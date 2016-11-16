  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو: شاهد ماذا فعلت العمالة مع ولائم طعام تبقت من “حفل زفاف”!

16 نوفمبر, 2016 , 13:02 م
بالفيديو: شاهد ماذا فعلت العمالة مع ولائم طعام تبقت من “حفل زفاف”!
  • 2٬238
  • 18
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من العمالة تلقي كميات كبيرة من الطعام المتبقي من أحد حفلات الزفاف بأكياس النفايات تمهيداً لرميها بمكبات النفايات.

وعبر المواطن الذي وثق الفيديو عن استنكاره لكميات الطعام التي تلقى في حاوية النفايات، منتقداً الإسراف في حفلات الأفراح، بدلاً من إعطائها الجمعيات الخيرية والفقراء، قائلا: “يا ساتر أستر يا رب”.



تعليقات ( 18 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    رأي اخر

    ت٤ انت خاف الله في نفسك وش دخل العماله صاحب الشأن هو المسؤول امام الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    رأي اخر

    سألني صديقي اماراتي . ليش اخلاق الهنود والبنغال سيئه يوم أجي السعوديه ؟؟ قلت له أتوقع وش السبب قال لي أكيد تعاملكم معه سئ فالنتيجة سيئه ، قال لي احنا بالامارات نعاملهم معامله حسنه فيبادرني بشعور أحسن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    مواطن غيور

    الى متى / الكرم معروف ( والهياط والكذاب ) معروف لا حول ولاقوة الى بالله هاذي نعمة نعمة نعمة انا لله وانا الية راجعون مهما تكلمنا ومهما قلنا مافية فايدة والله اننا محاسبون على هذة النعمة ونخاف من الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 13:47 م
    عدد التعليقات:24

    مانع القحطاني

    الساتر ليس من اسماء الله ولا من صفاته والصحيح هو الستير يقول الرسول ﷺ "إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر" صححه الألباني. حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    جنوبية 👃👃👃

    يقولون ليش الغلاء ليش الرواتب تنقص وليش وليش وليش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    معيض

    ليش ما توزع على الناس اللي حضروا الوليمة كل واحد ياخذ صحن ويوديه لبيته كان هذه العادة موجودة زمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    خالد

    صاحب الحفل مسؤل امام الله عن هذا... ونقول ليش مافيه بركه في الزواجات وكثره الطلاق والمشاكل الزوجيه ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    لا حول و لا قوة الا بالله

    و ما دخل العمالة في اسراف محدثي النعمة ... الا تستحون !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    الرئد

    لماذا لا يتم معاقبة المتسبب في هذه الكارثة هذه جريمة كبيرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 13:30 م
    عدد التعليقات:5931

    بسمه

    يالطييف يارب والله حرام ..فيه ناس محتاجه وعماله كمان والمفروض يتفقوا مع جمعيات لتصريفه بطريقة لائقه بحفظ النعم !!!!!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    عماد

    خافوا ربكم يالعماله الوافده فبالشكر تدوم النعم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    أبوأسيل

    تعليق 3 الأجانب اللي مزعلينك ومسوين نفسهم مساكين وش تبغى منهم يسوو مع هذي الكميات من الطعام ؟ هم عمال شغلتهم التنظيف بعد الولائم وراعي العمل يحاسبهم عن أي اجتهاد شخصي بدون إذن الواحد ينتقد بذمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    أبوأسيل

    العمالة ماعليها ملامة . اللوم والذنب بالكامل يقع على عاتق صاحب الوليمه وهو من المفترض أن يقتصد في الطعام ويترك عنه المهايطه الكذابة .. أو على أقل تقدير ينسق مسبقاً مع الجمعيات الخيرية لأخذ الفائض .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    الله يرحمنا برحمته انا مستغرب من

    هذولا الأجانب يسوي نفسه مسكين وجاي عشان لقمة الرزق وهو للأسف يدعسها برجليه ويرميها في الزبالة.وحقين الحفل وغيره ماقول غير اتقوى الله هادم الذات ترقصون على الدف والنعمة بجنبكم ترمى في الزبالة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    عماد

    هالعماله الوافده مايخافون الله على اسرافهم وتبذيرهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    زائر

    هؤﻻء عماله ويقدرون الوصول لاماكن النعمه واخذها لكن هناك من ﻻيستطيع واذا احضرت لهم والله مايملكون الصحون وانمابعلب حديدمتاكله من الصدا او اكياس نايلون..فهل نشكؤالنعم لتدوم؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل . لا حول ولا قوة إلا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    مجرد فكرة

    افضل طريقة لتقديم الاكل بالمناسبات هي الطريقة الحضرمة ويوضع الال بطباق سراويس الطبق لشخصين او 4 فقط ويكفيي ويتم توفير الاكل والحفاظ علي المتبقي وعدم رمية والله اننا محاسبون علي كل شي ولا ينفعك احددددد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم