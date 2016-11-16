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إدارة “ترامب” تضع 6 دول في قائمة المصدرة للإرهاب.. مصر أولها

16 نوفمبر, 2016 , 12:19 م
إدارة “ترامب” تضع 6 دول في قائمة المصدرة للإرهاب.. مصر أولها
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صحيفة المرصد: وضعت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، مصر في مقدمة الدول المصدرة للإرهاب، في مفاجأة من العيار الثقيل لم تتوقعها الحكومة المصرية.

وتضمنت قائمة الدول المصدرة للإرهاب 6 دول هي مصر وأفغانستان وباكستان وسوريا والعراق واليمن وأوصت إدارة ترامب، بعدم استقبال مهاجرين من تلك الدول.

هذا وقد ازدادت المخاوف لدى المهاجرين واللاجئين في أمريكا، منذ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفوز الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، وظهر جليًّا في الشارع بمدن ميامي ولوس أنجليس ونيويورك وشيكاغو، الأمر الذي دفع بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن ترامب سيتراجع عن خطته بشأن طرد المهاجرين، لكنه خرج بعد انتخابه بأقل من أسبوع ليؤكد تنفيذ تعهداته.

وأكد ترامب، أنه سينفذ وعده بطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين من البلاد بعد تسلمه منصبه، وصرح ترامب في مقابلة على قناة “سي بي اس”: ما سنفعله هو إننا سنطرد المجرمين والذين يملكون سجلًّا إجراميًّا وأفراد العصابات وتجار المخدرات، وهم مليونان على الأرجح أو حتى ثلاثة ملايين، سنطردهم من البلاد أو سنودعهم السجن.

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تعليقات ( 78 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 78
    16 نوفمبر, 2016 , 14:08 م

    عماد

    ف الارهاب الايراني موجه فقط ضد العرب السنه فقط
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  2. 77
    16 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    محق

    نحن المسلمون مانخاف إلا من ربنا المفروض ماحد يحسب حساب هذا***
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  3. 76
    16 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    عماد

    لم اسمع ان ايراني واحد او نصف ايراني فجر في اوربا او امريكا او اسرائيل ف ترامب يقصد الارهاب الموجه ضد الغرب
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  4. 75
    16 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    عماد

    مايحتاج قائمه من ترامب او غيره شوفوا جنسيات المفجرين من عام 2000 وستعرفون الدول الراعيه للارهاب
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  5. 74
    16 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    دانيال

    ترامب صنف هده الدول على حسب الجنسيات اللي تنتمي للاحزاب الارهابيه الحمد لله اللي طلعنا من هده القائمه
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  6. 73
    16 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    بأذن الله ان تراب سيفكك الولايات المتحده مثلها مثل الاتحاد السوفيتي
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  7. 72
    16 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    بادي

    دولة الاٍرهاب ايران لم توضع في القائمة فهي من تقتل الإبري و تتبناء المنضمات الارهابيه و نشر الاٍرهاب في الدول و حرق السفارات ترامب له مصلحة مع ايران اللهم اكرهم و كرهه بعضهم لبعض أمين
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  8. 71
    16 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايران

    لولا لطف الله لتم وضع السعوديه في القائمه ولكن هذا لن يحول الا بطرد الاخوان منها
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  9. 70
    16 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    سيبقى الاسلام شامخا في عين كل عدو

    كل هاذي الدول انتم يالهيود سبب خرابها ياتراب
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  10. 69
    16 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    أردني نشمي

    لا يصح إلا الصحيح نعم نؤيد وبقوووه ( *** وأفغانستان وباكستان وسوريا والعراق واليمن ) وسيتم إضافة ( إيران ) قريبا جداً ✌🏿️
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  11. 68
    16 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    زائر

    يا مسيو ترامب أكبر دولة مصدرة للإرهاب وتعلم الإرهاب امريكا ثم إيران فالشعوب تاريخ حافل بجرائمكم نسيتم بناء مجدكم على جماجم 270 مليون من الهنود الحمر منهم من دفنتوهم احياء ونصفهم رميتوهم بالاطلسي احياء
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  12. 67
    16 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    متأمل

    قال السيسي: يا خسارة الإتصال السريع عشان أهنيك يا ترمبو .. داأنت طلعت مئلب يابن الإيه .. عاوز إعتذار يا ترمب ما تحرقنيش بأأه ..
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  13. 66
    16 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    سيبقى الاسلام شامخا في عين كل عدو

