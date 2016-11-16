بالفيديو: شاهد ماذا فعلت العمالة مع ولائم طعام تبقت من “حفل زفاف”!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من العمالة تلقي كميات كبيرة من الطعام المتبقي من أحد حفلات الزفاف بأكياس النفايات تمهيداً لرميها بمكبات النفايات.
وعبر المواطن الذي وثق الفيديو عن استنكاره لكميات الطعام التي تلقى في حاوية النفايات، منتقداً الإسراف في حفلات الأفراح، بدلاً من إعطائها الجمعيات الخيرية والفقراء، قائلا: “يا ساتر أستر يا رب”.
تعليقات ( 18 )
رأي اخرت٤ انت خاف الله في نفسك وش دخل العماله صاحب الشأن هو المسؤول امام الله
رأي اخرسألني صديقي اماراتي . ليش اخلاق الهنود والبنغال سيئه يوم أجي السعوديه ؟؟ قلت له أتوقع وش السبب قال لي أكيد تعاملكم معه سئ فالنتيجة سيئه ، قال لي احنا بالامارات نعاملهم معامله حسنه فيبادرني بشعور أحسن
مواطن غيورالى متى / الكرم معروف ( والهياط والكذاب ) معروف لا حول ولاقوة الى بالله هاذي نعمة نعمة نعمة انا لله وانا الية راجعون مهما تكلمنا ومهما قلنا مافية فايدة والله اننا محاسبون على هذة النعمة ونخاف من الله
عدد التعليقات:24
مانع القحطانيالساتر ليس من اسماء الله ولا من صفاته والصحيح هو الستير يقول الرسول ﷺ "إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر" صححه الألباني. حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
جنوبية 👃👃👃يقولون ليش الغلاء ليش الرواتب تنقص وليش وليش وليش
معيضليش ما توزع على الناس اللي حضروا الوليمة كل واحد ياخذ صحن ويوديه لبيته كان هذه العادة موجودة زمان
خالدصاحب الحفل مسؤل امام الله عن هذا... ونقول ليش مافيه بركه في الزواجات وكثره الطلاق والمشاكل الزوجيه ...
لا حول و لا قوة الا باللهو ما دخل العمالة في اسراف محدثي النعمة ... الا تستحون !!
الرئدلماذا لا يتم معاقبة المتسبب في هذه الكارثة هذه جريمة كبيرة
عدد التعليقات:5931
بسمهيالطييف يارب والله حرام ..فيه ناس محتاجه وعماله كمان والمفروض يتفقوا مع جمعيات لتصريفه بطريقة لائقه بحفظ النعم !!!!!!
عمادخافوا ربكم يالعماله الوافده فبالشكر تدوم النعم
أبوأسيلتعليق 3 الأجانب اللي مزعلينك ومسوين نفسهم مساكين وش تبغى منهم يسوو مع هذي الكميات من الطعام ؟ هم عمال شغلتهم التنظيف بعد الولائم وراعي العمل يحاسبهم عن أي اجتهاد شخصي بدون إذن الواحد ينتقد بذمة
أبوأسيلالعمالة ماعليها ملامة . اللوم والذنب بالكامل يقع على عاتق صاحب الوليمه وهو من المفترض أن يقتصد في الطعام ويترك عنه المهايطه الكذابة .. أو على أقل تقدير ينسق مسبقاً مع الجمعيات الخيرية لأخذ الفائض .
الله يرحمنا برحمته انا مستغرب منهذولا الأجانب يسوي نفسه مسكين وجاي عشان لقمة الرزق وهو للأسف يدعسها برجليه ويرميها في الزبالة.وحقين الحفل وغيره ماقول غير اتقوى الله هادم الذات ترقصون على الدف والنعمة بجنبكم ترمى في الزبالة
عمادهالعماله الوافده مايخافون الله على اسرافهم وتبذيرهم
زائرهؤﻻء عماله ويقدرون الوصول لاماكن النعمه واخذها لكن هناك من ﻻيستطيع واذا احضرت لهم والله مايملكون الصحون وانمابعلب حديدمتاكله من الصدا او اكياس نايلون..فهل نشكؤالنعم لتدوم؟
مجرد فكرةافضل طريقة لتقديم الاكل بالمناسبات هي الطريقة الحضرمة ويوضع الال بطباق سراويس الطبق لشخصين او 4 فقط ويكفيي ويتم توفير الاكل والحفاظ علي المتبقي وعدم رمية والله اننا محاسبون علي كل شي ولا ينفعك احددددد