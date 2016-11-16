إدارة “ترامب” تضع 6 دول في قائمة المصدرة للإرهاب.. مصر أولها

صحيفة المرصد: وضعت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، مصر في مقدمة الدول المصدرة للإرهاب، في مفاجأة من العيار الثقيل لم تتوقعها الحكومة المصرية.

وتضمنت قائمة الدول المصدرة للإرهاب 6 دول هي مصر وأفغانستان وباكستان وسوريا والعراق واليمن وأوصت إدارة ترامب، بعدم استقبال مهاجرين من تلك الدول.

هذا وقد ازدادت المخاوف لدى المهاجرين واللاجئين في أمريكا، منذ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفوز الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، وظهر جليًّا في الشارع بمدن ميامي ولوس أنجليس ونيويورك وشيكاغو، الأمر الذي دفع بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن ترامب سيتراجع عن خطته بشأن طرد المهاجرين، لكنه خرج بعد انتخابه بأقل من أسبوع ليؤكد تنفيذ تعهداته.

وأكد ترامب، أنه سينفذ وعده بطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين من البلاد بعد تسلمه منصبه، وصرح ترامب في مقابلة على قناة “سي بي اس”: ما سنفعله هو إننا سنطرد المجرمين والذين يملكون سجلًّا إجراميًّا وأفراد العصابات وتجار المخدرات، وهم مليونان على الأرجح أو حتى ثلاثة ملايين، سنطردهم من البلاد أو سنودعهم السجن.