    ايران ولبنان وبني صهيون اكبر دولة مصدرة للارهاب دولتك ياتراب
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  14. 65
    16 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    الشريف

    باقي دولة غريبة كيف سقط اسمها من قائمة الارهاب فهي النبع المغذي للفكر المتطرف المتشدد فكر التدمير والتفجير ،،شي عجييييب قسم
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  15. 64
    16 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    أبو محمد

    أين انت من إيران يا ترمب وكذلك مايحدث في بورما وخصوصا اركان المسلمة من البوذيين وكذلك تركستان الشرقية من الصين الشيوعية .
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  16. 63
    16 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    جايكم

    نسي أو تناسا دولة الارهاب والاجرام والخيانه والشرك والغدر **** ايراااااااان
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  17. 62
    16 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    اطياف راحلة

    كفو يا ترامب ...
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  18. 61
    16 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    عبدالكريم

    يعني*** وباكستان ارهاب وايران سلام !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  19. 60
    16 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    عماد

    هو اختار فقط الدول التى لها مهاجرين ولاجئين في امريكا بالتحديد لتمرير مشروعه لطردهم ... فالقائمه ستتغير حسب الظروف والمصالح
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  20. 59
    16 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    سنونو

    من حق ترامب أو أي دولة أبعاد المهاجرين غير الشرعيين ومن حقه يعيد الحلم الأمريكي بعد هذه السنوات العجاف من حكم أوباما الذي تركها تابعة لبوتين
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  21. 58
    16 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    ساهر

    الرجال بيباشر في 20/1/2018 أو بالطريقة الأمريكية 01/20/2018 يعني هذا يعتبر تدخل في عمل الرئيس الحالي ! أفيدونا يالسياسيين ."أعني يمكن هذا يكون كلام إعلام فقط".
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  22. 57
    16 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    نسي دولة الملالي أم الإجرام والإرهاب العالمي نسأل الله أن يهلك جميع أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم زلزل الأرض من تحت اقدامهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك كيوم عاد وفرعون اللهم آمين
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  23. 56
    16 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    نسي دولة الملالي أم الإجرام والإرهاب العالمي نسأل الله أن يهلك جميع أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم زلزل الأرض من تحت اقدامهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك كيوم عاد وفرعون اللهم آمين
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  24. 55
    16 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    كلمة حق

    طلع ماله صاحب.
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  25. 54
    16 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    اخونجي

    كل الارهابين الذين لفظتهم بلدانهم توجهوا للغرب لحضانتهم الآن بدأ التبروء منهم (( بريطانيا وامريكا )) نموذجا
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  26. 53
    16 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    سواق وايت موية

    إيران خارج القائمة !! مما يدل على ( عمق ) العلاقات بين حماة الصليب والراعي الرسمي للحشد الشركي وداعش
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  27. 52
    16 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    اخونجي

    شهادة وفاة الاخوان أصدرها ترامب فانتظروا التداعيات اللاحقة (( سيجن الاخوان ))
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  28. 51
    16 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    سواق وايت موية

    طبعاً يا ليبرنج ويا جامية نرى أن تطالبوا بعودة حكم الأخوان إن كنتم تريدون إخراج القمهورية من تلك القائمة ... مافيش غير كده !
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  29. 50
    16 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    مجرد فكرة

    لو فعلت الدول كلها هذا النظام لقت الجريمة ويعرف الدول المصدرة للارهاب في حال ايوائها للمجرمين والارهابين وتجار المخدارت فمعروفة من هي واين هي وكيف نشاطها لابد ان تحذو السعودية حذوها
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  30. 49
    16 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    الهمداني

    لا تتعبون نفسكم في الدخول او محاولة الدخول لنفسية الزعيم ترامب المرعب هو في حملة انتخابه وعد بجلب المال للولايات المتحدة ولأجل هذا رشحه عوام الشعب وسحق منافسيه/يعني الفاتورة ستدفع ستدفع وخلونا من هرج
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  31. 48
    16 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    اخونجي

    (( وبناء عليه )) سيتم دعم كل الدول المصنفة لمكافحة الارهاب من منبعه
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  32. 47
    16 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    اخونجي

    (( بداية موفقة )) عانينا سنوات وسنوات من هروب هؤلاء المنظرين الفكريين للجوء للغرب واحتضانهم آن لكم أن تلفظوهم بعد خراب ديارنا بسببهم وبسبب ارهابهم
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  33. 46
    16 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    زمن يخوف

