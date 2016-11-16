صحيفة المرصد- واس: أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بجانية قتلت زوجها بإشعال النار في الغرفة التي كان نائمًا فيها وقفل بابها حتى لا يتمكن من الخروج منها في مكة المكرمة، وفيما يلي نصه :
أقدمت منيرة بنت زويد الهذلي – سعودية الجنسية – على قتل زوجها غازي بن عودة الهذلي- سعودي الجنسية – وذلك بإشعال النار في الغرفة التي كان نائمًا فيها وقفل بابها حتى لا يتمكن من الخروج منها مما تسبب في إصابته بحروق بالغة ومتفرقة في أنحاء جسمه أدت إلى وفاته إثر خلاف حصل بينهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بإرتكاب جريمتها وبإحالتها إلى المحكمة العامة صدر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليها شرعا، وأن ما أقدمت عليه يعد من صور قتل الغيلة والحكم عليها بالقتل حدًا وأيد الحكم من مرجعه وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة، وتم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجانيةاليوم الأربعاء 16 / 2 / 1438هـ بالعاصمة المقدسة.
بيان من وزارة الداخلية حول تنفيذ حكم القصاص في مواطنة قتلت زوجها حرقًا في مكة
صحيفة المرصد- واس: أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بجانية قتلت زوجها بإشعال النار في الغرفة التي كان نائمًا فيها وقفل بابها حتى لا يتمكن من الخروج منها في مكة المكرمة، وفيما يلي نصه :
تعليقات ( 12 )
معارض ترانبليه ما طسيتي لهلك يوم تسكرين الباب عليه
سلوىرحم الله القاتله والمقتول والله يابعض الأزواج ماودك تقتله بس ودك تدفنه حي !!
سيبقى الاسلام شامخا في عين كل عدوالله يرحمهم جميع
دانيالت-1 ليس مبرر للقتل اجل ليش الله حلل الطلاق واي رجل زوجته تبي الطلاق ولا يطلقها بيكون غلطان 100%
عدد التعليقات:387
♨ليالي نجد ♨لاحول ولا قوة الا بالله
مرسيلاحد منكم يفتح خشمه هذي قضايا خاصه وكلهم في رحمة الله الان اتقوا الله واطلبوا الله يرحمهم
جنوبية..🌻🌻مهما كانت الأسباب مايحق لها تقتله لو رحتي بيت أهلك وطلبتي الطلاق بس شيطانها غلبها لانها ضعيفة والشر سيطر عليها ربي لاتبلانا والحمدلله الذي عافانا
ام الفهودأياً كانت الأسباب فإن القتل من ابشع الجرائم البشرية وهي سنة جدنا قابيل السيئة ، والعجيب اننا نسمي بقابيل القاتل ولا نسمي بهابيل ، رحم الله القاتلة والمقتول وجعل ذلك كفارة لها
قلم من ذهبالله يرحم القاتل والمقتول
ساري الليل*** ماتو ماتو ومخزنين ***
الهمدانيفييييييييييييي مكةةةةةةةةةةةةةة ,, النسوان قتلوا الرجال في مكة ياجذعان
الوافيقد تكون هذه الحادثة نتيجة زواج غير متكافئ فارق في السن او التعليم