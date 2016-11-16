إدارة “ترامب” تضع 6 دول في قائمة المصدرة للإرهاب.. مصر أولها

صحيفة المرصد: وضعت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، مصر في مقدمة الدول المصدرة للإرهاب، في مفاجأة من العيار الثقيل لم تتوقعها الحكومة المصرية.
وتضمنت قائمة الدول المصدرة للإرهاب 6 دول هي مصر وأفغانستان وباكستان وسوريا والعراق واليمن وأوصت إدارة ترامب، بعدم استقبال مهاجرين من تلك الدول.
هذا وقد ازدادت المخاوف لدى المهاجرين واللاجئين في أمريكا، منذ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفوز الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، وظهر جليًّا في الشارع بمدن ميامي ولوس أنجليس ونيويورك وشيكاغو، الأمر الذي دفع بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن ترامب سيتراجع عن خطته بشأن طرد المهاجرين، لكنه خرج بعد انتخابه بأقل من أسبوع ليؤكد تنفيذ تعهداته.
وأكد ترامب، أنه سينفذ وعده بطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين من البلاد بعد تسلمه منصبه، وصرح ترامب في مقابلة على قناة “سي بي اس”: ما سنفعله هو إننا سنطرد المجرمين والذين يملكون سجلًّا إجراميًّا وأفراد العصابات وتجار المخدرات، وهم مليونان على الأرجح أو حتى ثلاثة ملايين، سنطردهم من البلاد أو سنودعهم السجن.
تعليقات ( 78 )
عمادف الارهاب الايراني موجه فقط ضد العرب السنه فقط
محقنحن المسلمون مانخاف إلا من ربنا المفروض ماحد يحسب حساب هذا***
عمادلم اسمع ان ايراني واحد او نصف ايراني فجر في اوربا او امريكا او اسرائيل ف ترامب يقصد الارهاب الموجه ضد الغرب
عمادمايحتاج قائمه من ترامب او غيره شوفوا جنسيات المفجرين من عام 2000 وستعرفون الدول الراعيه للارهاب
دانيالترامب صنف هده الدول على حسب الجنسيات اللي تنتمي للاحزاب الارهابيه الحمد لله اللي طلعنا من هده القائمه
باديدولة الاٍرهاب ايران لم توضع في القائمة فهي من تقتل الإبري و تتبناء المنضمات الارهابيه و نشر الاٍرهاب في الدول و حرق السفارات ترامب له مصلحة مع ايران اللهم اكرهم و كرهه بعضهم لبعض أمين
منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايرانلولا لطف الله لتم وضع السعوديه في القائمه ولكن هذا لن يحول الا بطرد الاخوان منها
سيبقى الاسلام شامخا في عين كل عدوكل هاذي الدول انتم يالهيود سبب خرابها ياتراب
أردني نشميلا يصح إلا الصحيح نعم نؤيد وبقوووه ( *** وأفغانستان وباكستان وسوريا والعراق واليمن ) وسيتم إضافة ( إيران ) قريبا جداً ✌🏿️
زائريا مسيو ترامب أكبر دولة مصدرة للإرهاب وتعلم الإرهاب امريكا ثم إيران فالشعوب تاريخ حافل بجرائمكم نسيتم بناء مجدكم على جماجم 270 مليون من الهنود الحمر منهم من دفنتوهم احياء ونصفهم رميتوهم بالاطلسي احياء
متأملقال السيسي: يا خسارة الإتصال السريع عشان أهنيك يا ترمبو .. داأنت طلعت مئلب يابن الإيه .. عاوز إعتذار يا ترمب ما تحرقنيش بأأه ..
سيبقى الاسلام شامخا في عين كل عدوايران ولبنان وبني صهيون اكبر دولة مصدرة للارهاب دولتك ياتراب
الشريفباقي دولة غريبة كيف سقط اسمها من قائمة الارهاب فهي النبع المغذي للفكر المتطرف المتشدد فكر التدمير والتفجير ،،شي عجييييب قسم
أبو محمدأين انت من إيران يا ترمب وكذلك مايحدث في بورما وخصوصا اركان المسلمة من البوذيين وكذلك تركستان الشرقية من الصين الشيوعية .
جايكمنسي أو تناسا دولة الارهاب والاجرام والخيانه والشرك والغدر **** ايراااااااان
اطياف راحلةكفو يا ترامب ...
عبدالكريميعني*** وباكستان ارهاب وايران سلام !!!
عمادهو اختار فقط الدول التى لها مهاجرين ولاجئين في امريكا بالتحديد لتمرير مشروعه لطردهم ... فالقائمه ستتغير حسب الظروف والمصالح
سنونومن حق ترامب أو أي دولة أبعاد المهاجرين غير الشرعيين ومن حقه يعيد الحلم الأمريكي بعد هذه السنوات العجاف من حكم أوباما الذي تركها تابعة لبوتين
ساهرالرجال بيباشر في 20/1/2018 أو بالطريقة الأمريكية 01/20/2018 يعني هذا يعتبر تدخل في عمل الرئيس الحالي ! أفيدونا يالسياسيين ."أعني يمكن هذا يكون كلام إعلام فقط".