    وأكد ترامب، أنه سينفذ وعده بطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين من البلاد بعد تسلمه منصبه، ليته يجي يطرد*** اللي عندنا خربوا وخانوا وحقدوا لا وبعد بعضهم*** ***
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  34. 45
    16 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    اخونجي

    (( بداية موفقة )) بعد نجاح الخريف العربي ومآلاته استيقض الغرب لخطر الارهاب والجماعات والتنظيمات الحاضنة لفكرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 44
    16 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    اخونجي

    (( بداية موفقة )) لتطهير العالم من حاملي هذا الفكر ممن هربوا للغرب لنشر فكرهم في بلدان العرب والسلمين
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  36. 43
    16 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    وحّدَ الله العرب

    ترامب حدد الدول التي يحمل جنسيتها مقاتلو داعش والقاعدة في المناطق الملتهبة ولم يقصد الدول الست نفسها ولا عامة مواطنيها.راجعوا النص باللغة الإنكليزية.وهو يقول أنه يوجد 2 الى 3 مليون مشبوه يجب طردهم.
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  37. 42
    16 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايران

    حصار الاخوانجي والسروري سيستمر حتى لن يجد على وجهه البسيط موطن قدم
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  38. 41
    16 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    اخونجي

    اذا البداية ستكون من أمريكا ذاتها (( لتغربل وتنخل الجالية المصرية فيها )) لتخرج ارهاب فكر قطب منا داخلها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 40
    16 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    قلم من ذهب

    تمني أن يكون لدينا نفس التوجيه لمخالفة أنظمة الاقامة
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  40. 39
    16 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    اخونجي

    تصنيف مصر كمصدرة للإرهاب (( اقرار )) أن منبع الفكر الارهابي خرج منها فمن صاحب الفكر والعقيدة الخارجية في مصر ؟؟ هل هم القطبيين ؟!!
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  41. 38
    16 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    وحّدَ الله العرب

    سؤال:هل تفضل أخي العربي أن يعود نظام شاه إيران السابق للحكم كبديل عن نظام ولاية الفقيه؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  42. 37
    16 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    جبال سدير

    نسيتو زعيمة الارهاب والتي لاينافسها احد على هذا المنصب منذ عام 1979م ايران راس الشر في كل مكان
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  43. 36
    16 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    سنافي

    مبغض الدواعش ... . (المرء يحشر مع من احب يوم القيامة ) (رب كلمة يلقيها المرء لا يلقي لها بالا تلقي به في جهنم سبعينا خريفا) أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
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  44. 35
    16 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    أبو صالح

    نؤيد ماجاء في التعليق 29 ونشاركه الرأي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  45. 34
    16 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    اخونجي

    جاك الموت يا مبايع المرشد
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  46. 33
    16 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    افرح ياسيسي وهيص ع الاخر مبروووووك اقوى هدية من ترامب للسيسي
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  47. 32
    16 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايران

    كلهم مرتع الاخوان والسروريون
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  48. 31
    16 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    عبدالعزيز//

    راح السيسي فيها فهو اول من اتصل عليه وبعدها الاخونجيه المنتشرين ببلادنا العربيه خونة الدين والاوطان غريبة ايران واذنابها لم يضعوا في القائمة فهم منبع الارهاب وداعمين له
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  49. 30
    16 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    يخخخخ يخخخخ

    والله مادري افرح ولا احزن هذي اخرت تشبيه السيسي بترام . سلامات ترام يحكم دولة عضمى وجاء بتصويت اغلب الشعب الامريكي .
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  50. 29
    16 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    سنافي

    مبغض الدواعش ...... وضح من تقصد بأكبر دولة خلك شجاع لاتستخدم التقية.
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  51. 28
    16 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    جلو

    الإستبداد دائما وأبدا هو بنزين الإرهاب والحكومة المصرية مارست الإستبداد بشكل مقزز وهو ما سيفرز كميات مهولة من الإرهابيين المصريين والمتعاطفين معهم من الشعوب الأخرى فلتحذر الدول المستبدة إذا
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  52. 27
    16 نوفمبر, 2016 , 12:46 م

    اخونجي

    نبت خوارج هذا العصر مصدره قطبية الأخوان وتنظيمهم الدولي الناشر للفكر
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  53. 26
    16 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    حنا الان لا نعرف نوايا ترامب

