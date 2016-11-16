بالفيديو: شاهد ماذا فعلت العمالة مع ولائم طعام تبقت من “حفل زفاف”!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من العمالة تلقي كميات كبيرة من الطعام المتبقي من أحد حفلات الزفاف بأكياس النفايات تمهيداً لرميها بمكبات النفايات.

وعبر المواطن الذي وثق الفيديو عن استنكاره لكميات الطعام التي تلقى في حاوية النفايات، منتقداً الإسراف في حفلات الأفراح، بدلاً من إعطائها الجمعيات الخيرية والفقراء، قائلا: “يا ساتر أستر يا رب”.