت تصدر الزعيم لبطولات المملكة وآسيا بـ٥٤ بطولة .. واخيس شيلة هي حقت نادي الفقر للحالمية الترشيحية ..
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العنيدهههههه للمعلوميية ترا فيه ستار اكاديمي اسلامي ع قناة بداية نفس نظام ستار اكاديمي بس اسمه زد رصيدك فيه تصويت وكل شي
عدد التعليقات:4370
العنيدالأناشيد الإسلامية أجازها ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله بضوابط ،***
loovivoolيكون خير
عمادخصوصا ام دق خشوم .. ولا اللي يركبونها في كل مقطع للتاثير آهات وونات وزفرات واحيانا ثغا وعويل .. ياخي ركب موسيقى هادئه حالمه كلاسيكيه بان فلوت ولا ناي