اللهم احفظ جنودنا البواسلنسي دولة الملالي أم الإجرام والإرهاب العالمي نسأل الله أن يهلك جميع أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم زلزل الأرض من تحت اقدامهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك كيوم عاد وفرعون اللهم آمين
اللهم احفظ جنودنا البواسلنسي دولة الملالي أم الإجرام والإرهاب العالمي نسأل الله أن يهلك جميع أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم زلزل الأرض من تحت اقدامهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك كيوم عاد وفرعون اللهم آمين
كلمة حقطلع ماله صاحب.
اخونجيكل الارهابين الذين لفظتهم بلدانهم توجهوا للغرب لحضانتهم الآن بدأ التبروء منهم (( بريطانيا وامريكا )) نموذجا
سواق وايت مويةإيران خارج القائمة !! مما يدل على ( عمق ) العلاقات بين حماة الصليب والراعي الرسمي للحشد الشركي وداعش
اخونجيشهادة وفاة الاخوان أصدرها ترامب فانتظروا التداعيات اللاحقة (( سيجن الاخوان ))
سواق وايت مويةطبعاً يا ليبرنج ويا جامية نرى أن تطالبوا بعودة حكم الأخوان إن كنتم تريدون إخراج القمهورية من تلك القائمة ... مافيش غير كده !
مجرد فكرةلو فعلت الدول كلها هذا النظام لقت الجريمة ويعرف الدول المصدرة للارهاب في حال ايوائها للمجرمين والارهابين وتجار المخدارت فمعروفة من هي واين هي وكيف نشاطها لابد ان تحذو السعودية حذوها
الهمدانيلا تتعبون نفسكم في الدخول او محاولة الدخول لنفسية الزعيم ترامب المرعب هو في حملة انتخابه وعد بجلب المال للولايات المتحدة ولأجل هذا رشحه عوام الشعب وسحق منافسيه/يعني الفاتورة ستدفع ستدفع وخلونا من هرج
اخونجي(( وبناء عليه )) سيتم دعم كل الدول المصنفة لمكافحة الارهاب من منبعه
اخونجي(( بداية موفقة )) عانينا سنوات وسنوات من هروب هؤلاء المنظرين الفكريين للجوء للغرب واحتضانهم آن لكم أن تلفظوهم بعد خراب ديارنا بسببهم وبسبب ارهابهم
زمن يخوفوأكد ترامب، أنه سينفذ وعده بطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين من البلاد بعد تسلمه منصبه، ليته يجي يطرد*** اللي عندنا خربوا وخانوا وحقدوا لا وبعد بعضهم*** ***
اخونجي(( بداية موفقة )) بعد نجاح الخريف العربي ومآلاته استيقض الغرب لخطر الارهاب والجماعات والتنظيمات الحاضنة لفكرة
اخونجي(( بداية موفقة )) لتطهير العالم من حاملي هذا الفكر ممن هربوا للغرب لنشر فكرهم في بلدان العرب والسلمين
وحّدَ الله العربترامب حدد الدول التي يحمل جنسيتها مقاتلو داعش والقاعدة في المناطق الملتهبة ولم يقصد الدول الست نفسها ولا عامة مواطنيها.راجعوا النص باللغة الإنكليزية.وهو يقول أنه يوجد 2 الى 3 مليون مشبوه يجب طردهم.
منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايرانحصار الاخوانجي والسروري سيستمر حتى لن يجد على وجهه البسيط موطن قدم
اخونجياذا البداية ستكون من أمريكا ذاتها (( لتغربل وتنخل الجالية المصرية فيها )) لتخرج ارهاب فكر قطب منا داخلها
قلم من ذهبتمني أن يكون لدينا نفس التوجيه لمخالفة أنظمة الاقامة
اخونجيتصنيف مصر كمصدرة للإرهاب (( اقرار )) أن منبع الفكر الارهابي خرج منها فمن صاحب الفكر والعقيدة الخارجية في مصر ؟؟ هل هم القطبيين ؟!!
وحّدَ الله العربسؤال:هل تفضل أخي العربي أن يعود نظام شاه إيران السابق للحكم كبديل عن نظام ولاية الفقيه؟
جبال سديرنسيتو زعيمة الارهاب والتي لاينافسها احد على هذا المنصب منذ عام 1979م ايران راس الشر في كل مكان
سنافيمبغض الدواعش ... . (المرء يحشر مع من احب يوم القيامة ) (رب كلمة يلقيها المرء لا يلقي لها بالا تلقي به في جهنم سبعينا خريفا) أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
أبو صالحنؤيد ماجاء في التعليق 29 ونشاركه الرأي
اخونجيجاك الموت يا مبايع المرشد
منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايرانكلهم مرتع الاخوان والسروريون
عبدالعزيز//راح السيسي فيها فهو اول من اتصل عليه وبعدها الاخونجيه المنتشرين ببلادنا العربيه خونة الدين والاوطان غريبة ايران واذنابها لم يضعوا في القائمة فهم منبع الارهاب وداعمين له
يخخخخ يخخخخوالله مادري افرح ولا احزن هذي اخرت تشبيه السيسي بترام . سلامات ترام يحكم دولة عضمى وجاء بتصويت اغلب الشعب الامريكي .