    والموضوع سياسات دول . بكره عندما يستلم الراسة رسميا تتغير كل الامور ولا نعلم مع من سيتجه ( لكن بنسبه للمجرمين والمتخلفين . من حقه يطردهم من بلاده .
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  54. 25
    16 نوفمبر, 2016 , 12:44 م

    مبغض الدواعش

    الى الامام ي أعز رئيس عرفه التاريخ والله اني احبك في الله رغم انك ما ذكرت منبع الدواعش وتفجيرهم للمساجد لكن المصالح فوق كل شي.....
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  55. 24
    16 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    محمد

    اكبر دوله ارهابيه هي امريكا فلا ننسى قنبله هيروشيما النوويه وحرب أفغانستان واحتلال العراق وتسليم حكمه لإيران
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  56. 23
    16 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    مبغض الدواعش

    ترامب فّـِ♡ـٌَدِيـِتـك يابطل وواصل ولا تنسى نصيبك من الاوغاد .....
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  57. 22
    16 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    سنافي

    افا ياترامب.وإيران خرجت براءة وهي أكثر دولة قتلت الأمريكان خارج حدودها دون مواجهة حرب،إن لم تكن الوحيدة وزرعت عملائها في كل مكان لقتلهم وهي مصنع وممول القاعدة وداعش والحشد الشعبي.(تلك إذا قسمة ظيزى)
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  58. 21
    16 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    ام ايلين

    وايران ؟!؟!؟!
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  59. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    مبغض الدواعش

    ليش ما تذكرها ي شيخ ترامب ولا عشان الحليب ما تبغوهم يفطمونك منه لكن المصالح فوق كل شي فّـِ♡ـٌَدِيـِتـك .....
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  60. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    خالد جعفر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    بطل ياترمب .... واصل وخلص بلدك من المتخلفين والمهاجرين والوافدين والمولدين والمجهولين فهم من نشر الفوضى والجرائم في بلدك
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  62. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    خالد جعفر

    واعلام مصر… حيقول ايه دلوقتي لحبيبهم ترامب اللي قالو انه يعتبر السيسي مثله الاعلى 😁😁😁😁؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    هلال الصاعدي

    إيران في كفة لوحدها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  64. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    مبغض الدواعش

    اليمن اخطاء فيها ولكن جل من يخطأ المفروض بدال هذه الدوله العزيزه المحترمه هي***
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  65. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    وإيران وسوريا؟

    وإيران وسوريا ؟ وش بك يا عّم ترامب؟ باْذن الله يركبونك قضية مثل بيل كلنتون ***
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  66. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    الثقفي

    وايران وينها المفروض هي الاولى
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  67. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    اخونجي

    وجميع هذه الدول وجد فيها الفكر الارهابي مرتعا لتكاثره و بيئات حاضنة
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  68. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    وإيران وسوريا؟

    وإيران وسوريا ؟ تدور ولا ندري وين توقع بالنهاية وعلى من تصفى ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  69. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    مبغض الدواعش

    وين اكبر دوله ما تذكرها كلن يعلم من هي ولكن المره الجايه اكيد بتذكرها ....
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  70. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 12:30 م

    وإيران ؟

    طيب ايران وسوريا ؟ وش بكم ؟ وش تعشيتم ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  71. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 12:30 م

    اخونجي

    قرار موفق
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  72. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 12:30 م

    واضح

    والله من ناحية افغانستان وباكستان والعراق وسوريا واليمن كلام ما يبي نقاش ابد ومعاه حق والله يبي ديرته تنظف من *** الشعوب هذي اول ما تحس انها تمكنت والله من الوقاحه عندهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  73. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    مبغض الدواعش

    المشكله انه نسى اكبر دوله للارهاب او انه خايف منها .....
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  74. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    وإيران ؟

    وإيران ؟ غرررررريبه !
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  75. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 12:27 م

    أحمد

    بنشوف ألسيسي بيعمل أيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  76. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    أحمد

    بنشوف ألسيسي بيعمل أيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  77. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    حنشل

    اما ايران بلد الاجرام و راعية الارهاب الاولى لم يذكرها الخبيث لانها تنفذ اجندة السي اَي اِي وبني صهيون الذي اتو به لسدة الحكم عليهم من الله ما يستحقون
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  78. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    ali

    يا اعلام يأمصري هيا هذا صاحب السيسي اللى فرحانين فيه اشبعوا فيه ومجدوه لكن أقول انقلب السحر على الساحر
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