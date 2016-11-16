بيان من وزارة الداخلية حول تنفيذ حكم القصاص في مواطنة قتلت زوجها حرقًا في مكة

صحيفة المرصد- واس: أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بجانية قتلت زوجها بإشعال النار في الغرفة التي كان نائمًا فيها وقفل بابها حتى لا يتمكن من الخروج منها في مكة المكرمة، وفيما يلي نصه :

أقدمت منيرة بنت زويد الهذلي – سعودية الجنسية – على قتل زوجها غازي بن عودة الهذلي- سعودي الجنسية – وذلك بإشعال النار في الغرفة التي كان نائمًا فيها وقفل بابها حتى لا يتمكن من الخروج منها مما تسبب في إصابته بحروق بالغة ومتفرقة في أنحاء جسمه أدت إلى وفاته إثر خلاف حصل بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بإرتكاب جريمتها وبإحالتها إلى المحكمة العامة صدر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليها شرعا، وأن ما أقدمت عليه يعد من صور قتل الغيلة والحكم عليها بالقتل حدًا وأيد الحكم من مرجعه وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة، وتم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجانيةاليوم الأربعاء 16 / 2 / 1438هـ بالعاصمة المقدسة.