سنافيمبغض الدواعش ...... وضح من تقصد بأكبر دولة خلك شجاع لاتستخدم التقية.
جلوالإستبداد دائما وأبدا هو بنزين الإرهاب والحكومة المصرية مارست الإستبداد بشكل مقزز وهو ما سيفرز كميات مهولة من الإرهابيين المصريين والمتعاطفين معهم من الشعوب الأخرى فلتحذر الدول المستبدة إذا
اخونجينبت خوارج هذا العصر مصدره قطبية الأخوان وتنظيمهم الدولي الناشر للفكر
حنا الان لا نعرف نوايا ترامبوالموضوع سياسات دول . بكره عندما يستلم الراسة رسميا تتغير كل الامور ولا نعلم مع من سيتجه ( لكن بنسبه للمجرمين والمتخلفين . من حقه يطردهم من بلاده .
مبغض الدواعشالى الامام ي أعز رئيس عرفه التاريخ والله اني احبك في الله رغم انك ما ذكرت منبع الدواعش وتفجيرهم للمساجد لكن المصالح فوق كل شي.....
محمداكبر دوله ارهابيه هي امريكا فلا ننسى قنبله هيروشيما النوويه وحرب أفغانستان واحتلال العراق وتسليم حكمه لإيران
مبغض الدواعشترامب فّـِ♡ـٌَدِيـِتـك يابطل وواصل ولا تنسى نصيبك من الاوغاد .....
سنافيافا ياترامب.وإيران خرجت براءة وهي أكثر دولة قتلت الأمريكان خارج حدودها دون مواجهة حرب،إن لم تكن الوحيدة وزرعت عملائها في كل مكان لقتلهم وهي مصنع وممول القاعدة وداعش والحشد الشعبي.(تلك إذا قسمة ظيزى)
ام ايلينوايران ؟!؟!؟!
مبغض الدواعشليش ما تذكرها ي شيخ ترامب ولا عشان الحليب ما تبغوهم يفطمونك منه لكن المصالح فوق كل شي فّـِ♡ـٌَدِيـِتـك .....
خالد جعفرتعليق مخالف
خالد جعفرواعلام مصر… حيقول ايه دلوقتي لحبيبهم ترامب اللي قالو انه يعتبر السيسي مثله الاعلى 😁😁😁😁؟؟
هلال الصاعديإيران في كفة لوحدها
مبغض الدواعشاليمن اخطاء فيها ولكن جل من يخطأ المفروض بدال هذه الدوله العزيزه المحترمه هي***
وإيران وسوريا؟وإيران وسوريا ؟ وش بك يا عّم ترامب؟ باْذن الله يركبونك قضية مثل بيل كلنتون ***
الثقفيوايران وينها المفروض هي الاولى
اخونجيوجميع هذه الدول وجد فيها الفكر الارهابي مرتعا لتكاثره و بيئات حاضنة
وإيران وسوريا؟وإيران وسوريا ؟ تدور ولا ندري وين توقع بالنهاية وعلى من تصفى ؟
مبغض الدواعشوين اكبر دوله ما تذكرها كلن يعلم من هي ولكن المره الجايه اكيد بتذكرها ....
وإيران ؟طيب ايران وسوريا ؟ وش بكم ؟ وش تعشيتم ؟
اخونجيقرار موفق
واضحوالله من ناحية افغانستان وباكستان والعراق وسوريا واليمن كلام ما يبي نقاش ابد ومعاه حق والله يبي ديرته تنظف من *** الشعوب هذي اول ما تحس انها تمكنت والله من الوقاحه عندهم
مبغض الدواعشالمشكله انه نسى اكبر دوله للارهاب او انه خايف منها .....
وإيران ؟وإيران ؟ غرررررريبه !
أحمدبنشوف ألسيسي بيعمل أيه
أحمدبنشوف ألسيسي بيعمل أيه
حنشلاما ايران بلد الاجرام و راعية الارهاب الاولى لم يذكرها الخبيث لانها تنفذ اجندة السي اَي اِي وبني صهيون الذي اتو به لسدة الحكم عليهم من الله ما يستحقون
aliيا اعلام يأمصري هيا هذا صاحب السيسي اللى فرحانين فيه اشبعوا فيه ومجدوه لكن أقول انقلب السحر على الساحر